Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 18 июня: доллар — 56,71 рубля, евро — 59,32 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 57,99 рубля, евро — 60,88 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,59 рубля.

Что происходит

Продукцию концерна Coca-Cola можно будет завозить в Россию благодаря параллельному импорту, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. VK поддержит инициативы Евразийского женского форума при СФ, развивая технологии и коммуникационные платформы. А ещё поможет развивать сервисы для сотрудников государственных СМИ, чтобы «выстраивать прозрачные коммуникации».

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что «у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.

Литовские железные дорогие сообщили Калининграду, что прекращают о транзита ряда товаров, которые попадают под европейские санкции, через территорию Литвы. Под запрет попало 40-50% номенклатуры грузов. Среди них строительные материалы, цемент, металлы.

Чтобы перейти в экономике к «среднесрочному реагированию как минимум на три года», российскому правительству потребуется два-три месяца, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, следует также сократить долю «разросшихся» госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса. Последний быстрее найдет возможности работать в обход санкций и не попасть под вторичные.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что не стоит ограничивать работу в России тех иностранных банков, которые соблюдают законы. По словам Аксакова, их доля всё равно мала. К тому же не все эти банки из «недружественных» стран.

Приложения «Газпромбанка» и «МКБ онлайн» от МКБ стали недоступны в App Store. В «Газпромбанке» заявили, что работают над тем, чтобы сервис вернули, и порекомендовали не удалять уже установленную программу. (На 11 утра мск оба приложения по-прежнему не ищутся в магазине — vc.ru.)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) ограничила роль России в организации. РФ больше не сможет «занимать руководящие или консультативные должности, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства». А ещё предлагать своих экспертов.

В Союзе автоэкспертов и оценщиков считают, что российский авторынок встанет на ноги уже через два-три месяца. Об этом рассказал президент Союза Олег Амиров. По его словам, объём продаж в мае сократился, но в июне показывает рост. Во-первых, цены на новые машины снизились по сравнению с мартовскими и апрельскими показателями. Во-вторых, ЦБ снизил ключевую ставку, поэтому россияне снова берут кредиты.

«Новатэк» рассматривает покупку российских активов финского энергохолдинга Fortum, который сообщил об уходе с российского рынка в мае. Об этом сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон. По его словам, сделать это «позволяет прибыль».

В начале недели «Газпром» объявил, что вынужденно сокращает поставки газа по «Северному потоку». В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Европа из-за нехватки топлива начала использовать запасы газа, которые были заготовлены на зиму. Об опасности в энергоснабжении говорят в частности в Италии, а в Боснии и Герцеговине заявляют, что альтернативы российским энергоресурсам нет — и страна не хотела присоединяться к санкциям.

Медианная стоимость авиабилетов в европейские страны, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год на 87,84% — до 61,3 тысячи рублей. «Туту.ру» сообщает, что билеты в Барселону превышают 73 тысячи, а в Милан — 83 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, средний показатель меньше — это 42 тысячи рублей. Основная причина в том, что лететь приходится дольше и с пересадками.

Российские банки начинают принимать заявки на льготную ипотеку под 7% годовых, о которой рассказал на ПМЭФ-2022 Владимир Путин. Среди них «Сбер», «Альфа-банк», МКБ, «Газпромбанк», «Открытие» и ВТБ. ПСБ тем временем думает запустить промышленную ипотеку со ставкой 5% для малого и среднего бизнеса.

Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.