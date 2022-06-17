Похожие решения есть у «Тинькофф» и «Яндекса».

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Банк запустил сервис «Плати частями», который позволит оплачивать товары в интернет-магазинах в рассрочку без процентов и скрытых платежей. Об этом рассказал первый зампредправления «Сбера» Кирилл Царёв на ПМЭФ.

Пользователи могут разбить платёж на четыре равные части: 25% суммы списывается сразу, оставшиеся платежи — автоматически каждые две недели. Сумма покупки должна составлять от 1000 до 30 тысяч рублей. Сервис доступен клиентам любых банков, для оформления рассрочки нужна только дебетовая или кредитная карта.

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Чтобы совершить покупку с помощью сервиса, нужно оформить заказ, в способе оплаты выбрать «Плати частями», затем ознакомиться с условиями, указать номер телефона и ввести платёжные данные.

Сейчас среди партнёров на сайте сервиса указаны «Связной», «Мир матрасов» и некоторые другие магазины. Компания планирует расширить их количество и в ближайшее время интегрировать сервис с другим продуктами своей экосистемы.

«Мы запустили, сейчас это делаем на ограниченном количестве поставщиков, чтобы технологию до конца проверить, опробировать. Активное продвижение его мы планируем в начале второго полугодия, в июле», — рассказал Царёв.

Для запуска продукта «Сбер» создал компанию «Центр новых финансовых сервисов» — это BNPL-провайдер (buy now pay later). Это позволит оказывать услуги без кредитного договора и в соответствии с законодательством, пояснили в банке.