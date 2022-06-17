Финансы
Солдатский томагавк_два

«Дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве Статьи редакции

Компания ещё в мае объявила, что подаст на банкротство из-за ареста своего банковского счёта.

  • ООО «Гугл», российская структура Google, подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел. Внимание на это обратил Forbes.
  • Российская «дочка» компании рассказала о планах объявить себя банкротом 18 мая. Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств».
  • В декабре 2021 года суд назначил Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа за неудаление информации. В мае 2022-го приставы завели дело о принудительном взыскании денег. После назначения исполнительского сбора он вырос ещё на 505 млн рублей. Полностью приставы взыскали штраф 26 мая.
  • В конце мая суд также арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по иску телеканала «Звезда», а затем на 1 млрд рублей — по двум искам «Москва Медиа». Обе компания недовольны ограничением доступа к своим YouTube-каналам. В июне — ещё на 1 млрд рублей, но уже по иску ВГТРК.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2021 году составила 134,3 млрд рублей, чистый убыток — 26,4 млрд рублей.

#новость #google

3172 просмотров
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52 комментария
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Стабильный теркин30см

В мае объявили, сегодня подали, скоро банкротство – всё логично, без неожиданностей и кровавых драм.
Всем спасибо, все свободны (-:

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Котик Котиков

Россиян освобождают от бремени цивилизации

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1 комментарий
melkiyPadonok

Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России

Все на выход ;)

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4 комментария
Александр Соколов

вот теперь заживем без этих ваших хухлов с хеями

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Dzan Yang

Расслабьтесь, паникеры. Сказал же вам дед что через 10 лет будем жить лучше. Потерпите немного 🤏 На западе вон ещё хуже, они от своих же санкций задыхаются (нет, нет и нет 🤣)

🫡Гоша, Будем ждать, Возвращайся когда дед сыграет в ящик!

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Vladislav S

Времени на раскачку нет. Сейчас нужно сплотиться и сосредоточится вокруг полудохлого старика. Скоро заживем!

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Император Нолимоций

Да, вот только хотел сказать: если дед и сам через 10 лет все еще будет жить лучше — ну я тада ваще не знаю... ¯\_(ツ)_/¯

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Dan

Это тот дед, который с воздухом здоровается и кубарем с трапа самолёта катится ? )))

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5 комментариев
Максим Гиляев

Это крупная потеря для многих Российских it компаний!

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Dima

Это и потеря для российского бюджета, который больше не будет получать 20% налог от рекламы, платных приложений и подписок. Но, кажется, в кабинетах об этом не подумали.
P.S. может кто-то сможет найти сумму, которую ООО Гугл заплатили в прошлые годы в бюджет.

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5 комментариев
Андрей Грачев

"Это связано с арестом банковского счёта — он «сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков и выполнение других финансовых обязательств"- этот арест ударил по своим же,но какая разница для Московского суда

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Никита Краснов

есть же яндекс точка ру

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1 комментарий
bravo sierra

Бомбёжка Воронежа это давняя чиновничья традиция в смутные времена

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Hnorr

Теперь гугл не будет выполнять требование закона о приземлении, получается? Со всеми вытекающими

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Слегка Придурковатый

А ты догадливый.

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1 комментарий
Йонас Урбонас

Дегугализация России! Звучит, правда, как название упоротой партии.

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Йонас Урбонас
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1 комментарий
АС

Нам бы дегулагизацию лучше

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Котик Котиков

Возможно перестанет работать часть сервисов или все сервисы в РФ

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Лысый криптоинвестор

Уже перестала. Google Pay, YouTube Premium, Google One, AdSense (для новых регистраций), Google Реклама, частично Google Maps (информация и отзывы о заведениях не обновляются), Google Новости

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Семен Смирнов

Не перестанет, только будет замедление, о чем было известно ранее

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Фикиск Фусов

Талант изуродовать страну

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Gosoo Gosoo

60к штрафа яндексу за слив персональных данных.
Друзьям - всё, врагам - закон.

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Маргарин Зашибович

Это будет самое долгое делопроизводство. Пока не высосут всё со счетов, не отпустят.

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Andrey Kuznetsov

Гугл и точка

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Skyray

Гугл и дочка

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Павел Селин

.

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Дмитрий Алтунин

«До свидания, наш ласковый Мишка!
Возвращайся в свой сказочный лес!»

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Skyray

Яндекс и точка - в этом есть какой-то сакральный смысл...

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Y Peskarev

134 млрд. Откуда они получают такие деньги!??? РФ столько на ресурсах не зарабатывает, сколько зарабатывает гугл

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Alexey

С подключением!

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Arthur N

Ты перепутал рубли и нормальные деньги

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Sergey Vasiliev

Бомжует и дочка

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Юлия Баранова

По-моему все слишком зажрались, разобрали Гугл, и тесерь нам придется сидеть без YouTube, Play Market(((

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