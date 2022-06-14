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Финансы
Боковой нос

Госдума поддержала в первом чтении приостановку выплаты дивидендов «потерянным акционерам» Статьи редакции

Например, тем, кто долго не участвует в собраниях.

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Депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который позволит компаниям снизить свои издержки в связи с «потерянными акционерами». К ним документ относит, например, тех, сведений о ком у компании нет, кто в течение двух и более лет не участвует в собраниях и не осуществляет другие свои права, пишет Forbes.

Если документ примут, компании смогут приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом, не направлять по почте сообщения о собрании акционеров и заочных голосованиях и другую информацию. При этом «Коммерсантъ» писал, что такие акционеры не лишаются прав на свои акции, а также прав на дивиденды минимум в течение трёх лет.

По мнению правительства, законопроект поможет компаниям «значительно сократить расходы» на уведомление акционеров.

Законопроект о цифровых финансовых активах

Также депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права в качестве средства платежа в России.

Согласно документу, запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами, пишет Forbes. Сейчас российское законодательство не предусматривает прямого запрета на использование таких активов и прав как средства платежа.

Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.

#новость #законы

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35 комментариев
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Настасья Осипова

Продолжаем направляться к средневековью...

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Ret Oror

Есть примеры где это работает по-другому?

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Алексей Полюсов

Почему раньше у нас это было, а щас этого нет? Что случилось? Ну отменили бы раньше, если это было лишнее. Или как?

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Ret Oror

До.уя бабла народного в этой теме, а она неконтролируемая, да и не будет таковой

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Константин Давыдов

Очень важные в нынешней ситуации законы. С другой стороны пусть лучше это принимают чем снимают независимость с Прибалтики.

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Dimitri

К сожалению, они умеют работать в режиме мультитаскинга.

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Олег Семенов

Могу не платить налоги, если в течение 3 лет государство не сумело вручить мне уведомление?

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Ruslan Moiseev

Как будто в нашей думе сидят одни негодяи и каждую минуту думают, что ещё можно сделать для развала инвестиционного климата

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Kyorinmaru .

И придумали ведь

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Blackrock

Можете, называется срок исковой давности. 3 года в РФ. Если не взыскали можете не платить

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Александр Иванов

там куча оговорок относительно отсчета срока давности, в зависимости от того как судья посчитает нужным, так и сделают... можно и пожизненно 3 года расходовать.

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Джавахарлал Неру

Даже если акционер не потерян, его всегда можно "потерять" 😉

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Лаврентий Петренко

Ждм закона об аннулировании кредиторской задолженности "например, тех, сведений о ком у компании нет, кто в течение двух и более лет не участвует в собраниях и не осуществляет другие свои права".

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Грузинский будильник

А много ли товаров/услуг в РФ оплачивались ЦФА? Вот чтобы прям в магазине можно было оплатить? Или запрет с прицелом «на потом, когда разберёмся, а пока запретим»?

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Blackrock

Скорее подводка к закону что в РФ можно платить только рублем, и отсечение бартерных схем

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Алексей Картаев

Это запрет на крипту?

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Грузинский будильник

На покупку/продажу за крипту и всё криптообразное.

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Blackrock

Нет, запрет на платеж криптой за товары услуги. Покупать продавать ее саму можно

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A B

А какие штрафы за это? Они же наверное этот запрет не отдельно делают, а в другой закон запихивают, где есть информация о штрафах и т д

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Blackrock

Тут я вам не подскажу извините по идее 15е статьи коапа надо смотреть.

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MasterCard
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Магомед Усманов

Сестра Собянина?

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Ирина Морозова

Жириновского на вас нет

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Andrew

Он уже давно свое обобщенное мнение относительно страны выдал

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Blackrock

Кстати все сервисы для платежей криптой в США которые я находил не проводят оплату в крипте. Это скорее моментальный обмен крипты на валюту и оплата в долларах. Такая схема по сути и у нас возможна этот проект по идее ее не отменяет

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Джавахарлал Неру
Закон о приостановке выплаты дивидендов «потерянным акционерам»

надо читать "растерянным акционерам"

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ilia

"приостановить выплату дивидендов «потерянным акционерам» почтовым переводом" - а сколько акционеров получали дивиденды почтовым переводом?

Скинуть смс-ку типа "вы акционер, хотите получить письмо для голосования - отправьте 1 в ответ", но нет...

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Konstantin Scherbakov

Ну я получаю например от газпрома так, лишних данных кроме фио и почтового адреса у них нет, соответственно никакую смску не скинут.

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ilia

А почему не на счет брокера?

По-моему, подавляющее большинство так получает. Или "получало" уже писать?..

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Konstantin Scherbakov

А потому что единственный раз, когда я имел дело с акциями было в 90е, в том числе, когда их можно было получить за ваучеры. Однако по тексту законопроекта я вижу что получение дивидендов сбрасывает счётчик неактивности.

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Комментарий удален модератором

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Dzan Yang

Вот это рывок🚀, так рывок.. в зад 😂

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Serge Tikhonenko

Я догадался! Надо заебывать конторы чьи акции держишь разными петициями, обращениями, жалобами. Чтобы помнили.

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Олег Семенов

Направлено это все на отжатие у иностранцев и "сбежавших предателей родины", как я понимаю?

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Oleg Zhuravlev

Потерянные акционеры теперь навсегда потеряли связь с компаниями ;)

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Псков Бурито

"не участвует в собраниях"
У меня акции 84 компаний.. т.е. я теперь должен все бросить и по сораниям ходить?

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