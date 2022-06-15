Финансы
Маша Цепелева

«Сбер», ВТБ и «Райффайзенбанк» попали в топ самых надёжных российских банков по версии Forbes Статьи редакции

«Альфа-банк» — на 24 месте, «Тинькофф» — на 36-м.

  • Forbes опубликовал рейтинг из 100 надёжных банков, работающих в России. В 2022 году из-за западных санкций после начала военных действий в Украине издание решило ориентироваться только на оценки аккредитованных ЦБ агентств — АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА. В их рейтингах учитывается кредитоспособность банков в рублях.
  • В рейтинге количество звёзд — это показатель надёжности. При этом пять звёзд — высшая степень, в группу вошли крупнейшие российские банки и «дочки» иностранных банков с рейтингами по национальной шкале ААА. Одна звезда — банки с умеренно низким и низким уровнем кредитоспособности, которые по состоянию на 1 февраля 2022 года выполняли свои обязательства.
  • В десятку самых надёжных вошли «Сбербанк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Дойче банк» и другие. «Альфа-банк» на 24-м месте, «Открытие» — на 26-м, у них по четыре звезды. «Тинькофф» — на 36 месте рейтинга, у него три звезды. Такую оценку получили «небольшие, но достаточно надёжные банки с рейтингами по национальной шкале А+, А, А-».

#новость #банки

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40 комментариев
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Михаил Желтухин

В 2022 главный риск, что цб вас отымеет, а не банк обанкротится

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Forgotten Games

Тех, у кого денег нет "иметь" смысла никакого. Тех у кого есть - не получится. Вы из какой категории?

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Пришелец

Из той категории что -12% годовых по сумме на долларовом счете "зарабатывает".

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Георгий Хромченко

В 2022 ни крутись - все равно отымеют. И банк, и вас, и цб тоже достанется.

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Борис Макаров

Мда какие-то ноу нейм банки в топ-10, что за РН и Инг банки? Альфа банк чем менее надежен чем они?)

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Павел Егоров

РН это карманный банк Рено, Митсубиси и еще чего-то такого массового, через него покупается, полагаю, ощутимая часть всех автомобилей России вообще, естественно они стабильные. Инг это вообще дочка охренительно большого голландского банка.

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S S

Инг огромная группа из Нидерландов, РН небольшая группа, для бизнеса и большого капитала

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Memento Vivere

Ну Альфа как минимум вляпался в скандал с переводом акций, из-за чего его надежность под вопросом. В целом там про каждый банк можно почитать и ноунейм-банки выше Альфы - это в основном дочки иностранных банков, которые всё же +\- надёжны

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Борис Макаров

А вторая строчка списка по этому критерию не смущает?

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Фактический фонарь

Ох как Тинькофф расстроится, если их эти рейтинги волнуют, конечно.
Первый, лучший, а тут – бац! и 36-й.
Иронизирую.

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Влад Борщ

Первый в России банк занявший почётное 36 место чё

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Фактический фонарь

Ну тоже да, согласен (-:
Лучший банк с 36-м местом!

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Kesha Pazzy

Я раньше всех других банков стал 36ым. Я единственный, кто на 36 месте.

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Александр Соколов

Они разные были в топ по надёжности?
По мобильному приложению помню да, а вот надёжность...

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Император Нолимоций

Тинькофф в последнее время заботит место только в одном рейтинге.

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Знатный Тролль

А как же Сосьете Гениталь?

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Александр Соколов

Росбанк же

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Rnatery

Нет их

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Егор Томин

Неожиданно увидеть в этом списке Райффайзенбанк 🤔
Но это радует! 😊

В целом сложилось впечатление что банк классный, особенно понравилась адекватная служба поддержки - лучше ещё не встречал

А вот над банковским приложением ещё стоит поработать, есть что улучшать

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Dmitriy

Райфф вообще топчик

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Александр Соколов

Странно, что для вас это неожиданно)) райф как раз имеет большую клиентскую базу не за счёт "стильно, молодежного", а за счёт надёжности
Много компаний имеют зп проекты в этом банке, очень много вип клиентов там

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неформат

медленный правда шо жуть, 1 го числа карту перевыпустил всё едет, даже в приложении только через неделю отрисовывается это конечно не тинь, и им бы кешбек свой на рельсы мира перевести и к мир пэй прикрутить, а то только их карту и приходится таскать

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Nastya Potapova

у меня было также, напишите в поддержку, бот пришлет ссылку на сайт райфа, там есть волшебная страница, где указываете свои данные и потом вам придет смс о том что карта готова или наоборот нет. Может ее выпустили уже :)

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неформат

у нас отделений нет, только почтой шлют (бесплатно), и сколько я в чат не писал - передана на изготовление они не видят что там с ней происходит пока не будет передана в почт.службу, в общем как-будто у них на аутсорсе крафтовую там делают и инд дизайнер расписывает 😂 при чём в 20 ом они работали намноого шустрей в этом плане

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Егор Томин

Какие сейчас основные отличия банков?

- работа службы поддержки
- комфортность мобильного приложения/сайта
- разница в предложениях кредитных продуктов
- наличие и количество офисов
- количество и место расположения банкоматов и их работоспособность

Напишите по 1-2... своих дополнений интересно взглянуть на другие отличия 🤔

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Павел Егоров

1) Трахает ли мозг предложением поиспользовать их какой-нибудь побочный бизнес?
2) Удобно ли пользоваться приложенькой/сайтом

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Борис Вишневский

Откуда у росбанка такая надежность, если он больше не входит в международную группу?

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Alexey V

Он входит в группу Потанина. 🙂

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Джахор Дырдырдаев

Potanin Group Generale.

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неформат

если они с февраля не публикуют отчётность самое время рейтинги надёжности присваивать ага

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Антон Храмченко

Смбсрптлмн банк на 10м месте, а Тинькоф на 36, понятно понятно) хороший рейтинг сразу видно

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Sergey Orlov

По версии российского Forbes.

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Sergei Timofeyev

На основе чего эти данные? Аудита и прогнозов? Или денег принесли?

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Сергей Ковин

На каком месте Тинькофф?

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Фактический фонарь

36-й

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Влад Борщ
«Тинькофф» — на 36 месте рейтинга, у него три звезды.
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Игорь Мазаев

Райф можно и надёжный, но не в стране, где ему кислород для иностранных средств перекрывают

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Илья Попов

Почему-то думаю, что они анонсировали те банки, на которых можно (нужно) затягивать гайки.

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Евгений Широков

Русский Forbes, очень давно не Форбс и не имеет отношения к этому имени, а места в рейтинге довольно легко купить, сделав заказ

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Джахор Дырдырдаев

Райффайзенбанк заслужено ящитаю.

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