Финансы
Занятый инструмент

ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать бонусы топ-менеджерам до конца 2022 года Статьи редакции

Для «обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

  • Банк России направил письмо российским банкам, обратило внимание Frank Media.
  • Регулятор посоветовал отказаться не только от выплаты дивидендов своим акционерам, но и от выплаты «нефиксированной части оплаты труда» топ-менеджерам, в том числе руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.
  • В апреле ЦБ уже рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов до конца 2022 года из-за «сложной экономической ситуации». В июне выплачивать дивиденды за 2021 год отказался ВТБ, набсовет «Сбера» рекомендовал поступить так же. Годовое собрание банка намечено на 29 июня.
  • В 2019 году Forbes составлял рейтинг компаний, которые больше всех платят своим топ-менеджерам. Например, базовое вознаграждение каждого члена набсовета «Сбербанка» составило 5,9 млн рублей в 2018 году, писало издание.

#новость #банки #цб

1744 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
Om a

Дада, конечно, они прям откажутся🤣
Скорей нам потуже пояса затянут

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Есть ощущение, что в Тиньке вместо премии выдают кнопочку "Заблокировать" на часок-другой.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

И админку от чата)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Официальные бонусы срежут, остальные оставят).

Ответить
Развернуть ветку
Стас К

После новости: "средняя зарплата в России упала на 10%..."

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Это насколько у них бонусы огромные, что аж ЦБ рекомендации выкатил.

Ну и сюр.

Ответить
Развернуть ветку
Mark Borisov

Ну это же только совет, а не руководство к действию.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ив

Крайне маловероятно, что они к этому совету прислушаются.

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

"И плюс премия каждый квартал" - накрылась.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Ну знаете с одной стороны смотришь и думаешь зажрались, с другой- будь я топом российского банка, я бы без парумилионной премии даже и пальцем не шелохнул бы ради того чтобы мертвую финансовую систему из могилы доставать

Ответить
Развернуть ветку
неформат

банки настолько зарегулированы, что ничего они там ниоткуда не достают, а у топов задачи выполнить свой kpi и чо им та фин.система, какая есть в той и работают или летят за хасисом

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Что-то судя по отрицательной комиссии в тинькофф на валюту 12% годовых недостаточно зарегулированы

Ответить
Развернуть ветку
неформат

они и ставки по копилке уже с завтра опять понизили, при том, что госы даже ещё не успели или не торопятся, предлагаю пенькофф банку выходить следом за сахипзадовной и объявлять свои "ништяки" @Тинькофф ощущение что клиенты там уже больше не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Знатный Тролль

Тиньку продали, всё. Будут настраивать, как удобно им. Чего ты еще ждешь?

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

А вы были топом банка?

Ответить
Развернуть ветку
Первая Йогиня

чтобы с корабля не сбежали до конца года...

Ответить
Развернуть ветку
Dzan Yang

Бедные.. держитесь там

Ответить
Развернуть ветку
Ручной Мика

Как так? Нам же тут поют в комментариях как у нас всё хорошо!

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Не верю что не выплатят.

А если не выплатят бонусы, то зарплату поднимут)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null