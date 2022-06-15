Финансы
Занятый инструмент

В правительстве запланировали распространить режим самозанятых на граждан из СНГ и увеличить порог по доходам Статьи редакции

Детали пока не обсуждались.

  • О планах правительства скорректировать параметры специального налогового режима для самозанятых рассказал «Ведомостям» замглавы Федеральной налоговой службы Андрей Бударин.
  • По его словам, в ближайшее время Минфин и другие ведомства обсудят вопрос повышения порога по доходам. Сейчас лимит, при котором россияне могут зарегистрироваться самозанятыми, — 2,4 млн рублей в год.
  • При этом ставки по налогам не могут быть изменены, это зафиксировано на 10 лет в законодательстве, напомнил Бударин. Самозанятые платят налог 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями.
  • По словам замглавы ФНС, налоговый режим могут распространить на граждан из стран СНГ, которые живут и работают в России. Сейчас такая возможность есть у резидентов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия): они без получения вида на жительство в России могут стать самозанятыми.
  • Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Бударин рассказал, что уже зарегистрировано более 5 млн человек, их средний возраст — 35 лет. На ноябрь 2021 года в России было больше 3,5 млн самозанятых — для сравнения, столько же в стране ИП.
  • Самые востребованные сферы деятельности, по данным ФНС, — такси, доставка, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, собственное производство. По словам Бударина, власти планируют обсудить вопрос расширения сфер деятельности для самозанятых.

#новость #самозанятые

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29 комментариев
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Коренной бас

Узбеки будут работать, а иваны поедут удобрять бомбас. Ай да многоходовочка от царя

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РусьZ

Хохлобот, хохлобот, напихаем тебе в рот😄

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Prosto Zurab

Ты ошибся сайтом дружок пирожок, сайт Соловьева находится на два дна ниже

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Алексей Афиногенов

Иди землю удобряй, нацик

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Random Dude

Три месяца аккаунт мариновался чтобы так бездарно слить.

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Andrej Krav

Членом ты сайтом ошибся, yapidor.ru находится в другом месте

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Sergey Vasiliev

Что же будет, когда эти миллионы самодуров заявятся в пенсионный фонд через 30 лет)))

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Ручной динозавр

Будет ли пенсионный фонд через 30 лет )))

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Олег Павлов

В нашей стране даже лучше, когда не рассчитываешь на пенсию, на эти копейки жить невозможно, только выживать

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Pavel Loginov

Так через 30 лет не будет уже Путина. А значит и России. К чему об этом думать?

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Марат Нагаев

толсто

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Random Dude

Через 30 лет поколение 80х выйдет на пенсию, в то время как малочисленные зумеры будут костяком рабочей силы.
Коллапс неизбежен.

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Дмитрий Кузнецов

Есть один вариантик...

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Коренной бас

Они не доживут. Пыня все для этого сделал : и медицину и бомбас донбить

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Tatyana Grigorenko

Неожиданные сложности.

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Sergei Babenko

Естественно, живём и работаем ради пенсии в 17 тыс.

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Евгений Гончаров
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Dzan Yang

Дали команду наполнить бюджет) Походу, стоит ожидать и повышения разного рода штрафов или введение новых

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Артём К

"Планы наши раскрываешь? Джин-Яяяяян!"

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Вячеслав

Повысить порог по доходам самозанятых надо было с самого начала.

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Vlad Kas

Эт здорово, но граждане ЕАЭС изначально могли регистрироваться. Только есть одна сложность, и не со стороны налоговой, а приказ МВД РФ № 536 (Уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином). Что обязует клиента любого иностранного самозанятого отчитываться в трехдневный срок кипой бумаг под угрозой штрафа.

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Руслан Абушаев

А гражданин узб с вид на жительство может стать самозанятым интересно?

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Дмитрий Кузнецов

Похоже нет

Применение налога на профессиональный доход иностранными гражданами, не являющимся гражданами ЕАЭС, законодательством не предусмотрено.
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High Stakes

Спасибо, но нет.

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Оля Янко

Это очень плохая идея

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Лаврентий Петренко

Больше, больше ада!

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Prosto Zurab

Последние действия похожи на какую-то агонию

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Den Red

Что сделали ?

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Артём К

Что-что?

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