Новости и тексты на фоне 115 дня «операции»: разработчики игр получат особый правовой статус Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы валют от ЦБ на 18 июня: доллар — 56,71 рубля, евро — 59,32 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,59 рубля.
Что происходит
Продукцию концерна Coca-Cola можно будет завозить в Россию благодаря параллельному импорту, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. VK поддержит инициативы Евразийского женского форума при СФ, развивая технологии и коммуникационные платформы. А ещё поможет развивать сервисы для сотрудников государственных СМИ, чтобы «выстраивать прозрачные коммуникации».
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что «у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.
Литовские железные дороги сообщили Калининграду, что прекращают транзит ряда товаров, которые попадают под европейские санкции, через территорию Литвы. Под запрет попало 40-50% номенклатуры грузов. Среди них строительные материалы, цемент, металлы.
Чтобы перейти в экономике к «среднесрочному реагированию как минимум на три года», российскому правительству потребуется два-три месяца, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, следует также сократить долю «разросшихся» госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса. Последний быстрее найдет возможности работать в обход санкций и не попасть под вторичные.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что не стоит ограничивать работу в России тех иностранных банков, которые соблюдают законы. По словам Аксакова, их доля всё равно мала. К тому же не все эти банки из «недружественных» стран.
Приложения «Газпромбанка» и «МКБ онлайн» от МКБ стали недоступны в App Store. В «Газпромбанке» заявили, что работают над тем, чтобы сервис вернули, и порекомендовали не удалять уже установленную программу. (На 11 утра мск оба приложения по-прежнему не ищутся в магазине — vc.ru.)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) ограничила роль России в организации. РФ больше не сможет «занимать руководящие или консультативные должности, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства». А ещё предлагать своих экспертов.
В Союзе автоэкспертов и оценщиков считают, что российский авторынок встанет на ноги уже через два-три месяца. Об этом рассказал президент Союза Олег Амиров. По его словам, объём продаж в мае сократился, но в июне показывает рост. Во-первых, цены на новые машины снизились по сравнению с мартовскими и апрельскими показателями. Во-вторых, ЦБ снизил ключевую ставку, поэтому россияне снова берут кредиты.
«Новатэк» рассматривает покупку российских активов финского энергохолдинга Fortum, который сообщил об уходе с российского рынка в мае. Об этом сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон. По его словам, сделать это «позволяет прибыль».
В начале недели «Газпром» объявил, что вынужденно сокращает поставки газа по «Северному потоку». В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Европа из-за нехватки топлива начала использовать запасы газа, которые были заготовлены на зиму. Об опасности в энергоснабжении говорят в частности в Италии, а в Боснии и Герцеговине заявляют, что альтернативы российским энергоресурсам нет — и страна не хотела присоединяться к санкциям.
Медианная стоимость авиабилетов в европейские страны, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год на 87,84% — до 61,3 тысячи рублей. «Туту.ру» сообщает, что билеты в Барселону превышают 73 тысячи, а в Милан — 83 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, средний показатель меньше — это 42 тысячи рублей. Основная причина в том, что лететь приходится дольше и с пересадками.
Российские банки начинают принимать заявки на льготную ипотеку под 7% годовых, о которой рассказал на ПМЭФ-2022 Владимир Путин. Среди них «Сбер», «Альфа-банк», МКБ, «Газпромбанк», «Открытие» и ВТБ. ПСБ тем временем думает запустить промышленную ипотеку со ставкой 5% для малого и среднего бизнеса.
На ПМЭФ-2022 бизнес и чиновники подписали множество соглашений о развитии российских гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 млрд рублей. Инвестиции пойдут на создание более 40 туристических проектов в разных регионах страны.
Летом Минцифры думает запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Организация Glory, проводящие бои по кикбоксингу, расторгла контракты со всеми россиянами. В том числе с чемпионом мира Артёмом Вахитовым, который выступал в Glory c 2013 года.
Российским разработчикам компьютерных игр хотят выдать особый правовой статус, поскольку они работают сразу в двух отраслях – это ИТ-сектор и креативная индустрия. Об этом сообщил заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.
Весь этот цирк с конями уже порядком поднадоел
Это вы еще выступления настоящих клоунов не видели! За ними еще пойдут дрессированные собачки, воздушные акробаты и жонглёры (по слухам из росстата)
*воскрешение Москвича и Волги
*когда в Дьябло создаешь билд некроманта
Кони - это следующая стадия импортозамещения иномарок.
«Спит красавица в гробу
Я подкрался (далее следует ненормативная лексика)
Нравится, не нравится
Терпи, моя красавица!» из речи одного великого политического деятеля...
Жаль тигры все разбежались по другим странам, но остались милые импортозамещенные котики. Которые тоже грозно научились рычать. Это же так мило :)))
Сюда еще перепощу, чтоб повыше. Навеяло прекрасным текстом https://vc.ru/finance/445184-novosti-i-teksty-na-fone-115-dnya-operacii-i-volgu-voskresyat-i-coca-cola-zavezut?comment=4508275 by @Телефунтик«у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.
СССР был образцовым государством по современным стандартам!
1. Жители СССР массово исповедовали ЗОЖ
-Мясо/рыбу/птицу ели максимум раз в неделю, а в каких-то регионах - так и раз в месяц
-Говядину и вообще красное мясо употребляли крайне редко, а из животных белков предпочитали морепродукты - мороженый хек и минтай
-Из кухонь народов мира предпочитали здоровую японскую, в частности очень много употребляли богатой йодом морской капусты
-И мясо и рыбу предпочитали самые лучшие, выдержанное, как в лучших стейкхаусах. Отправят коровку на убой, а в продажу мясо пускают только через годик-два-три, после того, как оно созреет.
-Сладкое и сахар не переедали
-Из хлеба предпочитали не вредные белые булки, а исключительно зерновой хлеб грубого помола. И даже его потребляли умеренно.
-Алкоголь только по праздникам, а между праздниками - разве что авторские крафтовые дистилляты
-Личными автомобилями мало кто пользовался - передвигаться предпочитали пешком
-С точки зрения работы предпочитали не жмакать по кнопочкам и рычажки дергать, а здоровый физический труд на открытом воздухе. Зачем, например, канаву экскаватором копать, когда ее можно кайлом и лопатой - от этого население только здоровее становится.
-Сладкие химические напитки типа Пепси практически не употребляли, без преувеличения - максимум 0.5 раз в год на Новый год, а многие предпочитали их совсем не пить за всю свою жизнь.
2. Очень трепетно относились к правам животных - курицу например, предпочитали не после принудительного убоя, а только после того, как она своей смертью помрет.
3. Семьи были очень дружными и было много общения внутри extended family. В одной квартире старались жить семьи сразу нескольких поколений - и дети-молодожены, и их родители и даже их дедушки-бабушки.
4. Жители СССР исповедовали "зеленую" повестку
-Чтобы сократить углеродный след, старались по мере возможности избежать покупки личного автомобиля, а если и брали его, то уже ближе к пенсии. Запланируют в какой-то момент, а покупают только через 10-15-20 лет
-Одноразовую упаковку старались не использовать, молочные продукты - в бидоны, а если где-то и нужен был полиэтиленовый пакет, то его после использования стирали и использовали еще много-много раз
-Потребление было осознанное - по пять пар обуви или по три куртки не покупали, есть одна - вот и хватит, а потом еще младший брат/сестра после тебя доносит
-С квартирами то же самое - лишние квадратые метры или, тем более, лишние квартиры для себя не требовали. Есть еще куда поставить койку - уже неплохо. Постоянное спальное место для одного члена семьи на диванчике на кухне было нормой.
5. В СССР был велик культ гастрономии в лучших современных традициях
-Для приготовления еды предпочитали локальные продукты, а не какие-то там апельсины или мандарины, которые за тридевять земель везли.
-Индустриальному производству продуктов питания предпочитали малое локальное фермерство. Отработал неделю на работе, а потом на выходные на дачу, картоху сажать-копать от зари и до зари. Опять таки и физический труд на свежем воздухе.
-Были четко выраженные центры гастрономической культуры, куда граждане СССР ездили, чтобы насладиться местными продуктами. Например в из регионов ездили за уникальной вареной колбасой.
Я могу еще много написать, как хорошо было жить в СССР, - повезло застать, - ну да Вы это скоро и сами увидите...
Огорчает полная направленность страны в прошлое - советские "бренды", скрепы, "предки наше всё". Но это читателей VC огорчает, да и то не всех. А народным массам такая повестка вполне себе нравится. Ведь думать не надо, когда предки уже всё за тебя подумали. А что не додумали, царь- батюшка разберётся.
"Перестроить можно рожу, ну а душу - никогда" - так Тальков пел о переобувшихся "коммунистах". Спустя 30 лет мы видим, что душа действительно у них не перестроилась, а с "рожи" на старости лет слезает маска.
"Огорчение" это дело вкуса. Нам не нравится, а кому-то нравится и это их дело и их право.
С экономической точки зрения "огорчение" не лучший аргумент. То есть ваша позиция ничем не отличается от "народных масс". А чем-то даже хуже т.к. вы критикуете не только ситуацию, но и других людей и делаете это со слабыми аргументами.
Есть лучше аргументы, чем "огорчает" - предлагайте. Авось послушают. Их (власти) тоже понять можно. Всех "огорчает", а никто ничего не предлагает. Большинство бизнеса затаились и надеется в тайне на завершение войны и возвращение все как было. Никто инвестировать миллиарды не хочет если завтра всё закончится и их инвестиции накроются т.к. никакое "импортозамещение" и даже партнерство с Китаем не выдержит конкуренции с вернувшимися западными производителями.
Не будет никакого "прошлого". Ляля это всё.. Прошлое на то и прошлое, что бы быть в прошлом. Не припомню ни одного исторического примера "возврата".. Включили просто патриотическую мыльную машину, а сами тянут время.. Вполне разумный шаг.
народ не тот?
Мы и есть народная масса)
Непонятно о чём этот комментарий. Не бывает никакой "направленности страны", есть только экономические реалии, т.е. реалии отношений между людьми и ресурсы. Какие-то люди решили перестать продавать мерседесы в Россию. Имеют право. Какие-то другие люди решили, что будут делать москвичи без подушек безопасности. Можете не покупать их продукцию или поднять в стране машиностроение с микронными допусками и выпускать роллс-ройсы. Но вы не смогли. А люди с москвичом - смогли. При чём тут прошлое? BMW - это тоже прошлое, т.к. бренд существует столько же, сколько и бренд москвич? Слово москвич не устраивает? А чё такого, он означает просто "житель Москвы" - такой же смысл, как у слова New Yorker.
📰 Коротко о главном.
– $/€ топчутся: 56,71/59,32 ₽
– газировку и прочее от Coca-Cola будут возить параллельные импортёры. «Alibaba и нет проблем», – говорит Титов
– Матвиенко и Кириенко (vk) начали стратегическое сотрудничество
– Мантуров: «у коллег из автопрома есть планы по возрождению Волги и Победы»
– Литва прекращает транзит в Калининград 40-50% номенклатуры грузов
– Кудрин считает, что нужно сократить долю госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса
– Аксаков: «не стоит ограничивать в РФ работу законопослушных зарубежных банков – их мало и не все вражеские»
– приложения Газпромбанка и МКБ недоступны в App Store
– ФАТФ (группа борьбы с отмыванием денег) ограничила роль РФ в организации
– авторынок РФ встанет на ноги за 2-3 месяца: цены упали, кредиты снова доступны, считают автоэксперты и оценщики
– Новатэк может купить финский энергохолдинг Fortum
– Газпром сократил поставки газа по Сев. потоку. Европа распечатала зимние запасы
– стоимость авиабилетов в Европу выросла на 87,84%: лететь дольше и с пересадками
– банки РФ начали приём заявок на ипотеку под 7%.
🎉 Сегодня:
День службы военных сообщений Вооруженных Сил России;
День устойчивой гастрономии;
Международный день паники;
Всемирный день жонглирования!
Желаю всем великолепного дня!
#сокр
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
Таким образом, Россия попала в клуб стран, в которых не продаётся Coca-Cola. Вот их список:
🇰🇵 Северная Корея
🇨🇺 Куба
🇷🇺 Россия
Не претендую на последнюю истину, поправьте, если не так..
Че вспомнил, у меня тут в городе есть одна дистрибьюторская база. Так ее хозяин в 90х поднялся на том что в Москву возил конфеты рафаелло и распродавал фуру за пару дней. Так что самое время вспоминать прошлое))
Спасибо!
день паники прям актуально))
Волга
Победа
Нива
Жигули
Запорожец
Лада
Ока
Призываю урапатриотов рассказать нам чем Волга была лучше Мерседеса, очень надо, патриотизм посыпался
Я же не один смотрел на первые буквы в надежде увидеть скрытое послание?
Для запорожца еще надо отжать завод и потом каким то чудным образом уговорить китайцев там что то собирать.
Инвалидка ещё была.
Или официально - мотоколяска.
Всем хороших выходных ) не болейте, побольше гуляйте на свежем воздухе и отвлекитесь от новостей, до понедельника не произойдет ничего интересного.
В понедельник:
А в понедельник получите по полной.
Старые предприниматели рассказывал как Колу продавали в начале 90х с ящиков на улице...
В СССР вполне себе Пепси был.
Так и в 80 е в столице были специальные пепси ларьки, а Кока-Кола отсутствовала. В регионы пепси возили в ящиках деревянных и продавали и на улице тоже.
Пффф... я мериканские сигареты у бабушек с лотка покупал в 93м - 94м
А "Палку-зажигалку" воскресят?
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Не прижился у нас капитализм. Возвращаемся в коммунизм.
Так и коммунизм не прижился, сгнил естественным путем, некуда возвращаться...
А у нас был капитализм?? По данным счётной палаты доля государства в экономике 46-48%, это что капитализм по вашему?
https://www.google.com/amp/s/tass.ru/ekonomika/9166587/amp
То, что сейчас происходит в стране, больше всего похоже на феодальный строй.
Это ж как должно плющить, что бы достаточно высокопоставленные лица публично рассуждали о возможности поставок Coca cola, замене Macdonald и проч. Фантомные боли?
Просто успокаивают нытиков-каргокультистов. Сами-то они в макдаках не кушают.
Как будут возрождать бренды «Волга» и «Победа». я не знаю. Эти бренды собственность Дерепаски и он был на Петербуржском Форуме, почему его не спросили непонятно. Но сама идея вполне реализуема если будет политическая воля. Примером может быть «Россельмаш» который успешно конкурируют с иностранными аналогами даже в странах, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение.
Нереализуема от слова совсем. Россельмаш это сборка из импортных деталей.
На данный момент уровень локализации трактора РОСТСЕЛЬМАШ 2375 (RSM 2375) составляет 70%. Это значит, что в России производится большая часть комплектующих для этой техники. Оставшиеся 30% приходится на такие крупные сложные «детали», как двигатель и коробка передач (трансмиссия).
Возродить бренд не равно поднять промышленность для производства большей части комплектующих. Автоваз, казалось бы, что-то путное выпускать стал, ан нет — в АБС не умеем, в подушки не умеем, в кучу всего не умеем, а это, простите, не нанометровые технологии. Кто виноват в этом? Ну, кто-то же должен быть? Или мы все, наша ментальность?
Его продукция стоит дешевле импортных аналогов?)))
Продолжается уверенный марш в унылый совок.
Ее же разливают где то у нас, что они будут завозить разлитую уже? И какой же ценник будет??
Dr. Pepper возили всегда, причём как из европы (большинство), так и из штатов (немногие).
Ванильную колу в банках возили, как минимум, какое-то время. На основе этого можно прикинуть.
По сравнению с ценой виски, вполне приемлемый + паленку наладят, будут пепси переупаковывать ))))
«... Какие проблемы?», — сказал Титов.
...
Никаких. Можно и гланды через жопу удалять. Какие проблемы.
Скоро инновационные технологии дойдут до того, что всех «врагов» будет закидывать камнями и палками.
С оружием всё будет нормально. Но, увы, за счёт всего остального.
Как сказал один великий философ (PoleznyiBes) Импортозамещенный Cool вполне неплох и почти ничем от колы не отличается, если его разбавить коньяком или вискариком (бурбон, скотч и иже с ними). Так что в чем то мы смогли заместиться и повторить вполне годный рецепт
Да бес много чего любит нести. Вроде посылы правильные, а потом какая-нибудь совковщина начинает лезть. Это проблема многих сейчас, не умение определиться с позицией и понять мироустройство.
Не, воскрещение волги замечательно.
Если на них чиновников пересадить.
Министр тогда аргус.
Зам. Волга.
Мэр победа.
А так, на базе чего их воскрещать хотят?
На базе секретных разработок мо?
Тут ваз современный сделать не могут.
Интересно, скоро начнут из европы иномарки гнать, как в 90?
Параллельный импорт колы это сильно.
Только сейчас кола в любом магазине.
А будет похоже, только в городах миллиониках.
Закончим анекдотом.
В связи с санкциями наш люксовый бутик переезжает в палатку на Лужниках
Я думаю, Кока Кола быстро покажет импортерам-третьим лицам, что будет , если нарушать санкции
Ссать в банки начнут?)
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Какая ещё нафиг Alibaba для колы? Давно уже казахстанскую колу завозят, ещё до событий.
Волга Волга жду я долго...
С Днём устойчивой гастрономии друзья!
а постепенная блокада нашего эксклава - это прибалтам для чего, казус белли организуют?
Мне кажется они просто случайно на польские грабли наступили.
Там из интересного и несколько упоротого приходят новости, что долги херсонского Приват-банка перешли к Тинькофф банку по договору цессии. Я понимаю, насколько упорото это звучит, если чо.
Здравствуйте.
Кто-то действительно заморочился и решил создать жаркий инфоповод, однако спешим всех успокоить. Все, что вы видите тут — неправда. Время ответов на «скриншотах» расположено на разном расстоянии от краев диалоговых окошек. В украинском варианте можно заметить разные кавычки, которые обрамляют наше название — " и ». И самое главное — мы не покупали кредитов у Приват Банка.
Вердикт — фейк, но старания мы оценили.
Сдается мне - с украинскими банками на херсонщине и прочих потерянных для украины территориях случится "кому я должен - всем прощаю".
И тебя вылечат, и меня вылечат.
Просто убрать одного человека и не кошмарить планету. Занавес
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.
Комменты Титова вообще доставляют, когда вспоминаешь, как он летал на стуле в реклмных роликах "АЧТОТИТОВ"
https://youtu.be/DIQHlCoXLSI
А людей оставшихся без работы тоже завезут? Или вывезут за границу чтоб статистику не портили.
электронной купли-продажи автомобилей... а это интересно... слышал в Нидерландах авто регистрируется за полчаса не выходя из дома. Сканы паспорта, документов на авто и т.п. всё он-лайн