ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать бонусы топ-менеджерам до конца 2022 года Статьи редакции
Для «обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе».
- Банк России направил письмо российским банкам, обратило внимание Frank Media.
- Регулятор посоветовал отказаться не только от выплаты дивидендов своим акционерам, но и от выплаты «нефиксированной части оплаты труда» топ-менеджерам, в том числе руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита.
- В апреле ЦБ уже рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов до конца 2022 года из-за «сложной экономической ситуации». В июне выплачивать дивиденды за 2021 год отказался ВТБ, набсовет «Сбера» рекомендовал поступить так же. Годовое собрание банка намечено на 29 июня.
- В 2019 году Forbes составлял рейтинг компаний, которые больше всех платят своим топ-менеджерам. Например, базовое вознаграждение каждого члена набсовета «Сбербанка» составило 5,9 млн рублей в 2018 году, писало издание.
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Дада, конечно, они прям откажутся🤣
Скорей нам потуже пояса затянут
Есть ощущение, что в Тиньке вместо премии выдают кнопочку "Заблокировать" на часок-другой.
И админку от чата)
Официальные бонусы срежут, остальные оставят).
После новости: "средняя зарплата в России упала на 10%..."
Это насколько у них бонусы огромные, что аж ЦБ рекомендации выкатил.
Ну и сюр.
Ну это же только совет, а не руководство к действию.
Крайне маловероятно, что они к этому совету прислушаются.
"И плюс премия каждый квартал" - накрылась.
Ну знаете с одной стороны смотришь и думаешь зажрались, с другой- будь я топом российского банка, я бы без парумилионной премии даже и пальцем не шелохнул бы ради того чтобы мертвую финансовую систему из могилы доставать
банки настолько зарегулированы, что ничего они там ниоткуда не достают, а у топов задачи выполнить свой kpi и чо им та фин.система, какая есть в той и работают или летят за хасисом
Что-то судя по отрицательной комиссии в тинькофф на валюту 12% годовых недостаточно зарегулированы
они и ставки по копилке уже с завтра опять понизили, при том, что госы даже ещё не успели или не торопятся, предлагаю пенькофф банку выходить следом за сахипзадовной и объявлять свои "ништяки" @Тинькофф ощущение что клиенты там уже больше не нужны
Тиньку продали, всё. Будут настраивать, как удобно им. Чего ты еще ждешь?
А вы были топом банка?
чтобы с корабля не сбежали до конца года...
Бедные.. держитесь там
Как так? Нам же тут поют в комментариях как у нас всё хорошо!
Не верю что не выплатят.
А если не выплатят бонусы, то зарплату поднимут)