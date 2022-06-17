«Мы забрали ваши деньги. С уважением»: клиенты «Тинькофф» раскритиковали новые условия и комиссии по SWIFT-переводам
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Фразу «Надеемся на понимание», которой представители банка дополнили объявление об изменениях, превратили в абсурдный мем.
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Клиенты «Тинькофф» возмутились из-за введения новых условий обслуживания SWIFT-переводов. В соцсетях критикуют банк за резкие изменения без предупреждений, винят в проблемах Владимира Потанина, который выкупил долю Олега Тинькова, и шутят о том, что скоро банк просто заберет все деньги.
16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. Также банк ввёл комиссию за входящие переводы в евро, фунтах и долларах — три процента от суммы, но не менее 200 у.е. То есть, если клиенту отправят меньше 200 долларов или евро, то он не получит ничего, а перевести меньше $20 тысяч он просто не сможет.
Пользователей также возмутило, что «Тинькофф» сообщил об изменениях день в день. Клиенты пожаловались, что теперь не могут перевести необходимое количество денег за границу. Многие посчитали, что их валютные сбережения по сути оказались заблокированы — менее $20 тысяч вывести нельзя, снять в банкомате тоже.
В СМИ и в соцсетях обратили внимание на ответы представителей банка в Twitter. Когда пользователи спрашивали о комиссиях, им отвечали, что при переводе $150 действительно заберут всю сумму и «надеялись на понимание». После этого в СМИ появились заголовки вроде «„Тинькофф“ присвоит себе все SWIFT-переводы меньше $200».
Пользователи Twitter начали комментировать разъяснения пресс-службы — одни критиковали «Тинькофф», который считался одним из лучших в российском финтехе, другие не понимали, как банк может «надеяться на понимание» в такой ситуации.
Пользователи начали дополнять фразой «Надеюсь за понимание» абсурдные идеи — например, отказаться в одностороннем порядке платить кредит банку.
В Twitter стали шутить, что скоро банк заберёт у клиентов оставшиеся деньги.
Потанин похоже решил банк слить просто
Чисто купил банк, чтобы на века сравнять фамилию Тиньков с говном.
Помнит обиды олигарх (:
Он так и делал раньше но с заводами - покупаешь завод, распродаешь имущество и как бы получаешь +10% от вложений
В принципе этот рисунок на вечеринке говорит о многом про новый Тинькофф
заебало уже везде это, вы видели че в мире творится? типа ток тинькофф и виноват в этом хахах везде пиздец, это только начало)
Пиздец у вас поток сознания,
не, у вас узколобость. вы видите только следствия, а не причины изначальные, от чего все это и идет.. и я про все банки и текущую ситуацию на рынке. дальше только веселее, думаю
«все не так однозначно»
Ща ЦБ их за такое накрячит, не переживайте.
За свою долю "мирно" решит вопрос)))))
Я уж вижу как они разобрались с процентами за валюту на счете, ага.
нихуя им не будет
прикол еще в том, что все платежи на неделе отменили которые не успели дойти, если сумма ниже 20к баксов
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"Уважаемый Тиtькофф", я очень надеюсь на ваше понимание, и:
Добавьте в статью инфу о том, что переводы, оформленные и принятые в обработку 14-15-16 числа вернулись, тк не соответствуют новым условиям, хотя на чеках стоит подпись и дата, на которую действовали старые условия
Финансы
VC такой VC.
Вся суть в одном видео.
Не понимаю всего буйства o_0
кто хотел уже давно пользуется норм сервисами по типу MadeTask, получаешь от заказчиков только через другой сервис ,и так же потом выводишь на тот же самый Тинькофф , 0 проблем , 0 комиссий ну для меня))
Тут просто нытье и не желание думать или искать )
Адаптация. Хочешь жить умей вертеться
Комментарий удален модератором
Я одного не понимаю, что за "у.е." (как в 90-х)? Это что доллары, евро, фунты, размер ICQ потанина?