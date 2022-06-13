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Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 11:20 мск — 56,89 рубля, евро — 60,17 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

Что происходит

На ПМЭФ Владимир Путин расскажет о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или работают только в выходные дни, а некоторые уже решили закрыться из-за резкого падения оборота.

Если западные бренды одежды окончательно покинут российский рынок, заменить их на других арендаторов не получится и ТЦ будут стоять полупустыми, рассказал РБК первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Принадлежащие компании ТЦ лишились около 30% якорных арендаторов. Пока они не лишились трафика, но это произойдет, если магазины не откроются.

Том Блэквелл, основатель и гендиректор агентства по финансовым коммуникациям EM, которое ориентировано на Россию и другие развивающиеся рынки, сообщил в соцсетях, что принял «крайне трудное решение» покинуть компанию. В начале мая Великобритания и США запретили своим гражданам оказывать консультационные услуги любому лицу, находящемуся на территории России, в том числе PR.

Руководитель страхового бизнеса группы Societe Generale в России Фредерик Салан покинул эту должность. «После пяти потрясающих лет, проведенных в России, пришло время попрощаться с моей невероятной и талантливой командой», — написал он.

Новости предыдущего дня, 12 июня — здесь.