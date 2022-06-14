Госдума поддержала в первом чтении приостановку выплаты дивидендов «потерянным акционерам» Статьи редакции
Например, тем, кто долго не участвует в собраниях.
Депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который позволит компаниям снизить свои издержки в связи с «потерянными акционерами». К ним документ относит, например, тех, сведений о ком у компании нет, кто в течение двух и более лет не участвует в собраниях и не осуществляет другие свои права, пишет Forbes.
Если документ примут, компании смогут приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом, не направлять по почте сообщения о собрании акционеров и заочных голосованиях и другую информацию. При этом «Коммерсантъ» писал, что такие акционеры не лишаются прав на свои акции, а также прав на дивиденды минимум в течение трёх лет.
По мнению правительства, законопроект поможет компаниям «значительно сократить расходы» на уведомление акционеров.
Законопроект о цифровых финансовых активах
Также депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права в качестве средства платежа в России.
Согласно документу, запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами, пишет Forbes. Сейчас российское законодательство не предусматривает прямого запрета на использование таких активов и прав как средства платежа.
Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.
Продолжаем направляться к средневековью...
Есть примеры где это работает по-другому?
Почему раньше у нас это было, а щас этого нет? Что случилось? Ну отменили бы раньше, если это было лишнее. Или как?
До.уя бабла народного в этой теме, а она неконтролируемая, да и не будет таковой
Очень важные в нынешней ситуации законы. С другой стороны пусть лучше это принимают чем снимают независимость с Прибалтики.
К сожалению, они умеют работать в режиме мультитаскинга.
Могу не платить налоги, если в течение 3 лет государство не сумело вручить мне уведомление?
Как будто в нашей думе сидят одни негодяи и каждую минуту думают, что ещё можно сделать для развала инвестиционного климата
И придумали ведь
Можете, называется срок исковой давности. 3 года в РФ. Если не взыскали можете не платить
там куча оговорок относительно отсчета срока давности, в зависимости от того как судья посчитает нужным, так и сделают... можно и пожизненно 3 года расходовать.
Даже если акционер не потерян, его всегда можно "потерять" 😉
Ждм закона об аннулировании кредиторской задолженности "например, тех, сведений о ком у компании нет, кто в течение двух и более лет не участвует в собраниях и не осуществляет другие свои права".
А много ли товаров/услуг в РФ оплачивались ЦФА? Вот чтобы прям в магазине можно было оплатить? Или запрет с прицелом «на потом, когда разберёмся, а пока запретим»?
Скорее подводка к закону что в РФ можно платить только рублем, и отсечение бартерных схем
Это запрет на крипту?
На покупку/продажу за крипту и всё криптообразное.
Нет, запрет на платеж криптой за товары услуги. Покупать продавать ее саму можно
А какие штрафы за это? Они же наверное этот запрет не отдельно делают, а в другой закон запихивают, где есть информация о штрафах и т д
Тут я вам не подскажу извините по идее 15е статьи коапа надо смотреть.
Сестра Собянина?
Жириновского на вас нет
Он уже давно свое обобщенное мнение относительно страны выдал
Кстати все сервисы для платежей криптой в США которые я находил не проводят оплату в крипте. Это скорее моментальный обмен крипты на валюту и оплата в долларах. Такая схема по сути и у нас возможна этот проект по идее ее не отменяет
надо читать "растерянным акционерам"
"приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом" - а сколько акционеров получали дивиденды почтовым переводом?
Скинуть смс-ку типа "вы акционер, хотите получить письмо для голосования - отправьте 1 в ответ", но нет...
Ну я получаю например от газпрома так, лишних данных кроме фио и почтового адреса у них нет, соответственно никакую смску не скинут.
А почему не на счет брокера?
По-моему, подавляющее большинство так получает. Или "получало" уже писать?..
А потому что единственный раз, когда я имел дело с акциями было в 90е, в том числе, когда их можно было получить за ваучеры. Однако по тексту законопроекта я вижу что получение дивидендов сбрасывает счётчик неактивности.
Комментарий удален модератором
Вот это рывок🚀, так рывок.. в зад 😂
Я догадался! Надо заебывать конторы чьи акции держишь разными петициями, обращениями, жалобами. Чтобы помнили.
Направлено это все на отжатие у иностранцев и "сбежавших предателей родины", как я понимаю?
Потерянные акционеры теперь навсегда потеряли связь с компаниями ;)
"не участвует в собраниях"
У меня акции 84 компаний.. т.е. я теперь должен все бросить и по сораниям ходить?