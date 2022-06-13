Американский брокер Interactive Brokers запретил клиентам из России и Беларуси покупать акции компаний из ЕС Статьи редакции
Ограничения связаны с санкциями Евросоюза.
- Interactive Brokers предупредил своих клиентов из России и Беларуси, что они не смогут больше покупать акции стран компаний Евросоюза – открывать короткие и длинные позиции в этих бумагах. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на письмо компании.
- Брокер объяснил запрет тем, что США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции против России и Беларуси. Ограничения вступят в силу после 13 июня.
- В том числе, в письме Interactive Brokers говорит о запрете на продажу и передачу физлицам и юрлицам в России и Беларуси ценных бумаг компаний из стран Евросоюза, выпущенных после 12 апреля 2022 года. ЕС ввела его 26 февраля 2022 года.
- «В целях соблюдения данных санкций, клиенты Interactive Brokers, которые являются гражданами или проживают в России и Беларуси, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Кроме того, запрещены входящие и исходящие переводы», — говорится в письме.
- Ограничение некритично, так как в портфелях российских инвесторов было не так уж много акций европейских компаний — по сравнению с азиатскими или американскими акциями, пояснил Frank Media руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
- В феврале РБК писало, что Interactive Brokers разослал клиентам из России письма с предупреждением о рисках возможной блокировки доступа к счетам.
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Знать бы из будущего , чем сейчас надо заниматься, что бы вложенные деньги сохранились и приумножились.
Например в 2022 стало понятно, что за последние годы победили живущие в кредит (на активы, недвижимость, авто и тд), а всякие разумные инвесторы, любители дивидендных стратегий и тд обосрались по полной программе.
Год назад конспирологи писали про новую нормальность, ну так вот, она наступает, только не там, где её ожидали. Теперь для хранения, пополнения, вывода и траты активов уже недостаточно, чтобы эти активы просто у тебя были. Теперь необходимо ещё соответствовать чьим-то моральным критерям, чтобы он позволил тебе распоряжаться своим имуществом. При этом моральные критерии, оказывается, учитываются не только твои, но и твоей власти, которую ты не выбирал. Получается, чтобы мне пользоваться банковскими карточками, торговать европейскими счетами, да даже просто хотя бы чтоб разблочили вывод FinEx, им надо, чтобы один дядя Володя хорошо себя вёл по их мнению.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи)
А в чём проблемы у "всяких разумных инвесторов"? На своей шкуре я чёт не ощутил
Российский рынок нормально так сложился. Те кто в нем имел хоть какую-то долю явно не в плюсе
Ну я имел там долю, примерно равную капе РФ в мировом ввп. Чёт не заметил эти 0,5% просадки портфеля от одного индекса.
Покупайте биток на всю котлету, через 2 года цена будет 200к))
Это в предыдущую новость , там пару мега экспертов трутся , графики там всякие рисуют , мечтают наверное .
В точку 100%
Да, надо было брать ипотеку, родственники брали квартиру за 8 в конце 2018, до февральских событий успели продать за 15 и взять побольше)
Ничего страшного! Создадим своего национального брокера, иностранцы ещё придут на коленях просить открыть у нас счёт. Не нужОн нам их брокер! Макдональдс ведь создали свой
И хуй знает с таким ником вы шутите или нет
zачет)
"клиенты Interactive Brokers, которые являются гражданами или проживают в России и Беларуси" - судя по формулировке, даже граждане которые проживают заграницей попадают под эти ограничения. Это прямо национализм уже...
Ну идея наверно а том, что граждане, которые даже не проживают в стране все равно должны платить налоги, на которые потом проводят СВО.
Хотя наша страна получает деньги за газ и нефть это стран того же ЕС, но это наверно другое…
Граждане, которые не проживают в РФ достаточно дней в течении года, должны в РФ платить нологи только от источников в РФ же.
Так и есть - коллегам с ПМЖ в ЕС тоже прилетело.
Найти бы ещё нормативку ЕС, что там за определения)
Кто-то тут писал посты про надежность этих брокеров.
ЦБ еще недавно намекнуло, что это незаконно.
Эти брокеры дали времени на выход на полдня больше ЦБ.
Извините
Сообщение удалено
моzheм поvторить
Упс!
Даже форточки закрывают
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