ЦБ предложил разрешить россиянам заранее отказываться от оформления кредитов Статьи редакции
Это поможет бороться с мошенниками, считает регулятор.
- ЦБ предложил ввести механизм «самозапрета» на выдачу кредитов: он подразумевает, что россиянин может вписать в свою кредитную историю запрет на выдачу кредита на своё имя.
- Устанавливать и снимать ограничения можно сколько угодно раз, платить за это не нужно. Они могут быть разными — по виду кредитора (МФО или банк), по способу обращения или на отдельные виды кредитов и займов.
- Перед выдачей кредитов банки и МФО должны будут проверять кредитную историю на наличие ограничений. Если они действуют, а банк всё равно выдаст деньги, он не сможет потом потребовать погашения долга.
- Механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее, считает регулятор. ЦБ уже подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на согласование, подробные условия работы такого «самозапрета» определят отдельным нормативным актом.
- В мае 2021 года идею заранее отказываться от оформления любых кредитов предложили депутаты Госдумы. Предполагалось, что заявку на запрет можно будет подавать через Госуслуги или банк, а финансовые организации обязаны отказывать в кредитах, пока действует ограничение.
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Неужто что-то годное
"печенька в рот, кувалдой по яйцам" - все их действия
Наебка должна быть! Может типа сразу не отказался то автоматом подписываешься и даже ленту смотреть не нужно
Нет конечно, уверен в комментах уже объяснили почему это тлен, всё плохо и будет ещё хуже, а мера эта она что мёртвому припарка!
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
Теперь государство скажет сам виноват, надо было блокировать выдачу кредита.
Следующий шаг заблокировать себе оформление продажи имущества, недвижимости, автомобиля и т.д.
Ну а на финале добровольное признание себя недееспособным.
Крутой шаг государства, спору нет, после справедливо было бы снизить налоги, раз уровень оказания услуг и защиты сокращается, но это вряд ли.
Толковая идея. Правда, теперь разводилы могут добавить еще один шаг в план действий. Сначала будут разводить на снятие ограничений. К сожалению, может сработать. Учитывая, что потерпевшие зачастую по указке разводил помногу раз ездили в банк, снимали деньги, отправляли деньги, подмахивали какие-то заявления. То есть это не было минутным затмением. В такой ситуации убедить жертв предварительно снять ограничения не так-то и сложно.
В любом случае это усложнение схемы развода
По крайней мере будут обезопасены те, кто на разводы не поддается, но не хочет ВНЕЗАПНО обнаружить висящий на себе кредит
Скорее всего чтобы снять ограничение потребуется время которого обычно нет у разводил
Там логика в прошлом году была что снятие ограничения происходит через неделю
Хорошая идея, особенно против микрофинансовых организаций
Если у мошенника есть мои личные данные и он может по ним взять кредит на мое имя, что ему помешает отменить наложенный запрет?
Это усложняет процесс. Особенно, если нужен личный визит.
Возможно это ограничение можно будет наложить/снять только через личный визит в мфц
Достаточно запретить выдавать тебе кредиты или менять разрешение без личного присутствия. Это убъет львиную долю скама
Скорее всего прикрутят к личному заявлению через банк и все.
Аналогичный запрет уже действует несколько лет на сделки по недвижимости без личного присутствия. В своей время я оформил запрет в МФЦ. Идея ЦБ хорошая, но надо увеличить уголовную ответственность за мошенничества с недвижимостью и деньгами граждан России.
Он кстати вроде бы не рабочий, или как-то легко обходят.. поправьте если не так
Осталось только нормально реализовать. С этим обычно проблемы
Будет как с бюро кредитных историй, не одна организация, а много.
Со всеми вытекающими..
ну это классика, никто даже не удивится, что идея хорошая, а реализация мягко говоря не очень
Вот бы ещё с действующими кредитами так можно было. Зашёл такой на Госуслуги (или куда там), поставил самозапретную галочку - и обнулил все свои кредиты.
В банковском приложении так можно сделать. Досрочное погашение называется.
Надо по возможности жить на свои, а чужие не путать со своими и во время отдавать. Банки навязывают кредиты, но прежде, чем брать, надо просчитать, возможность без проблемной отдачи. Тем более сейчас развита продажа товаров в рассрочку или кредит, что значительно дешевле, чем брать кредит наличными.
В США действует уже много лет путём заморозки своей кредитной истории.
Оттепель)
Вполне логично, так же ещё через МФЦ долг по банкротству увеличат до 2млн, это пластилюдей который из-за долга небольшого трудится в серую, а так выведут под налоги
Такая мера уже давно назрела, я был не приятно удивлен пару лет назад когда обнаружил, что кто-то оформил на меня кредит в МФО (по итогу ничего не оплатил, все решилось легко с помощью бумажного запроса в НБКИ). Поэтому с радостью поставлю такую галочку на все МФО как минимум)
Урааааа, наконец-то:) Надеюсь и звонить перестанут по 10 раз мол "—По вашей заявке одобрен кредит!"
Это вряд ли ) Будут звонить с одобрением заявки, но с примечанием, что если у вас установлен запрет, его нужно снять, но "это быстро, мы сейчас все объясним" )
Отличная годная новость. Давно люди предлагали такую штуку.
Чтобы взять кредит теперь у банков будет в договоре - дать навсегда согласие на снятие блока на любые кредиты от нашего прекрасного банка.
Это реальный удар по банковскому сектору. А как в "Сбере" бабушкам, которые воспользовались услугой "самозапрета", втюхивать золотые кредитные карты?
Предложили в мае 2021! Прошел целый год! И до сих пор не приняли.
Закон о дискредитации вооруженных сил за сколько дней приняли?
Почему так? Почему нужные законы тормозятся наверху?
Потому что наверху есть свое понимание о "нужных" законах
Отличная идея. Вероятность мошенничества с кредитами сильно ниже будет
Если это поможет ограничить мошенников то это отличное предложение ЦБ. Я бы написал такое заявление.
Реально годное предложение ЦБ, но есть вероятность, что будут опять чистки среди банков и их еще меньше станет )
Было бы неплохо устанавливать лимит чтобы иногда кредитками пользоваться. Ну там 100к для конкретных банков.
Странно что топикстартер не упомянул что ограничения снимаются в течении 2-х дней, чтобы мошенники не обманули мол сними тут галку. Она будет сниматься 2 дня. Т.е. новость так то хорошая.
Вот это – дело! Только не будут ли махинаторы иметь возможность точно так же разрешать получение «нежданных» кредитов? Какая-то защита от этого предусмотрена?
Наверное, как с недвижимостью. Запрет на оформление без личного присутствия. Не удобно, но оно того стоит.
А запойным алкашам дать возможность заранее запретить себе продажу алкоголя. А алкоголь продавать только через сайт госуслуг.
Так это не борьба с собой) Все данные уже по 100 раз слиты.
Установить самоограничение за секунду до выдачи кредита? Ну ок, как скажете.
думаю это достаточно легко решается отсроченными транзакциями.
Очень полезная идея!
.. А еще можно по состоянию психологического здоровья ограничивать..
Это как? При каждом удобном случае косить под дурака, чтобы не отдавать кредит или ограничить в своих действиях родных и знакомых в свою пользу?
Я как-то не нашла за этот год подобных тем в интернете, но за 2021 год действительно тема фигурировала
Как это скажется на процентах в итоге?
Ну неужели!! Давно пора было!
Сейчас альфа с Тиньком рыдают, как теперь выдавать кредиты мошенникам?)
Удивительно что пряники начинают давать только когда вокруг происходит пиздец
Идея, конечно, хорошая, но надо смотреть на реализацию, а то будет как обычно "получилось как всегда".
Ну и главное, чтобы такой запрет не стали считать панацеей. А то зачем бороться с утечками данных и мошенниками, можно же просто усложнить процесс получения кредита.
https://vc.ru/finance/244448-deputaty-predlozhili-razreshit-rossiyanam-zaranee-otkazyvatsya-ot-oformleniya-lyubyh-kreditov-dlya-borby-s-moshennikami
Год прошел
На колу мочало,начинай сначала
https://www.roi.ru/19321/
ровно это же самое я предлагал много лет назад на ROI
Пинг до профильного комитета как до сатурна туда-обратно (~6 световых лет)
Механизм установки ограничений - простой через приложение, снятие два варианта: только в офисе любого банка лично или через приложение но не менее чем через два часа после заявки. Но могут быть всякие ситуации человек установил, но база синхронизировалась спустя некоторое время, в этот интервал попал запрос, что ограничений нет, тут не так все просто и может в корне затронуть само формирование кредитной истории в плане оперативности обновлений
Дельное предложение!
Почему так поздно?!
круто если еще можно ставить запрет на действия по доверенности, а то опять лазейка останется
Для продления подписки «добровольный запрет на кредиты» на 30 дней, пришлите УСТЗАПРЕТ1 в ответ на это сообщение.