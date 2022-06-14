Финансы
Поразительный фонарь

ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов Статьи редакции

Это поможет бороться с мошенниками, считает регулятор.

  • ЦБ предложил ввести механизм «самозапрета» на выдачу кредитов: он подразумевает, что россиянин может вписать в свою кредитную историю запрет на выдачу кредита на своё имя.
  • Устанавливать и снимать ограничения можно сколько угодно раз, платить за это не нужно. Они могут быть разными — по виду кредитора (МФО или банк), по способу обращения или на отдельные виды кредитов и займов.
  • Перед выдачей кредитов банки и МФО должны будут проверять кредитную историю на наличие ограничений. Если они действуют, а банк всё равно выдаст деньги, он не сможет потом потребовать погашения долга.
  • Механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее, считает регулятор. ЦБ уже подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на согласование, подробные условия работы такого «самозапрета» определят отдельным нормативным актом.
  • В мае 2021 года идею заранее отказываться от оформления любых кредитов предложили депутаты Госдумы. Предполагалось, что заявку на запрет можно будет подавать через Госуслуги или банк, а финансовые организации обязаны отказывать в кредитах, пока действует ограничение.

#новость #цб #кредиты

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77 комментариев
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Nikolay S

Неужто что-то годное

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Yan Varskii

"печенька в рот, кувалдой по яйцам" - все их действия

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1 комментарий
darkAlert

Наебка должна быть! Может типа сразу не отказался то автоматом подписываешься и даже ленту смотреть не нужно

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Нет конечно, уверен в комментах уже объяснили почему это тлен, всё плохо и будет ещё хуже, а мера эта она что мёртвому припарка!

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Денис Демидов

Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
Теперь государство скажет сам виноват, надо было блокировать выдачу кредита.
Следующий шаг заблокировать себе оформление продажи имущества, недвижимости, автомобиля и т.д.
Ну а на финале добровольное признание себя недееспособным.

Крутой шаг государства, спору нет, после справедливо было бы снизить налоги, раз уровень оказания услуг и защиты сокращается, но это вряд ли.

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Alexei Ageyev

Толковая идея. Правда, теперь разводилы могут добавить еще один шаг в план действий. Сначала будут разводить на снятие ограничений. К сожалению, может сработать. Учитывая, что потерпевшие зачастую по указке разводил помногу раз ездили в банк, снимали деньги, отправляли деньги, подмахивали какие-то заявления. То есть это не было минутным затмением. В такой ситуации убедить жертв предварительно снять ограничения не так-то и сложно.

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Андрей Кустов

В любом случае это усложнение схемы развода

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Герман Воронов

По крайней мере будут обезопасены те, кто на разводы не поддается, но не хочет ВНЕЗАПНО обнаружить висящий на себе кредит

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2 комментария
Константин Юрков

Скорее всего чтобы снять ограничение потребуется время которого обычно нет у разводил

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2 комментария
Blackrock

Там логика в прошлом году была что снятие ограничения происходит через неделю

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Никита

Хорошая идея, особенно против микрофинансовых организаций

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Artyom Konakov

Если у мошенника есть мои личные данные и он может по ним взять кредит на мое имя, что ему помешает отменить наложенный запрет?

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Uuno Turhopuru

Это усложняет процесс. Особенно, если нужен личный визит.

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Юрий Коршев

Возможно это ограничение можно будет наложить/снять только через личный визит в мфц

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Константин
по способу обращения

Достаточно запретить выдавать тебе кредиты или менять разрешение без личного присутствия. Это убъет львиную долю скама

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2 комментария
Poul Komar'

Скорее всего прикрутят к личному заявлению через банк и все.

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Александр Сергеев

Аналогичный запрет уже действует несколько лет на сделки по недвижимости без личного присутствия. В своей время я оформил запрет в МФЦ. Идея ЦБ хорошая, но надо увеличить уголовную ответственность за мошенничества с недвижимостью и деньгами граждан России.

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Герман Воронов

Он кстати вроде бы не рабочий, или как-то легко обходят.. поправьте если не так

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4 комментария
Valeryi

Осталось только нормально реализовать. С этим обычно проблемы

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Аккуратный американец

Будет как с бюро кредитных историй, не одна организация, а много.
Со всеми вытекающими..

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Сергей Елисеев

ну это классика, никто даже не удивится, что идея хорошая, а реализация мягко говоря не очень

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Слегка Придурковатый

Вот бы ещё с действующими кредитами так можно было. Зашёл такой на Госуслуги (или куда там), поставил самозапретную галочку - и обнулил все свои кредиты.

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Александр Хрусталев

В банковском приложении так можно сделать. Досрочное погашение называется.

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1 комментарий
Александр Сергеев

Надо по возможности жить на свои, а чужие не путать со своими и во время отдавать. Банки навязывают кредиты, но прежде, чем брать, надо просчитать, возможность без проблемной отдачи. Тем более сейчас развита продажа товаров в рассрочку или кредит, что значительно дешевле, чем брать кредит наличными.

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Андрей Ковалевский

В США действует уже много лет путём заморозки своей кредитной истории.

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Влад Борщ

Оттепель)

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Алексей

Вполне логично, так же ещё через МФЦ долг по банкротству увеличат до 2млн, это пластилюдей который из-за долга небольшого трудится в серую, а так выведут под налоги

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2 комментария
Zloe Aloe

Такая мера уже давно назрела, я был не приятно удивлен пару лет назад когда обнаружил, что кто-то оформил на меня кредит в МФО (по итогу ничего не оплатил, все решилось легко с помощью бумажного запроса в НБКИ). Поэтому с радостью поставлю такую галочку на все МФО как минимум)

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Розимадлен

Урааааа, наконец-то:) Надеюсь и звонить перестанут по 10 раз мол "—По вашей заявке одобрен кредит!"

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Alexei Ageyev

Это вряд ли ) Будут звонить с одобрением заявки, но с примечанием, что если у вас установлен запрет, его нужно снять, но "это быстро, мы сейчас все объясним" )

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1 комментарий
Рэдрик Шухарт

Отличная годная новость. Давно люди предлагали такую штуку.

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iskatsu

Чтобы взять кредит теперь у банков будет в договоре - дать навсегда согласие на снятие блока на любые кредиты от нашего прекрасного банка.

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Сергей Бевз

Это реальный удар по банковскому сектору. А как в "Сбере" бабушкам, которые воспользовались услугой "самозапрета", втюхивать золотые кредитные карты?

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Dmitriy

Предложили в мае 2021! Прошел целый год! И до сих пор не приняли.

Закон о дискредитации вооруженных сил за сколько дней приняли?

Почему так? Почему нужные законы тормозятся наверху?

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Hnorr

Потому что наверху есть свое понимание о "нужных" законах

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Оксана Бакиева

Отличная идея. Вероятность мошенничества с кредитами сильно ниже будет

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Vasily Levchenko

Если это поможет ограничить мошенников то это отличное предложение ЦБ. Я бы написал такое заявление.

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Герман Воронов

Реально годное предложение ЦБ, но есть вероятность, что будут опять чистки среди банков и их еще меньше станет )

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Alex Moren

Было бы неплохо устанавливать лимит чтобы иногда кредитками пользоваться. Ну там 100к для конкретных банков.

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Localix dots

Странно что топикстартер не упомянул что ограничения снимаются в течении 2-х дней, чтобы мошенники не обманули мол сними тут галку. Она будет сниматься 2 дня. Т.е. новость так то хорошая.

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Грузинский будильник

Вот это – дело! Только не будут ли махинаторы иметь возможность точно так же разрешать получение «нежданных» кредитов? Какая-то защита от этого предусмотрена?

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Александр Сергеев

Наверное, как с недвижимостью. Запрет на оформление без личного присутствия. Не удобно, но оно того стоит.

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Pavel Petel

А запойным алкашам дать возможность заранее запретить себе продажу алкоголя. А алкоголь продавать только через сайт госуслуг.

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Alex Moren

Так это не борьба с собой) Все данные уже по 100 раз слиты.

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Глеб Жеглов

Установить самоограничение за секунду до выдачи кредита? Ну ок, как скажете.

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Роберт Кшижинский

думаю это достаточно легко решается отсроченными транзакциями.

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mexan

Очень полезная идея!

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Dmitri Petrov

.. А еще можно по состоянию психологического здоровья ограничивать..

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Александр Сергеев

Это как? При каждом удобном случае косить под дурака, чтобы не отдавать кредит или ограничить в своих действиях родных и знакомых в свою пользу?

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Аня Петербургская

Я как-то не нашла за этот год подобных тем в интернете, но за 2021 год действительно тема фигурировала

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Yaroslav m13

Как это скажется на процентах в итоге?

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Тихий калькулятор

Ну неужели!! Давно пора было!

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Мурад Муртазалиев
россиянин может вписать в свою кредитную историю запрет на выдачу кредита на своё имя

Сейчас альфа с Тиньком рыдают, как теперь выдавать кредиты мошенникам?)

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Иван Петров

Удивительно что пряники начинают давать только когда вокруг происходит пиздец

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Hnorr

Идея, конечно, хорошая, но надо смотреть на реализацию, а то будет как обычно "получилось как всегда".
Ну и главное, чтобы такой запрет не стали считать панацеей. А то зачем бороться с утечками данных и мошенниками, можно же просто усложнить процесс получения кредита.

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L A

https://vc.ru/finance/244448-deputaty-predlozhili-razreshit-rossiyanam-zaranee-otkazyvatsya-ot-oformleniya-lyubyh-kreditov-dlya-borby-s-moshennikami
Год прошел
На колу мочало,начинай сначала

https://www.roi.ru/19321/
ровно это же самое я предлагал много лет назад на ROI
Пинг до профильного комитета как до сатурна туда-обратно (~6 световых лет)

Депутаты предложили разрешить россиянам заранее…
Соответствующие законопроекты обсуждают с профильными ведомствами и ЦБ.
vc.ru
РОИ :: Реализовать в рамках существующего…
Российская общественная инициатива
www.roi.ru
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Andrey Nitak

Механизм установки ограничений - простой через приложение, снятие два варианта: только в офисе любого банка лично или через приложение но не менее чем через два часа после заявки. Но могут быть всякие ситуации человек установил, но база синхронизировалась спустя некоторое время, в этот интервал попал запрос, что ограничений нет, тут не так все просто и может в корне затронуть само формирование кредитной истории в плане оперативности обновлений

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Redhouses

Дельное предложение!

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Антон 34

Почему так поздно?!

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evgeniy1985

круто если еще можно ставить запрет на действия по доверенности, а то опять лазейка останется

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Славный утюг

Для продления подписки «добровольный запрет на кредиты» на 30 дней, пришлите УСТЗАПРЕТ1 в ответ на это сообщение.

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