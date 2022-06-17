«Сбер» запустил сервис рассрочки для покупок в интернет-магазинах с карт любых банков Статьи редакции
Похожие решения есть у «Тинькофф» и «Яндекса».
Банк запустил сервис «Плати частями», который позволит оплачивать товары в интернет-магазинах в рассрочку без процентов и скрытых платежей. Об этом рассказал первый зампредправления «Сбера» Кирилл Царёв на ПМЭФ.
Пользователи могут разбить платёж на четыре равные части: 25% суммы списывается сразу, оставшиеся платежи — автоматически каждые две недели. Сумма покупки должна составлять от 1000 до 30 тысяч рублей. Сервис доступен клиентам любых банков, для оформления рассрочки нужна только дебетовая или кредитная карта.
Чтобы совершить покупку с помощью сервиса, нужно оформить заказ, в способе оплаты выбрать «Плати частями», затем ознакомиться с условиями, указать номер телефона и ввести платёжные данные.
Сейчас среди партнёров на сайте сервиса указаны «Связной», «Мир матрасов» и некоторые другие магазины. Компания планирует расширить их количество и в ближайшее время интегрировать сервис с другим продуктами своей экосистемы.
«Мы запустили, сейчас это делаем на ограниченном количестве поставщиков, чтобы технологию до конца проверить, опробировать. Активное продвижение его мы планируем в начале второго полугодия, в июле», — рассказал Царёв.
Для запуска продукта «Сбер» создал компанию «Центр новых финансовых сервисов» — это BNPL-провайдер (buy now pay later). Это позволит оказывать услуги без кредитного договора и в соответствии с законодательством, пояснили в банке.
- У «Сбера» уже есть один сервис рассрочки в партнёрских магазинах «Покупай со Сбером». Но он доступен только держателям дебетовых карт банка, а с клиентом заключается кредитный договор.
- В апреле 2021 года «Тинькофф» запустил сервис рассрочки «Долями». Стоимость покупки также делится на четыре равные части, а сам сервис доступен держателем карт любых банков. Похожее решение есть и у «Яндекса».
Плати частями тела
Ссанина
Для тех кто не понял:
При выборе "оплаты частями" на сайте магазина, вам будет автоматически создан аккаунт уже на стороннем кредитном сайте (platichastyami.ru), с вашими записанными ПД включая номер телефона и банковской карты.
Пользуйтесь ))
У них в договоре прямо написано про слив твоих данных в БКИ, опсосам + ВК.
Всё так
Сбер, получается, третий в шеренге. Даже не знал, что у Яндекса тоже подобное решение есть.
А выбор партнёров пока что странноват. Связной и матрасы? Ну-ну (-:
Зарабатывает этот сервис на продавце и если покупатель просрочит платежи?
Тинькофф берет 6%
А в Магните есть рассрочка то? 😁
Просрочка точно есть.
Сбер создал прямого конкурента Долями от Тинькова, ща будут грызть друг друга)
Кларна - крупнейший BNPL - увольняет персонал и сокращает прогнозы по росту, а российские копикэты уже не знают, откуда пиздить "инновации")))