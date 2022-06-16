«Яндекс» договорился с держателями 84,9% облигаций об их выкупе Статьи редакции
Компания заплатит деньгами и акциями.
- Речь идёт об облигациях, выпущенных в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года. Об условиях их выкупа «Яндекс» договорился в начале июня: за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V.
- «Яндекс» планирует закрыть сделку в течение двух рабочих дней после выполнения всех необходимых условий, но не позднее 24 июня.
- Чтобы расплатиться, «Яндекс» намерен взять кредит, говорится в условиях соглашения. Условия финансирования в компании не раскрывают.
- В конце февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций.
- После этого «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но компания тогда отмечала, что пока речь об этом не идёт.
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Базу тех, с кем не договорился, можно посмотреть на карте.
К вечеру будет
А смысл ? Вроде писали, что если договорятся не менее с 75 процентами, то остальных заставят это сделать автоматически.
А потом Яндекс станет частью большой семьи вк групп, со своим интернетом и скрепами
Войдет в экосистему Росграмма
Удобно же, прямо из Яндекса поставить лайк фоткам одноклассников, купить сероимпортную штуку на Юле и ... так, а что еще-то? что-то будет еще...
Тут же оформить авито доставку
точно же! И кредит тут же взять на всё это.
Семья будет не такой уж и большой.
Уже. С 2012-2013.
Дали $200 тысяч, обратно получили $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V.(~$24K). Какие добрые инвесторы, 36К подарили Яндексу ).
Спасибо пусть скажут и на этом, так бы вообще могли сказать «сорян, это все происки госдепа, с них и требуйте». А дальше вариться на внутреннем рынке
Надеюсь этот вариант устроил обе стороны, раз уж договорились. И очень надеюсь, что Яндекс на радостях как возьмётся за свои утечки данных клиентов и враз их перекроет и краны эти заварит нафиг!
Вы иммели ввиду просто выключит сервера в целях безопасности?
Вариант, конечно, но это уж на крайний случай (-:
Понимаю, конечно же, всю сложность безопасности данных, но и Яндекс – не студент первых курсов.
Судя по картетс данными студенты отказывается работать в яндексе.
«Яндекс» планирует закрыть сделку в течение двух рабочих дней после выполнения всех необходимых условий, но не позднее 24 июня.
знаем мы тоже одного держателя акция, который хотел завершить сделку и говорил сроки, в итоге сейчас говорит об отмене сделки...
"Чтобы расплатиться, «Яндекс» намерен взять кредит, говорится в условиях соглашения. "- такая себе радость
Сами заморозили торговлю акциями на бирже. Потом говорят возвращайте 100% облигаций потому что акции не торгуются на бирже. Идеально. Я бы их кинул. Не думал что волож такой лошок