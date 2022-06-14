Введение банками односторонних комиссий за обслуживание счетов и вкладов недопустимо — ЦБ Статьи редакции
Так Банк России отреагировал на введение некоторыми банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия клиентов.
- Регулятор направил кредитным организациям письмо, в котором назвал односторонние комиссии за обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимыми.
- Включение в действующие договоры счетов и вкладов положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за операции нарушает права потребителей, заявили в ЦБ.
- Публикация изменений на официальном сайте банка не может признаваться офертой, если согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
- О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в начале июня 2022 года объявили «Райффайзенбанк» и «Тинькофф». По данным Frank RG, комиссии за валютные счета есть ещё в нескольких банках. ЦБ заявил, что проверит эту практику.
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@Тинькофф ну шо?
Давайте угадаю, теперь вы заставите поставить галочку "согласен" на уведомлении о введении анальных комиссий, и пока галочку не поставить - в ЛК не зайти?) Вы же лучше выберете потерять банк, чем не ограбить по максимуму своих клиентов в самые тяжелые времена. Самый подлый банк в РФ. Я очень надеюсь, что вам этого не забудут, даже когда (если) наступят нормальные времена и все наладится.
Прочитал уведомление о комиссии - значит поставил галочку.
Вот так сделают
Нужно будет письменно оформить НЕ согласие в отделении))
Через сторис согласия будут получать)
Да ни шо. Придумают какую-нибудь страховку валютного счета.
Не спроста сразу несколько совершенно разных банков решили ввести комиссию.
Поддерживаю. Тинек скатился из нормального банка в контору пидорасов. С наличными всех кинули в феврале-марте, комиссию за покупку валюты подняли в десятки раз, комиссию за SWIFT ввели, и теперь хотели по 1% воровать каждый месяц.
Хорошо, что ЦБ РФ за щеку дал оборзевшему Тиньку.
Сорян за мат, накипело...
Хм, принудительную продажу выручки экспортерам отменили, односторонние комиссии тоже, говорят, недопустимы. И что они теперь делать будут? Придется придумывать что-то новое. Может попробовать ввести обязательную страховку клиентам банкам?
Да вы не понимаете, это другое, все по умолчанию согласные!
з.ы. надеюсь, @Тинькофф набутылят за такое отношение к клиентам
Ну как его теперь набутылить, когда во главе господин Потанин?
Свои своих не бутылят)
Так и по 115-ФЗ у них была не блокировка счёта а "установка лимита равным нулю"
Новояз проникает в банковскую сферу?
Не взрыв, а хлопок.
Не комиссия за обслуживание валютного счёта, а «отрицательные поступления на счёт»
Вообще интересный прецедент, когда банк чё хочет то и творит.
Лично жалобу в ЦБ писал. Надеюсь дойдет до реальных действий.
И хорошенько кого то вытреплют.
Тут я с цб согласен. Да я вообще с цб согласен, последний адекватный регулятор в стране.
Не зря Набиуллиной запретили покидать пост. Без неё ваше пиздец
@Тинькофф у вас есть какой нибудь отдел, который отвечает за мониторинг лояльности и уровень кармы в интернет пространстве?
Если вы так делаете с валютными счетами, вы завтра тоже самое сделаете с рублевыми. Доверие клиентов наглухо потеряно. Всегда топил за Тинькофф - классный продукт, но отношение поганое и грань перешли.
Не можете использовать деньги как актив - это не проблемы ваших клиентов, не нужно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую.
Я сам топил, потому что реально банк был удобный.
И возможно так было бы и дальше, если не определённые февральские события.
Меня они еще на необходимости кешбэк каждый месяц включать потеряли, а вы все держитесь, прям респект.
Скоро будет отдел по выдаче хлебных карт и лояльность как слово запретят вместе с его определением, вычеркнут, как совсем ненужное. Личное мнение.
Решили воспользоваться ситуацией и наебать всех клиентов. Такое нельзя забывать. Друг познается в беде, а Тинькофф это конкретный враг. Поступили как крысы за последние месяцы не один раз
Тинькофф-Потанинкофф, когда планируете переобуваться?
Сейчас наверно сделают, что без подтверждения изменений в оферте продолжить использовать приложение нельзя
С детства за Набиуллину!
Я всю свою сознательную жизнь
Хотите сделать человеку приятное?
Сделайте ему плохо, а потом отмените плохое решение
А потом сделайте с 100% плохо, 50% плохо и он это скушает, подумает, ну это уже не такой пи+дец как был раньше.
ЦБ one love <3
Так, ЦБ провёл тиньку по губам. Чем ответит тиньков своим клиентам?
Вы думает что между ними нет "шуры муры"
Любой заплёт можно вбрасывать, а потом отменять или вводить его от части, главное подготовить почву. Ничего просто так не бывает, ничего, все во что-то потом вытекает.
Опять без упоминаний святого Райфайзенн и других банков, что ввели комиссию. Ну вот что за лицемерие у вас то.....аяяяй
Недопустимо одностороннее. Ждём изменений в договорах?
Или «недопустимо, но раз уж ввели, то и пусть»?
Это интересно. Работникам цб тоже валюту где-то надо хранить.
ЦБ подозрительно оперативен, не прошло и недели...вам письмо
Ну недопустимо, ок. А что помешает прикрыть валютные счета банку, если клиент откажется. Навяжут же ректально
И?
Каково наказание, если банк кладёт болт на мнение ЦБ?
Болт становится меньше
Привет слившим доллары по 56
И купившим биткойн по 33