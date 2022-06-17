ВТБ запустит мобильный банк через чат-бота в Telegram Статьи редакции
Через него можно будет проверить баланс, сделать перевод или платёж, оформлять продукты.
- ВТБ планирует запустить банк в мессенджере до конца 2022 года, рассказал РБК член правления Святослав Островский. Компания приняла такое решение, потому что клиенты «стали чаще пользоваться Telegram вместо браузера».
- Банк будет запущен на базе действующего чат-бота в Telegram. Там можно будет смотреть баланс, информацию о продуктах банка, проводить переводы и оплату. После банк планирует полностью довести функциональность до уровня мобильного приложения.
- Чтобы начать работу, клиенту надо будет авторизоваться через логин и пароль, как в приложении «ВТБ Онлайн».
- Некоторые банковские функции выполняет бот «МТС Банка». Через бота «Альфа-банка» можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. В ближайшее время компания добавит переводы по номеру телефона, оплату мобильной связь и другие услуги. TalkBank в Telegram проводит операции по открытию и закрытию карты, пополнению счета, денежные переводы, оплату товаров и услуг и другое.
- ВТБ находится под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля. Его приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Сервис для Android можно скачать с сайта. В апреле в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», через три дня оно исчезло. В мае опубликовали вторую копию — «Прайм баланс».
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Интересности намечаются. Прилетит ли телеге от эпл с гуглом и если да, что телега сделает.
Ждём новый опрос от Павлика:
Что лучше?
1. Полное прекращение работы Telegram в России
2. Приостановка работы санкционных банковских ботов на пару дней (до окончания спецоперации)
Простор для мошенников
С двухфакторной аутинтификацией или авторизацией через блокчейн все будет безопасно
Вам так кажется в телеграмме есть дыры которым не помешает 2-fa и каким образом оно будет запрашиваться?В каких случаях?
Это уже не твои и мои заботы, можешь в банк тестировщиком пойти и не токсить в комментариях диванный эксперт
Если для вас токсить в комментариях это не быть согласным с вашим мнением то я не знаю о чем с вами можно разговаривать.
Я занимался разработкой телеграмм ботов и понимаю что функционала телеграмма будет мало для безопасного и удобного продукта.
Вряд ли. В Google Play даже не все сберовские приложения вычистили. Сбермаркет, например, доступен до сих пор
Вычистили. Загрузили по новой через другие фирмы всячески открестившись от сбера
C какого должно телеге прилететь? Apple до сих пор даже "Прайм баланс" не выпилила.
В сегодняшних условиях Павел Валерьевич сам их превентивно должен (не)забанить, чтобы позицию обозначить
С безопасностью такого решения легко поспорить. Телеграм бот это это крайне уязвимая платформа для мобильного банка,тем более с такой системой авторизации.
В Телеграме уже давно финтех работает
Пусть он работает, но это далеко не самое безопасное решение.
Абсолютной безопаности не существует. Это нормальное решение.
Я могу привести десятки сценариев взлома полноценного личного кабинета в телеграм боте. Это как минимум репутационные потери.
Давайте хотя бы парочку, любопытно
Обыкновенная кража сессии телеграмма. Фишинг боты в том же Телеграмме. Фишинг онлайн. И в Телеграмме это будет крайне успешно для мошенника.
Хватит?
Нет, давай ещё
Уязвимость самого телеграмма.(( Да и такое случается))
Чем отличается кража сессии телеги от кражи в браузере?
Сессия телеграмма даёт полный доступ как у реального устройства и это не может заметить телеграмм бот.
Невозможно создать полноценную анти фрод систему в телеграмм боте.
Вас устроили мои доводы?
Слышал, процессоры Байкал тоже так собираются выпускать 🙃
Импортозамещение на основе телеги
Круто! А заблокированные акции по телеграм смогут вернуть?
Слышал через бота можно будет swift переводы в обход санкций делать.
Слышал :D
Привет Bankoff. Когда его юзал, подумал почему наши банки это ещё не придумали
Для крупного банка с огромным числом клиентов это крайне небезопасное и неудобное решение. Я надеюсь, что после такого телеграм bot api будет развиваться и добавить функционал который поможет сделать это удобно и безопасно.
Как временное решение, пожалуй, пойдёт. Но полноценной замены приложению, конечно, не будет.
Всё остальное через сайт и отделения.
Бот и точка (-:
Смешнее было бы про банк Точка. Точка и точка – могут новый нейминг брать.
Китайский финтех живёт в мессенджерах. Не лучшее решение, конечно, но жизнеспособное
Полностью с вами согласен.
Если по модели Глаз Бога будут развиваться, чтобы можно было генерировать собственного бота и подключаться к серверам банка через API, то будет работать вечно. Телега будет блокировать только основной бот банка (если санкции прилетят), а частные боты продолжат работать дальше.
Такая система не приемлема для любого банка. Потому что это создаст огромные количество фейков и фишинг ботов с которыми будет очень сложно бороться.
С двухфакторной аутентификацией или авторизацией через блокчейн все будет безопасно. И что значит «не приемлема для любого банка»? Тебе примеры банков в телеграм показать? Что за глупости
Просто как реализовать 2-fa при каждом заходе в телеграмм? Это невозможно. Какая авторизация через блокчейн у ВТБ? Вы сами в это верите?
Открытые стандартизированные банковские api — это лучший вариант из возможных, по моему
О_о
В RuStore есть полноценное,обновляемое приложение.Зачем такие обходы,и трах мозга?