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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 115 дня «операции»: разработчики игр получат особый правовой статус Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

8746 просмотров
Источник: За рулём

Курсы и биржи

Курсы валют от ЦБ на 18 июня: доллар — 56,71 рубля, евро — 59,32 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 57,99 рубля, евро — 60,88 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,59 рубля.

Что происходит

Продукцию концерна Coca-Cola можно будет завозить в Россию благодаря параллельному импорту, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. VK поддержит инициативы Евразийского женского форума при СФ, развивая технологии и коммуникационные платформы. А ещё поможет развивать сервисы для сотрудников государственных СМИ, чтобы «выстраивать прозрачные коммуникации».

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал РБК, что «у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.

Литовские железные дороги сообщили Калининграду, что прекращают транзит ряда товаров, которые попадают под европейские санкции, через территорию Литвы. Под запрет попало 40-50% номенклатуры грузов. Среди них строительные материалы, цемент, металлы.

Чтобы перейти в экономике к «среднесрочному реагированию как минимум на три года», российскому правительству потребуется два-три месяца, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, следует также сократить долю «разросшихся» госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса. Последний быстрее найдет возможности работать в обход санкций и не попасть под вторичные.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что не стоит ограничивать работу в России тех иностранных банков, которые соблюдают законы. По словам Аксакова, их доля всё равно мала. К тому же не все эти банки из «недружественных» стран.

Приложения «Газпромбанка» и «МКБ онлайн» от МКБ стали недоступны в App Store. В «Газпромбанке» заявили, что работают над тем, чтобы сервис вернули, и порекомендовали не удалять уже установленную программу. (На 11 утра мск оба приложения по-прежнему не ищутся в магазине — vc.ru.)

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) ограничила роль России в организации. РФ больше не сможет «занимать руководящие или консультативные должности, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства». А ещё предлагать своих экспертов.

В Союзе автоэкспертов и оценщиков считают, что российский авторынок встанет на ноги уже через два-три месяца. Об этом рассказал президент Союза Олег Амиров. По его словам, объём продаж в мае сократился, но в июне показывает рост. Во-первых, цены на новые машины снизились по сравнению с мартовскими и апрельскими показателями. Во-вторых, ЦБ снизил ключевую ставку, поэтому россияне снова берут кредиты.

«Новатэк» рассматривает покупку российских активов финского энергохолдинга Fortum, который сообщил об уходе с российского рынка в мае. Об этом сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон. По его словам, сделать это «позволяет прибыль».

В начале недели «Газпром» объявил, что вынужденно сокращает поставки газа по «Северному потоку». В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Европа из-за нехватки топлива начала использовать запасы газа, которые были заготовлены на зиму. Об опасности в энергоснабжении говорят в частности в Италии, а в Боснии и Герцеговине заявляют, что альтернативы российским энергоресурсам нет — и страна не хотела присоединяться к санкциям.

Медианная стоимость авиабилетов в европейские страны, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год на 87,84% — до 61,3 тысячи рублей. «Туту.ру» сообщает, что билеты в Барселону превышают 73 тысячи, а в Милан — 83 тысячи рублей. По данным OneTwoTrip, средний показатель меньше — это 42 тысячи рублей. Основная причина в том, что лететь приходится дольше и с пересадками.

Российские банки начинают принимать заявки на льготную ипотеку под 7% годовых, о которой рассказал на ПМЭФ-2022 Владимир Путин. Среди них «Сбер», «Альфа-банк», МКБ, «Газпромбанк», «Открытие» и ВТБ. ПСБ тем временем думает запустить промышленную ипотеку со ставкой 5% для малого и среднего бизнеса.

На ПМЭФ-2022 бизнес и чиновники подписали множество соглашений о развитии российских гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 млрд рублей. Инвестиции пойдут на создание более 40 туристических проектов в разных регионах страны.

Летом Минцифры думает запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Организация Glory, проводящие бои по кикбоксингу, расторгла контракты со всеми россиянами. В том числе с чемпионом мира Артёмом Вахитовым, который выступал в Glory c 2013 года.

Российским разработчикам компьютерных игр хотят выдать особый правовой статус, поскольку они работают сразу в двух отраслях – это ИТ-сектор и креативная индустрия. Об этом сообщил заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.

Новости предыдущего дня, 17 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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277 комментариев
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Котик Котиков

Весь этот цирк с конями уже порядком поднадоел

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Валентин Слободчиков

Это вы еще выступления настоящих клоунов не видели! За ними еще пойдут дрессированные собачки, воздушные акробаты и жонглёры (по слухам из росстата)

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7 комментариев
Телефунтик

*воскрешение Москвича и Волги
*когда в Дьябло создаешь билд некроманта

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3 комментария
Пришелец

Кони - это следующая стадия импортозамещения иномарок.

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3 комментария
Лимита

«Спит красавица в гробу
Я подкрался (далее следует ненормативная лексика)
Нравится, не нравится
Терпи, моя красавица!» из речи одного великого политического деятеля...

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3 комментария
Валентин Слободчиков

Жаль тигры все разбежались по другим странам, но остались милые импортозамещенные котики. Которые тоже грозно научились рычать. Это же так мило :)))

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1 комментарий
John Doe

Сюда еще перепощу, чтоб повыше. Навеяло прекрасным текстом https://vc.ru/finance/445184-novosti-i-teksty-na-fone-115-dnya-operacii-i-volgu-voskresyat-i-coca-cola-zavezut?comment=4508275 by @Телефунтик

«у коллег [из автопрома] есть планы» возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». Где их будут производить и когда начнут, министр не уточнил.

СССР был образцовым государством по современным стандартам!

1. Жители СССР массово исповедовали ЗОЖ
-Мясо/рыбу/птицу ели максимум раз в неделю, а в каких-то регионах - так и раз в месяц
-Говядину и вообще красное мясо употребляли крайне редко, а из животных белков предпочитали морепродукты - мороженый хек и минтай
-Из кухонь народов мира предпочитали здоровую японскую, в частности очень много употребляли богатой йодом морской капусты
-И мясо и рыбу предпочитали самые лучшие, выдержанное, как в лучших стейкхаусах. Отправят коровку на убой, а в продажу мясо пускают только через годик-два-три, после того, как оно созреет.
-Сладкое и сахар не переедали
-Из хлеба предпочитали не вредные белые булки, а исключительно зерновой хлеб грубого помола. И даже его потребляли умеренно.
-Алкоголь только по праздникам, а между праздниками - разве что авторские крафтовые дистилляты
-Личными автомобилями мало кто пользовался - передвигаться предпочитали пешком
-С точки зрения работы предпочитали не жмакать по кнопочкам и рычажки дергать, а здоровый физический труд на открытом воздухе. Зачем, например, канаву экскаватором копать, когда ее можно кайлом и лопатой - от этого население только здоровее становится.
-Сладкие химические напитки типа Пепси практически не употребляли, без преувеличения - максимум 0.5 раз в год на Новый год, а многие предпочитали их совсем не пить за всю свою жизнь.
2. Очень трепетно относились к правам животных - курицу например, предпочитали не после принудительного убоя, а только после того, как она своей смертью помрет.
3. Семьи были очень дружными и было много общения внутри extended family. В одной квартире старались жить семьи сразу нескольких поколений - и дети-молодожены, и их родители и даже их дедушки-бабушки.
4. Жители СССР исповедовали "зеленую" повестку
-Чтобы сократить углеродный след, старались по мере возможности избежать покупки личного автомобиля, а если и брали его, то уже ближе к пенсии. Запланируют в какой-то момент, а покупают только через 10-15-20 лет
-Одноразовую упаковку старались не использовать, молочные продукты - в бидоны, а если где-то и нужен был полиэтиленовый пакет, то его после использования стирали и использовали еще много-много раз
-Потребление было осознанное - по пять пар обуви или по три куртки не покупали, есть одна - вот и хватит, а потом еще младший брат/сестра после тебя доносит
-С квартирами то же самое - лишние квадратые метры или, тем более, лишние квартиры для себя не требовали. Есть еще куда поставить койку - уже неплохо. Постоянное спальное место для одного члена семьи на диванчике на кухне было нормой.
5. В СССР был велик культ гастрономии в лучших современных традициях
-Для приготовления еды предпочитали локальные продукты, а не какие-то там апельсины или мандарины, которые за тридевять земель везли.
-Индустриальному производству продуктов питания предпочитали малое локальное фермерство. Отработал неделю на работе, а потом на выходные на дачу, картоху сажать-копать от зари и до зари. Опять таки и физический труд на свежем воздухе.
-Были четко выраженные центры гастрономической культуры, куда граждане СССР ездили, чтобы насладиться местными продуктами. Например в из регионов ездили за уникальной вареной колбасой.

Я могу еще много написать, как хорошо было жить в СССР, - повезло застать, - ну да Вы это скоро и сами увидите...

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Олег Ш.

Огорчает полная направленность страны в прошлое - советские "бренды", скрепы, "предки наше всё". Но это читателей VC огорчает, да и то не всех. А народным массам такая повестка вполне себе нравится. Ведь думать не надо, когда предки уже всё за тебя подумали. А что не додумали, царь- батюшка разберётся.

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Владимир Александрович

"Перестроить можно рожу, ну а душу - никогда" - так Тальков пел о переобувшихся "коммунистах". Спустя 30 лет мы видим, что душа действительно у них не перестроилась, а с "рожи" на старости лет слезает маска.

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1 комментарий
Ревербератор

"Огорчение" это дело вкуса. Нам не нравится, а кому-то нравится и это их дело и их право.

С экономической точки зрения "огорчение" не лучший аргумент. То есть ваша позиция ничем не отличается от "народных масс". А чем-то даже хуже т.к. вы критикуете не только ситуацию, но и других людей и делаете это со слабыми аргументами.

Есть лучше аргументы, чем "огорчает" - предлагайте. Авось послушают. Их (власти) тоже понять можно. Всех "огорчает", а никто ничего не предлагает. Большинство бизнеса затаились и надеется в тайне на завершение войны и возвращение все как было. Никто инвестировать миллиарды не хочет если завтра всё закончится и их инвестиции накроются т.к. никакое "импортозамещение" и даже партнерство с Китаем не выдержит конкуренции с вернувшимися западными производителями.

Не будет никакого "прошлого". Ляля это всё.. Прошлое на то и прошлое, что бы быть в прошлом. Не припомню ни одного исторического примера "возврата".. Включили просто патриотическую мыльную машину, а сами тянут время.. Вполне разумный шаг.

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2 комментария
LB

народ не тот?

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14 комментариев
Kiss MySnikers

Мы и есть народная масса)

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nanochat.ru

Непонятно о чём этот комментарий. Не бывает никакой "направленности страны", есть только экономические реалии, т.е. реалии отношений между людьми и ресурсы. Какие-то люди решили перестать продавать мерседесы в Россию. Имеют право. Какие-то другие люди решили, что будут делать москвичи без подушек безопасности. Можете не покупать их продукцию или поднять в стране машиностроение с микронными допусками и выпускать роллс-ройсы. Но вы не смогли. А люди с москвичом - смогли. При чём тут прошлое? BMW - это тоже прошлое, т.к. бренд существует столько же, сколько и бренд москвич? Слово москвич не устраивает? А чё такого, он означает просто "житель Москвы" - такой же смысл, как у слова New Yorker.

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Бумажный томагавк_два

📰 Коротко о главном.

– $/€ топчутся: 56,71/59,32 ₽
– газировку и прочее от Coca-Cola будут возить параллельные импортёры. «Alibaba и нет проблем», – говорит Титов
– Матвиенко и Кириенко (vk) начали стратегическое сотрудничество
– Мантуров: «у коллег из автопрома есть планы по возрождению Волги и Победы»
– Литва прекращает транзит в Калининград 40-50% номенклатуры грузов
– Кудрин считает, что нужно сократить долю госкомпаний и увеличить роль частного бизнеса
– Аксаков: «не стоит ограничивать в РФ работу законопослушных зарубежных банков – их мало и не все вражеские»
– приложения Газпромбанка и МКБ недоступны в App Store
– ФАТФ (группа борьбы с отмыванием денег) ограничила роль РФ в организации
– авторынок РФ встанет на ноги за 2-3 месяца: цены упали, кредиты снова доступны, считают автоэксперты и оценщики
– Новатэк может купить финский энергохолдинг Fortum
– Газпром сократил поставки газа по Сев. потоку. Европа распечатала зимние запасы
– стоимость авиабилетов в Европу выросла на 87,84%: лететь дольше и с пересадками
– банки РФ начали приём заявок на ипотеку под 7%.

🎉 Сегодня:
День службы военных сообщений Вооруженных Сил России;
День устойчивой гастрономии;
Международный день паники;
Всемирный день жонглирования!

Желаю всем великолепного дня!

#сокр

(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)

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Трогательный Влад

Таким образом, Россия попала в клуб стран, в которых не продаётся Coca-Cola. Вот их список:
🇰🇵 Северная Корея
🇨🇺 Куба
🇷🇺 Россия

Не претендую на последнюю истину, поправьте, если не так..

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23 комментария
Blackrock

Че вспомнил, у меня тут в городе есть одна дистрибьюторская база. Так ее хозяин в 90х поднялся на том что в Москву возил конфеты рафаелло и распродавал фуру за пару дней. Так что самое время вспоминать прошлое))

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4 комментария
Декоративный Мурод

Спасибо!

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1 комментарий
Виктория Никанорова

день паники прям актуально))

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Илья Ив

Волга
Победа
Нива
Жигули
Запорожец
Лада
Ока

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Лимита

Призываю урапатриотов рассказать нам чем Волга была лучше Мерседеса, очень надо, патриотизм посыпался

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56 комментариев
Сергей К

Я же не один смотрел на первые буквы в надежде увидеть скрытое послание?

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1 комментарий
Pavel Petel

Для запорожца еще надо отжать завод и потом каким то чудным образом уговорить китайцев там что то собирать.

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1 комментарий
Олег Ш.

Инвалидка ещё была.
Или официально - мотоколяска.

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2 комментария
Цифровые комплексы

Всем хороших выходных ) не болейте, побольше гуляйте на свежем воздухе и отвлекитесь от новостей, до понедельника не произойдет ничего интересного.

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Лимита

В понедельник:

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3 комментария
27 лет, а Германа всё нет

А в понедельник получите по полной.

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Лимита

Старые предприниматели рассказывал как Колу продавали в начале 90х с ящиков на улице...

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Pavel Petel

В СССР вполне себе Пепси был.

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9 комментариев
Александр Дизайнер

Так и в 80 е в столице были специальные пепси ларьки, а Кока-Кола отсутствовала. В регионы пепси возили в ящиках деревянных и продавали и на улице тоже.

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Pavel Nenashev

Пффф... я мериканские сигареты у бабушек с лотка покупал в 93м - 94м

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2 комментария
Подобный щит

А "Палку-зажигалку" воскресят?

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Инвесткэп

Не прижился у нас капитализм. Возвращаемся в коммунизм.

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Денис Демидов

Так и коммунизм не прижился, сгнил естественным путем, некуда возвращаться...

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1 комментарий
Лимита

А у нас был капитализм?? По данным счётной палаты доля государства в экономике 46-48%, это что капитализм по вашему?

https://www.google.com/amp/s/tass.ru/ekonomika/9166587/amp

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22 комментария
Олег Ш.

То, что сейчас происходит в стране, больше всего похоже на феодальный строй.

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MT Advanced

Это ж как должно плющить, что бы достаточно высокопоставленные лица публично рассуждали о возможности поставок Coca cola, замене Macdonald и проч. Фантомные боли?

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Поджог Сараев

Просто успокаивают нытиков-каргокультистов. Сами-то они в макдаках не кушают.

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1 комментарий
Янис

Как будут возрождать бренды «Волга» и «Победа». я не знаю. Эти бренды собственность Дерепаски и он был на Петербуржском Форуме, почему его не спросили непонятно. Но сама идея вполне реализуема если будет политическая воля. Примером может быть «Россельмаш» который успешно конкурируют с иностранными аналогами даже в странах, где очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение.

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Pavel Petel

Нереализуема от слова совсем. Россельмаш это сборка из импортных деталей.

На данный момент уровень локализации трактора РОСТСЕЛЬМАШ 2375 (RSM 2375) составляет 70%. Это значит, что в России производится большая часть комплектующих для этой техники. Оставшиеся 30% приходится на такие крупные сложные «детали», как двигатель и коробка передач (трансмиссия).

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38 комментариев
Школьный пришелец

Возродить бренд не равно поднять промышленность для производства большей части комплектующих. Автоваз, казалось бы, что-то путное выпускать стал, ан нет — в АБС не умеем, в подушки не умеем, в кучу всего не умеем, а это, простите, не нанометровые технологии. Кто виноват в этом? Ну, кто-то же должен быть? Или мы все, наша ментальность?

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4 комментария
Владимир Кондратьев

Его продукция стоит дешевле импортных аналогов?)))

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1 комментарий
Андрей Волхонский

Продолжается уверенный марш в унылый совок.

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Sergey Vasiliev

Ее же разливают где то у нас, что они будут завозить разлитую уже? И какой же ценник будет??

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Dear Moscow,
будут завозить разлитую уже? И какой же ценник будет?

Dr. Pepper возили всегда, причём как из европы (большинство), так и из штатов (немногие).
Ванильную колу в банках возили, как минимум, какое-то время. На основе этого можно прикинуть.

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3 комментария
Денис Демидов

По сравнению с ценой виски, вполне приемлемый + паленку наладят, будут пепси переупаковывать ))))

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Лаврентий Петренко

«... Какие проблемы?», — сказал Титов.
...
Никаких. Можно и гланды через жопу удалять. Какие проблемы.

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Anton

Скоро инновационные технологии дойдут до того, что всех «врагов» будет закидывать камнями и палками.

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Олег Ш.

С оружием всё будет нормально. Но, увы, за счёт всего остального.

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John Doe

Как сказал один великий философ (PoleznyiBes) Импортозамещенный Cool вполне неплох и почти ничем от колы не отличается, если его разбавить коньяком или вискариком (бурбон, скотч и иже с ними). Так что в чем то мы смогли заместиться и повторить вполне годный рецепт

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Dan Max

Да бес много чего любит нести. Вроде посылы правильные, а потом какая-нибудь совковщина начинает лезть. Это проблема многих сейчас, не умение определиться с позицией и понять мироустройство.

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Игорь Протасов

Не, воскрещение волги замечательно.
Если на них чиновников пересадить.
Министр тогда аргус.
Зам. Волга.
Мэр победа.
А так, на базе чего их воскрещать хотят?
На базе секретных разработок мо?
Тут ваз современный сделать не могут.
Интересно, скоро начнут из европы иномарки гнать, как в 90?
Параллельный импорт колы это сильно.
Только сейчас кола в любом магазине.
А будет похоже, только в городах миллиониках.
Закончим анекдотом.
В связи с санкциями наш люксовый бутик переезжает в палатку на Лужниках

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Илья Ефимов
«Можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?», — сказал Титов.

Я думаю, Кока Кола быстро покажет импортерам-третьим лицам, что будет , если нарушать санкции

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Илья Ив

Ссать в банки начнут?)

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2 комментария

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selecadm

Какая ещё нафиг Alibaba для колы? Давно уже казахстанскую колу завозят, ещё до событий.

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Декоративный Мурод

Волга Волга жду я долго...

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Декоративный Мурод

С Днём устойчивой гастрономии друзья!

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Мимопрохожий
Литовские железные дороги сообщили Калининграду, что прекращают транзит ряда товаров, которые попадают под европейские санкции, через территорию Литвы. Под запрет попало 40-50% номенклатуры грузов. Среди них строительные материалы, цемент, металлы.

а постепенная блокада нашего эксклава - это прибалтам для чего, казус белли организуют?

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Forgotten Games

Мне кажется они просто случайно на польские грабли наступили.

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Alexander Shibaev

Там из интересного и несколько упоротого приходят новости, что долги херсонского Приват-банка перешли к Тинькофф банку по договору цессии. Я понимаю, насколько упорото это звучит, если чо.

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Тинькофф

Здравствуйте.
Кто-то действительно заморочился и решил создать жаркий инфоповод, однако спешим всех успокоить. Все, что вы видите тут — неправда. Время ответов на «скриншотах» расположено на разном расстоянии от краев диалоговых окошек. В украинском варианте можно заметить разные кавычки, которые обрамляют наше название — " и ». И самое главное — мы не покупали кредитов у Приват Банка.
Вердикт — фейк, но старания мы оценили.

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2 комментария
Мимопрохожий

Сдается мне - с украинскими банками на херсонщине и прочих потерянных для украины территориях случится "кому я должен - всем прощаю".

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Сергей Пурюшин

И тебя вылечат, и меня вылечат.

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Даниил Романов

Просто убрать одного человека и не кошмарить планету. Занавес

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Forgotten Games

.

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Дмитрий Михайлович

Комменты Титова вообще доставляют, когда вспоминаешь, как он летал на стуле в реклмных роликах "АЧТОТИТОВ"
https://youtu.be/DIQHlCoXLSI

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Grigvik Fake

А людей оставшихся без работы тоже завезут? Или вывезут за границу чтоб статистику не портили.

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GG Allin

электронной купли-продажи автомобилей... а это интересно... слышал в Нидерландах авто регистрируется за полчаса не выходя из дома. Сканы паспорта, документов на авто и т.п. всё он-лайн

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