Финансы
Маша Цепелева

ВТБ запустит мобильный банк через чат-бота в Telegram Статьи редакции

Через него можно будет проверить баланс, сделать перевод или платёж, оформлять продукты.

  • ВТБ планирует запустить банк в мессенджере до конца 2022 года, рассказал РБК член правления Святослав Островский. Компания приняла такое решение, потому что клиенты «стали чаще пользоваться Telegram вместо браузера».
  • Банк будет запущен на базе действующего чат-бота в Telegram. Там можно будет смотреть баланс, информацию о продуктах банка, проводить переводы и оплату. После банк планирует полностью довести функциональность до уровня мобильного приложения.
  • Чтобы начать работу, клиенту надо будет авторизоваться через логин и пароль, как в приложении «ВТБ Онлайн».
  • Некоторые банковские функции выполняет бот «МТС Банка». Через бота «Альфа-банка» можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. В ближайшее время компания добавит переводы по номеру телефона, оплату мобильной связь и другие услуги. TalkBank в Telegram проводит операции по открытию и закрытию карты, пополнению счета, денежные переводы, оплату товаров и услуг и другое.
  • ВТБ находится под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля. Его приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Сервис для Android можно скачать с сайта. В апреле в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», через три дня оно исчезло. В мае опубликовали вторую копию — «Прайм баланс».

#новость #втб

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43 комментария
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DxdV

Интересности намечаются. Прилетит ли телеге от эпл с гуглом и если да, что телега сделает.

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Рикардо Иванов

Ждём новый опрос от Павлика:
Что лучше?
1. Полное прекращение работы Telegram в России
2. Приостановка работы санкционных банковских ботов на пару дней (до окончания спецоперации)

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Вас Ко

Простор для мошенников

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Евгений Кислов

С двухфакторной аутинтификацией или авторизацией через блокчейн все будет безопасно

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fegdz

Вам так кажется в телеграмме есть дыры которым не помешает 2-fa и каким образом оно будет запрашиваться?В каких случаях?

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Евгений Кислов

Это уже не твои и мои заботы, можешь в банк тестировщиком пойти и не токсить в комментариях диванный эксперт

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fegdz

Если для вас токсить в комментариях это не быть согласным с вашим мнением то я не знаю о чем с вами можно разговаривать.

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fegdz

Я занимался разработкой телеграмм ботов и понимаю что функционала телеграмма будет мало для безопасного и удобного продукта.

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Лысый криптоинвестор

Вряд ли. В Google Play даже не все сберовские приложения вычистили. Сбермаркет, например, доступен до сих пор

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Kirill

Вычистили. Загрузили по новой через другие фирмы всячески открестившись от сбера

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Vitaly Tolstykh

C какого должно телеге прилететь? Apple до сих пор даже "Прайм баланс" не выпилила.

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Пабы старой Руси

В сегодняшних условиях Павел Валерьевич сам их превентивно должен (не)забанить, чтобы позицию обозначить

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fegdz

С безопасностью такого решения легко поспорить. Телеграм бот это это крайне уязвимая платформа для мобильного банка,тем более с такой системой авторизации.

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SYNACK

В Телеграме уже давно финтех работает

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fegdz

Пусть он работает, но это далеко не самое безопасное решение.

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SYNACK

Абсолютной безопаности не существует. Это нормальное решение.

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fegdz

Я могу привести десятки сценариев взлома полноценного личного кабинета в телеграм боте. Это как минимум репутационные потери.

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Denis

Давайте хотя бы парочку, любопытно

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fegdz

Обыкновенная кража сессии телеграмма. Фишинг боты в том же Телеграмме. Фишинг онлайн. И в Телеграмме это будет крайне успешно для мошенника.

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fegdz

Хватит?

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MEGAtraXXXer666

Нет, давай ещё

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fegdz

Уязвимость самого телеграмма.(( Да и такое случается))

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MEGAtraXXXer666

Чем отличается кража сессии телеги от кражи в браузере?

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fegdz

Сессия телеграмма даёт полный доступ как у реального устройства и это не может заметить телеграмм бот.

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fegdz

Невозможно создать полноценную анти фрод систему в телеграмм боте.

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fegdz

Вас устроили мои доводы?

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MEGAtraXXXer666

Слышал, процессоры Байкал тоже так собираются выпускать 🙃

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Andrew

Импортозамещение на основе телеги

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Aleksey Kiselev

Круто! А заблокированные акции по телеграм смогут вернуть?

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Александр Саввин

Слышал через бота можно будет swift переводы в обход санкций делать.

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Роман Ваничкин

Слышал :D

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Вадим Трушин

Привет Bankoff. Когда его юзал, подумал почему наши банки это ещё не придумали

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fegdz

Для крупного банка с огромным числом клиентов это крайне небезопасное и неудобное решение. Я надеюсь, что после такого телеграм bot api будет развиваться и добавить функционал который поможет сделать это удобно и безопасно.

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Стабильный теркин30см

Как временное решение, пожалуй, пойдёт. Но полноценной замены приложению, конечно, не будет.
Всё остальное через сайт и отделения.
Бот и точка (-:
Смешнее было бы про банк Точка. Точка и точка – могут новый нейминг брать.

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Пабы старой Руси

Китайский финтех живёт в мессенджерах. Не лучшее решение, конечно, но жизнеспособное

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fegdz

Полностью с вами согласен.

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Евгений Кислов

Если по модели Глаз Бога будут развиваться, чтобы можно было генерировать собственного бота и подключаться к серверам банка через API, то будет работать вечно. Телега будет блокировать только основной бот банка (если санкции прилетят), а частные боты продолжат работать дальше.

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fegdz

Такая система не приемлема для любого банка. Потому что это создаст огромные количество фейков и фишинг ботов с которыми будет очень сложно бороться.

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Евгений Кислов

С двухфакторной аутентификацией или авторизацией через блокчейн все будет безопасно. И что значит «не приемлема для любого банка»? Тебе примеры банков в телеграм показать? Что за глупости

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fegdz

Просто как реализовать 2-fa при каждом заходе в телеграмм? Это невозможно. Какая авторизация через блокчейн у ВТБ? Вы сами в это верите?

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Пабы старой Руси

Открытые стандартизированные банковские api — это лучший вариант из возможных, по моему

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Джахор Дырдырдаев

О_о

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Vladimir

В RuStore есть полноценное,обновляемое приложение.Зачем такие обходы,и трах мозга?

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