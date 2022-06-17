Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":444321,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":444321,"gtm":null} 761 просмотров

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 17 июня: доллар — 56,87 рубля, евро — 58,96 рубля. В офисах «Сбера» доллар продают по 63,49 рубля, евро — по 66,91 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 56,53 рубля, евро — 58,95 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,6 рубля.

Что происходит

Сразу в нескольких букмекерских конторах — юридических лицах букмекеров «1хСтавка», «Лига ставок», «Зенит» и «Леон» — в течение нескольких дней изменились учредители. Это произошло после того как в начале июня депутаты предложили запретить любым лицам из «недружественных» стран быть бенефициарами организаторов азартных игр.

Российская «дочка» Google подала в арбитражный суд иск о собственном банкротстве.

Авиакомпания Royal Flight, остановившая полёты в начале марта, не планирует возобновлять их как минимум в ближайшие месяцы, рассказали «Ъ» источники в авиаотрасли и самой компании. В России у перевозчика осталось всего два самолёта, остальные 11 — за рубежом. С сентября Royal Flight рискует потерять сертификат эксплуатанта, если лизингодатели окончательно разорвут контракты.

По словам двух источников «Ъ» на рынке игровой индустрии, краснодарская студия разработки мобильных видеоигр Plarium закрывает бизнес в России и собирается вывозить часть сотрудников из страны.

Минцифры решило заморозить выдачу цифровых паспортов, так как есть «более насущные проблемы», заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он рассчитывает, что к проекту удастся вернуться позднее.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила на ПМЭФ, что регулятор обсуждает с банками создание унифицированного платежного приложения — эту идею выдвинул один из участников рынка. Так ЦБ хочет найти замену Apple Pay и Google Pay.

Новости предыдущего дня, 16 июня — здесь.