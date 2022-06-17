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Финансы
Значимый якорь

На счетах попавшего под санкции НРД заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей Статьи редакции

Теперь ЦБ думает, что с этим делать.

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Объём заблокированных иностранных ценных бумаг в Национальном расчётном депозитарии (НРД; входит в группу «Московская биржа») оценивается в эквиваленте 6 трлн рублей. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank Media.

Оценку всех замороженных активов из-за санкций ЦБ планирует сделать по итогам первого полугодия: «что-то попадает в заморозку, что-то оттуда выходит», добавил он. Сейчас же регулятор вместе с участниками рынка обсуждает, что можно сделать с замороженными ценными бумагами.

По словам Чистюхина, есть два пути: первый — сложный — «заставить» инвесторов самостоятельно обращаться в суды, чтобы попытаться оспорить ограничения. Второй — консолидировать бумаги в рамках какого-то фонда. Чистюхин пояснил, что должен появиться крупный игрок, который не находится под санкциями и мог бы заняться переговорами.

Нужно дать возможность как минимум розничным инвесторам продать свои активы в этот фонд, то есть выйти из них, добавил он.

Поэтому обсуждаются также разные варианты, один из них — выпуск производных финансовых инструментов, которые приобретать смогут только квалифицированные инвесторы, а продавать — все владельцы тех бумаг, которые есть.

Владимир Чистюхин
цитата по ТАСС
  • ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран.
  • Источники Frank Media в начале июня говорили, что на счетах НРД зависли «миллиарды евро» российских банков. По их словам, к началу месяца там находилось около €4,5-7 млрд, размещённых банками и их клиентами.

#новость

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51 комментарий
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Zamir Saidov

Рад был поучаствовать в движухе своими 50к

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Александр Яковлев

В фондах тинька и финекса зависло 20к. Представляю сколько они с нарисованным курсом бакса будут стоить 😁😁😁

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1 комментарий
Классный Данила

Помните как Лёня Голубков говорил? Я не халявщик, я партнёр!!
Конечно это совсем не пирамида, но доверие подорвано очень очень сильно.

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Андрей Рядькин

Вам могут ещё и штраф за имя выдать

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Игорь Брага

Это я после разбана НРД через 20 лет продал две свои акции Эппл и Майкрософт

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Лимита

У тебя пигментация кожи поменяется?

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2 комментария
Лимита

Вы что Хазина не смотрите? Доллара через 20 лет не будет, Америки не будет.

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3 комментария
Dmitry Pasyutin

и купил себе кучу билетов банка приколов

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Роман Ваничкин

У меня 6к всего осталось. Принципиально забыл про них. Гляну, что с ними будет через 10 лет. На биржу вернусь, когда "устаканится" всё.

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Dmitry Pasyutin

ты: приходишь через 10 лет
брокер:

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8 комментариев
Max

Жиза, даже цифры с тобой совпадают

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Андрей Рядькин

Включу в завещание. Там будет хороший пакет перспективных шел и тоталь

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1 комментарий
Dmitry Goncharov

Инвестиции пока

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Dmitry Goncharov

У меня не 6. Но в таких темпах скоро будут стоить 6.

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Михаил Романов

И кто же этот крупный игрок у которого найдется 6 триллионов для выкупа этих активов на свой баланс? Ах да он же будет покупать как нынче модно с дисконтом за 3% от номинала на добровольно-принудительных началах ? А может быть вместо этого ЦБ наконец пойдет самым логичным путем, договорится открыть мост российским физикам в обмен на такой же мост для обособленных в российских акциях иностранцев ? Правда в этом случае *тот самый* большой игрок не заработает, поэтому видимо даже не обсуждается

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Глеб Жеглов

"Рога и Копыта Приозёрья"

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Roman Vasilev

Что вы, что вы. В следующем посту просто опять будут петь оды Набиуллиной про ее брошки. А эти инвесторы, да кому до них дело то есть, сами понимаете)

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1 комментарий
Hrum Hrum

обсуждают следующую итерацию накуканивания хомяков. вариант провести силами государства переговоры, суды и прочее с целью "выпустить несанкционных пассажиров" г-н Чистюхин не расматривает, все зовет каких-то "крупных игроков" навариться на гражданах страны. сучара.

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Александр RazzOne

3000 рублей мои э, верните. Пора в суд обращаться

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Om a

Услуги юриста под ключ в лс. Все разом 3200.

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1 комментарий
Парень

При желании, а оно как видим есть, ввести санкции на новый фонд дело пары недель, ну месяц.

Так что несите свои денежки в очередную прокладку, это безопасно, говорили они ))))

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Екатерина Реднекова

То есть Тиньков инвестиции всё?

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Andre Macareno

Почему всё, они и российскими акциями торгуют, и американскими через незабаненный БЭБ, сейчас небось ещё на Гонконгскую биржу дадут доступ, зря что ли долю в СПб Бирже покупали

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3 комментария
Антон piter

Сейчас пузырь подсдуется и поменьше 6 триллионов будет. :)

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Andre Macareno

БЭБ: 🗿

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Виктория Никанорова

<что-то попадает в заморозку, что-то оттуда выходит>

Что-то кончается, что-то начинается))

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Igor S.

Я вообще не понимаю, какого хрена, лицам не под санкциями блокируют ИЦБ. Пусть тогда мою фамилию напишут в списках сначала. Олигархам дают по 2.5 тыщи евро в месяц, нам ни хрена. Что это за ссанкции такие?

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Roman Vasilev

Стабильные и самые гуманные в мире
Там Дерипаска как то задавался вопросом в конце февраля, за чей счет банкет. Ну вот и ответ подоспел

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1 комментарий
Никита Олтян

$1.5к застряло.
А есть информация, можно из под блокировки перевести в неподсанкционный депозитарий (не в РФ) к такому же не РФному брокеру?

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Игорь Протасов

Писали, что вроде нет. Пока никто не слышал

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