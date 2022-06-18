Новости и тексты на фоне 115 дня «операции»: и «Волгу» воскресят, и Coca-Cola завезут Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 18 июня: доллар — 56,71 рубля, евро — 59,32 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,59 рубля.
Что происходит
Продукцию концерна Coca-Cola можно будет завозить в Россию благодаря параллельному импорту, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. VK поддержит инициативы Евразийского женского форума при СФ, развивая технологии и коммуникационные платформы. А ещё поможет развивать сервисы для сотрудников государственных СМИ, чтобы «выстраивать прозрачные коммуникации».
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что «у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.
Литовские железные дорогие сообщили Калининграду, что прекращают о транзита ряда товаров, которые попадают под европейские санкции, через территорию Литвы. Под запрет попало 40-50% номенклатуры грузов. Среди них строительные материалы, цемент, металлы.
Чтобы перейти в экономике к «среднесрочному реагированию как минимум на три года», российскому правительству потребуется два-три месяца, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, следует также сократить долю «разросшихся» госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса. Последний быстрее найдет возможности работать в обход санкций и не попасть под вторичные.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что не стоит ограничивать работу в России тех иностранных банков, которые соблюдают законы. По словам Аксакова, их доля всё равно мала. К тому же не все эти банки из «недружественных» стран.
Приложения «Газпромбанка» и «МКБ онлайн» от МКБ стали недоступны в App Store. В «Газпромбанке» заявили, что работают над тем, чтобы сервис вернули, и порекомендовали не удалять уже установленную программу. (На 11 утра мск оба приложения по-прежнему не ищутся в магазине — vc.ru.)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) ограничила роль России в организации. РФ больше не сможет «занимать руководящие или консультативные должности, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства». А ещё предлагать своих экспертов.
В Союзе автоэкспертов и оценщиков считают, что российский авторынок встанет на ноги уже через два-три месяца. Об этом рассказал президент Союза Олег Амиров. По его словам, объём продаж в мае сократился, но в июне показывает рост. Во-первых, цены на новые машины снизились по сравнению с мартовскими и апрельскими показателями. Во-вторых, ЦБ снизил ключевую ставку, поэтому россияне снова берут кредиты.
«Новатэк» рассматривает покупку российских активов финского энергохолдинга Fortum, который сообщил об уходе с российского рынка в мае. Об этом сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон. По его словам, сделать это «позволяет прибыль».
В начале недели «Газпром» объявил, что вынужденно сокращает поставки газа по «Северному потоку». В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Европа из-за нехватки топлива начала использовать запасы газа, которые были заготовлены на зиму. Об опасности в энергоснабжении говорят в частности в Италии, а в Боснии и Герцеговине заявляют, что альтернативы российским энергоресурсам нет — и страна не хотела присоединяться к санкциям.
Медианная стоимость авиабилетов в европейские страны, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год на 87,84% — до 61,3 тысячи рублей. «Туту.ру» сообщает, что билеты в Барселону превышают 73 тысячи, а в Милан — 83 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, средний показатель меньше — это 42 тысячи рублей. Основная причина в том, что лететь приходится дольше и с пересадками.
Российские банки начинают принимать заявки на льготную ипотеку под 7% годовых, о которой рассказал на ПМЭФ-2022 Владимир Путин. Среди них «Сбер», «Альфа-банк», МКБ, «Газпромбанк», «Открытие» и ВТБ. ПСБ тем временем думает запустить промышленную ипотеку со ставкой 5% для малого и среднего бизнеса.
Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.
Весь этот цирк с конями уже порядком поднадоел
Это вы еще выступления настоящих клоунов не видели! За ними еще пойдут дрессированные собачки, воздушные акробаты и жонглёры (по слухам из росстата)
*воскрешение Москвича и Волги
*когда в Дьябло создаешь билд некроманта
«Спит красавица в гробу
Я подкрался (далее следует ненормативная лексика)
Нравится, не нравится
Терпи, моя красавица!» из речи одного великого политического деятеля...
Жаль тигры все разбежались по другим странам, но остались милые импортозамещенные котики. Которые тоже грозно научились рычать. Это же так мило :)))
Кони - это следующая стадия импортозамещения иномарок.
Всем хороших выходных ) не болейте, побольше гуляйте на свежем воздухе и отвлекитесь от новостей, до понедельника не произойдет ничего интересного.
В понедельник:
А в понедельник получите по полной.
Волга
Победа
Нива
Жигули
Запорожец
Лада
Ока
Призываю урапатриотов рассказать нам чем Волга была лучше Мерседеса, очень надо, патриотизм посыпался
Инвалидка ещё была.
Или официально - мотоколяска.
📰 Коротко о главном.
– $/€ топчутся: 56,71/59,32 ₽
– газировку и прочее от Coca-Cola будут возить параллельные импортёры. «Alibaba и нет проблем», – говорит Титов
– Матвиенко и Кириенко (vk) начали стратегическое сотрудничество
– Мантуров: «у коллег из автопрома есть планы по возрождению Волги и Победы»
– Литва прекращает транзит в Калининград 40-50% номенклатуры грузов
– Кудрин считает, что нужно сократить долю госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса
– Аксаков: «не стоит ограничивать в РФ работу законопослушных зарубежных банков – их мало и не все вражеские»
– приложения Газпромбанка и МКБ недоступны в App Store
– ФАТФ (группа борьбы с отмыванием денег) ограничила роль РФ в организации
– авторынок РФ встанет на ноги за 2-3 месяца: цены упали, кредиты снова доступны, считают автоэксперты и оценщики
– Новатэк может купить финский энергохолдинг Fortum
– Газпром сократил поставки газа по Сев. потоку. Европа распечатала зимние запасы
– стоимость авиабилетов в Европу выросла на 87,84%: лететь дольше и с пересадками
– банки РФ начали приём заявок на ипотеку под 7%.
🎉 Сегодня:
День службы военных сообщений Вооруженных Сил России;
День устойчивой гастрономии;
Международный день паники;
Всемирный день жонглирования!
Желаю всем великолепного дня!
#сокр
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
Че вспомнил, у меня тут в городе есть одна дистрибьюторская база. Так ее хозяин в 90х поднялся на том что в Москву возил конфеты рафаелло и распродавал фуру за пару дней. Так что самое время вспоминать прошлое))
Старые предприниматели рассказывал как Колу продавали в начале 90х с ящиков на улице...
Так и в 80 е в столице были специальные пепси ларьки, а Кока-Кола отсутствовала. В регионы пепси возили в ящиках деревянных и продавали и на улице тоже.
И тебя вылечат, и меня вылечат.
Скоро инновационные технологии дойдут до того, что всех «врагов» будет закидывать камнями и палками.
А "Палку-зажигалку" воскресят?
Анусы нытиков в комментариях полыхают 24/7 без малого 4 месяца. Так что за реализацию этого проекта можно не переживать.
Ее же разливают где то у нас, что они будут завозить разлитую уже? И какой же ценник будет??
Dr. Pepper возили всегда, причём как из европы (большинство), так и из штатов (немногие).
Ванильную колу в банках возили, как минимум, какое-то время. На основе этого можно прикинуть.
Как будут возрождать бренды «Волга» и «Победа». я не знаю. Эти бренды собственность Дерепаски и он был на Петербуржском Форуме, почему его не спросили непонятно. Но сама идея вполне реализуема если будет политическая воля. Примером может быть «Ростсельмаш» который успешно конкурируют с иностранными аналогами даже в странах, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение.