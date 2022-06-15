«Сбер», ВТБ и «Райффайзенбанк» попали в топ самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции
«Альфа-банк» — на 24 месте, «Тинькофф» — на 36-м.
- Forbes опубликовал рейтинг из 100 надёжных банков, работающих в России. В 2022 году из-за западных санкций после начала военных действий в Украине издание решило ориентироваться только на оценки аккредитованных ЦБ агентств — АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА. В их рейтингах учитывается кредитоспособность банков в рублях.
- В рейтинге количество звёзд — это показатель надёжности. При этом пять звёзд — высшая степень, в группу вошли крупнейшие российские банки и «дочки» иностранных банков с рейтингами по национальной шкале ААА. Одна звезда — банки с умеренно низким и низким уровнем кредитоспособности, которые по состоянию на 1 февраля 2022 года выполняли свои обязательства.
- В десятку самых надёжных вошли «Сбербанк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Дойче банк» и другие. «Альфа-банк» на 24-м месте, «Открытие» — на 26-м, у них по четыре звезды. «Тинькофф» — на 36 месте рейтинга, у него три звезды. Такую оценку получили «небольшие, но достаточно надёжные банки с рейтингами по национальной шкале А+, А, А-».
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В 2022 главный риск, что цб вас отымеет, а не банк обанкротится
Тех, у кого денег нет "иметь" смысла никакого. Тех у кого есть - не получится. Вы из какой категории?
Из той категории что -12% годовых по сумме на долларовом счете "зарабатывает".
В 2022 ни крутись - все равно отымеют. И банк, и вас, и цб тоже достанется.
Мда какие-то ноу нейм банки в топ-10, что за РН и Инг банки? Альфа банк чем менее надежен чем они?)
РН это карманный банк Рено, Митсубиси и еще чего-то такого массового, через него покупается, полагаю, ощутимая часть всех автомобилей России вообще, естественно они стабильные. Инг это вообще дочка охренительно большого голландского банка.
Инг огромная группа из Нидерландов, РН небольшая группа, для бизнеса и большого капитала
Ну Альфа как минимум вляпался в скандал с переводом акций, из-за чего его надежность под вопросом. В целом там про каждый банк можно почитать и ноунейм-банки выше Альфы - это в основном дочки иностранных банков, которые всё же +\- надёжны
А вторая строчка списка по этому критерию не смущает?
Ох как Тинькофф расстроится, если их эти рейтинги волнуют, конечно.
Первый, лучший, а тут – бац! и 36-й.
Иронизирую.
Первый в России банк занявший почётное 36 место чё
Ну тоже да, согласен (-:
Лучший банк с 36-м местом!
Я раньше всех других банков стал 36ым. Я единственный, кто на 36 месте.
Они разные были в топ по надёжности?
По мобильному приложению помню да, а вот надёжность...
Тинькофф в последнее время заботит место только в одном рейтинге.
А как же Сосьете Гениталь?
Росбанк же
Нет их
Неожиданно увидеть в этом списке Райффайзенбанк 🤔
Но это радует! 😊
В целом сложилось впечатление что банк классный, особенно понравилась адекватная служба поддержки - лучше ещё не встречал
А вот над банковским приложением ещё стоит поработать, есть что улучшать
Райфф вообще топчик
Странно, что для вас это неожиданно)) райф как раз имеет большую клиентскую базу не за счёт "стильно, молодежного", а за счёт надёжности
Много компаний имеют зп проекты в этом банке, очень много вип клиентов там
медленный правда шо жуть, 1 го числа карту перевыпустил всё едет, даже в приложении только через неделю отрисовывается это конечно не тинь, и им бы кешбек свой на рельсы мира перевести и к мир пэй прикрутить, а то только их карту и приходится таскать
у меня было также, напишите в поддержку, бот пришлет ссылку на сайт райфа, там есть волшебная страница, где указываете свои данные и потом вам придет смс о том что карта готова или наоборот нет. Может ее выпустили уже :)
у нас отделений нет, только почтой шлют (бесплатно), и сколько я в чат не писал - передана на изготовление они не видят что там с ней происходит пока не будет передана в почт.службу, в общем как-будто у них на аутсорсе крафтовую там делают и инд дизайнер расписывает 😂 при чём в 20 ом они работали намноого шустрей в этом плане
Какие сейчас основные отличия банков?
- работа службы поддержки
- комфортность мобильного приложения/сайта
- разница в предложениях кредитных продуктов
- наличие и количество офисов
- количество и место расположения банкоматов и их работоспособность
Напишите по 1-2... своих дополнений интересно взглянуть на другие отличия 🤔
1) Трахает ли мозг предложением поиспользовать их какой-нибудь побочный бизнес?
2) Удобно ли пользоваться приложенькой/сайтом
Откуда у росбанка такая надежность, если он больше не входит в международную группу?
Он входит в группу Потанина. 🙂
Potanin Group Generale.
если они с февраля не публикуют отчётность самое время рейтинги надёжности присваивать ага
Смбсрптлмн банк на 10м месте, а Тинькоф на 36, понятно понятно) хороший рейтинг сразу видно
По версии российского Forbes.
На основе чего эти данные? Аудита и прогнозов? Или денег принесли?
На каком месте Тинькофф?
36-й
Райф можно и надёжный, но не в стране, где ему кислород для иностранных средств перекрывают
Почему-то думаю, что они анонсировали те банки, на которых можно (нужно) затягивать гайки.
Русский Forbes, очень давно не Форбс и не имеет отношения к этому имени, а места в рейтинге довольно легко купить, сделав заказ
Райффайзенбанк заслужено ящитаю.