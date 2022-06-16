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Курсы валют от ЦБ на 16 июня: доллар — 56,66 рубля, евро — 59,12 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,96 рубля, евро — по 67,11 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 57,03 рубля, евро — 59,67 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,9 рубля.

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Что происходит

Российские онлайн-кинотеатры, из репертуара которых исчезли западные премьеры, увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции. Это следует из подсчётов, которые по просьбе РБК провело агентство TelecomDaily.

По словам двух источников «Ъ» на российском рынке микроэлектроники, «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской TSMC заключать новые контракты. Партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в Россию.

«СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи.

«Очаково» в конце мая подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Will’s по категории сидра, обнаружил «Ъ». До сих пор «Очаково» сидр не выпускало. Источник издания на рынке отмечает, что компании интересны те сегменты, где может освободиться ниша после ухода иностранных брендов.

Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%. Решение принято в начале июня и конце мая и касается инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном, в шприц-ручках.

Японская авиакомпания Zipair Tokyo решила убрать логотип с буквой Z с фюзеляжа своих самолетов и полностью отказаться от его использования. На логотип жаловались пользователи в соцсетях, утверждая, что он может быть «неправильно понят» из-за происходящего в Украине.

Сооснователь сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов рассказал «Ъ» о возможной схеме поставок российским клиентам софта от компаний, которые официально прекратили работу в стране. По ней Loudplay покупает лицензию через зарубежного партнера, а затем продает доступ к ПО через свой облачный сервис. Потребителей услуга может заинтересовать, но риски и для них, и для Loudplay высоки, предупреждают юристы.

Новости предыдущего дня, 15 июня — здесь.