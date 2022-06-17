Новости и тексты на фоне 114 дня «операции»: букмекеры избавляются от иностранных владельцев, «дочка» Google банкротится Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 17 июня: доллар — 56,87 рубля, евро — 58,96 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,49 рубля, евро — по 66,91 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,6 рубля.
Что происходит
Сразу в нескольких букмекерских конторах — юридических лицах букмекеров «1хСтавка», «Лига ставок», «Зенит» и «Леон» — в течение нескольких дней изменились учредители. Это произошло после того как в начале июня депутаты предложили запретить любым лицам из «недружественных» стран быть бенефициарами организаторов азартных игр.
Российская «дочка» Google подала в арбитражный суд иск о собственном банкротстве.
Авиакомпания Royal Flight, остановившая полёты в начале марта, не планирует возобновлять их как минимум в ближайшие месяцы, рассказали «Ъ» источники в авиаотрасли и самой компании. В России у перевозчика осталось всего два самолёта, остальные 11 — за рубежом. С сентября Royal Flight рискует потерять сертификат эксплуатанта, если лизингодатели окончательно разорвут контракты.
По словам двух источников «Ъ» на рынке игровой индустрии, краснодарская студия разработки мобильных видеоигр Plarium закрывает бизнес в России и собирается вывозить часть сотрудников из страны.
Минцифры решило заморозить выдачу цифровых паспортов, так как есть «более насущные проблемы», заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он рассчитывает, что к проекту удастся вернуться позднее.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что регулятор обсуждает с банками создание унифицированного платежного приложения — эту идею выдвинул один из участников рынка. Так ЦБ хочет найти замену Apple Pay и Google Pay.
Новости предыдущего дня, 16 июня — здесь.
FSBPay - Fast Secure Best payment system
«Поездка идет по плану». Яндекс.Навигатор по требованию Минобороны перестал показывать конечную цель маршрута
Максут, ну не пизди. Заморозили выдачу цифровых паспортов потому, что тупо нет чипов. Чипов нет, Максут. Слышишь меня?
Не слышит Максут, ибо есть у него более насущные проблемы!
Ну уедут и уедут , ну что там хсммссспдеееее . Не надо нам вот этих ваших пруграмистав . А то зарабатывают как депутаты , с чего это? Проверить - вычислить - посадить !!!!!!
📰 Коротко о главном.
– $/€ на копейки вверх: 56,87/58,96 ₽
– несколько букмекерских контор сменили учредителей
– Google РФ подала иск о банкротстве
– Royal Flight не планирует возобновление полётов. С сентября может лишиться сертификата эксплуатанта
– Plarium (студия моб. игр из Краснодара) закрывается в РФ и вывозит часть сотрудников
– Шадаев: «есть более насущные проблемы» – о выдаче цифровых паспортов
– ЦБ хочет найти замену Apple и Google Pay.
🎉 Сегодня:
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой!
Желаю всем отличной пятницы!
#сокр
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
ggg Иностранные партнеры сейчас очень настороженно относятся к игровым студиям, основанным выходцами из России, поясняет он, поэтому разработчики стремятся «как можно быстрее избавиться от любой аффилированности со страной». ggg
Иностранные партнёры во многом юзали местных из-за возможности резать косты и оптимизировать базу.