Капитализация владельца бренда BTS снизилась на $1,7 млрд после объявления участников группы о начале сольной карьеры Статьи редакции
Неопределённость по поводу будущих концертов BTS может сократить годовую выручку агентства на четверть.
- Акции музыкального агентства Hybe, которое управляет BTS, упали на 28% после заявления группы о работе над отдельными проектами. Об этом сообщает Bloomberg.
- Стоимость акций Hybe упала до 145 тысяч южнокорейских вон за штуку (около $112) — это самый низкий уровень с момента выхода компании на биржу в октябре 2020 года. Рыночная капитализация агентства упала на $1,7 млрд.
- BTS — первая с 1963 года азиатская группа, которая возглавила всежанровый чарт Billboard Hot 100. С начала карьеры группа продала более 5 млн записей по всему миру, а в 2020 году была признана самой продаваемой в истории Южной Кореи.
- Участники BTS объявили о начале сольной карьеры в видео на YouTube 14 июня. Они заявили, что «это время будет полезным для группы» и призвали фанатов «не воспринимать это как что-то негативное».
- Если Hybe подтвердит, что BTS не возобновят концерты в 2022-м, годовая выручка агентства упадёт на 25% от плановой, а прибыль сократится на 33%.
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Сначала валится BTC, потом BTS, что дальше?
ВТБ
а дальше?
а дальше скорее всего ВВП
🤞🏻
ВГТРК
Помер Максим, да и фиг с ним
Нормально так деды сохранились с 1963-го.
Ну так и Цой жив до сих пор!
Девушки из Виагры,тоже еще ничо,хотя группа существует уже 22 года
"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас, если у вас нет жены,
нееету жены." (с)
Сегодня у школьниц траур
Вот они, уже не быть им слева направо
Инвесторы на всякий случай начали продавать не только BTC, но и BTS и даже BTZ
На моей памяти уход участников групп в сольное плаванье,в большинстве своем ничем хорошим для этой самой карьеры не заканчивался
Роби Вильямс, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон, да хоть Максим Леонидов
... вот они, слева направо.
Да их там на улице таких же можно набрать-вряд ли они различают друг друга...
Чёрный день в истории корейской K-POP сцены…
Это что-то про биток?
они вышли до ...