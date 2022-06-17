{"id":13494,"url":"\/distributions\/13494\/click?bit=1&hash=db2760335365cdfe04194731a0bffa77ab3ce8ff8351235d1861dbdc6a954f57","title":"\u0422\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043c\u0435\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a \u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e\u0434\u044b","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"0c8184f5-e991-5fb1-805a-302a5e5fb506","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
TJ

«Мы забрали ваши деньги. С уважением»: клиенты «Тинькофф» раскритиковали новые условия и комиссии по SWIFT-переводам Статьи редакции

Фразу «Надеемся на понимание», которой представители банка дополнили объявление об изменениях, превратили в абсурдный мем.

1749 просмотров

Клиенты «Тинькофф» возмутились из-за введения новых условий обслуживания SWIFT-переводов. В соцсетях критикуют банк за резкие изменения без предупреждений, винят в проблемах Владимира Потанина, который выкупил долю Олега Тинькова, и шутят о том, что скоро банк просто заберет все деньги.

16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч. Также банк ввёл комиссию за входящие переводы в евро, фунтах и долларах — три процента от суммы, но не менее 200 у.е. То есть, если клиенту отправят меньше 200 долларов или евро, то он не получит ничего, а перевести меньше $20 тысяч он просто не сможет.

Пользователей также возмутило, что «Тинькофф» сообщил об изменениях день в день. Клиенты пожаловались, что теперь не могут перевести необходимое количество денег за границу. Многие посчитали, что их валютные сбережения по сути оказались заблокированы — менее $20 тысяч вывести нельзя, снять в банкомате тоже.

Val Scherbak @Val_Scherbak
Тинькофф-банк БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ с 16-го июня сделал минимальной суммой, которую можно вывести через SWIFT, 20000 долларов! Фактически эти означает заморозку рублей на счету людей.

@tinkoff_bank вы в своём уме?!
MAkselsson @maigulakselsson
@tinkoff_bank Вы совсем ненормальные? День в день сообщать.
T.H. @solovnda
@tinkoff_bank Ребят, вы там не подохуели каждую неделю такие финты выкидывать и на лету менять условия обслуживания? При первой возможности вывожу всю валюту и перехожу в другой банк, до свидания
Barin Britva @barinbritva
@tinkoff_bank 16 июня это же сегодня! Это вообще как? Объявляете день в день? Правило действует с момента объявления или задним числом тоже?

В СМИ и в соцсетях обратили внимание на ответы представителей банка в Twitter. Когда пользователи спрашивали о комиссиях, им отвечали, что при переводе $150 действительно заберут всю сумму и «надеялись на понимание». После этого в СМИ появились заголовки вроде «„Тинькофф“ присвоит себе все SWIFT-переводы меньше $200».

Тинькофф @tinkoff_bank
Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.
Летс Плей @andreytelitsyn
@tinkoff_bank То есть, если мне 150$ из США отправят, вы просто все себе заберёте в качестве комиссии?
Тинькофф @tinkoff_bank
@andreytelitsyn Здравствуйте. Да, такие условия. Надеемся на понимание.

Пользователи Twitter начали комментировать разъяснения пресс-службы — одни критиковали «Тинькофф», который считался одним из лучших в российском финтехе, другие не понимали, как банк может «надеяться на понимание» в такой ситуации.

Двач @ru2ch
Если вы клиент «Тинькофф Банка» и кто-то переведёт вам по SWIFT сумму до 200 у. е. (в долларах, евро или фунтах), то «Тинькофф Банк» заберёт себе всю сумму в счёт комиссии.

Как же похорошел «Тинькофф Банк» при Потанине
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Мы живем в самой лучшей стране с самым крутым финтехом на свете, и все остальные страны нам завидуют.
ШЕПЕЛИН
НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ))
🤡🤡🤡

Пользователи начали дополнять фразой «Надеюсь за понимание» абсурдные идеи — например, отказаться в одностороннем порядке платить кредит банку.

ИА «Панорама» @ia_panorama
Тинькофф банк будет ставить на счётчик мутных клиентов

«Теперь такие правила. Надеемся на понимание», – подтвердили в пресс-службе
Павел Комаровский @Rational_Answer
Комиссии Тинькофф be like: «Слышь, парень, дай телефон позвонить. Было твоё — стало мое. Надеюсь на понимание!»
Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN
уважаемый тинькофф я не перевёл платёж за кредит и больше переводить не буду. такие условия. надеюсь на понимание
а что случилось? в суперпозиции @fraudopamine
Живу в эпично проклятом таймлайне. Надеюсь на понимание.

В Twitter стали шутить, что скоро банк заберёт у клиентов оставшиеся деньги.

Пeрзидент Роисси 🤍💙🤍 @KermlinRussia
Банк Тинькофф:
"В условиях турбулентности на рынках людям приходится принимать множество сложных решений. Мы хотим упростить жизнь наших клиентов, поэтому мы решили украсть ваши деньги. Без денег вам больше не придётся постоянно оценивать риски и делать мучительный выбор".
майя евангелионовна @mayya_gv
скорее бы Тинькофф банк просто забрал все наши деньги и объявил бы об этом уже по факту а то чет как-то недорабатывают ребята
Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN
а может тинькофф добавит мне денег на карту до 20000$ чтобы я мог их по свифту перевести в нормальный банк?
b @rdu1ya
Вместо кринж-тредов от айтишников у нас теперь есть кринж-треды от Тинькофф
Универсамочка @UnderPressure_
Опубликовано официальное обращение Тинькофф банка к валютным вкладчикам
Прочий посторонний @_drugoy_
Без всяких в задницу бутылок
В итоге путинских рывков
Контрольным выстрелом в затылок
Добит гэбухой банк Тинькофф.
Дима SuperVHS @super_VHS
Деньги есть? А если найду? Да, такие условия. Надеюсь на понимание.
aviasales @aviasales
Минимальная стоимость билета на нашем сайте теперь составит 20 000 $. Жизнь вынудила

#тинькофф

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
Elf Elf

Потанин похоже решил банк слить просто

Ответить
Развернуть ветку
Олег Комаров

Чисто купил банк, чтобы на века сравнять фамилию Тиньков с говном.
Помнит обиды олигарх (:

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

Он так и делал раньше но с заводами - покупаешь завод, распродаешь имущество и как бы получаешь +10% от вложений

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

В принципе этот рисунок на вечеринке говорит о многом про новый Тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Кусок Идиотизма

заебало уже везде это, вы видели че в мире творится? типа ток тинькофф и виноват в этом хахах везде пиздец, это только начало)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Пиздец у вас поток сознания,

Ответить
Развернуть ветку
Кусок Идиотизма

не, у вас узколобость. вы видите только следствия, а не причины изначальные, от чего все это и идет.. и я про все банки и текущую ситуацию на рынке. дальше только веселее, думаю

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Лавровский

«все не так однозначно»

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Luzgin

Ща ЦБ их за такое накрячит, не переживайте.

Ответить
Развернуть ветку
Sega MatrOskiN

За свою долю "мирно" решит вопрос)))))

Ответить
Развернуть ветку
Олег Комаров

Я уж вижу как они разобрались с процентами за валюту на счете, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Yaitsky

нихуя им не будет

Ответить
Развернуть ветку
Roman Turkin

прикол еще в том, что все платежи на неделе отменили которые не успели дойти, если сумма ниже 20к баксов

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Sega MatrOskiN

"Уважаемый Тиtькофф", я очень надеюсь на ваше понимание, и:

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснопольский

Добавьте в статью инфу о том, что переводы, оформленные и принятые в обработку 14-15-16 числа вернулись, тк не соответствуют новым условиям, хотя на чеках стоит подпись и дата, на которую действовали старые условия

Ответить
Развернуть ветку
Vasily Pankratov
Обзор на посты в твиттере
Финансы

VC такой VC.

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

Вся суть в одном видео.

Ответить
Развернуть ветку
AZ

Не понимаю всего буйства o_0
кто хотел уже давно пользуется норм сервисами по типу MadeTask, получаешь от заказчиков только через другой сервис ,и так же потом выводишь на тот же самый Тинькофф , 0 проблем , 0 комиссий ну для меня))
Тут просто нытье и не желание думать или искать )
Адаптация. Хочешь жить умей вертеться

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Злой Полушубок

Я одного не понимаю, что за "у.е." (как в 90-х)? Это что доллары, евро, фунты, размер ICQ потанина?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null