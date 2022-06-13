Новости и тексты на фоне 110 дня «спецоперации»: кинотеатры в регионах сокращают часы работы или работают по выходным Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.
Что происходит
На ПМЭФ Владимир Путин расскажет о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или работают только в выходные дни, а некоторые уже решили закрыться из-за резкого падения оборота.
Если западные бренды одежды окончательно покинут российский рынок, заменить их на других арендаторов не получится и ТЦ будут стоять полупустыми, рассказал РБК первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов. Принадлежащие компании ТЦ лишились около 30% якорных арендаторов. Пока они не лишились трафика, но это произойдет, если магазины не откроются.
Том Блэквелл, основатель и гендиректор агентства по финансовым коммуникациям EM, которое ориентировано на Россию и другие развивающиеся рынки, сообщил в соцсетях, что принял «крайне трудное решение» покинуть компанию. В начале мая Великобритания и США запретили своим гражданам оказывать консультационные услуги любому лицу, находящемуся на территории России, в том числе PR.
Руководитель страхового бизнеса группы Societe Generale в России Фредерик Салан покинул эту должность. «После пяти потрясающих лет, проведенных в России, пришло время попрощаться с моей невероятной и талантливой командой», — написал он.
Новости предыдущего дня, 12 июня — здесь.
На счёт торговых центров - точно вранье - уже который год идёт перемещение торговли в интернет и из-за не адекватных ставок аренды проще продавать через ламоду, вайлдбериз и другие маркетплейсы...
Хозяевам ТЦ нужно пересмотреть ставки аренды и условия для арендаторов - тогда и проблем с заполняемостью не будет ни каких....
Проблема безусловно была но делокация иностранных брендов этот процесс сильно ускорила.
Домен «нового Макдоналдса» выставили на продажу почти за ₽300 млн.Доменное имя совпадает с названием сети ресторанов «Вкусно и точка», открывшейся на базе заведений «Макдоналдса». Домен зарегистрирован 10 июня, за два дня до того, как стало известно название новых ресторанов
В пресс-службе «Вкусно и точка» РБК сообщили, что не выкупали домен vkusno-i-tochka.ru. Там добавили, что на этапе выбора названия новой сети ресторанов выкупили ряд других доменных имен под зарегистрированные варианты названий.
«С момента начала пандемии выросло количество продаж так называемых доменов-миллионников, и теперь такие сделки — весьма регулярное и даже заурядное событие. А сделки стоимостью больше 10 млн руб. по-прежнему редкость даже в теневом секторе вторичного рынка», — указал Лисс.
У них другой домен, а это просто обычные киберсквоттеры, которые регают все похожие названия для перепродажи.
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https://carding.pro/ru/domen-perezapushhennogo-mcdonald-s-vystavili-na-prodazhu-za-298-mln-rublej/
Я понимаю, что это просто перекупы решили продать похожий домен, но называть, в данном случае, их киберсквоттеры, мне кажется слишком.
*кулинарный сайт vkusno-i-tochka.ru работает с 2021 года. Там некоторые рецепты с весны-лета 2021 года. Просто название похожее, вот и решили подзаработать.
**естественно, никто его не будет покупать за такие деньги. Возможно это как способ привлечь внимание к площадке... "Объявление о продаже появилось на сайте магазина доменов Ru-Сenter".
Через суд заберут по зарегистрированному ТЗ
Да нахрен оно сдалось с двумя дефисами
"Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или работают только в выходные дни, а некоторые уже решили закрыться из-за резкого падения оборота."
неужели даже российские сериалы не сохранят кинотеатры на плаву
⏱ Коротко о главном.
– биткоин стоит $25 тыс. впервые с декабря 2020-го
– Медведев снова первая ракетка мира
– $/€ там же: 57,78 / 60,97 ₽
– Путин на ПМЭФ: санкции против РФ ведут к прод. кризису в мире
– кинотеатры в регионах сокращают время работы, часть закрывается
– пустующие площади в ТЦ после ухода брендов одежды не получится заполнить
– Том Блэквелл покидает ЕМ (агентство по фин. коммуникациям)
– Салан больше не руководитель страхового бизнеса Societe Generale
– Песков назвал речь Путина на ПМЭФ «чрезвычайно важной».
🎉 Сегодня:
Международный день распространения информации об альбинизме;
Духов день (начало русальей недели) (славяне);
День швейной машинки;
День божьих коровок (международный)!
Желаю всем замечательного выходного понедельника!
#сокр
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
110ый день, а пропохандоны из 109ого дня до сих пор, мне, быдлу, не объяснили. стоило ли оно того, для чего и зачем?
А то так со стороны простого работяги смотришь и думаешь "тебя издят и чужие, и свои", а должны "издить друг друга"
Рейтинг растет, электорат радуется, все в порядке 👌
чей рейтинг? кого не спрашиваю, все недовольны происходящим.
цены на билеты вверх. куча ограничений на перелетеы.
цены на запчасти в авто.
с работой у всех напряг из за эмбарго на микроэлектронику, софта.
поддержка на работе по софту пропала.
ну да, в пятерочке и перекрестке продукты есть, с алиэкспресса даже заказывать получается.
Но, хочется пожить все же нормально. Я считаю, что все эти санкции нужно перекладывать на плечи тех, кто голосовал сами знаете за кого.
"Крайне трудное решение" сейчас для всех самое правильное
Пойдет России на пользу?
Кинотеатры жалко
Жалко кинотеатры, а не их владельцев - с их не адекватной стоимостью за билеты и цены на продукты - и так не давали огромному числу россиян посещать кинотеатры....
новостей всё меньше, как и экономики..