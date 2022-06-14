Новости и тексты на фоне 111 дня «операции»: Goldman и JPMorgan отказались от сделок с российскими долговыми бумагами Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 11-14 июня: доллар — 57,78 рубля, евро — 60,97 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 64,19 рубля, евро — по 67,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,2 рубля.
Мосбиржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком.
Что происходит
JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
С момента введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов.
IDS Borjomi, владеющая заводом по розливу минеральной воды «Боржоми» передаст правительству Грузии 7,73% акций, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.
Власти США тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений на фоне санкций и опасений из-за риска мирового продовольственного кризиса, узнало Bloomberg.
Российские ИТ-компании Sitronics Group и «Группа Т1» рассказали «Ъ» о планах заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных SAP, Oracle и других крупных компаний, которые покинули России.
Рекламодатели перестают интерпретировать объявление деятельности Meta по ведению Instagram и Facebook экстремистской как запрет на рекламу на этих площадках. Как рассказали «Ъ» в трёх маркетинговых агентствах, количество заявок на рекламу у блогеров в Instagram начало расти.
Представители «Союзмолока» (объединяет Danone, PepsiCo, «Экониву», «Молвест» и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять выпускаемый в России картон для пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак», сообщили «Ъ» источники в отрасли.
Производители скоростных лифтов, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от российских застройщиков, поэтому на рынке образовался дефицит, узнал Forbes. Участники рынка полагают, что это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для строительства небоскрёбов.
Новости предыдущего дня, 13 июня — здесь.
⏱ Коротко о главном.
– $/€ на месте: 57,78/60,97 ₽
– Bloomberg: JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции с долговыми обязательствами РФ
– 30 самолётов частных лиц из РФ совершили полёты над ЕС с введения санкций. Параллельный импорт? (-:
– Borjomi передаст правительству Грузии 7,73% акций
– власти США тайно (!) поощряют закупки удобрений в РФ
– ИТ-компании РФ планируют доработать (!) и поддерживать ПО SAp, Oracle и других ушедших компаний
– реклама в Instagram растёт: не воспринимают запрет детища Цукерберга как запрет рекламы на площадках
– Союзмолоко предложило комитету Госдумы по агровопросам распределять картон РФ между произв-ми упаковки.
🎉 Сегодня:
День работника миграционной службы России;
Всемирный день донора крови;
Международный день блогера;
Международный банный день!
Желаю всем великолепного дня!
#сокр
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
В принципе осталось два вопроса:
- Какого х*я происходит?
- Как долго это будет продожаться?
Ну первый уже не вопрос (-:
А вот второй – это да, вопросище, я бы сказал!
На РБК пишут, производство стекла "отрицательно выросло".. Аж на 30%
РБК ещё и не так умеет (-:
Не, они как надо написали.. Это я сделал перевод на новояз.
«Загрузка производств листового стекла, которое используется прежде всего в строительстве, снизилось на 30%, следует из комментария пресс-службы Минпромторга, поступившего в РБК»
Косвенный индикатор. Вслед за коммерческой недвижимостью обвалится и жилая? И ставка в 9,5% ей не поможет.
Нашел интересный документ.
"Ухудшение макроэкономических условий вследствие нарастания эпидемиологической угрозы может повилять на ключевые индикаторы (уровень инфляции, курс национальной валюты, динамика рынков капитала), влияющие на уровень ключевой ставки Банка России.
Следует отметить, текущие ставки по ипотеке составляют 8,5-9%. При этом реальные выплаты с учетом страховок (имущество, жизнь) достигают 11-12%, что является обременительным для граждан и в значительной степени ограничивают рост спроса.
В складывающихся экономических условиях, когда угроза массовой безработицы и падение доходов населения является свершившимся фактом при угрозе роста негативных тенденций, встает проблема снижения спроса на жилье при имеющемся нераспроданном объеме жилья. Без принятия срочных мер по субсидированию ставок по ипотечным кредитам ситуация приведет к остановке продаж и, соответственно, к ухудшению финансового состояния застройщиков и их возможному дефолту.
Согласно информации Росстата, за 2018 год среднегодовая численность занятых в строительстве составляет 6,4 млн. человек и в сфере ЖКХ - 2,4 млн. человек.
Значительную долю в стройкомплексе и ЖКХ составляют мигранты из стран "ближнего зарубежья" - Узбекистана и Таджикистана. Предельная доля трудовых сил из этих стран может составлять до 15-20%."
(Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. N 12354-ВЯ/07 О включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции)
И это, заметьте, до начала военных действий на Украине.
Либо я не понял шутку, либо вы не правы)
3, ☠️
Меня давно интересует, почему Вы занимаетесь рерайтом этих подборок новостей, когда можете делать свою подборку с "блэкджэком и шл...ми" (другими новостями)?
Благодарю за интерес к моему «творчеству»!
В телеграм-канале и вечерней публикации здесь, на vc, попадают и другие новости, больше с блэкджеком, чем с остальным, но всё же (-:
В этот день 83 года назад начался разгром лженауки генетики...
Всех доноров крови с праздником,спасибо вам за вашу помощь нуждающимся,как бы мы без вас !
Да, без донорства многим людям действительно весьма плохо пришлось бы. Так что по бокалу за этих людей!!!
Детище-то - приемное
Про распределение картона уже давно снят мультик под названием "Мы делили апельсин".
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька — для ежа,
Эта долька — для стрижа,
Эта долька — для утят,
Эта долька — для котят,
Эта долька — для бобра,
А для волка — кожура.
Он сердит на нас — беда!
Разбегайтесь кто-куда!
https://www.youtube.com/watch?v=IcoT_baZ6Sg
Благодаря этому мультику, я ещё с детства понял что все эти социалисты/коммунисты/и прочее — лицемерные твари: каким бы не был волк, ему тоже полагалась долька, а не отходы производства.
И что их принцип, «раздать и поделить» — работает только в отношении своих же приближённых.
Переживал из-за волка тогда, всё надеялся что в конце они как честные звери его не обидят ((
:D
Нет, я ему не сочувствовал. Ведь по сути волк осуществил рейдерский захват апельсина, воспользовавшись исключительно своими превосходящими физическими данными.
Но вот дальнейшие его действия говорят о нём очень красноречиво: несмотря на свои очевидные преимущества в силе, он мог бы удержать захваченный апельсин сколько угодно времени. Но, как оказалось, интеллект его не позволил это сделать, и даже сраный ёжик (и прочая лесная тварь) оказался более интеллектуально одарённым.
Рейдерство - это осознанность и планирование, а судя по твоей логике, наш волк не сильно умный, возможно с задержкой развития, живущий на эмоциях. Как ребёнок в песочнице - схватил чужую игрушку, а когда у него отобрали он разозлился и плачет.
А эти точно знали что делают ))
Вообще у него был план, и по началу он его придерживался (спрятался за дерево, увидел делёжку, воспользовался моментом, когда социалисты застыли в нерешительности, и силой осуществил захват имущества).
Но вот потом всё пошло крахом, и причину я вижу только одну - низкий интеллектуальный уровень волка.
Что и говорит нам, что он одного с ними возраста или даже младше.
Поэтому думаю он просто стоял и наблюдал, схватил на эмоциях ))
Да, волку полагается весь апельсин,по праву сильного. А все эти твари-ежики делят на всех поровну!
А волку(капиталисту)- кожура.
"Власти США тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений на фоне санкций и опасений из-за риска мирового продовольственного кризиса, узнало Bloomberg."-очень тайно конечно
В оригинале статьи немного не так:
"ЕС и США ввели исключения в свои ограничения на ведение бизнеса с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Но многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила."
Так что никакой тайны.
Т.е они призывают к разрешенным сделкам.
Блумбергу по-секрету рассказали же.
И снимут рентв ещё 30 частей, как Байден тайно ходит по садоводу и закупает удобрения. Секретные материалы в деле)))
Тайно, потому что написать об этом может кто угодно, но если у пресс секретаря белого дома спросят, правда это или нет, то она ответит, что нет конечно. И сделает удивленно обиженное лицо. А как там по факту .... Кто ж его знает.
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Комментарий удален модератором
-Российские ИТ-компании Sitronics Group и «Группа Т1» рассказали «Ъ» о планах заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных SAP, Oracle и других крупных компаний, которые покинули России
Не понимаю, как это должно работать. Есть группа специалистов, которая разработала продукт, но решила покинуть рынок. Получается можно взять продукт и просто сделать его своим?
Это очередной популизм. Продукты можно будет поддерживать, но развивать платформы не получится.
Да не осилят они, и, пожалуй, никто не осилит: не обладая исходниками, всем циклом и опытом разработки именно этих продуктов, каким образом можно «дорабатывать»?
Популизм и «сами могём» это.
Ну это же SAP, скорее всего подразумевается разработка модулей, внедрение бизнес процессов и тд. По факту поддержка существующих систем
Если исходники есть, то вообще не проблема. Но вот есть ли исходники..
А почему вы раньше писали "спецоперации", а теперь просто "операции"?
И зачем в кавычках?
Экономят буквы
"Власти США тайно поощряют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений"
это, простите, как? типа вы молодцы, что закупаете удобрения, но никому не говорите, что мы вас хвалим?
Как думаете, сможем себе позволить?
Не, стоить будет от 7 млн из-за близкого расположения к метро
Если только ипотеку, да и то под вопросом
@Евгения Евсеева про картон непонятно: это существующие запасы распределить или новые поставки перенаправить? Ссылка в статье ведёт на другую новость
новые. поправила, спасибо!
А "наши" тайно продают. Так и живем.
«пишет Bloomberg», «узнало Bloomberg» - Bloomberg - ещё то «министерство правды».
да уж получше первого канала
Удобрения вроде бы США еще в апреле, если не раньше вывели из под санкций. Правда из за других санкций его логистика будет затруднена.