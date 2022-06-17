«Дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве Статьи редакции
Компания ещё в мае объявила, что подаст на банкротство из-за ареста своего банковского счёта.
- ООО «Гугл», российская структура Google, подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Внимание на это обратил Forbes.
- Российская «дочка» компании рассказала о планах объявить себя банкротом 18 мая. Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
- В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая.
- В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.
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В мае объявили, сегодня подали, скоро банкротство – всё логично, без неожиданностей и кровавых драм.
Всем спасибо, все свободны (-:
Россиян освобождают от бремени цивилизации
Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России
Все на выход ;)
вот теперь заживем без этих ваших хухлов с хеями
Расслабьтесь, паникеры. Сказал же вам дед что через 10 лет будем жить лучше. Потерпите немного 🤏 На западе вон ещё хуже, они от своих же санкций задыхаются (нет, нет и нет 🤣)
🫡Гоша, Будем ждать, Возвращайся когда дед сыграет в ящик!
Времени на раскачку нет. Сейчас нужно сплотиться и сосредоточится вокруг полудохлого старика. Скоро заживем!
Да, вот только хотел сказать: если дед и сам через 10 лет все еще будет жить лучше — ну я тада ваще не знаю... ¯\_(ツ)_/¯
Это тот дед, который с воздухом здоровается и кубарем с трапа самолёта катится ? )))
Это крупная потеря для многих Российских it компаний!
Это и потеря для российского бюджета, который больше не будет получать 20% налог от рекламы, платных приложений и подписок. Но, кажется, в кабинетах об этом не подумали.
P.S. может кто-то сможет найти сумму, которую ООО Гугл заплатили в прошлые годы в бюджет.
"Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств"- этот арест ударил по своим же,но какая разница для Московского суда
есть же яндекс точка ру
Бомбёжка Воронежа это давняя чиновничья традиция в смутные времена
Теперь гугл не будет выполнять требование закона о приземлении, получается? Со всеми вытекающими
А ты догадливый.
Дегугализация России! Звучит, правда, как название упоротой партии.
Нам бы дегулагизацию лучше
Возможно перестанет работать часть сервисов или все сервисы в РФ
Уже перестала. Google Pay, YouTube Premium, Google One, AdSense (для новых регистраций), Google Реклама, частично Google Maps (информация и отзывы о заведениях не обновляются), Google Новости
Не перестанет, только будет замедление, о чем было известно ранее
Талант изуродовать страну
60к штрафа яндексу за слив персональных данных.
Друзьям - всё, врагам - закон.
Это будет самое долгое делопроизводство. Пока не высосут всё со счетов, не отпустят.
Гугл и точка
Гугл и дочка
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«До свидания, наш ласковый Мишка!
Возвращайся в свой сказочный лес!»
Яндекс и точка - в этом есть какой-то сакральный смысл...
134 млрд. Откуда они получают такие деньги!??? РФ столько на ресурсах не зарабатывает, сколько зарабатывает гугл
С подключением!
Ты перепутал рубли и нормальные деньги
Бомжует и дочка
По-моему все слишком зажрались, разобрали Гугл, и тесерь нам придется сидеть без YouTube, Play Market(((