Новости и тексты на фоне 113 дня «спецоперации»: у «Байкала» возникли проблемы с выпуском процессоров Статьи редакции
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Курсы валют от ЦБ на 16 июня: доллар — 56,66 рубля, евро — 59,12 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,96 рубля, евро — по 67,11 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,9 рубля.
Что происходит
Российские онлайн-кинотеатры, из репертуара которых исчезли западные премьеры, увеличили закупки сериалов из Кореи и Турции. Это следует из подсчётов, которые по просьбе РБК провело агентство TelecomDaily.
По словам двух источников «Ъ» на российском рынке микроэлектроники, «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской TSMC заключать новые контракты. Партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в Россию.
«СПБ Биржа» в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи.
«Очаково» в конце мая подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Will’s по категории сидра, обнаружил «Ъ». До сих пор «Очаково» сидр не выпускало. Источник издания на рынке отмечает, что компании интересны те сегменты, где может освободиться ниша после ухода иностранных брендов.
Федеральная антимонопольная служба согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%. Решение принято в начале июня и конце мая и касается инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном, в шприц-ручках.
Японская авиакомпания Zipair Tokyo решила убрать логотип с буквой Z с фюзеляжа своих самолетов и полностью отказаться от его использования. На логотип жаловались пользователи в соцсетях, утверждая, что он может быть «неправильно понят» из-за происходящего в Украине.
Сооснователь сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов рассказал «Ъ» о возможной схеме поставок российским клиентам софта от компаний, которые официально прекратили работу в стране. По ней Loudplay покупает лицензию через зарубежного партнера, а затем продает доступ к ПО через свой облачный сервис. Потребителей услуга может заинтересовать, но риски и для них, и для Loudplay высоки, предупреждают юристы.
Новости предыдущего дня, 15 июня — здесь.
Процессоры "Байкал" пошли на дно
Картина "В родную гавань".
Ну они, в общем-то, и так невысоко с него поднимались, теперь просто лежат там стабильно.
Радуешься?
да там столько умирающих видов...
"увеличили закупки южнокорейского и турецкого контента"
Так-так-так, закупаемся духовностью у недружественной страны и страны, входящей во вражеский блок НАТО?
Гражданин Кинопоиск, пройдёмте в кабинет, пожалуйста.
Мы еще построим свой MC-21 с "Байкалом" и шлюхами.
Ты сутинёр?
И с ещё одним «Байкалом», которым будут угощать стюардессы на борту .)
⏱ Коротко о главном.
– ₽ стал слишком крепким, считает вице-премьер Белоусов
– к сентябрю в автосервисах РФ могут закончится кузовные краски
– Роспотребнадзор – регионам: ввести доп. меры против завоза чумы
– $/€ снова вниз: 56,66/59,13 ₽
– контент из Южной Кореи и Турции закупают онлайн-кинотеатры
– серверные ЦП производства Байкал не производятся и не продаются, в РФ не поступают даже произведённые
– СПб биржа будет торговать акциями Гонк-й биржи
– Очаково будет производить сидры под брендом Will's
– ФАС одобрила повышение предельных цен на инсулины на 5,5-28%
– авиакомпания Zipair Tokyo убирает Z с фюзеляжей и логотипа
– с высокими рисками сервис Loudplay планирует перепродажу лицензий зарубежного софта.
🎉 Сегодня:
Международный день семейных денежных переводов;
Международный день африканского ребенка!
Желаю всем незабываемого дня!
#сокр
(Больше новостей в канале коротких новостей в описании блога. В блоге и в «Офтоп» по вечерам – кратко о событиях дня)
Абсолютное большинство россиян ещё не вполне осознают масштабов бедствия и живут по инерции на старых запасах. Осознание новой реальности еще не пришло.
Имхо..
у меня через дорогу живут незнакомые мне дед с бабкой, им уже девятый десяток, они как 20 лет назад ходили в туалет на улице и все лето копались на огороде, так и сейчас, ничего не поменялось
А как придет, если не столкнулись с последствиями?
Даже не знаю как относиться к ситуации с буквой Z.
Zапутанно всё это
Ситуация у нас не с буквой, а с другими вещами. А буква - это самое далёкое эхо...
Эта буква в названии компании и была она там еще до всех этих событий,нельзя же просто вычеркнуть ее из алфавита
Да начните уже у себя в Зеленограде по ARM архитектуре хоть что-то клепать. Все для этого есть.
Есть. На попе шерсть.
Вот тебе компьютер, ты тут понажимай, пока я отвернусь.
"но риски и для них, и для Loudplay высоки"
Ой, я тут что-то нажала, и все исчезло!
Вы тоже зашли почитать комменты?😂
Это весьма бессмысленное занятие.
Достаточно почитать комменты под одним постом "Новости и тексты на фоне № дня СВО".
Всё будет одинаково — редакторки выполняют KPI по просмотрам и комментариям, боты выполняют KPI по комментариям "всё пропало" и лайкам к ним.
Прикалывает рус новости начинающиеся с курса валют :).
это чтобы не было обидно за остальные новости
дык это, все ждут когда пророчества людей с ясными лицами о крахе рубля и нарисованности курса - начнут сбываться.
Как неожиданно
что был русский процессор
Зачем делать то что не может получится. Тратить время и деньги. Я вот пока вообще не вижу какой то эффективности в импортозамещении. Идея хорошая. Но не работает же нормально. И однозначно во всех сферах работать не может. Хотя кто я такой чтобы решать как пилить бюджет.
Последняя новость напрягла, это получается на нас как на баранах будут тестить технологии по работе с программками (которые невозможно реализовать в браузере) через терминал в который скоро превратятся все компы
☁️ Мир к этому идёт
Сделают колонии процессор, и преподнесут как успех внутренний, 5 лет этого движения по кругу с нулевым результатом практически преподнесут как достижение, никто ведь реально не знает истинное положение дел, возьмут из старых разработок и запилят якобы Байкал, колонии нельзя без процессоров
Ну как освободится, ещё до событий с удовольствием попиваю продукцию Cider House из Краснодара