Теперь ЦБ думает, что с этим делать.

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Объём заблокированных иностранных ценных бумаг в Национальном расчётном депозитарии (НРД; входит в группу «Московская биржа») оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank Media.

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Оценку всех замороженных активов из-за санкций ЦБ планирует сделать по итогам первого полугодия: «что-то попадает в заморозку, что-то оттуда выходит», добавил он. Сейчас же регулятор вместе с участниками рынка обсуждает, что можно сделать с замороженными ценными бумагами.

По словам Чистюхина, есть два пути: первый — сложный — «заставить» инвесторов самостоятельно обращаться в суды, чтобы попытаться оспорить ограничения. Второй — консолидировать бумаги в рамках какого-то фонда. Чистюхин пояснил, что должен появиться крупный игрок, который не находится под санкциями и мог бы заняться переговорами.

Нужно дать возможность как минимум розничным инвесторам продать свои активы в этот фонд, то есть выйти из них, добавил он.

Поэтому обсуждаются также разные варианты, один из них — выпуск производных финансовых инструментов, которые приобретать смогут только квалифицированные инвесторы, а продавать — все владельцы тех бумаг, которые есть. Владимир Чистюхин цитата по ТАСС