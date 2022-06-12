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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля. Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 55,85 рубля, евро — 58,72 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

Что происходит

12 июня в 12.00 мск откроется первый ресторан бывшей сети McDonald's под новым брендом «Вкусно и точка» на Пушкинской площади в Москве. Позиции в меню похожи не те, что были раньше, но из названия пропала приставка «Мак». Есть новые позиции, например, «куриные крылышки» и «картофельный оладушек».

Новый владелец сети Александр Говор рассказал «Ведомостям», что бизнес продали с большим дисконтом. Если продавец в течение 15 лет решит выкупить его обратно, то Говор сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети.

В 2022 году Владимир Путина не будет встречаться с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на ПМЭФ, рассказал ТАСС Дмитрий Песков.

«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п.п., до 14,9% годовых. Ставки по вкладам уменьшились на 1,5 п.п., до 8%.

Новости предыдущего дня, 11 июня — здесь.