Набиуллина рассказала, что правительство разрешит всем продавать бумаги за валюту у иностранных брокеров Статьи редакции
По её словам, решение комиссии уже «принято».
О решении правительственной комиссии, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.
До этого по июньским разъяснениям ЦБ, перечислять деньги на иностранные счета от продажи ценных бумаг можно было только с разрешения Правительственной комиссии. Правила начали действовать после февральского указа президента о финансовых ограничениях в отношениях недружественных стран.
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Можно эту женщину посадить на трон? 😅 Что то она красиво делает. Жаль, брошку не видно 🥲
Разрешит? Спасибо
Рано или поздно, снимут все ограничения на вывоз капитала из страны. Ведь рынок спрашивает! А ещё просят детки увы-патриотов заграницей.
Можно, разрешаю.
Ещё бы рассказала, когда они с Евроклиром договорятся, чтобы эти акции хотя бы продать можно было.