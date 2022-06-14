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Brendan McDermid/Reuters

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 64,19 рубля, евро — по 67,76 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 56,89 рубля, евро — 60,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,2 рубля.

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Мосбиржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком.

Что происходит

JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

С момента введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов.

IDS Borjomi, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

Власти США тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений на фоне санкций и опасений из-за риска мирового продовольственного кризиса, узнало Bloomberg.

Российские ИТ-компании Sitronics Group и «Группа Т1» рассказали «Ъ» о планах заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных SAP, Oracle и других крупных компаний, которые покинули России.

Рекламодатели перестают интерпретировать объявление деятельности Meta по ведению Instagram и Facebook экстремистской как запрет на рекламу на этих площадках. Как рассказали «Ъ» в трёх маркетинговых агентствах, количество заявок на рекламу у блогеров в Instagram начало расти.

Представители «Союзмолока» (объединяет Danone, PepsiCo, «Экониву», «Молвест» и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак», сообщили «Ъ» источники в отрасли.

Производители скоростных лифтов, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от российских застройщиков, поэтому на рынке образовался дефицит, узнал Forbes. Участники рынка полагают, что это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для строительства небоскрёбов.

Новости предыдущего дня, 13 июня — здесь.