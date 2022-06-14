Профориентационная платформа «Профилум» привлекла 520 млн рублей от VEB Ventures Статьи редакции
В 2021 году компания привлекала 130 млн рублей от АФК «Система».
- Инвестиции направят на развитие существующего продукта, в том числе — дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений, пишет ТАСС.
- «Профилум» помогает подросткам определиться с направлением развития и выбором профессии при помощи психометрического тестирования, анализа образовательных возможностей и прогнозирования динамики рынка труда.
- До конца 2022 года компания планирует увеличить количество подключённых к платформе школ и составить методическую разработку собственных услуг и курсов для их коммерческого запуска в 2023 году. «Профилум» также войдет в основу профориентационного проекта «Билет в будущее», усилит направление региональной аналитики и запустит образовательные продукты, направленные на повышение карьерной грамотности.
- Помимо профориентации, сервис предлагает образовательные услуги для детей и консультации для родителей. Стоимость вводной консультации — от 4990 рублей. В июле 2021 года на платформе были зарегистрированы более 300 тысяч учеников и более 1700 школ из 12 регионов России.
- Платформа основана в 2014 году Анной Шайхутдиновой и Виталием Алтуховым. Среди акционеров компании указаны Genome Ventures, ГК «Просвещение», Андрей Шаронов. В июле 2021-го «Профилум» привлекла 130 млн рублей от АФК «Система».
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Профилум» в 2021 году составила 37,7 млн рублей, чистый убыток — 32,9 млн рублей.
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Сайт профилума на тильде на бесплатном тарифе 😂😂😂 Остерегайтесь мошенников а общем.
Пол ярда (!) на сайт на тильде, zoom чаты и проф тест на бесплатном php скрипте.
Среди акционеров компании к этому моменту были: ГК «Просвещение» (!), Андрей Шаронов (экс зам мэра Москвы, заместитель министра экономического развития и председатель Гос комитета по делам молодёжи), а также экс-руководитель президентской администрации Волошин.
Основатели из той же тусовки, дети депутатов гос думы.
Оборот как понимаю весь на гос закупках. На сайте 500 уников/день примерно.
Такими темпами бегства айтишников скоро сайт на тильде будет у нас сродни мега инновации
Зависть - ужасное чувство
В смысле «в какую страну эмигрировать?» )
Какую одноразку выбрать
вот бы в моем подростковом возрасте кто-то помог определиться с направлением развития
нас в школе помню профориентировали, только что толку) кто то все равно реализоваться не смог
Made on Tilda...
Новость, пожалуй, хорошая.
Но, блин, «от 4990 ₽» за вводную консультацию?! Там как консультируют и чем помогают-то?
Увы, себестоимость нужно окупать, средняя цена по рынку в принципе, учитывая платежеспособность аудитории, которая знает цену образования)
Себестоимость чего ? мне кажется по отношению к психологической проф.ориентации и образовательным курсам это не совсем применимо
Сам работаю над образовательным проектом, потому могу точно утверждать, что себестоимость есть, ведь есть товар — образовательный курс.
Учитываются затраты на съёмку, найм преподавателя, составление учебной программы, карточку курса на сайте, маркетинг.
Тильда???Даже ярлычок снизу не получилось убрать с такими инвестициями, ну хз...конечно как mvp - пусть ок, но с таким развитием, это очень не серьезно и не логично
Тесты есть по проф. ориентации, выявление сильных и слабых сторон, кнопок мотивации сотрудников есть в открытом доступе, если знать, что искать. 500 млн. на что ?)
На карманные расходы😂 выше это почти разгадали
Уверен, дочка или жене какого-то чиновника запустила. Сервис беспрспективный и явно переоценен.
Инвестиции в инфобиз, то что мы заслужили
в свои подростковые годы,да и вообще очень долго искал себя,возможно этот сервис мне бы помог
Thanks for the information, I will try to figure it out for more. Keep sharing such informative post keep suggesting such post.
https://www.scoresense.me/