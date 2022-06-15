Форум в Петербурге проходит в юбилейный, 25-й раз — но впервые на фоне продолжающихся боевых действий. Из-за этого мероприятие заметно изменилось.

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15 июня открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Страной-гостем стал Египет, а главной темой трёхдневного мероприятия организаторы обозначили девиз «Новый мир — новые возможности».

Фото «Форпост Северо-Запад»

ПМЭФ — ежегодное международное мероприятие, которое с 2005 года проходит при участии президента России. Традиционно на форум приезжают бизнесмены, высокопоставленные чиновники и главы организаций.

На фоне «военной операции» в Украине и ухода из России международных компаний ПМЭФ изменился. Теперь среди участников вместо Си Цзиньпина и генсека ООН, которые приезжали в 2019 году, — талибы, главы ДНР и ЛНР, президент Казахстана, пранкеры Вован и Лексус.

Гости

Организатор форума, фонд «Росконгресс», заявил о гостях из более чем 127 стран. Bloomberg пишет, что ПМЭФ стал «токсичным» для международных компаний из-за санкций против России и боевых действий в Украине. Хотя они не бойкотируют форум полностью — по данным издания, на ПМЭФ зарегистрировались участники из Франции, Италии, Канады и США.

Но из-за высокой стоимости участия (960 тысяч рублей на человека) форум стал непривлекательным. Для некоторых потенциальных участников, которые не хотели бы быть замеченными на форуме, но и не желают ссориться с властями России, хорошей отговоркой станут введенные транспортные ограничения на поездки в страну, заявил один из собеседников Bloomberg.

Российские компании тоже не хотят афишировать своё присутствие на ПМЭФ. Часть из них, опасаясь западных санкций, попросили у «Росконгресса» максимально скрыть, что их представители приедут на форум, пишет РБК. Некоторые компании оплачивают своё участие в ПМЭФ не напрямую, а через посредников. В личном кабинете участника есть опция не указывать в публичных списках название компании и имена спикеров.

На форум уже прибыли представители Афганистана, который находится под контролем группировки «Талибан»*. В конце марта МИД выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов, но официально правительство «Талибана»* ещё не признали, а Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом пока рано: «Там много вопросов».

РИА Новости Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии прибыли на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости

По словам нескольких организаторов форума, из-за визита талибов в этом году пришлось изменить часть униформы сотрудников, а именно удлинить юбки для некоторых девушек.

Представитель «Талибана»* и замглавы Торговой палаты Афганистана Юнус Моманд заявил, что в стране сейчас «благоприятная ситуация для развития бизнеса», и выразил готовность сотрудничать с Россией: продавать фрукты и минералы и закупать нефть и газ.

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Другими нестандартными гостями серьёзного экономического мероприятия станут пранкеры Вован и Лексус, они выступят на сессии, посвящённой фэйковым новостям, вместе с представительницей МИД Марией Захаровой.

Фото Алексея Столярова

Весной блогеры активизировались и в середине мая уже приняли участие на всероссийском марафоне «Новые горизонты», где показали видео розыгрыша Джорджа Буша. Также они участвовали в продвижении обновлённого Rutube — на YouTube тем временем заблокировали оба их канала.

Заметные изменения в программе коснулись и состава музыкальных гостей — каждый год организаторы устраивают бесплатный концерт в центре города для жителей города, куда приглашают и участников форума. В прошлые годы свои хиты исполняли зарубежные звёзды вроде Duran Duran, Scorpions, Стинг и другие.

В 2022 году западных музыкантов на ПМЭФ, очевидно, не будет, вместо них на концерте выступят Слава, Марина Бриз и «Земляне», а также родственники одного из участников группы, бизнесмена Владимира Киселёва — жена Елена Север и сын Юрий, более известный в сети как исполнитель ЮрКисс.

ЮрКисс и Timbaland на премии BRAVO в 2019 году

Корректировки затронули и российских музыкантов. На одной из вечеринок от форума должны были выступить «Би-2», но после того, как группа отказалась играть в омском комплексе из-за баннера с буквой Z, многие мероприятия с их участием начали отменять — включая вечеринку на ПМЭФ.

Стенды

Стенды на площадке форума открыли «Газпром нефть», «Ростелеком», МКБ, VK, РНКБ, «Лаборатория Касперского», Yappy, Российский экспортный центр, «Сбербанк» и другие. Компании пытаются привлечь гостей необычными акциями. Например, на стенде «Росконгресса» робот Дуняша продаёт кофе и мороженое, рассказывает интересные факты и танцует.

Как сообщает издание SHOT, прообраз «Дуняши» — Диана Габидуллина, жена учредителя парка им. Горького в Перми, где работает первая «киберкофейня». Супруги намерены получить грант от «Сколково» и выпустить ещё 18 «Дуняш», разместив их в разных городах.

На стенде Башкирской содовой компании, которая заплатила за площадку почти 400 млн рублей (гораздо больше остальных компаний, на втором месте — Краснодарский край с 84,9 млн рублей), журналисты заметили анимированную упаковку «Соды». Она смешивает что-то в миске, медитирует и улетает в космос.

Стенд «Газпром нефти» посвящён Арктике — он выполнен в виде гигантского ледяного куба, на который проецируют виды местной природы и обитателей континента.

ОНФ и Росмолодежь разместили на своих стендах лозунги в поддержку Донбасса. Там также можно пожертвовать деньги жителям непризнанных республик и купить мерч с символикой ЛНР и ДНР.

На стенде Белгородской области показывают кадры про аэропорт Белгород, который закрыт для полётов с конца февраля 2022 года. «Расширена география воздушных перевозок», — сообщают авторы презентации.

РБК

Журналисты показали VIP-меню для гостей ПМЭФ. Любой сет, в том числе вегетарианский, обойдется в 4500 рублей — в 2021 году он стоил 3800 рублей. В сеть также утекли расценки на мероприятия: концерты Басты обойдётся в 225 тысяч рублей, а выступление Григория Лепса — в 300 тысяч рублей.

Владимир Путин выступит на ПМЭФ 17 июня. Оно будет, по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «чрезвычайно важным». Модератором заседания станет главный редактор RT Маргарита Симоньян. В рамках ПМЭФ Путин также намерен встретиться с представителями СМИ, в том числе с военными корреспондентами, причём большая часть встречи будет закрытой.

В телеграмме участникам форума президент России признал, что встреча пройдёт в «непростое для всего международного сообщества время». Он упомянул глобальную инфляцию, разрушение привычных логистических и производственных цепочек, резкий рост бедности и дефицит продовольствия. Причиной этих проблем Путин назвал «многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции».