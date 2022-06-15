Новости и тексты на фоне 112 дня «спецоперации»: «Спортмастер» может закрыть свою сеть в Польше Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 15 июня: доллар — 57,09 рубля, евро — 59,24 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,38 рубля, евро — по 66,32 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,3 рубля.
Что происходит
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в статье РБК назвал бессмысленными и экономически нецелесообразными попытки «замещать все». По его словам, изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это «путь в никуда». Он призвал продолжить сотрудничать с партнерами по всему миру, которые не выступают проводниками санкций против страны.
С 15 июня вступила в силу отмена ограничения для торговых сетей, по которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.
Власти отказались от идеи передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме», узнал «Ъ». В таком случае профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко и Минцифры могли бы лишиться рычагов влияния на компанию.
«Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн, рассказал источник «Ъ».
По данным опроса, проведенного Национальным фитнес-сообществом среди участников рынка, 47,8% фитнес-клубов так и не удалось перестроить бизнес, чтобы адаптировать его к санкциям. У них возникают сложности с ремонтом импортных тренажеров из-за осложнившейся поставки запчастей, а рентабельность снижается из-за роста текущих расходов.
Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в правительство обращение с предложением начать в 2022 году добровольные эксперименты по маркировке новых товаров, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных.
Новости предыдущего дня, 14 июня — здесь.
⏱ Коротко о главном.
– у чайных фабрик РФ проблемы с фильтр-бумагой для пакетированного чая
– Госдума поддержала закон о ЦФА (запрет оплаты цифрОй) и приостановку выплат «потерянным акционерам»
– охваты в инсте упали до 11,7 млн, в ФБ – до 2,9 млн человек
– ЦБ: «Введение банками односторонних комиссий недопустимо»
– часть базы данных клиентов ЯндексПрактикума в открытом доступе
– VK и некая структура, связанная с Потаниным интересуются покупкой Авито
– Pexels заблокировал доступ для РФ, через VPN работает
– $/€ чуть вниз: 57,09/59,24 ₽
– «бессмысленный путь в никуда» – Чемезов о попытках заместить вообще всё
– сегодня отменяется ограничение в 25% рынка в регионе для торг. сетей
– чтобы не лишаться рычагов влияния, власти отказались от передачи доли Ростелекома Ростеху
– Спортмастер продаёт Go Sport в Польше
– 47,8% фит-клубов не адаптировались к санкциям. Проблемы: ремонт, запчасти и доход
– замминистра промторг Шпак предлагает маркировать всё новые категории товаров. Пока добровольно.
🎉 Сегодня:
День создания юннатского движения в России;
Петербургский международный экономический форум;
Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей;
Всемирный день ветра!
Желаю всем отличного дня!
#сокр
(Канал коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
🤝 Когда пошел сразу в кат почитать итоги.
Благодарю за доверие! 🤘🏻
Так вот ты какая, известность? (-:
Подписался в ТГ на write_and_cut, личная просьба канал кормить контентом тоже 🙂
Дважды благодарственная благодарность!
С ветерком нас,господа!
Операция операцией , а +10-15-20% к товару за маркировку - будьте добры 🤟🤟🤟🤟
Кому – спецоперация, а кому – мать родна.
Может хватит уже этих бесполезных игр с маркировкой продукции? Тут весь дом горит, а они в это время обои собираются клеить.
Прям поверх горящей краски.
Нет, в офисах Сбера доллар продают по 75.10, евро по 86 https://www.sberbank.ru/ru/quotes/currencies?tab=vsp
Кто-то врет?))
Вы читаете со написано на вашем скриншоте?
Продаёт клиент по 60,11 и 59.24
И покупает клиент 75.1 и 86.00
У вас хуево как с цифрами так и с пониманием
Стабильность отклеивается )))
Как ещё заработать банку, если кредиты перестали брать.
Могут выпилиться всем советом директоров в стриме - это однозначно повысит их маржинальность
Сперва надо годовую премию получить, а потом чемодан вокзал в Тоскану.
Русский бизнес такой бизнес
Спиздить у русских бизнесс – такой бизнесс.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Почему еще все нагло не платят за каждую штуку абсолютно всего вокруг по 50 копеечек?
Жестачайше заставить!
Больше маркировки богу маркировки!!!