Мы хотели распространить механизм параллельного импорта на всё и установить на территории страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Иначе так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены.

Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся: те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, — вот их можно временно исключить из параллельного импорта.

