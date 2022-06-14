Например, тем, кто долго не участвует в собраниях.

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Депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который позволит компаниям снизить свои издержки в связи с «потерянными акционерами». К ним документ относит, например, тех, сведений о ком у компании нет, кто в течение двух и более лет не участвует в собраниях и не осуществляет другие свои права, пишет Forbes.

Если документ примут, компании смогут приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом, не направлять по почте сообщения о собрании акционеров и заочных голосованиях и другую информацию. При этом «Коммерсантъ» писал, что такие акционеры не лишаются прав на свои акции, а также прав на дивиденды минимум в течение трёх лет.

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По мнению правительства, законопроект поможет компаниям «значительно сократить расходы» на уведомление акционеров.

Законопроект о цифровых финансовых активах

Также депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права в качестве средства платежа в России.

Согласно документу, запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами, пишет Forbes. Сейчас российское законодательство не предусматривает прямого запрета на использование таких активов и прав как средства платежа.