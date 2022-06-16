Финансы
Медный бокал

«Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и поменял условия комиссии на валютные счета Статьи редакции

Плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е. в валюте.

  • С 16 июня 2022 года «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. В банке объяснили, что это временная мера из-за «увеличения числа проверок со стороны западных партнёров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».
  • Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
  • Одновременно «Тинькофф» улучшит условия обслуживания карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках: с 23 июня обслуживание таких счетов при балансе до 10 тысяч у.е. в валюте счёта остается бесплатным (раньше лимит составлял 1000 у.е.). Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составит 1% в месяц (без изменений).
  • До 30 июня 2022 года исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов будут бесплатны. Клиентам-юрлицам по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях.
  • В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно будет только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
Финансы
Андрей Фролов
Контекст: почему за валютные счета теперь берут комиссию Статьи редакции

Собираем объяснения, из-за чего хранить доллары и евро в банках стало неприятно.

#новость #тинькофф

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190 комментариев
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Роберт Кшижинский

после шести вечера вводить такие ограничения с пометкой "с сегодняшнего дня", это конечно топ.
уроды блин

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Stepan Popov

Все согласно корпоративным ценностям этого жидобанчка)

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20 комментариев
Кавказский единорожек88

У них 36-е место в рейтинге, хотят покорить 37-е (-:

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Roman Tatarinov

Просто мрази! Теперь денег снять нельзя, перевести нельзя зарубеж, если ты не миллионер в прямом смысле!

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From Siberia to London

Кредит возьми у них же, добей до 20К, сделай свифт и ручкой помаши.
Отдашь - когда будут😉

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6 комментариев
Сергей

Думаю нужно писать жалобы в ЦБ РФ. Фактически это рейдерский захват денег.

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16 комментариев
Д Хб

Не понял, откуда столько плюсов, если про снять в статье ни слова. Что-то забыли написать?

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2 комментария
Elon Musk

20000 это 2% от миллиона. С таким знанием математики вы никогда не станете миллионером

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5 комментариев
ST mihan

Как там говорилось? "Технические трудности"?)

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Пришелец

Вы просто не понимаете. Технические трудности усилились в 2 раза.

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RomanAno

Нормально так исправили...

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1 комментарий
ilia

"за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е."

Тинькофф, ты конкретно УХУЕЛ?!

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Re Mora

"не более суммы перевода" спасибо блять что должен не останешься

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1 комментарий
Андрей Бугаев

Если минималка 20к, то минимальная комиссия 600. В каком случае комиссия может быть 200?

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3 комментария
تقي

Это реально пиздец

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Alexey W

ну, хотя бы "не более суммы перевода" и на том спасибо!

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Damir Mister

Это п*здец товарищи. Ещё утром поддержка мне ответила проблема временная со swift, в течение дня исправим. Исправили бдять

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Igor Chimbur

Сначала средний класс задавили санкциями в виде отключения MC и Visa, а теперь еще и собственные банки гнобят своих же сограждан. Ну и зачем пользоваться тиньком после этого?

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TopoR

Останется сейчас ещё активнее 115-ФЗ кидать вообще за любые попытки в P2P-крипту и будет просто сказочно ψ(｀∇´)ψ

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Иван Ждакаев

я думал хуже некуда))

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Stepan Popov

Дно бездонно)

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Глеб Елкин

збс исправили

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Denis Sukhoverkhov

Друзья, насколько это законно? Возможно имеет смысл подавать коллективный иск в суд. Такое поведение банка - это верх безрассудства.

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Сергей

Согласен. Для начала нужно в ЦБ РФ жалобы накидать.
Хочешь менять условия – отдавай бабки наличной в валюте счета в полном объеме, потом меняй как хочешь.

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Aliosha Semionov

Насчёт коллективного не знаю, довольно трудно всех организовать, но завалить прокуратуру обращениями с требованиями провести проверку — можно.

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Озверевший Фукуяма
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Pavel Petel

Тут уже стоит Потанина лепить.

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7 комментариев
Артур Ш
Также банк ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы (...) не более суммы перевода

О, спасибо за щедрость

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Котик Котиков

Больше, чем есть, не возьмут. Это же прекрасно. Хоть должен не будешь. От души

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Sergey Vasiliev

НУ ЧТО ДРОЧИМ ДАЛЬШЕ НА ЭЛЬВИРУ?

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Allestor Klei

ОСТАНОВИТЬ ПУШКИ

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Озверевший Фукуяма

Дольше)

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TopoR
И улучшит условия обслуживания карточных валютных счетов

А послезавтра скажет, что ваша валюта всё равно не ваша. Даже конвертировать не станем и просто аннулируем эти глупые циферки.

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Memento Vivere

Классика

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Ware Wow

it's gone.

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Озверевший Фукуяма

Лягушку варят медленно. В августе в Тинькофф начнётся принудительная конвертация по курсу 31 😹

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Mc Lovin

Принудительно вернут нам 2009-ый, чем не праздник?

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1 комментарий
Дмитрий Скрябин

Говнобанкк пробивает очередное дно! Надо валить из этой шарашкиной конторы

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Stepan Popov

Почему вы ещё там?) я вот свалил сразу как пошли первые дуновения фекалий

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4 комментария
Salena_ya

А свалить можно только если есть 20 тыщ:p

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Сергей

Вот же конченные пидорасы. Тинькофф, гореть тебе в аду вечно

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Умственный чайник

ну чтож, пойду закрывать все счета в тиньке, до свидания

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Chris Nite

Хочется написать, что закрою все счета, но я и так закрыл после прошлых новостей, ахах. Молодцы, @Тинькофф , по красоте, теперь все друзья пошли закрывать ;D

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Ware Wow
все друзья пошли закрывать

А куда валюту девать у кого меньше 20к?
У кого акции не замороженные остались например, что делать, продавать на падении сейчас? Ок. А потом куда?

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2 комментария
Oleg Oleg

Как интересно читать негативные комментарии про банк, который недавно был в топе хвалебных отзывов на этом ресурсе

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Илья Волочков

Менеджеры Тинькофф такие собрались на митинге и: "Хмм, чтобы ещё придумать такого, чтобы все клиенты окончательно ушли? Всё для этого делаем, а они всё терпят..."

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Иван Никитин

Твари. Какие 200$ за входящий свифт?

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S P

Интересно, а при закрытии всех счетов они не обязаны отдать клиенту валюту наличкой или перевести на любой удобный счёт без подобных ограничений?

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Сергей

Тоже интересно

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Sergey Kaluzhsky

В рублях отдадут по курсу покупки валюты банком на текущий день...

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1 комментарий
Умственный чайник

Я конечно не хочу надевать шапочку из фольги, но может быть это сделано специально чтобы выдавить всех клиентов в другие банки?

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s0undwave

Когда закрывался Рокетбанк, делали именно это. Поднимали стоимость за обслуживание периодически, ухудшали условия, чтобы клиенты сами уходили в другой банк перед окончательным закрытием. Но там прям письма рассылали с объяснением, что делаем это намеренно, так как схлопываемся. И акцию запускали по переводу кешбэка в Тинек

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Пришелец

Да лям сразу ставьте. Чего уж мелочиться!

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Joe cocker

По 10000 в день. Лям будет в декабре где-то

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Валентин Слободчиков

Хороший банк. Сразу видно. И решения хорошие. В духе времени 😂😂😂

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Val Ten

Просто конченные уроды… я попадают под 200 евро комиссионного платежа…

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Ivan Susanin

При Олеге и Оливере такого не было (с)

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iskatsu

Мда. Офигенно прислушались к рекомендациям ЦБ

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Stepan Popov

Потанину нужно же как то отбить те 3 «цента за доллар», которые Олегу заплатил)

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Dmitry Lukin

Не понял, разве это не было «технической ошибкой»?

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RomanAno

Технической ошибкой было что можно переводить от 10к. Исправили. Сейчас 20

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Andrew

Накуканим и точка

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Dmitry Bokhan

Молодцы!
В правильном направлении развиваетесь! (нет)

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Aliosha Semionov

Подонки.
Это вам комментарий специально для мониторинга вашей вшивой и прогнившей репутации на социальных платформах.

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Damir Mister

Люди использовали банк из за его кое какого авторитета и того что он не попал под санкции, но чтобы вот так подвести своих клиентов находящихся за границей на фоне всех событий - это просто пиздец надо быть кретинами. Лично я пошёл закрывать все карты, теперь не вижу смысла

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Anton Nikityuk

Го отзывы оставим а аппсторе и плее - начнём хоть с этого, а утром дальше думать

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Владимир Березин

Эти пидоры не охуели? Т.е. если мне придет 150 долларов, то что блять - у меня всё заберут?

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Тимофей

должен еще будешь. Минимум 200 же))

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Ware Wow

Внутри страны это тоже SWIFT?

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Dmitriy

позвонил им сейчас. говорят что внутри страны эти ограничения не действуют.

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1 комментарий
Dmitry Kirilyuk

По идее нет. Но внутри страны также можно и по свифту

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Yunus Emre

Я с февраля толдычу "человекам" но бля никто не слушает. Всем нравится "имение" от этих недофинансистов. )

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Andre Macareno

Сколько ж там бумажек надо будет на двадцатку свифтом собрать…

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Юлия Бабенко

Подождите, а зачем было отменять комиссии, чтобы потом что? Повысить минимальный размер перевода? 🤣 как можно было так просчитаться и подумать, что люди не начнут выводить деньги из банка🧐

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Val Ten

Уроды тупые

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John Nash

Через несколько дней опять какой-нибудь сюрприз. Главное - непредсказуемость, чтоб клиент начал паниковать и выводить деньги из банка, не глядя на потери

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Глеб Жеглов

Это самый верный признак большого предстоящего шухера.

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Владислав Климов

Самое забавное, что все негодуют от следствия, а причина всего, никого не удивляет)

Да уж, хороший банк был, придется карту закрывать(

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Уголовный звук

Чтож, некогда лучший банк решил окончательно превратиться в лютейшее 💩 Пора прощаться

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Никита Ярунин

Это уже рывок или прорыв?

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Тимофей

@Тинькофф Это для физлиц и Юрлиц/ИП ?

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Тинькофф

Приветствуем. Изменения внесли для физических лиц.

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12 комментариев
Stepan Popov

Это для любимых клиентов банка ❤️

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Котик Котиков

Короче, кто не успел вывести деньги, тот теперь не выведет. Снять тоже не снимет, потому что валюты в банкоматах нет

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EE

о, нищий физик может теперь сидеть со своими до 10К ровно, это хорошо.

А интереса ради - какой прок от входящего свифта в текущих условиях, кто-то поехал кукухой и гонит себе валюту в Россию?

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A.V.

Кто-то работает на иностранные компании и получает оплату валютой, например.

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5 комментариев
Лысый криптоинвестор

YouTube до сих блогерам баксы шлет. Реклама отключена только для России, но просмотры, которые видео получают из за рубежа монетизируются.

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Эдуард Летов

Как теперь бабки меньше 20 вытащить?

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Dmitriy

в райф, например. а оттуда - дальше куда нужно.

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3 комментария
Кадастр

Да уже до сотки давайте)

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RomanAno

А что не 100.000?)

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John Doe

Спасибо, лучший банк страны!

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Кавказский единорожек88

А Тинькофф хорош, ещё вчера 10 килобаксов минимум был.

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Michael Varnavskiy

.

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Abaddon

Накидайте мне пожалуйста 89к кредит доотдать, хочу тоже попрощаться с банком 😂

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Burr Black

«И не более суммы перевода». Потрясающая щедрость

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Тимофей

@Тинькофф может это хороший такой способ уйти из списка системообразующих банков и не попасть под санкции?

блин. Зачем я идеи подкидываю...

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Аккаунт

Какие же вы ублюдки

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Антон Кузнецов

Время закрывать все счета в банке, скатился в помойку
Жаль, хороший ведь был банк

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Dzan Yang
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