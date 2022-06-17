«Тинькофф» не будет брать комиссию за входящие SWIFT-переводы, если они отправлены до 16 июня и ещё не дошли Статьи редакции
Но все новые платежи будут совершаться по новым правилам.
- «В нынешних обстоятельствах SWIFT-переводы могут идти долго. Мы знаем, что некоторые наши клиенты ждут поступлений, отправленных на этой неделе до введения новых условий. Все отправленные до 16 июня включительно и ещё не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий», — рассказали в «Тинькофф».
- Накануне банк сообщил, что с 16 июня 2022 года вводит комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах: 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.
- Также компания повысила минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч, объяснив «временную меру» увеличением числа проверок со стороны западных партнёров и снижением объёма обрабатываемых ими платежей. Исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны до 30 июня 2022 года.
- Решение банка раскритиковали пользователи соцсетей: в частности, им не понравилось, что он изменил условия день в день. Другие посчитали, что теперь их валютные сбережения по сути оказались заблокированы. Пользователи также создают чаты в Telegram, где собирают жалобы в ЦБ.
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Еб@ть спасибо на}{уй
Не стоит благодарности.
Картинка со смыслом
Но стоит знать, что Тинькофф умышленно вернул все переводы до 16 июня. Чтобы всех подставить под новые условия.
Один из примеров перевода который "успешно выполнен", но на утро 17 июня вернулся✨
Если перевод вернулся - это не значит, что Тинькофф его не отправлял. Тем более 3 рабочих дня. Это скорее значит, что один из банков-корреспондентов или банк получателя отказался принимать перевод.
Моя статистика, оба перевода в один и тот же иностранный банк на один и тот же счет:
1) ушел 11.06, пришел 14.06 в иностранный банк
2) ушел 14.06, вернулся 17.06
код операции возврата - Другое (МСС 0000), в документах - справка Тинька (прилагаю)
Ребята, у вас по возвращенным переводам какие коды и документы в приложении?
Всё верно. Мой перевод от 15го числа сначала якобы исполнили, потом отменили. И в поддержке не стесняются это объяснять тем, что с 16го у них минималка 20 тыс.
я отправил 15го, пришло 16го, не отменили
Не все, это неправда
А ты бы хотел чтобы комиссия автоматически списалась?
Довольно странно, что когда здесь клиенты банка жаловались, что их блокируют по 115фз, Тинькофф оправдывался, что он здесь не при чём и руки у него связаны требованиями ЦБ, которые Тинькофф обязан выполнять, иначе его лишат лицензии. Сейчас же, ЦБ уже высказался, что Тинькофф прямо нарушает права своих клиентов, но в этот раз банку как-то пофиг на ЦБ и не боится он никаких наказаний от ЦБ, и руки у него уже не связаны. Это что за двойные стандарты @Тинькофф ? Если сам РЕГУЛЯТОР усматривает в ваших действиях нарушение закона, то может стоит остановиться? Вы своими действиями хотите сказать, что мы не в правовом государстве живём? И тем самым подорвать авторитет Центробанка, государства и нашего президента?
"Сейчас же, ЦБ уже высказался, что Тинькофф прямо нарушает права своих клиентов" - шо? вы не наговаривайте на ЦБ
А что, в правовом государстве живём ? Серьёзно?
Оттепель
И все как выдохнут: фух, ну теперь-то всё как наладится!
Также банк заранее тестировал ограничения, как минимум с 15 июня. Но клиентов заранее не оповестили
Ситуацию исправили, стало 20 тысяч)
А все уже, все. Не отмыться.
Смыть говно с говна?
Было бы чем отмывать...
Чего Вы все жалуетесь, в Альфе Свифт уже как несколько месяцев отключен. Нет ни инвестиций в валюте, единственное, что можно сделать - конвертировать в рубли по самомоу невыгодному курсу на рынке
@Альфа-Банк
К другому брокеру тоже не перевести баксы? С альфой давно уже было все понятно какого уровня этот банк.
Даже смотря на приложение. Абсолютное нелогичное и уродское, хуже только совкомбанк(хоть и приложение кал, но зато кэшбэк на уровне).
Тинькофф слишком сказочные условия конечно выставил по свифту, что аж многие ринулись на алики через свифт оплачивать. Сами ставят такие условия, а потом все рубят с плеча.
Абсолютно бесплатные свифт переводы вообще хоть когда то существовали? Конечно надо учитывать лютую комсу на покупку бакса в 0.9%, но все же
Они не предлагают перевод в другие российские банки, которые подключены к аналогу СВИФТА ?
Альфа давно уже решила, что честной быть невыгодно. В марте Альфа нагло морозила деньги клиентов и лгала, что, якобы, не успевает деньги подвозить в банкоматы. А мы решили что не будем больше альфой пользоваться @Альфа-Банк
как бы это объяснить... слово санкции о чем-нибудь говорит? Логично, что банк под санкциями не проводит валютные операции. А вот банк без санкций, который вводит заградительные комиссии это совсем другая история
Ох, ну, спасибо. Дайте угадаю, вместо этого поднимет комиссию за вход в приложение.
Падение ордена Тинькофф. СберИмперия во главе с Германом Палпатином надвигается. Приказ 66 в деле.
Тинькофф - Помним. Любим. Скорбим
Ну справедливости ради, потанинофф тут ухудшает условия по функциональности, которой у сбера уже вообще нет (свифт-переводы). Отсюда и столько внимания к тиньку, он чуть ли не единственным вариантом в стране для свифта стал. Тот же райф минимум 60 баксов для перевода требует, хотя у него ограничений по мин сумме пока нет.
Лучше бы создавали чаты, где собирали бы транши по 20К долларов для исходящего свифта, а по прохождении распределяли между дольщиками!
И тут прибегает тинькофф с 115фз.
надежный, как швейцарские часы, план
Лучше бы собирали на солярис по 100К и затем каждый дольщик катался бы неделю
А как собрать $ на одном счёту от разных людей? У нас в стране вроде как запрещены переводы валюты между разными людьми (не близкими родственниками)
запишите меня, чур я перевожу
Переводите мне на райф,я вам выведу каждому куда надо ))
Невиданная щедрость, крайне неожиданно на фоне событий последней недели.
Может ещё и бесплатную связи при достаточных тратах вернут? А то сейчас у них бесплатная связь от 200 ₽ стоит, такой он, бесплатно за деньги (-:
Запомните, друг мой, бесплатный сыр только в мышеловке.
Пока мы Тинькофф, пенсионный возраст повышен не будет)
Дефолта не будет. Четко и ясно
Ахах)) какие же Синька смешные)) сначала рассрочку после просмотра сториз в приложении оформляют (поправьте, если было опровержение), вчера знакомой чат бот в мобильном банке написал про "опрос", и тут же на её почту пришло письмо от "7829461winmoney(собака)тдитп" подтверждении опроса с картинками с ужасным дизайном и кривым лого "синька". Как то вообще ничему не верится уже со стороны этого приложения.
...но какой же он был раньше крутой... этого следовало ожидать, после падения Рокета, что когда нибудь падёт и этот крутой Т. Банк..
Кстати, предлагаю переименовать это фин учреждение в "Синькофф" 🥲
Новые условия с комиссией распространяются только на физ-лиц, для ИП-шников ничего не поменялось (я узнавал). Поначалу пересрал знатно, сам ИПшник. В общем, если кто-то не в курсе - открыть ИП проще простого, и тогда будешь платить только стандартную комиссию за ВЭД (есть во всех банках)
С Олегом такого не было. Раньшебылолучше.
А кто знает, Payoneer деньги через свифт сейчас в Россию переводит?
Можете попробовать выбить возмещение за комиссии, оплаченные в результате покупки и продажи долларов по отмененным свифт переводам.
У меня сумма была небольшая, 400$ для алика. Конечно не с 1 обращения и со стеной текста, но получилось. В конце конечно я удивился сообщению "Несмотря на то, что все списания делаем только по тарифу, в вашем случае можно вернуть деньги." Про то как я сделал перевод 14 числа, а тинькофф его отменил 17 числа, правилами от 16 числа - почему то саппорт как то минимально обсуждает.
Поддержка пишет что к конвертации валюты на бирже к этому отношению не имеет. А то что единственная привлекательность биржи с комсой в 0.9% за валютные операции были свифт переводы, почему то никто не упоминает.
ps Потерял только дельту с цены бакса на бирже и цены бакса киви. Ну да ладно.
Кто то будет еще отправлять что то на Тинька?!?!
@tinkoff 🏳️🌈 ну вы поняли!
А исходящие — просто отменим, и плевать когда они были отправлены.
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Теперь точно понятно что с ними связываться не нужно. Кто остался из нормальных?
О каких переводах речь, если желтый банк "фарш назад провернул" - вернул ранее оформленные переводы?