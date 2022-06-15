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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 15 июня: доллар — 57,09 рубля, евро — 59,24 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,38 рубля, евро — по 66,32 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 56,63 рубля, евро — 59,07 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,3 рубля.

Что происходит

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в статье РБК назвал бессмысленными и экономически нецелесообразными попытки «замещать все». По его словам, изоляция, в том числе технологическая, как и попытка делать все своими силами, — это «путь в никуда». Он призвал продолжить сотрудничать с партнерами по всему миру, которые не выступают проводниками санкций против страны.

С 15 июня вступила в силу отмена ограничения для торговых сетей, по которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.

Власти отказались от идеи передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме», узнал «Ъ». В таком случае профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко и Минцифры могли бы лишиться рычагов влияния на компанию.

«Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн, рассказал источник «Ъ».

По данным опроса, проведенного Национальным фитнес-сообществом среди участников рынка, 47,8% фитнес-клубов так и не удалось перестроить бизнес, чтобы адаптировать его к санкциям. У них возникают сложности с ремонтом импортных тренажеров из-за осложнившейся поставки запчастей, а рентабельность снижается из-за роста текущих расходов.

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак направил в правительство обращение с предложением начать в 2022 году добровольные эксперименты по маркировке новых товаров, среди которых консервы, рыбная продукция, газировка, соки, крепкий алкоголь, детские товары, электроника и корма для животных.

Новости предыдущего дня, 14 июня — здесь.