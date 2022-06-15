Стенд с пачкой «Соды», робот-бариста «Дуняша» и VIP-обед за 4500 рублей: что происходит на ПМЭФ-2022 Статьи редакции
Форум в Петербурге проходит в юбилейный, 25-й раз — но впервые на фоне продолжающихся боевых действий. Из-за этого мероприятие заметно изменилось.
15 июня открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Страной-гостем стал Египет, а главной темой трёхдневного мероприятия организаторы обозначили девиз «Новый мир — новые возможности».
ПМЭФ — ежегодное международное мероприятие, которое с 2005 года проходит при участии президента России. Традиционно на форум приезжают бизнесмены, высокопоставленные чиновники и главы организаций.
На фоне «военной операции» в Украине и ухода из России международных компаний ПМЭФ изменился. Теперь среди участников вместо Си Цзиньпина и генсека ООН, которые приезжали в 2019 году, — талибы, главы ДНР и ЛНР, президент Казахстана, пранкеры Вован и Лексус.
Гости
Организатор форума, фонд «Росконгресс», заявил о гостях из более чем 127 стран. Bloomberg пишет, что ПМЭФ стал «токсичным» для международных компаний из-за санкций против России и боевых действий в Украине. Хотя они не бойкотируют форум полностью — по данным издания, на ПМЭФ зарегистрировались участники из Франции, Италии, Канады и США.
Но из-за высокой стоимости участия (960 тысяч рублей на человека) форум стал непривлекательным. Для некоторых потенциальных участников, которые не хотели бы быть замеченными на форуме, но и не желают ссориться с властями России, хорошей отговоркой станут введенные транспортные ограничения на поездки в страну, заявил один из собеседников Bloomberg.
Российские компании тоже не хотят афишировать своё присутствие на ПМЭФ. Часть из них, опасаясь западных санкций, попросили у «Росконгресса» максимально скрыть, что их представители приедут на форум, пишет РБК. Некоторые компании оплачивают своё участие в ПМЭФ не напрямую, а через посредников. В личном кабинете участника есть опция не указывать в публичных списках название компании и имена спикеров.
На форум уже прибыли представители Афганистана, который находится под контролем группировки «Талибан»*. В конце марта МИД выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов, но официально правительство «Талибана»* ещё не признали, а Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом пока рано: «Там много вопросов».
По словам нескольких организаторов форума, из-за визита талибов в этом году пришлось изменить часть униформы сотрудников, а именно удлинить юбки для некоторых девушек.
Представитель «Талибана»* и замглавы Торговой палаты Афганистана Юнус Моманд заявил, что в стране сейчас «благоприятная ситуация для развития бизнеса», и выразил готовность сотрудничать с Россией: продавать фрукты и минералы и закупать нефть и газ.
Другими нестандартными гостями серьёзного экономического мероприятия станут пранкеры Вован и Лексус, они выступят на сессии, посвящённой фэйковым новостям, вместе с представительницей МИД Марией Захаровой.
Весной блогеры активизировались и в середине мая уже приняли участие на всероссийском марафоне «Новые горизонты», где показали видео розыгрыша Джорджа Буша. Также они участвовали в продвижении обновлённого Rutube — на YouTube тем временем заблокировали оба их канала.
Заметные изменения в программе коснулись и состава музыкальных гостей — каждый год организаторы устраивают бесплатный концерт в центре города для жителей города, куда приглашают и участников форума. В прошлые годы свои хиты исполняли зарубежные звёзды вроде Duran Duran, Scorpions, Стинг и другие.
В 2022 году западных музыкантов на ПМЭФ, очевидно, не будет, вместо них на концерте выступят Слава, Марина Бриз и «Земляне», а также родственники одного из участников группы, бизнесмена Владимира Киселёва — жена Елена Север и сын Юрий, более известный в сети как исполнитель ЮрКисс.
Корректировки затронули и российских музыкантов. На одной из вечеринок от форума должны были выступить «Би-2», но после того, как группа отказалась играть в омском комплексе из-за баннера с буквой Z, многие мероприятия с их участием начали отменять — включая вечеринку на ПМЭФ.
Стенды
Стенды на площадке форума открыли «Газпром нефть», «Ростелеком», МКБ, VK, РНКБ, «Лаборатория Касперского», Yappy, Российский экспортный центр, «Сбербанк» и другие. Компании пытаются привлечь гостей необычными акциями. Например, на стенде «Росконгресса» робот Дуняша продаёт кофе и мороженое, рассказывает интересные факты и танцует.
Как сообщает издание SHOT, прообраз «Дуняши» — Диана Габидуллина, жена учредителя парка им. Горького в Перми, где работает первая «киберкофейня». Супруги намерены получить грант от «Сколково» и выпустить ещё 18 «Дуняш», разместив их в разных городах.
На стенде Башкирской содовой компании, которая заплатила за площадку почти 400 млн рублей (гораздо больше остальных компаний, на втором месте — Краснодарский край с 84,9 млн рублей), журналисты заметили анимированную упаковку «Соды». Она смешивает что-то в миске, медитирует и улетает в космос.
Стенд «Газпром нефти» посвящён Арктике — он выполнен в виде гигантского ледяного куба, на который проецируют виды местной природы и обитателей континента.
ОНФ и Росмолодежь разместили на своих стендах лозунги в поддержку Донбасса. Там также можно пожертвовать деньги жителям непризнанных республик и купить мерч с символикой ЛНР и ДНР.
На стенде Белгородской области показывают кадры про аэропорт Белгород, который закрыт для полётов с конца февраля 2022 года. «Расширена география воздушных перевозок», — сообщают авторы презентации.
Журналисты показали VIP-меню для гостей ПМЭФ. Любой сет, в том числе вегетарианский, обойдется в 4500 рублей — в 2021 году он стоил 3800 рублей. В сеть также утекли расценки на мероприятия: концерты Басты обойдётся в 225 тысяч рублей, а выступление Григория Лепса — в 300 тысяч рублей.
Владимир Путин выступит на ПМЭФ 17 июня. Оно будет, по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «чрезвычайно важным». Модератором заседания станет главный редактор RT Маргарита Симоньян. В рамках ПМЭФ Путин также намерен встретиться с представителями СМИ, в том числе с военными корреспондентами, причём большая часть встречи будет закрытой.
В телеграмме участникам форума президент России признал, что встреча пройдёт в «непростое для всего международного сообщества время». Он упомянул глобальную инфляцию, разрушение привычных логистических и производственных цепочек, резкий рост бедности и дефицит продовольствия. Причиной этих проблем Путин назвал «многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции».
* Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России
Организовывают они, а после прочитанного стыдно мне
Одной фотки было бы достаточно,чтобы описать этот адский пиздец
То что мы особая цивилизация, это понятно, но не объясняет происходящее.
Наверно мы, всё таки, отдельная ветвь эволюции.
По другому сие действо не объяснить..
400 млн на стенд... Не на премии рабочим, не на развитие производства, а за стенд.
Могут себе позволить, экономика ведь встает с колен
это перекладывание бабла из одного кармана в другой: содовая компания емнип государству практически полностью принадлежит, форум этот тоже.
Чтобы стенд построить нужно хуеву тучу народа задействовать и им зп раздать. Че вы бредите вообще?
Ну куда же без "эффективного менеджмента".
А в остальном походу распил бабла, в основном гос.личности. Такое ощущение что это сбор пожертвований политикам России.
Лукашенко бы еще
Да, их ошибкой было работать с Россией так много лет. Вкладывать туда, где например легко "национализируют".
Что именно уже "национализировали"?
Сода, делегация запрещенной в России организации Талибан, Вован и Лексус, ЮрКисс, Донбас...Ммм...Ни один форум еще не был столь прекрасен!
Блять, да всё это интереснее чем Дом-2 :D
Не, народ, это же фильм снимают, да?
Комедийный там, в ролях Вован и Лексус. И Сода. И Симоньян, она же типо режиссёр...
Охренеть!
Все шифруются, свои, чужие: вы там никому не говорите, что мы у вас были, и что не были тоже не говорите. Писец просто «международный» форум 👍🏻 Так держать, организаторы!
«Международный форум» прошёл в обстановке полной секретности, кто что делал, представлял и выступал – неизвестно. Но президент выступил открыто и поздравил всех секретных участников!
Не шифруется, судя по всему, только сода-химикаты.
Колабб года от талибов и Соды.
Талибы:
-А это нюхать или колоть?
Лучшие экономисты вован и лексус наконец-то добрались до международного форума
А как же Талибоны?
Это типа аниматоры там?
Это просто какой-то трэшшшш
Даешь экономический форум!
Симоньян, талибы, Вован, пранкеры, Захарова...и билет на весь этот цирк за $17 тыс)
Красивый стенд у Газпром нефти! В целом, мне сложно понять окупается ли стоимость билета этого мероприятия
Смотря для кого. Элитной эскортнице может и отбивается :)
Удлинили юбки, чтобы не позориться перед Афганистаном😞 Террористы захватили страну, запретили женщинам почти всё. Россия приглашает их на форум и подлизывается 👍
Так-то с Талибаном контактировали и Лондон, и Вашингтон, и Пекин, и Москва уже года 3-4 как. Они ж зимой вроде в Лондон летали делегацией.
Мария Захарова будет рассказывать про фейковые новости. Вот уж точно информация от большого эксперта в этой теме :-)
Она сама кому угодно их расскажет
Вот такое импортозамещение нам по нраву😏
По-моему это кукла из сексшопа , просто " шильдик переклеили "
В нафига эти Дуняши нужны? Вот у меня вопрос
Девушкам юбки удлинили ради талибов, а Дуняша их не смущает?
Тонет корабль, капитан первый садится в шлюпку. Матрос ему:
- Капитан, на борту есть женщины!
- Знаешь, мне сейчас не до секса...
Дуняша влажный сон ватника – «сексуальная» продавщица из пивнухи
Нужно Сарику Андреасяну написать, есть новые герои для фильма "Защитники-2": сода, которая умеет летать, Юркисс, Дуняша, представитель Талибана, Вован, Лексус (из-за иностранного названия данный персонаж под вопросом).
Эти парни уж точно лучше юного полупокера-блогера, который был в прошлый раз. Протеже Грефа или кто там его притащил.Там также можно пожертвовать деньги жителям непризнанных республик
так мы признали же еще 22.02? и всё заверте...
Сын Абрамовича на сцене?
чет не увидел стенда ФСИНа с пытошными
Из всего списка треша только Газпром что-то вдрхновляющее показал и то какой-то троллинг – нефтегазовая компания показывает то, что она активно уничтожает
А какой смысл этих стендов. Да впечатляет стенд Газпром нефти, но какой посыл? Я понимаю если там какую технологию показали
Той Арктики у страны немеряно. Если засрут кусочек в обмен на гигабарелли и гигакубометры - не страшно. Денежки в бюджет же хотим? ;)
А что про эскортниц не слова )?
«Расширена география воздушных перевозок», — сообщают авторы презентации.
Года через полтора из Белгорода снова смогут летать в Москву. Это успех 👍
Это старый метод: сначала сделать хуже, а потом вернуть почти как было.
Путинский Мафиозный Этноненавистнический Форум - ПМЭФ
https://youtu.be/Xb4lyzaRNG0
Это рывок, или прорыв?
Такая анимация даже Дисней не снилась
Подскок.
Толчок это
Ёрничающие комментаторы стебались ли над Давосом в этом году с его "домом психоделиков"?
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-05-16/forget-burning-man-psychedelic-shamans-now-heading-to-davos
Это другое! Понимать надо же :)
По-моему, это троллинг тех, кто заставил их участвовать в форуме. Сколько лет вообще нужно продавать соду, чтобы отбить 200кк?
Душняши
Не понял, талиб из-за соды приехал или на девушек посмотреть?
т.е. показать особо нечего. Понял
Стыд, срам, Симонян
Какой-то блядский цирк...
Неужели на соде можно отбить эти 400 лямов быстрее, чем за 400 лет? Или они там еще чем-то барыжат?
Почему на стенде Соды нет шиханов, которые они пытались уничтожить?)