Новости и тексты на фоне 109 дня «спецоперации»: сеть McDonald's продали «с большим дисконтом» Статьи редакции
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Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.
Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 55,85 рубля, евро — 58,72 рубля.
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Что происходит
12 июня в 12.00 мск откроется первый ресторан бывшей сети McDonald's под новым брендом «Вкусно и точка» на Пушкинской площади в Москве. Позиции в меню похожи не те, что были раньше, но из названия пропала приставка «Мак». Есть новые позиции, например, «куриные крылышки» и «картофельный оладушек».
Новый владелец сети Александр Говор рассказал «Ведомостям», что бизнес продали с большим дисконтом. Если продавец в течение 15 лет решит выкупить его обратно, то Говор сохранит права мастер-франчайзи всех точек сети.
В 2022 году Владимир Путина не будет встречаться с руководством иностранных компаний и международными инвесторами на ПМЭФ, рассказал ТАСС Дмитрий Песков.
«Сбербанк» снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п.п., до 14,9% годовых. Ставки по вкладам уменьшились на 1,5 п.п., до 8%.
Новости предыдущего дня, 11 июня — здесь.
Скорее так: Руководство иностранных компаний отказалось встречаться с владимиром путиным
Больше на правду похоже.
А ещё больше похоже на то, что их там просто нет (-:
Вы что, а как же Талибан?
Ходят слухи, что афганские талибы привезли на ПМЭФ мешок с космическими технологиями, от которых можно улететь на Альфу Центавра..
Вы про афганский куш? От него и правда можно на Альфу Центавру улететь.
Я таких слов то не знаю..
Плитки афганского чарса с кристалликами героина.Курнул и улетел
Так, ок. 109 дней. Объясните мне быдлу несколько вещей.
1. пропохандоны несколько месяцев мне в уши ссали, что мы возьмем киев за 3 дня, а украину за 5 дней. Как бы, 109 дней, какого фига? им нельзя верить, или чего?
2. стоило ли оно того и для чего? вот что я не могу понять. как бы нато, шмато, по факту, мы и так с нато соседи по прямой границе, слабая отмаза. защита людей чужого государства в ушерб своему народу? такое себе.
Просто, зачем все это нужно было, вот не понимаю. обложили санкциями, всякие эмбарго и тд и тп, ушло куча компаний. везде ограничения.
Как бы, а ради чего все это, какая польза от этого РУССКОМУ народу?
я обычный работяга, как и мои родители. работаем с микроэлектроникой на разных фирмах. У них и у меня проблемы с компонентами, заказы сокращаются. Затягивают ремни.
Помогите идиоту понять, для чего все это и стоило ли оно того?
всякие пропогандоновские сказки - про нацизм, про то что нато на нас нападет и тд и тп, оставьте для ТВ. кому надо бы, давно уже непали. Да и какие вообще доказательства кроме слов всяких пометов и киселевых? С гитлером было понятно, началась движуха, прям откровенная и наши профукали. В общем, как то так.
Судя по тому, что разные старички с деменцией несут с трибун, эта байда на год-полтора. Цели мне тоже не понятны, может, помериться вялыми, хз, короче. В итоге, очень похоже, что будут брать друг друга измором и доводить до патовой ситуации 🤷
Десятилетия полного отсутствия политической конкуренции и, как следствие, абсолютной власти привели к потере свзязи с реальностью. Царь с боярами решили, что раз им все можно внутри, то и снаружи тоже. Но оказалось, что снаружи территории кооператива "Озеро" живет рыба того же размера, а то и покрупнее.
"Как бы, а ради чего все это, какая польза от этого РУССКОМУ народу?"
Доллар по писят же , чем не польза , циферки красивые , ну и пирожки из макдачки импортозаместили .
А мы в европах загниваем и загибаемся ,
Скажите, мне просто так из интереса, а вы с самого начала спецоперации задавались этими вопросами или со временем отношение к ней поменялось?
"им нельзя верить, или чего?"
Можно)))))))))
Твоё лицо от происходящего
⏱ Коротко о главном.
– Рогозин: во Вселенной может существовать развитая жизнь. Ему и невдомёк (-:
– Ким Чен Ын полностью поддерживает Россию и Путина. И это пугает
– в штатах дефицит средств женской гигиены. Косплей на РФ?
– никаких McDonald's: теперь это «Вкусно и точка». Теперь всё без «мака»
– детям до 7 лет проезд в электричках будет бесплатным, Путин подписал закон. Куда их отправляют? (-:
– $/€ те же: 57,78 и 60,97 ₽
– Путин не будет встречаться иностранными руководителями на ПМЭФ
– Сбер снизил всё: кредиты -1% до 14,9%, вклады -1,5% до 8%.
🎉 Сегодня:
День России;
День работников легкой промышленности;
Всемирный день борьбы с детским трудом!
Желаю всем прекрасного дня!
#сокр
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Детям до 7 лет проезд в электричках будет бесплатным, Путин подписал закон. Куда их отправляют? (-:
Всемирный день борьбы с детским трудом!
😉
Отправляют - работать на благо импортозамещения
Прям +1! (-:
Желаю всем смельчакам не отравиться.
Как бы там точка не стала последней.
Та вряд ли так быстро скурвятся, ведь сотрудники и поставщики те же
))
Продукты, как я понял, от прошлых поставщиков. Но вот вкус под вопросом
Мираторг не подведёт 😂
Выжить и точка
Следователь уже ждет пацифистов хипстеров
"сеть McDonald's продали «с большим дисконтом»"
где почитать? навскидку ничего не нашел
Поверить наслово, как же иначе
"Позиции в меню похожи не те, что были раньше, но из названия пропала приставка «Мак»"
Так те же блюда или нет, а то из контекста не понятно.
Картофельный оладушек и раньше был на макзавтраке, причем он именно оладушком был, а не хашбрауном, как на запуске макзавтрака
а кфс его уже нет кстати - по деревенский даю
Все еще мало и слабо. Нужно больше кринжа и нищеты
"Не те". Оговорочка по Фрейду