Мы понимаем, что людям деваться некуда: уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, и сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик. Поэтому мы этого делать не будем. Во всяком случае, до того момента, когда российская валюта в достаточной степени не будет ослаблена, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что такая возможность к концу года будет складываться и, может быть, в следующем году мы будем об этом думать.