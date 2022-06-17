«Сбер» не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам в 2022 году, но «может подумать об этом» в 2023-м Статьи редакции
Если обязать клиентов переводить валюту на счетах в рубли, это «загонит их в тупик», считает Герман Греф.
Греф ответил на несколько вопросов о работе банка во время делового завтра на ПМЭФ, в том числе об отрицательных ставках по валютным вкладам.
Греф считает, что в уходе нескольких топ-менеджеров банка «нет ничего страшного», потому что для некоторых уже готовились замены. Другая часть ушла из-за санкций, под них попали все члены правления «Сбера». «Они все заменены, две позиции у нас пока временные, все остальные заменены уже постоянно», — добавил глава банка.
«Сбер» также возобновит расчёты в юанях для корпоративных клиентов, их приостанавливали с 7 июня. Глава банка не объяснил, с чем была связана пауза.
Греф оценил, что 2022 год для российских банков скорее всего будет убыточным, «будет отличный результат, если сработает в ноль». Он считает, что российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, «если ничего не предпринимать в текущей ситуации». А ближайший горизонт для экономического планирования — 2030 год.
- В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. 16 июня банк изменил условия — плату за обслуживание карточных валютных счетов не будут брать при балансе до 10 тысяч у.е. вместо до 1000 у.е.
- По данным Frank RG, комиссии за валютные счета есть уже в шести банках из топ-20 по объёму привлечённых средств: «Райффайзенбанке», «Тинькофф», «Ситибанке», банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и РНКБ.
- С 25 февраля из «Сбера» ушёл первый зампред Лев Хасис, исполнительный вице-президент Давид Рафоловский, зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова, руководитель SberCIB Андрей Шеметов и старший вице-президент и куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина.
Как всегда сбер отстаёт от лучшего банка. Пока другие думают, Тинькофф уже реализует, настоящие новаторы!
Видимо, слова ГОГа следует читать так: "Господа, мы, конечно, не так охерели, как наши коллеги из Тинькофф, но имейте в виду - время на избавление от валюты на счетах у вас есть до нового года, дальше неотрицательных ставок мы не гарантируем".
А как от нее избавиться в СБере? Вот у меня счет, на нем доллары, перевести в ЕС я их не могу, только по SWIFT внутри РФ, но я не хочу их переводить в Тинькоф. Снять можно в отделении?
До 10000$ если они были на счёте до 9 марта. А в остальном - никак, только продажа за рубли по ценам банка
А можно перевести их по России?
По РФ можно, пока SWIFT работает.
14.06 Сбер отключён от SWIFT.
Разве со Сбера в Тинькофф можно переводить свифтом, или там другая система используется?
56 рублей это крепкая валюта. Походу только древляне помнят от 36 рублях.
И уже совсем динозавры по 6))
Помню 5 ₽ с копейками до дефолта 98-го.
Ага, с горечью.:)))
Десять лет назад 30 и сегодня 60 это одно и то же
А уж про 6 рублей в 90-х и говорить нечего.
200 неденоминированных рублей!
Если обязать клиентов переводить валюту на счетах в рубли, это «загонит их в тупик» - ну хоть одна позитивная мысль за день
Переводится как - "Если будете плохо продавать свои доллары по текущему курсу, то обязательно введем")
А как будет работать ВЭД. как осуществлять импорт?
«Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы уже это повторяем как банальную фразу — внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда».
Э. С. Набиуллина, 16.06.2022
Я как-то другое значение для слова "развитие экономики" себе представлял.
"Всё идёт по плану" Нас постепенно дедолларизируют, а начиналось все с денацификации, как так то?
деденьгизируют. дед всех депереиграл
А зачем люди держат деньги на счетах с отрицательной ставкой? В чем смысл?
Так вывести нельзя, ЦБ запретил снимать валюту. А курс, чтобы поменять на рубли рисованный (и максимально невыгодный) сегодня.
Отрицательные ставки по депозитам есть не только в России. Япония, Швейцария - первое, что пришло на ум. Окей, я как-то примерно могу понять, откуда берется отрицательная ставка, а вот мотивацию людей держать деньги на отрицательной ставке - нет.
Ну это ваще сравнивать нельзя. Отрицательная ставка получается, когда инфляция низкая, а доверие к банкам бесконечное. То есть ты просто уверен, что твой дом не обнесут, и в любой ситуации, в любой момент ты придёшь в банк и получишь все деньги (за вычетом комиссии).
Вся эта история про "деньги должны работать" - во многом разводка. Какая то часть денег должна лежать в ликвидных защищённых активах, чтобы можно было моментально снять и потратить.
При нулевой инфляции можно потратить 1% от капитала на то, чтобы деньги просто лежали в максимально надёжном месте.
Спасибо
Недвижимость , авто , за нал покупать будете ? Успехов
Для совершения сделки с недвижимостью держать деньги на депозите необязательно, а мой вопрос касается именно депозитов.
Сделки с авто в России за нал в автосалоне были с хорошим дисконтом, так что да.
Отрицательные ставки по депозитам это от Центробанка для остальных банков , никто в здравом уме не держит сейчас деньги на депозите ( по крайней мере в еврозоне ) , возможно во всяких Польшах- Чехиях где 1-2% ещё имеется . У нас на одном из счетов -0.5% в год если сумма более €10000 . В тоже время вы ничего не купите в еврозоне за нал выше €3000
Есть предположения как ставка, почему и когда стала отрицательной?
Пожалуйста, не надо сарказма.
Ну у Тинькова есть хоть потенциальная возможность вывести доллары переводом. В Сбере отрицательные ставки это просто отъём денег - снять нельзя, перевести нельзя, хранить нельзя
«Отрицательных ставок не будет, а штрафы — не исключаем»
Как же так? Ведь раньше Греф говорил, как важна команда, как ценен каждый сотрудник. А Путин объяснял заоблачные зарплаты топ-менеджмента гос компаний тем, что иначе они уйдут в другие фирмы.
И тут на тебе! Оказывается зря мы содержали всех этих деффективных менеджеров, которых на базаре по рублю в любой момент можно было нанять?
Ps Греф ведь себя раньше Стивом Джобсом мнил, пытался айти компанию построить, где все завязано на команде и высоком интеллекте. И как быстро все скатилось до "мы просто берем комиссию с бабушек, а цена наших акций равна цене нежвижки". Конечно, нахера вам теперь топ менеджеры.
Такие вот мультипликаторы получились. Какого ощущать себя таким ничтожеством?
Если ГОГ публично скажет, что это крупная потеря для Сбера, что жаль потери таких спецов из-за того, что они не согласны с текущей политикой, его мехом наружу вывернут.
Да это просто уважение к себе и своему делу! Если бы от меня сотрудники ушли, я бы никогда не позволил себе таких заявлений, чтобы после этого не последовало. Просто посмотри в глаза условному Хасису и скажи ему в лицо, что он нахер не нужен был, и что его легко заменить.
Ps Грефу не обязательно было так унижаться, чтобы сохранить должность. Банк половину менеджеров потерял, никто бы его не тронул. Они просто давно потеряли честь, их давно приучили к позору, они даже не понимают этого. Взрослые дядьки в дорогих пиджаках, а мышление как у рабов.
"нет ничего страшного" не означает "нахер был не нужен", это значит, что процесс глобально не сломается. Значит Хасис не был басфактором, значит Хасис толковый управленец. Я так это воспринимаю.
Ну а касательно "что бы ему было", посмотрите на Дудя, тот тоже просто говорил, а теперь вдруг стал иноагентом. ГОГе есть что терять и он никогда так не скажет.
Они имеют в виду валютные счета в приднестровских рублях?
Походу не надеются на понимание
Ага, да им только верить, уже завтра могут ввести, задним числом причем.