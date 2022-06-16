«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и поменял условия комиссии на валютные счета Статьи редакции
Плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е. в валюте.
- С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за «увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».
- Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
- Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: с 23 июня обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным (раньше лимит составлял 1000 у.е.). Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц (без изменений).
- До 30 июня 2022 года исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов будут бесплатны. Клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.
- В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
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после шести вечера вводить такие ограничения с пометкой "с сегодняшнего дня", это конечно топ.
уроды блин
Все согласно корпоративным ценностям этого жидобанчка)
У них 36-е место в рейтинге, хотят покорить 37-е (-:
Просто мрази! Теперь денег снять нельзя, перевести нельзя зарубеж, если ты не миллионер в прямом смысле!
Кредит возьми у них же, добей до 20К, сделай свифт и ручкой помаши.
Отдашь - когда будут😉
Думаю нужно писать жалобы в ЦБ РФ. Фактически это рейдерский захват денег.
Не понял, откуда столько плюсов, если про снять в статье ни слова. Что-то забыли написать?
20000 это 2% от миллиона. С таким знанием математики вы никогда не станете миллионером
Как там говорилось? "Технические трудности"?)
Вы просто не понимаете. Технические трудности усилились в 2 раза.
Нормально так исправили...
"за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е."
Тинькофф, ты конкретно УХУЕЛ?!
"не более суммы перевода" спасибо блять что должен не останешься
Если минималка 20к, то минимальная комиссия 600. В каком случае комиссия может быть 200?
Это реально пиздец
ну, хотя бы "не более суммы перевода" и на том спасибо!
Это п*здец товарищи. Ещё утром поддержка мне ответила проблема временная со swift, в течение дня исправим. Исправили бдять
Сначала средний класс задавили санкциями в виде отключения MC и Visa, а теперь еще и собственные банки гнобят своих же сограждан. Ну и зачем пользоваться тиньком после этого?
Останется сейчас ещё активнее 115-ФЗ кидать вообще за любые попытки в P2P-крипту и будет просто сказочно ψ(｀∇´)ψ
я думал хуже некуда))
Дно бездонно)
збс исправили
Друзья, насколько это законно? Возможно имеет смысл подавать коллективный иск в суд. Такое поведение банка - это верх безрассудства.
Согласен. Для начала нужно в ЦБ РФ жалобы накидать.
Хочешь менять условия – отдавай бабки наличной в валюте счета в полном объеме, потом меняй как хочешь.
Насчёт коллективного не знаю, довольно трудно всех организовать, но завалить прокуратуру обращениями с требованиями провести проверку — можно.
Тут уже стоит Потанина лепить.
О, спасибо за щедрость
Больше, чем есть, не возьмут. Это же прекрасно. Хоть должен не будешь. От души
НУ ЧТО ДРОЧИМ ДАЛЬШЕ НА ЭЛЬВИРУ?
ОСТАНОВИТЬ ПУШКИ
Дольше)
А послезавтра скажет, что ваша валюта всё равно не ваша. Даже конвертировать не станем и просто аннулируем эти глупые циферки.
Классика
it's gone.
Лягушку варят медленно. В августе в Тинькофф начнётся принудительная конвертация по курсу 31 😹
Принудительно вернут нам 2009-ый, чем не праздник?
Говнобанкк пробивает очередное дно! Надо валить из этой шарашкиной конторы
Почему вы ещё там?) я вот свалил сразу как пошли первые дуновения фекалий
А свалить можно только если есть 20 тыщ:p
Вот же конченные пидорасы. Тинькофф, гореть тебе в аду вечно
ну чтож, пойду закрывать все счета в тиньке, до свидания
Хочется написать, что закрою все счета, но я и так закрыл после прошлых новостей, ахах. Молодцы, @Тинькофф , по красоте, теперь все друзья пошли закрывать ;D
А куда валюту девать у кого меньше 20к?
У кого акции не замороженные остались например, что делать, продавать на падении сейчас? Ок. А потом куда?
Как интересно читать негативные комментарии про банк, который недавно был в топе хвалебных отзывов на этом ресурсе
Менеджеры Тинькофф такие собрались на митинге и: "Хмм, чтобы ещё придумать такого, чтобы все клиенты окончательно ушли? Всё для этого делаем, а они всё терпят..."
Твари. Какие 200$ за входящий свифт?
Интересно, а при закрытии всех счетов они не обязаны отдать клиенту валюту наличкой или перевести на любой удобный счёт без подобных ограничений?
Тоже интересно
В рублях отдадут по курсу покупки валюты банком на текущий день...
Я конечно не хочу надевать шапочку из фольги, но может быть это сделано специально чтобы выдавить всех клиентов в другие банки?
Когда закрывался Рокетбанк, делали именно это. Поднимали стоимость за обслуживание периодически, ухудшали условия, чтобы клиенты сами уходили в другой банк перед окончательным закрытием. Но там прям письма рассылали с объяснением, что делаем это намеренно, так как схлопываемся. И акцию запускали по переводу кешбэка в Тинек
Да лям сразу ставьте. Чего уж мелочиться!
По 10000 в день. Лям будет в декабре где-то
Хороший банк. Сразу видно. И решения хорошие. В духе времени 😂😂😂
Просто конченные уроды… я попадают под 200 евро комиссионного платежа…
При Олеге и Оливере такого не было (с)
Мда. Офигенно прислушались к рекомендациям ЦБ
Потанину нужно же как то отбить те 3 «цента за доллар», которые Олегу заплатил)
Не понял, разве это не было «технической ошибкой»?
Технической ошибкой было что можно переводить от 10к. Исправили. Сейчас 20
Накуканим и точка
Молодцы!
В правильном направлении развиваетесь! (нет)
Подонки.
Это вам комментарий специально для мониторинга вашей вшивой и прогнившей репутации на социальных платформах.
Люди использовали банк из за его кое какого авторитета и того что он не попал под санкции, но чтобы вот так подвести своих клиентов находящихся за границей на фоне всех событий - это просто пиздец надо быть кретинами. Лично я пошёл закрывать все карты, теперь не вижу смысла
Го отзывы оставим а аппсторе и плее - начнём хоть с этого, а утром дальше думать
Эти пидоры не охуели? Т.е. если мне придет 150 долларов, то что блять - у меня всё заберут?
должен еще будешь. Минимум 200 же))
Внутри страны это тоже SWIFT?
позвонил им сейчас. говорят что внутри страны эти ограничения не действуют.
По идее нет. Но внутри страны также можно и по свифту
Я с февраля толдычу "человекам" но бля никто не слушает. Всем нравится "имение" от этих недофинансистов. )
Сколько ж там бумажек надо будет на двадцатку свифтом собрать…
Подождите, а зачем было отменять комиссии, чтобы потом что? Повысить минимальный размер перевода? 🤣 как можно было так просчитаться и подумать, что люди не начнут выводить деньги из банка🧐
Уроды тупые
Через несколько дней опять какой-нибудь сюрприз. Главное - непредсказуемость, чтоб клиент начал паниковать и выводить деньги из банка, не глядя на потери
Это самый верный признак большого предстоящего шухера.
Самое забавное, что все негодуют от следствия, а причина всего, никого не удивляет)
Да уж, хороший банк был, придется карту закрывать(
Чтож, некогда лучший банк решил окончательно превратиться в лютейшее 💩 Пора прощаться
Это уже рывок или прорыв?
@Тинькофф Это для физлиц и Юрлиц/ИП ?
Приветствуем. Изменения внесли для физических лиц.
Это для любимых клиентов банка ❤️
Короче, кто не успел вывести деньги, тот теперь не выведет. Снять тоже не снимет, потому что валюты в банкоматах нет
о, нищий физик может теперь сидеть со своими до 10К ровно, это хорошо.
А интереса ради - какой прок от входящего свифта в текущих условиях, кто-то поехал кукухой и гонит себе валюту в Россию?
Кто-то работает на иностранные компании и получает оплату валютой, например.
YouTube до сих блогерам баксы шлет. Реклама отключена только для России, но просмотры, которые видео получают из за рубежа монетизируются.
Как теперь бабки меньше 20 вытащить?
в райф, например. а оттуда - дальше куда нужно.
Да уже до сотки давайте)
А что не 100.000?)
Спасибо, лучший банк страны!
А Тинькофф хорош, ещё вчера 10 килобаксов минимум был.
.
Накидайте мне пожалуйста 89к кредит доотдать, хочу тоже попрощаться с банком 😂
«И не более суммы перевода». Потрясающая щедрость
@Тинькофф может это хороший такой способ уйти из списка системообразующих банков и не попасть под санкции?
блин. Зачем я идеи подкидываю...
Какие же вы ублюдки
Время закрывать все счета в банке, скатился в помойку
Жаль, хороший ведь был банк