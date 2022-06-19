«Эффективность работы определяется не формой собственности, а качеством менеджмента» Статьи редакции
Основные тезисы из интервью РБК с главой антимонопольной службы Максимом Шаскольским.
288 просмотров
Про исход иностранцев и конкуренцию
- У оттока иностранных компаний есть свои преимущества. С одной стороны, они помогали стимулировать конкуренцию. С другой, сами же порождали монополию. Какой бы хорошей ни была, например, компания IKEA, она «поджала» рынок под себя. Из-за этого местное производство мебели и торговля ею не получили должного развития.
- Иностранный бизнес в энергетике и инфраструктурных проектах нередко был системообразующим. После его ухода укрупниться могут отдельные местные игроки. Но ФАС будет за ними следить.
- Сейчас не время для «антимонопольных замеров», поэтому внеплановые проверки пока что проводят только по поручению президента. Вместо этого нужно сохранять рабочие места и производства, а также отстраивать логистику.
- В связи с этим орган предложил до конца 2022 года не согласовывать через ФАС сделки по слиянию и поглощению с активами от 800 млн до 2 млрд рублей. Региональные власти также могут не оговаривать с ФАС «преференции», которые касаются соцобеспечения граждан и поддержки малого бизнеса.
Про роль государства и обход санкций
- Доля госсектора в российской экономике составляет не менее 70%. Она может увеличиться, если государство захочет взять на себя часть «важных секторов». Но эффективность работы определяется не формой собственности, а качеством менеджмента. Многие госкомпании не уступают частным, а частные не всегда работают правильно — например, в банковской сфере и в электроэнергетике.
- Механизм параллельного импорта — не мера противодействия санкциям, а возврат к действительности, которая была в России до 2002 года и существует в других странах по сей день. Жалоб от правообладателей на такую схему пока не поступало.
- ФАС ожидает, что объёмы поставок увеличатся во всех прописанных Минпромторгом категориях: это автомобильные запчасти, бытовая техника, электроника, одежда, обувь.
Про рост и сдерживание цен
- Как правило, цены растут по рыночным причинам: из-за сезонности, ажиотажного спроса, нарушенной логистики и валютных колебаний. Но ФАС против того, чтобы цены привязывали к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют. Особенно если товары производятся внутри страны, чтобы удовлетворять потребности местного рынка.
- «Парадоксальная ситуация» сейчас сложилась с авиакеросином. Стоимость сжиженного углеводородного газа снизилась втрое с начала года, бензин на оптовом рынке падает, спрос снижается, а цена на авиакеросин растёт. На стоимости авиабилетов это пока не сказывается, но ФАС будет за этим следить.
- В некоторых категориях регулятор наблюдает ценовое снижение. Дешевеет строительная арматура, поскольку производителей много, а стоимость сырья сокращается. Наценки в розничных сетях на социально значимые товары тоже снизились с 22% до 7%.
- Но эти самые меры ФАС примет, только если докажет, что конечная стоимость товара или услуги выросла, а его себестоимость и логистика нет. В майские праздники, например, гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана подозревали в раздувании цен. Но последние, как выявила проверка, подскочили не просто так: выросла нагрузка, из-за чего пришлось нанимать больше персонала, и повысилась стоимость услуг и товаров для самих гостиниц.
Про ключевые отрасли и работу с международными компаниями
- Сейчас в приоритете у ФАС социально значимые для россиян рынки — инфраструктура, энергетика, нефтехимия, удобрения, различное сырьё, торговые сети. Оценить ИТ-сектор пока сложно.
- В различных стадиях продолжается работа над кейсами Booking, Google и Apple. Booking штрафы выплатила. Apple, скорее всего, будет из оспаривать до последнего, но в итоге всё равно всё заплатит.
- Часть международных компаний пытается быстро продать бизнес. Раньше такие согласования занимали от одного до трёх месяцев, теперь ФАС решает вопросы за три дня. А при покупке иностранного бизнеса сразу выдаёт антимонопольные предписания. Например, «Лукойл», который выкупил 100% ООО «Шелл Нефть», просили «обеспечить приоритет для потребителей и на бирже продавать объёмы, чтобы не было перекосов на розничном рынке».
- Уходящие международные игроки также переживают о параллельном импорте, потому что раньше продавать товары могли только правообладатели и дистрибьюторы — и они же устанавливали на них монопольные цены. Теперь же они теряют «сверхдоходы».
Спасибо за очень ценное мнение провластного чиновника-исполнителя. Мы ему, конечно же, верим и доверяем. Особенно учитывая, что его вещает человек, никогда не работавший в коммерческом бизнесе.
Спасибо, хоть не силовик-ФСБшник рассуждает об эффективности менеджмента
Почему это не силовик? Не наговаривайте на человека, вдруг это штатный негласный сотрудник? Обидеться ведь, заместитель это хорошее место для ШНС, они везде заместители
Какое качество должно быть у менеджмента, что бы в России вместо ржи и перловки выросло манго?
Ай да рассказчик: и про «эффективных менеджеров»; и про то, как можно под общий весёлый раздрай не согласовывать с ФАС и вообще ни с кем очень многое; и цены прям упали-преупали; и с Яндексом все довольные! Ну прям кот-баюн, ей богу (-:
Икея поджала рынок - этот человек похоже даже не в состоянии посмотреть какое количество мебельных магазинов, ТЦ, разнообразных частных производств работает в регионах где открыта Икея...
Всё хорошо. Ещё бы демпинг контролировали, или механизм антидемпинговый был простой и рабочий