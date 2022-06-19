Новости и тексты на фоне 116 дня «операции»: российские банкоматы будут, Mango продаёт магазины, техника дешевеет Статьи редакции
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Курсы и биржи
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,65 рубля.
Что происходит
Российский поставщик решений для систем банковского самообслуживания BFS собирается к февралю-марту 2023 года произвести отечественные банкоматы — с процессором «Эльбрус» и российским ПО. В первой партии выйдет не менее 1500 машин. И ими уже заинтересовались банки — например, ВТБ.
Ритейлер одежды Mango прекратит прямые продажи в России из-за «геополитической неопределённости». Согласно данным газеты El País, компания уже договорилась передать российским партнёрам 55 магазинов, которые после этого станут франшизами. 800 рабочих мест Mango сохранит. Первые две точки обещают передать уже на следующей неделе.
Молдавия запретила ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Такой законопроект уже принимали в 2017 году, но тогда он был направлен в целом на борьбу с «иностранной пропагандой».
Владелец ТЦ «Смайл» в Санкт-Петербурге хочет расторгнуть договор аренды с новым собственником сети ресторанов McDonald’s в России. «Ресторан, который откроется под брендом вашей сети, может снизить поток потенциальных посетителей. Новый бренд — это риск недополучения планируемой выручки (арендной платы)», — сказано в обращении. Там же владелец указал, что ресторан может остаться в ТЦ, если будет платить вдвое больше.
Санкции, введённые США против России, должны были принести пользу американским налогоплательщикам, а в итоге стали «выстрелом себе в ногу», заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер. «Нам рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам же пришлось платить за их содержание. Мы видим то же самое в случае с ценами на нефть, на продукты питания», — отметил он.
18 июня Литовские железные дороги сообщили Калининграду, что прекращают транзит ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что Литва таким образом нарушила соглашение о партнёрстве между Россией и ЕС, соглашение по тарифам и торговле ВТО и международные транспортные конвенции. «Литва — флагман разрушения международного права», — сказал он.
Представитель президента по международному культсотрудничеству Михаил Швыдкой считает: заниматься импортозамещением всего кинопространства бессмысленно. Но долю отечественных кинокартин всё же можно увеличить хотя бы до 45%, если государство поможет деньгами. «В 1940-х годах Сталин сказал: "Зачем нам столько фильмов? Надо делать только шедевры". Но мы должны понимать — американская киноиндустрия производит в год около 350-400 фильмов для проката. Сколько вы знаете из них? В лучшем случае 20-25. Чтобы получить эти 25 картин, нужно снять 400», — пояснил он.
Отечественные компании думают о выходе на рынки Евразийского союза, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов. Это в первую очередь Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь. Одна из причин в том, что аудитории этих стран «похожи на россиян ментально и ценят российские товары».
Дании грозит кризис газоснабжения. Цены на газ растут, производство дорожает, а вместе с ним растёт и стоимость товаров — в том числе для самих датчан. Об этом сообщил отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис. Компании рисуют лишиться газоснабжения и закрыться. Италия настроена оптимистичнее. В нефтегазовой группе Eni заявляют, что страна сможет пережить следующую зиму, если заручится поддержкой других поставщиков газа.
Из-за проблем с логистикой число иностранных студентов в российских вузах, скорее всего, сократится, говорит ректор МГУ Виктор Садовничий. Однако университеты, по словам реактора, сделают всё возможное, чтобы «сохранить приём» — в том числе подготовят дистанционные формы обучения. Сотрудничество с профессурой и научными школами других стран, считает Садовничий, должно оставаться независимым.
В Санкт-Петербурге по итогам мая сократились цены на бытовую технику и электронику. Фотоаппарты подешевели за месяц на 17,4%, бытовые плиты на 9%, флеш-накопители на 7,7%, ноутбуки и электрочаиники на 6,3%, миксеры и блендеры — на 5,8%. Глава «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров видит две причины: рубль укрепляется, наиболее дорогие товарные позиции уходят.
В январе-апреле 2022 года оборот производителей одежды из Санкт-Петербурга увеличился в 2,1 раза до 8 млрд рублей. по сравнению с аналогичным периодом 2021 году. В Ленобласти он вырос в 1,5 раза до 400 млн руб. Среди причин — увеличение объёмов пошива форменного обмундирования, специальной и рабочей одежды, а также ограничение импорта в целом.
В секторе утилизации отходов Россия зависит от поставок импортного оборудования, поэтому придётся либо перепроектировать объекты, либо закупать технику из дружественных стран, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По её словам, импортозамещение в данном случае нерациональная мера, поскольку сроки ограничены: 100% отходов должно сортироваться, а захоронение сократиться на 50% к 2030 году.
Пользователи и СМИ сообщают, что не могут скачать и установить Windows 10 и Windows 11 с официального сайта Microsoft без VPN. Агентство ТАСС запросило у компании комментарий, но та на запрос пока не ответила.
Приехали, выходим)
это на тему проклятий теремка, что макдаки не платили аренду тк генерили трафик - у них аренда условно 0, поэтому и хотят поднять
Ничего страшного. Точка подпишет новый договор и просто поднимет цены конкретно в этой точке. Это очень просто )
Цитата очень короткая по сравнению с вашим комментарием — его контекст непонятен.
📰 Коротко о главном.
– $/€ те же: 56,71/59,32 ₽
– BFS к марту 2023-го планирует произвести отечественные банкоматы, с Эльбрусом и ПО РФ
– Mango прекращает прямы продажи, магазины станут франшизами
– Молдавия запретила часть тв-передач и военных фильмов РФ
– ТЦ «Сиайл» в СПб хочет расторгнуть аренду с Вкусноточкой – из-за них ТЦ может недосчитаться посетителей
– санкции США против РФ не так хороши для них, как казалось, говорит Ругер
– Косачев считает, что Литва нарушила массу соглашений, прекратив транзит в Калининград
– Швыдкой: «Импортозамещать всё кино бессмысленно, но долю кино РФ увеличить до 45%»
– компании РФ подумывают о выходе на рынки Евразийского союза
– Дании угрожает газовый кризис
– иностранных студентов в вузах РФ станет меньше. Выручит дистанционка
– в СПб дешевеет буквально всё по итогам мая: ₽ крепнет, дорогие товары уходят
– пошив обмундирования и спецодежды увеличил оборот производителей одежды СПБ в 2,1 раза.
🎉 Сегодня:
День медицинского работника;
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта;
День отца;
Всемирный день детского футбола;
Международный день прогулки!
Желаю всем прекрасного воскресенья!
#сокр
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
Калининграду немножко будет бо-бо) А вообще, не наладить морское сообщение с регионом, который в 146 случаях из 100 могут по сухопутке перекрыть - это верх геополитических решений. Дед в бункере конечно как всегда переиграл жителей Расиюшки
Как отец не могу не пропустить свой же день)
День отца в октябре же?
Спасибо. Ваш комментарий гораздо лучше, чем основной пост.
И сегодня нет (
Что нет?
Терпеть - теперь в РФ это спорт.
Приглашаю экспертов из комментариев vc.ru прокомментировать эту новость с учётом того что "курс совершенно рисованный и не имеет никакого отношения к реальности"?
А что там комментировать?
В феврале пришёл писец логистике, цены выросли. Сейчас упали, но не на уровень февраля, так как спрос падает. Денег у людей больше не становится.
А вот это уже серьезно ((
Военные действия вблизи гос. границы - хйня
Отзыв иностранных самолетов и отказ их обслуживания - хйня
Массовый отток корпораций из РФ - хйня
Ограничение на снятие валюты - хйня
Блокировка свифт у значительной части банков - хйня
Отключение эпл- и гугл-пэй - хйня
Невозможность скачать вин без ВПН - А вот это уже серьезно
(список должен быть длиннее, но для шутки хватит и так)
Хз, мы россияне спокойно платим за содержание и ничего))
«долю отечественных кинокартин всё же можно увеличить хотя бы до 45%» – а не 146% ли сейчас занимает отечественное кино в выживающих кинотеатрах? И не путает ли педали этот господин?
Даже запуск старых картин ничего не дает, люди уже давно смотрят всё дома через подписки или через ВК.
Я не "ватник", но... В США считают, что их же санкции им вредят, в Дании тоже проблемы с газом признают, Шольц, Макрон и итальянский премьер (извините, забыл его фамилию), по слухам, дошедшим до прессы, давили на Зеленского, чтобы он начал переговоры с Россией. Это что, капитуляцией Украины начинает пахнуть или как?
Когда в Европе начинают повышаться цены на газ и прочие вещи, наши люди стремительно беднеют. инфляция пробивает потолки, много продукции просто исчезло с прилавков магазинов и аптек. Можно быть просто адекватным человеком и давно уже понять, если на Западе возникают финансовые проблемы, то в это время у нас в РФ начинается полный абзац. Толстый сохнет, а вот худой дохнет.
Процессоры Эльбрус негде выпускать, а они на нем что-то выпускать планируют.. Клоунская какая-то пропаганда.
Курсы и биржи.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,65 рубля.
Зачем мне курс USDT?
Пиздец Швыдкой долбоёб, хотя он всегда блестал своей глупостью.
У меня раньше была идея устраиваться на работу в магазины и офисы и развращать сотрудников своей ленью. Мне все равно за деньги работать не надо, это было бы так весело. Но мне даже такой фигней ради хорошего настроения лень заниматься. Я как-то раз в жизни на работу устраивался, меня коллеги не допоняли, когда на их рассказ о том, что за сверхурочные больше платят ответил, что сам готов доплатить, лишь бы не обязательные сверхурочные. Или это обязательная стажировка была? Не помню