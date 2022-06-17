На счетах попавшего под санкции НРД заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей Статьи редакции
Теперь ЦБ думает, что с этим делать.
Объём заблокированных иностранных ценных бумаг в Национальном расчётном депозитарии (НРД; входит в группу «Московская биржа») оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank Media.
Оценку всех замороженных активов из-за санкций ЦБ планирует сделать по итогам первого полугодия: «что-то попадает в заморозку, что-то оттуда выходит», добавил он. Сейчас же регулятор вместе с участниками рынка обсуждает, что можно сделать с замороженными ценными бумагами.
По словам Чистюхина, есть два пути: первый — сложный — «заставить» инвесторов самостоятельно обращаться в суды, чтобы попытаться оспорить ограничения. Второй — консолидировать бумаги в рамках какого-то фонда. Чистюхин пояснил, что должен появиться крупный игрок, который не находится под санкциями и мог бы заняться переговорами.
Нужно дать возможность как минимум розничным инвесторам продать свои активы в этот фонд, то есть выйти из них, добавил он.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран.
- Источники Frank Media в начале июня говорили, что на счетах НРД зависли «миллиарды евро» российских банков. По их словам, к началу месяца там находилось около €4,5-7 млрд, размещённых банками и их клиентами.
Рад был поучаствовать в движухе своими 50к
В фондах тинька и финекса зависло 20к. Представляю сколько они с нарисованным курсом бакса будут стоить 😁😁😁
Помните как Лёня Голубков говорил? Я не халявщик, я партнёр!!
Конечно это совсем не пирамида, но доверие подорвано очень очень сильно.
Вам могут ещё и штраф за имя выдать
Это я после разбана НРД через 20 лет продал две свои акции Эппл и Майкрософт
У тебя пигментация кожи поменяется?
Вы что Хазина не смотрите? Доллара через 20 лет не будет, Америки не будет.
и купил себе кучу билетов банка приколов
У меня 6к всего осталось. Принципиально забыл про них. Гляну, что с ними будет через 10 лет. На биржу вернусь, когда "устаканится" всё.
ты: приходишь через 10 лет
брокер:
Жиза, даже цифры с тобой совпадают
Включу в завещание. Там будет хороший пакет перспективных шел и тоталь
Инвестиции пока
У меня не 6. Но в таких темпах скоро будут стоить 6.
И кто же этот крупный игрок у которого найдется 6 триллионов для выкупа этих активов на свой баланс? Ах да он же будет покупать как нынче модно с дисконтом за 3% от номинала на добровольно-принудительных началах ? А может быть вместо этого ЦБ наконец пойдет самым логичным путем, договорится открыть мост российским физикам в обмен на такой же мост для обособленных в российских акциях иностранцев ? Правда в этом случае *тот самый* большой игрок не заработает, поэтому видимо даже не обсуждается
"Рога и Копыта Приозёрья"
Что вы, что вы. В следующем посту просто опять будут петь оды Набиуллиной про ее брошки. А эти инвесторы, да кому до них дело то есть, сами понимаете)
обсуждают следующую итерацию накуканивания хомяков. вариант провести силами государства переговоры, суды и прочее с целью "выпустить несанкционных пассажиров" г-н Чистюхин не расматривает, все зовет каких-то "крупных игроков" навариться на гражданах страны. сучара.
3000 рублей мои э, верните. Пора в суд обращаться
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При желании, а оно как видим есть, ввести санкции на новый фонд дело пары недель, ну месяц.
Так что несите свои денежки в очередную прокладку, это безопасно, говорили они ))))
То есть Тиньков инвестиции всё?
Почему всё, они и российскими акциями торгуют, и американскими через незабаненный БЭБ, сейчас небось ещё на Гонконгскую биржу дадут доступ, зря что ли долю в СПб Бирже покупали
Сейчас пузырь подсдуется и поменьше 6 триллионов будет. :)
БЭБ: 🗿
<что-то попадает в заморозку, что-то оттуда выходит>
Что-то кончается, что-то начинается))
Я вообще не понимаю, какого хрена, лицам не под санкциями блокируют ИЦБ. Пусть тогда мою фамилию напишут в списках сначала. Олигархам дают по 2.5 тыщи евро в месяц, нам ни хрена. Что это за ссанкции такие?
Стабильные и самые гуманные в мире
Там Дерипаска как то задавался вопросом в конце февраля, за чей счет банкет. Ну вот и ответ подоспел
$1.5к застряло.
А есть информация, можно из под блокировки перевести в неподсанкционный депозитарий (не в РФ) к такому же не РФному брокеру?
Писали, что вроде нет. Пока никто не слышал