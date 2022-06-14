Финансы
Боковой нос

Введение банками односторонних комиссий за обслуживание счетов и вкладов недопустимо — ЦБ Статьи редакции

Так Банк России отреагировал на введение некоторыми банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия клиентов.

  • Регулятор направил кредитным организациям письмо, в котором назвал односторонние комиссии за обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимыми.
  • Включение в действующие договоры счетов и вкладов положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за операции нарушает права потребителей, заявили в ЦБ.
  • Публикация изменений на официальном сайте банка не может признаваться офертой, если согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

По мнению Банка России, также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов.

Банк России
  • О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в начале июня 2022 года объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». По данным Frank RG, комиссии за валютные счета есть ещё в нескольких банках. ЦБ заявил, что проверит эту практику.

#новость #цб

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61 комментарий
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@Тинькофф ну шо?
Давайте угадаю, теперь вы заставите поставить галочку "согласен" на уведомлении о введении анальных комиссий, и пока галочку не поставить - в ЛК не зайти?) Вы же лучше выберете потерять банк, чем не ограбить по максимуму своих клиентов в самые тяжелые времена. Самый подлый банк в РФ. Я очень надеюсь, что вам этого не забудут, даже когда (если) наступят нормальные времена и все наладится.

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Пришелец

Прочитал уведомление о комиссии - значит поставил галочку.

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4 комментария
Семён Сердюков

Вот так сделают

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1 комментарий
Dmitriy Filippov

Нужно будет письменно оформить НЕ согласие в отделении))

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Артем П.

Через сторис согласия будут получать)

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Степан Фадеев

Да ни шо. Придумают какую-нибудь страховку валютного счета.
Не спроста сразу несколько совершенно разных банков решили ввести комиссию.

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4 комментария
Сергей

Поддерживаю. Тинек скатился из нормального банка в контору пидорасов. С наличными всех кинули в феврале-марте, комиссию за покупку валюты подняли в десятки раз, комиссию за SWIFT ввели, и теперь хотели по 1% воровать каждый месяц.

Хорошо, что ЦБ РФ за щеку дал оборзевшему Тиньку.

Сорян за мат, накипело...

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Василий Петров

Хм, принудительную продажу выручки экспортерам отменили, односторонние комиссии тоже, говорят, недопустимы. И что они теперь делать будут? Придется придумывать что-то новое. Может попробовать ввести обязательную страховку клиентам банкам?

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Sergey Belkov

Да вы не понимаете, это другое, все по умолчанию согласные!

з.ы. надеюсь, @Тинькофф набутылят за такое отношение к клиентам

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Serge Vladimirovich

Ну как его теперь набутылить, когда во главе господин Потанин?
Свои своих не бутылят)

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4 комментария
Dmitry Pasyutin

Так и по 115-ФЗ у них была не блокировка счёта а "установка лимита равным нулю"

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Sergey Belkov

Новояз проникает в банковскую сферу?
Не взрыв, а хлопок.
Не комиссия за обслуживание валютного счёта, а «отрицательные поступления на счёт»

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1 комментарий
Илья Вадровник

Вообще интересный прецедент, когда банк чё хочет то и творит.

Лично жалобу в ЦБ писал. Надеюсь дойдет до реальных действий.
И хорошенько кого то вытреплют.

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Леонид Гнездилов

Тут я с цб согласен. Да я вообще с цб согласен, последний адекватный регулятор в стране.

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Koan

Не зря Набиуллиной запретили покидать пост. Без неё ваше пиздец

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Дима Дима

@Тинькофф у вас есть какой нибудь отдел, который отвечает за мониторинг лояльности и уровень кармы в интернет пространстве?

Если вы так делаете с валютными счетами, вы завтра тоже самое сделаете с рублевыми. Доверие клиентов наглухо потеряно. Всегда топил за Тинькофф - классный продукт, но отношение поганое и грань перешли.

Не можете использовать деньги как актив - это не проблемы ваших клиентов, не нужно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую.

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Serge Vladimirovich

Я сам топил, потому что реально банк был удобный.
И возможно так было бы и дальше, если не определённые февральские события.

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1 комментарий
расслабленный пост-хипстер

Меня они еще на необходимости кешбэк каждый месяц включать потеряли, а вы все держитесь, прям респект.

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1 комментарий
Инокентий Смирнов

Скоро будет отдел по выдаче хлебных карт и лояльность как слово запретят вместе с его определением, вычеркнут, как совсем ненужное. Личное мнение.

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Сергей

Решили воспользоваться ситуацией и наебать всех клиентов. Такое нельзя забывать. Друг познается в беде, а Тинькофф это конкретный враг. Поступили как крысы за последние месяцы не один раз

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Serge Vladimirovich

Тинькофф-Потанинкофф, когда планируете переобуваться?

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Рустам

Сейчас наверно сделают, что без подтверждения изменений в оферте продолжить использовать приложение нельзя

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Маркетолог

С детства за Набиуллину!

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Никого Нету

Я всю свою сознательную жизнь

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Koan

Хотите сделать человеку приятное?
Сделайте ему плохо, а потом отмените плохое решение

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Инокентий Смирнов

А потом сделайте с 100% плохо, 50% плохо и он это скушает, подумает, ну это уже не такой пи+дец как был раньше.

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1 комментарий
Naysayer

ЦБ one love <3

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Мурад Муртазалиев

Так, ЦБ провёл тиньку по губам. Чем ответит тиньков своим клиентам?

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Инокентий Смирнов

Вы думает что между ними нет "шуры муры"

Любой заплёт можно вбрасывать, а потом отменять или вводить его от части, главное подготовить почву. Ничего просто так не бывает, ничего, все во что-то потом вытекает.

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2 комментария
Илья Ефимов

Опять без упоминаний святого Райфайзенн и других банков, что ввели комиссию. Ну вот что за лицемерие у вас то.....аяяяй

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3 комментария
Грузинский будильник

Недопустимо одностороннее. Ждём изменений в договорах?
Или «недопустимо, но раз уж ввели, то и пусть»?

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Make Luv

Это интересно. Работникам цб тоже валюту где-то надо хранить.

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Желтый кот

ЦБ подозрительно оперативен, не прошло и недели...вам письмо

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Евгений Широков

Ну недопустимо, ок. А что помешает прикрыть валютные счета банку, если клиент откажется. Навяжут же ректально

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Лаврентий Петренко

И?
Каково наказание, если банк кладёт болт на мнение ЦБ?

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Никого Нету

Болт становится меньше

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1 комментарий
Виктор Булов

Привет слившим доллары по 56

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Виктор Ефимов

И купившим биткойн по 33

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