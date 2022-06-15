В правительстве запланировали распространить режим самозанятых на граждан из СНГ и увеличить порог по доходам Статьи редакции
Детали пока не обсуждались.
- О планах правительства скорректировать параметры специального налогового режима для самозанятых рассказал «Ведомостям» замглавы Федеральной налоговой службы Андрей Бударин.
- По его словам, в ближайшее время Минфин и другие ведомства обсудят вопрос повышения порога по доходам. Сейчас лимит, при котором россияне могут зарегистрироваться самозанятыми, — 2,4 млн рублей в год.
- При этом ставки по налогам не могут быть изменены, это зафиксировано на 10 лет в законодательстве, напомнил Бударин. Самозанятые платят налог 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями.
- По словам замглавы ФНС, налоговый режим могут распространить на граждан из стран СНГ, которые живут и работают в России. Сейчас такая возможность есть у резидентов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия): они без получения вида на жительство в России могут стать самозанятыми.
- Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Бударин рассказал, что уже зарегистрировано более 5 млн человек, их средний возраст — 35 лет. На ноябрь 2021 года в России было больше 3,5 млн самозанятых — для сравнения, столько же в стране ИП.
- Самые востребованные сферы деятельности, по данным ФНС, — такси, доставка, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, собственное производство. По словам Бударина, власти планируют обсудить вопрос расширения сфер деятельности для самозанятых.
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Узбеки будут работать, а иваны поедут удобрять бомбас. Ай да многоходовочка от царя
Хохлобот, хохлобот, напихаем тебе в рот😄
Ты ошибся сайтом дружок пирожок, сайт Соловьева находится на два дна ниже
Иди землю удобряй, нацик
Три месяца аккаунт мариновался чтобы так бездарно слить.
Членом ты сайтом ошибся, yapidor.ru находится в другом месте
Что же будет, когда эти миллионы самодуров заявятся в пенсионный фонд через 30 лет)))
Будет ли пенсионный фонд через 30 лет )))
В нашей стране даже лучше, когда не рассчитываешь на пенсию, на эти копейки жить невозможно, только выживать
Так через 30 лет не будет уже Путина. А значит и России. К чему об этом думать?
толсто
Через 30 лет поколение 80х выйдет на пенсию, в то время как малочисленные зумеры будут костяком рабочей силы.
Коллапс неизбежен.
Есть один вариантик...
Они не доживут. Пыня все для этого сделал : и медицину и бомбас донбить
Неожиданные сложности.
Естественно, живём и работаем ради пенсии в 17 тыс.
Дали команду наполнить бюджет) Походу, стоит ожидать и повышения разного рода штрафов или введение новых
"Планы наши раскрываешь? Джин-Яяяяян!"
Повысить порог по доходам самозанятых надо было с самого начала.
Эт здорово, но граждане ЕАЭС изначально могли регистрироваться. Только есть одна сложность, и не со стороны налоговой, а приказ МВД РФ № 536 (Уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином). Что обязует клиента любого иностранного самозанятого отчитываться в трехдневный срок кипой бумаг под угрозой штрафа.
А гражданин узб с вид на жительство может стать самозанятым интересно?
Похоже нетПрименение налога на профессиональный доход иностранными гражданами, не являющимся гражданами ЕАЭС, законодательством не предусмотрено.
Спасибо, но нет.
Это очень плохая идея
Больше, больше ада!
Последние действия похожи на какую-то агонию
Что сделали ?
Что-что?