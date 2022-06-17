Финансы
Значимый якорь

«Тинькофф» не будет брать комиссию за входящие SWIFT-переводы, если они отправлены до 16 июня и ещё не дошли Статьи редакции

Но все новые платежи будут совершаться по новым правилам.

  • «В нынешних обстоятельствах SWIFT-переводы могут идти долго. Мы знаем, что некоторые наши клиенты ждут поступлений, отправленных на этой неделе до введения новых условий. Все отправленные до 16 июня включительно и ещё не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий», — рассказали в «Тинькофф».
  • Накануне банк сообщил, что с 16 июня 2022 года вводит комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
  • Также компания повысила минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч, объяснив «временную меру» увеличением числа проверок со стороны западных партнёров и снижением объёма обрабатываемых ими платежей. Исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны до 30 июня 2022 года.
  • Решение банка раскритиковали пользователи соцсетей: в частности, им не понравилось, что он изменил условия день в день. Другие посчитали, что теперь их валютные сбережения по сути оказались заблокированы. Пользователи также создают чаты в Telegram, где собирают жалобы в ЦБ.

#новость #тинькофф

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84 комментария
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Чудесный американец
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Max Vasiliev

Еб@ть спасибо на}{уй

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1 комментарий
Илья Попов

Не стоит благодарности.

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Nomad from Mordor

Картинка со смыслом

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Глеб Елкин

Но стоит знать, что Тинькофф умышленно вернул все переводы до 16 июня. Чтобы всех подставить под новые условия.

Один из примеров перевода который "успешно выполнен", но на утро 17 июня вернулся✨

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Сергей С.

Если перевод вернулся - это не значит, что Тинькофф его не отправлял. Тем более 3 рабочих дня. Это скорее значит, что один из банков-корреспондентов или банк получателя отказался принимать перевод.

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5 комментариев
Stas Zaelcovsky

Моя статистика, оба перевода в один и тот же иностранный банк на один и тот же счет:
1) ушел 11.06, пришел 14.06 в иностранный банк
2) ушел 14.06, вернулся 17.06

код операции возврата - Другое (МСС 0000), в документах - справка Тинька (прилагаю)
Ребята, у вас по возвращенным переводам какие коды и документы в приложении?

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Игорь

Всё верно. Мой перевод от 15го числа сначала якобы исполнили, потом отменили. И в поддержке не стесняются это объяснять тем, что с 16го у них минималка 20 тыс.

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Марат

я отправил 15го, пришло 16го, не отменили

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11 комментариев
Максим Мостовой

Не все, это неправда

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Rnatery

А ты бы хотел чтобы комиссия автоматически списалась?

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Dmitry G

Довольно странно, что когда здесь клиенты банка жаловались, что их блокируют по 115фз, Тинькофф оправдывался, что он здесь не при чём и руки у него связаны требованиями ЦБ, которые Тинькофф обязан выполнять, иначе его лишат лицензии. Сейчас же, ЦБ уже высказался, что Тинькофф прямо нарушает права своих клиентов, но в этот раз банку как-то пофиг на ЦБ и не боится он никаких наказаний от ЦБ, и руки у него уже не связаны. Это что за двойные стандарты @Тинькофф ? Если сам РЕГУЛЯТОР усматривает в ваших действиях нарушение закона, то может стоит остановиться? Вы своими действиями хотите сказать, что мы не в правовом государстве живём? И тем самым подорвать авторитет Центробанка, государства и нашего президента?

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Alexander Yaitsky

"Сейчас же, ЦБ уже высказался, что Тинькофф прямо нарушает права своих клиентов" - шо? вы не наговаривайте на ЦБ

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3 комментария
Александр Н

А что, в правовом государстве живём ? Серьёзно?

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хруст

Оттепель

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Стабильный теркин30см

И все как выдохнут: фух, ну теперь-то всё как наладится!

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Глеб Елкин

Также банк заранее тестировал ограничения, как минимум с 15 июня. Но клиентов заранее не оповестили

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Sergey Mironov

Ситуацию исправили, стало 20 тысяч)

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Герман Воронов

А все уже, все. Не отмыться.

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MEGAtraXXXer666

Смыть говно с говна?

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2 комментария
Denis Semenov

Было бы чем отмывать...

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Roman

Чего Вы все жалуетесь, в Альфе Свифт уже как несколько месяцев отключен. Нет ни инвестиций в валюте, единственное, что можно сделать - конвертировать в рубли по самомоу невыгодному курсу на рынке

@Альфа-Банк

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Александр Корнилов

К другому брокеру тоже не перевести баксы? С альфой давно уже было все понятно какого уровня этот банк.
Даже смотря на приложение. Абсолютное нелогичное и уродское, хуже только совкомбанк(хоть и приложение кал, но зато кэшбэк на уровне).

Тинькофф слишком сказочные условия конечно выставил по свифту, что аж многие ринулись на алики через свифт оплачивать. Сами ставят такие условия, а потом все рубят с плеча.
Абсолютно бесплатные свифт переводы вообще хоть когда то существовали? Конечно надо учитывать лютую комсу на покупку бакса в 0.9%, но все же

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Сергей

Они не предлагают перевод в другие российские банки, которые подключены к аналогу СВИФТА ?

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5 комментариев
Скучный браслет

Альфа давно уже решила, что честной быть невыгодно. В марте Альфа нагло морозила деньги клиентов и лгала, что, якобы, не успевает деньги подвозить в банкоматы. А мы решили что не будем больше альфой пользоваться @Альфа-Банк

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2 комментария
Вишняковский

как бы это объяснить... слово санкции о чем-нибудь говорит? Логично, что банк под санкциями не проводит валютные операции. А вот банк без санкций, который вводит заградительные комиссии это совсем другая история

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Rha

Ох, ну, спасибо. Дайте угадаю, вместо этого поднимет комиссию за вход в приложение.

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Daniel Nuevo

Падение ордена Тинькофф. СберИмперия во главе с Германом Палпатином надвигается. Приказ 66 в деле.

Тинькофф - Помним. Любим. Скорбим

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Ildarkin

Ну справедливости ради, потанинофф тут ухудшает условия по функциональности, которой у сбера уже вообще нет (свифт-переводы). Отсюда и столько внимания к тиньку, он чуть ли не единственным вариантом в стране для свифта стал. Тот же райф минимум 60 баксов для перевода требует, хотя у него ограничений по мин сумме пока нет.

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Artemy

Лучше бы создавали чаты, где собирали бы транши по 20К долларов для исходящего свифта, а по прохождении распределяли между дольщиками!

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Александр Корнилов

И тут прибегает тинькофф с 115фз.

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Марат

надежный, как швейцарские часы, план

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Ахмед Шахидов

Лучше бы собирали на солярис по 100К и затем каждый дольщик катался бы неделю

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1 комментарий
Dmitry G

А как собрать $ на одном счёту от разных людей? У нас в стране вроде как запрещены переводы валюты между разными людьми (не близкими родственниками)

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1 комментарий
Eugene Kostylev

запишите меня, чур я перевожу

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Александр Н

Переводите мне на райф,я вам выведу каждому куда надо ))

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Стабильный теркин30см

Невиданная щедрость, крайне неожиданно на фоне событий последней недели.
Может ещё и бесплатную связи при достаточных тратах вернут? А то сейчас у них бесплатная связь от 200 ₽ стоит, такой он, бесплатно за деньги (-:

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Илья Попов

Запомните, друг мой, бесплатный сыр только в мышеловке.

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2 комментария
Александр Кудин

Пока мы Тинькофф, пенсионный возраст повышен не будет)

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Kiss MySnikers

Дефолта не будет. Четко и ясно

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Lombardian

Ахах)) какие же Синька смешные)) сначала рассрочку после просмотра сториз в приложении оформляют (поправьте, если было опровержение), вчера знакомой чат бот в мобильном банке написал про "опрос", и тут же на её почту пришло письмо от "7829461winmoney(собака)тдитп" подтверждении опроса с картинками с ужасным дизайном и кривым лого "синька". Как то вообще ничему не верится уже со стороны этого приложения.
...но какой же он был раньше крутой... этого следовало ожидать, после падения Рокета, что когда нибудь падёт и этот крутой Т. Банк..
Кстати, предлагаю переименовать это фин учреждение в "Синькофф" 🥲

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Eugene Danilov

Новые условия с комиссией распространяются только на физ-лиц, для ИП-шников ничего не поменялось (я узнавал). Поначалу пересрал знатно, сам ИПшник. В общем, если кто-то не в курсе - открыть ИП проще простого, и тогда будешь платить только стандартную комиссию за ВЭД (есть во всех банках)

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Александр У

С Олегом такого не было. Раньшебылолучше.

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MyCatKilledYourDad

А кто знает, Payoneer деньги через свифт сейчас в Россию переводит?

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Александр Корнилов

Можете попробовать выбить возмещение за комиссии, оплаченные в результате покупки и продажи долларов по отмененным свифт переводам.
У меня сумма была небольшая, 400$ для алика. Конечно не с 1 обращения и со стеной текста, но получилось. В конце конечно я удивился сообщению "Несмотря на то, что все списания делаем только по тарифу, в вашем случае можно вернуть деньги." Про то как я сделал перевод 14 числа, а тинькофф его отменил 17 числа, правилами от 16 числа - почему то саппорт как то минимально обсуждает.
Поддержка пишет что к конвертации валюты на бирже к этому отношению не имеет. А то что единственная привлекательность биржи с комсой в 0.9% за валютные операции были свифт переводы, почему то никто не упоминает.

ps Потерял только дельту с цены бакса на бирже и цены бакса киви. Ну да ладно.

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Vsevbox

Кто то будет еще отправлять что то на Тинька?!?!

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Designer Stock

@tinkoff 🏳️‍🌈 ну вы поняли!

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Eugene Kostylev

А исходящие — просто отменим, и плевать когда они были отправлены.

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Артур Малосиев

—-

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Иван Евменов

Теперь точно понятно что с ними связываться не нужно. Кто остался из нормальных?

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Скучный браслет

О каких переводах речь, если желтый банк "фарш назад провернул" - вернул ранее оформленные переводы?

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