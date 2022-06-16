Финансы
Маша Цепелева

Набиуллина рассказала, что правительство разрешит всем продавать бумаги за валюту у иностранных брокеров Статьи редакции

По её словам, решение комиссии уже «принято».

О решении правительственной комиссии, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.

Кстати, буквально на днях Правительственная комиссия решение приняла, про которое рынок спрашивал — а вот выплаты по иностранным акциям можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя.

Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению валютных ограничений.

Эльвира Набиуллина
глава ЦБ, цитата по The Bell

До этого по июньским разъяснениям ЦБ, перечислять деньги на иностранные счета от продажи ценных бумаг можно было только с разрешения Правительственной комиссии. Правила начали действовать после февральского указа президента о финансовых ограничениях в отношениях недружественных стран.

Финансы
Pavel Komarovskiy
Набиуллина официально подтвердила, что продажа бумаг за валюту у зарубежных брокеров является нарушением закона

На только что прошедшей пресс-конференции Эльвира Сахипзадовна полностью развеяла все недопонимания инвесторов, и вселила в них уверенность в завтрашнем дне, как могла: подтвердила, что продавать ценные бумаги с зачислением валюты на зарубежные брокерские счета можно только с разрешения специальной комиссии. (Пруф посмотреть можно вот здесь.)

#новость #цб

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5 комментариев
Lombardian

Можно эту женщину посадить на трон? 😅 Что то она красиво делает. Жаль, брошку не видно 🥲

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Владимир Прасолов

Разрешит? Спасибо

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Глеб Жеглов

Рано или поздно, снимут все ограничения на вывоз капитала из страны. Ведь рынок спрашивает! А ещё просят детки увы-патриотов заграницей.

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Регулярный Слава

Можно, разрешаю.

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Revenant

Ещё бы рассказала, когда они с Евроклиром договорятся, чтобы эти акции хотя бы продать можно было.

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