Фразу «Надеемся на понимание», которой представители банка дополнили объявление об изменениях, превратили в абсурдный мем.

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Клиенты «Тинькофф» возмутились из-за введения новых условий обслуживания SWIFT-переводов. В соцсетях критикуют банк за резкие изменения без предупреждений, винят в проблемах Владимира Потанина, который выкупил долю Олега Тинькова, и шутят о том, что скоро банк просто заберет все деньги.

16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. Также банк ввёл комиссию за входящие переводы в евро, фунтах и долларах — три процента от суммы, но не менее 200 у.е. То есть, если клиенту отправят меньше 200 долларов или евро, то он не получит ничего, а перевести меньше $20 тысяч он просто не сможет.

Пользователей также возмутило, что «Тинькофф» сообщил об изменениях день в день. Клиенты пожаловались, что теперь не могут перевести необходимое количество денег за границу. Многие посчитали, что их валютные сбережения по сути оказались заблокированы — менее $20 тысяч вывести нельзя, снять в банкомате тоже.

Val Scherbak @Val_Scherbak



вы в своём уме?! Тинькофф-банк БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ с 16-го июня сделал минимальной суммой, которую можно вывести через SWIFT, 20000 долларов! Фактически эти означает заморозку рублей на счету людей. @tinkoff_bank вы в своём уме?!

T.H. @solovnda @tinkoff_bank Ребят, вы там не подохуели каждую неделю такие финты выкидывать и на лету менять условия обслуживания? При первой возможности вывожу всю валюту и перехожу в другой банк, до свидания

Barin Britva @barinbritva @tinkoff_bank 16 июня это же сегодня! Это вообще как? Объявляете день в день? Правило действует с момента объявления или задним числом тоже?

В СМИ и в соцсетях обратили внимание на ответы представителей банка в Twitter. Когда пользователи спрашивали о комиссиях, им отвечали, что при переводе $150 действительно заберут всю сумму и «надеялись на понимание». После этого в СМИ появились заголовки вроде «„Тинькофф“ присвоит себе все SWIFT-переводы меньше $200».

Тинькофф @tinkoff_bank Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.

Пользователи Twitter начали комментировать разъяснения пресс-службы — одни критиковали «Тинькофф», который считался одним из лучших в российском финтехе, другие не понимали, как банк может «надеяться на понимание» в такой ситуации.

Двач @ru2ch Если вы клиент «Тинькофф Банка» и кто-то переведёт вам по SWIFT сумму до 200 у. е. (в долларах, евро или фунтах), то «Тинькофф Банк» заберёт себе всю сумму в счёт комиссии.



Как же похорошел «Тинькофф Банк» при Потанине [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a80bf9d2-d009-596b-8f3c-ee486fe12828\/","width":928,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4030d57a-0dc0-5198-89bd-06f01e05c2d4\/","width":892,"height":1280}}}]

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin Мы живем в самой лучшей стране с самым крутым финтехом на свете, и все остальные страны нам завидуют.

ШЕПЕЛИН НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ))

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Пользователи начали дополнять фразой «Надеюсь за понимание» абсурдные идеи — например, отказаться в одностороннем порядке платить кредит банку.

ИА «Панорама» @ia_panorama Тинькофф банк будет ставить на счётчик мутных клиентов



«Теперь такие правила. Надеемся на понимание», – подтвердили в пресс-службе

Павел Комаровский @Rational_Answer Комиссии Тинькофф be like: «Слышь, парень, дай телефон позвонить. Было твоё — стало мое. Надеюсь на понимание!»

Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN уважаемый тинькофф я не перевёл платёж за кредит и больше переводить не буду. такие условия. надеюсь на понимание

В Twitter стали шутить, что скоро банк заберёт у клиентов оставшиеся деньги.

Пeрзидент Роисси 🤍💙🤍 @KermlinRussia Банк Тинькофф:

"В условиях турбулентности на рынках людям приходится принимать множество сложных решений. Мы хотим упростить жизнь наших клиентов, поэтому мы решили украсть ваши деньги. Без денег вам больше не придётся постоянно оценивать риски и делать мучительный выбор".

майя евангелионовна @mayya_gv скорее бы Тинькофф банк просто забрал все наши деньги и объявил бы об этом уже по факту а то чет как-то недорабатывают ребята

Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN а может тинькофф добавит мне денег на карту до 20000$ чтобы я мог их по свифту перевести в нормальный банк?

b @rdu1ya Вместо кринж-тредов от айтишников у нас теперь есть кринж-треды от Тинькофф

Универсамочка @UnderPressure_ Опубликовано официальное обращение Тинькофф банка к валютным вкладчикам

Прочий посторонний @_drugoy_ Без всяких в задницу бутылок

В итоге путинских рывков

Контрольным выстрелом в затылок

Добит гэбухой банк Тинькофф.

Дима SuperVHS @super_VHS Деньги есть? А если найду? Да, такие условия. Надеюсь на понимание.