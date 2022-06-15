Финансы
Маша Цепелева

Владелец бренда BTS потерял $1,7 млрд после объявления участников группы о начале сольной карьеры Статьи редакции

Неопределённость по поводу будущих концертов BTS может сократить годовую выручку агентства на четверть.

  • Акции музыкального агентства Hybe, которое управляет BTS, упали на 28% после заявления группы о работе над отдельными проектами. Об этом сообщает Bloomberg.
  • Стоимость акций Hybe упала до 145 тысяч южнокорейских вон за штуку (около $112) — это самый низкий уровень с момента выхода компании на биржу в октябре 2020 года. Рыночная капитализация агентства упала на $1,7 млрд.
  • BTS — первая с 1963 года азиатская группа, которая возглавила всежанровый чарт Billboard Hot 100. С начала карьеры группа продала более 5 млн записей по всему миру, а в 2020 году была признана самой продаваемой в истории Южной Кореи.
  • Участники BTS объявили о начале сольной карьеры в видео на YouTube 14 июня. Они заявили, что «это время будет полезным для группы» и призвали фанатов «не воспринимать это как что-то негативное».
  • Если Hybe подтвердит, что BTS не возобновят концерты в 2022-м, годовая выручка агентства упадёт на 25% от плановой, а прибыль сократится на 33%.
Котировки Hybe за месяц

#новость #bts #южнаякорея #акции

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3 комментария
Дмитрий Алтунин

Помер Максим, да и фиг с ним

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"Если у вас нету дома, пожары ему не страшны.
И жена не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас, если у вас нет жены,
нееету жены." (с)

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Владимир Кондратьев

Нормально так деды сохранились с 1963-го.

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