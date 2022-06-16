Кстати, буквально на днях Правительственная комиссия решение приняла, про которое рынок спрашивал — а вот выплаты по иностранным акциям можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя.

Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению валютных ограничений.