Финансы
Поразительный фонарь

Профориентационная платформа «Профилум» привлекла 520 млн рублей от VEB Ventures Статьи редакции

В 2021 году компания привлекала 130 млн рублей от АФК «Система».

  • Инвестиции направят на развитие существующего продукта, в том числе — дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений, пишет ТАСС.
  • «Профилум» помогает подросткам определиться с направлением развития и выбором профессии при помощи психометрического тестирования, анализа образовательных возможностей и прогнозирования динамики рынка труда.
  • До конца 2022 года компания планирует увеличить количество подключённых к платформе школ и составить методическую разработку собственных услуг и курсов для их коммерческого запуска в 2023 году. «Профилум» также войдет в основу профориентационного проекта «Билет в будущее», усилит направление региональной аналитики и запустит образовательные продукты, направленные на повышение карьерной грамотности.
  • Помимо профориентации, сервис предлагает образовательные услуги для детей и консультации для родителей. Стоимость вводной консультации — от 4990 рублей. В июле 2021 года на платформе были зарегистрированы более 300 тысяч учеников и более 1700 школ из 12 регионов России.
  • Платформа основана в 2014 году Анной Шайхутдиновой и Виталием Алтуховым. Среди акционеров компании указаны Genome Ventures, ГК «Просвещение», Андрей Шаронов. В июле 2021-го «Профилум» привлекла 130 млн рублей от АФК «Система».
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Профилум» в 2021 году составила 37,7 млн рублей, чистый убыток — 32,9 млн рублей.

#новость #профилум

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20 комментариев
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Алексей М

Сайт профилума на тильде на бесплатном тарифе 😂😂😂 Остерегайтесь мошенников а общем.

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Ware Wow

Пол ярда (!) на сайт на тильде, zoom чаты и проф тест на бесплатном php скрипте.

Среди акционеров компании к этому моменту были: ГК «Просвещение» (!), Андрей Шаронов (экс зам мэра Москвы, заместитель министра экономического развития и председатель Гос комитета по делам молодёжи), а также экс-руководитель президентской администрации Волошин.

Основатели из той же тусовки, дети депутатов гос думы.

Оборот как понимаю весь на гос закупках. На сайте 500 уников/день примерно.

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Allestor Klei

Такими темпами бегства айтишников скоро сайт на тильде будет у нас сродни мега инновации

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Bublikov Anton

Зависть - ужасное чувство

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Вася Пражкин
«Профилум» помогает подросткам определиться с направлением развития

В смысле «в какую страну эмигрировать?» )

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Олег Павлов

Какую одноразку выбрать

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Василий Кокорин

вот бы в моем подростковом возрасте кто-то помог определиться с направлением развития

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Алексей Чаплыгин

нас в школе помню профориентировали, только что толку) кто то все равно реализоваться не смог

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Anderson Silva

Made on Tilda...

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Грузинский будильник

Новость, пожалуй, хорошая.
Но, блин, «от 4990 ₽» за вводную консультацию?! Там как консультируют и чем помогают-то?

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Эмиль Зайнутдинов

Увы, себестоимость нужно окупать, средняя цена по рынку в принципе, учитывая платежеспособность аудитории, которая знает цену образования)

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Денис Мартынов

Себестоимость чего ? мне кажется по отношению к психологической проф.ориентации и образовательным курсам это не совсем применимо

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Эмиль Зайнутдинов

Сам работаю над образовательным проектом, потому могу точно утверждать, что себестоимость есть, ведь есть товар — образовательный курс.

Учитываются затраты на съёмку, найм преподавателя, составление учебной программы, карточку курса на сайте, маркетинг.

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Александр Гуреев

Тильда???Даже ярлычок снизу не получилось убрать с такими инвестициями, ну хз...конечно как mvp - пусть ок, но с таким развитием, это очень не серьезно и не логично

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Дмитрий Филиппов

Тесты есть по проф. ориентации, выявление сильных и слабых сторон, кнопок мотивации сотрудников есть в открытом доступе, если знать, что искать. 500 млн. на что ?)

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Yan Varskii

На карманные расходы😂 выше это почти разгадали

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Псков Бурито

Уверен, дочка или жене какого-то чиновника запустила. Сервис беспрспективный и явно переоценен.

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Артём Сергеевич

Инвестиции в инфобиз, то что мы заслужили

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thinkabout1t

в свои подростковые годы,да и вообще очень долго искал себя,возможно этот сервис мне бы помог

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DuranS

Thanks for the information, I will try to figure it out for more. Keep sharing such informative post keep suggesting such post.

https://www.scoresense.me/

ScoreSense
ScoreSense
www.scoresense.me
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