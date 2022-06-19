Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":445584,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":445584,"gtm":null} 2186 просмотров

Курсы и биржи

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,65 рубля.

Что происходит

Российский поставщик решений для систем банковского самообслуживания BFS собирается к февралю-марту 2023 года произвести отечественные банкоматы — с процессором «Эльбрус» и российским ПО. В первой партии выйдет не менее 1500 машин. И ими уже заинтересовались банки — например, ВТБ.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Ритейлер одежды Mango прекратит прямые продажи в России из-за «геополитической неопределённости». Согласно данным газеты El País, компания уже договорилась передать российским партнёрам 55 магазинов, которые после этого станут франшизами. 800 рабочих мест Mango сохранит. Первые две точки обещают передать уже на следующей неделе.

Молдавия запретила ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Такой законопроект уже принимали в 2017 году, но тогда он был направлен в целом на борьбу с «иностранной пропагандой».

Владелец ТЦ «Смайл» в Санкт-Петербурге хочет расторгнуть договор аренды с новым собственником сети ресторанов McDonald’s в России. «Ресторан, который откроется под брендом вашей сети, может снизить поток потенциальных посетителей. Новый бренд — это риск недополучения планируемой выручки (арендной платы)», — сказано в обращении. Там же владелец указал, что ресторан может остаться в ТЦ, если будет платить вдвое больше.

Санкции, введённые США против России, должны были принести пользу американским налогоплательщикам, а в итоге стали «выстрелом себе в ногу», заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер. «Нам рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам же пришлось платить за их содержание. Мы видим то же самое в случае с ценами на нефть, на продукты питания», — отметил он.

18 июня Литовские железные дороги сообщили Калининграду, что прекращают транзит ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что Литва таким образом нарушила соглашение о партнёрстве между Россией и ЕС, соглашение по тарифам и торговле ВТО и международные транспортные конвенции. «Литва — флагман разрушения международного права», — сказал он.

Представитель президента по международному культсотрудничеству Михаил Швыдкой считает: заниматься импортозамещением всего кинопространства бессмысленно. Но долю отечественных кинокартин всё же можно увеличить хотя бы до 45%, если государство поможет деньгами. «В 1940-х годах Сталин сказал: "Зачем нам столько фильмов? Надо делать только шедевры". Но мы должны понимать — американская киноиндустрия производит в год около 350-400 фильмов для проката. Сколько вы знаете из них? В лучшем случае 20-25. Чтобы получить эти 25 картин, нужно снять 400», — пояснил он.

Отечественные компании думают о выходе на рынки Евразийского союза, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов. Это в первую очередь Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь. Одна из причин в том, что аудитории этих стран «похожи на россиян ментально и ценят российские товары».

Дании грозит кризис газоснабжения. Цены на газ растут, производство дорожает, а вместе с ним растёт и стоимость товаров — в том числе для самих датчан. Об этом сообщил отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис. Компании рисуют лишиться газоснабжения и закрыться. Италия настроена оптимистичнее. В нефтегазовой группе Eni заявляют, что страна сможет пережить следующую зиму, если заручится поддержкой других поставщиков газа.

Из-за проблем с логистикой число иностранных студентов в российских вузах, скорее всего, сократится, говорит ректор МГУ Виктор Садовничий. Однако университеты, по словам реактора, сделают всё возможное, чтобы «сохранить приём» — в том числе подготовят дистанционные формы обучения. Сотрудничество с профессурой и научными школами других стран, считает Садовничий, должно оставаться независимым.

В Санкт-Петербурге по итогам мая сократились цены на бытовую технику и электронику. Фотоаппарты подешевели за месяц на 17,4%, бытовые плиты на 9%, флеш-накопители на 7,7%, ноутбуки и электрочаиники на 6,3%, миксеры и блендеры — на 5,8%. Глава «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров видит две причины: рубль укрепляется, наиболее дорогие товарные позиции уходят.

В январе-апреле 2022 года оборот производителей одежды из Санкт-Петербурга увеличился в 2,1 раза до 8 млрд рублей. по сравнению с аналогичным периодом 2021 году. В Ленобласти он вырос в 1,5 раза до 400 млн руб. Среди причин — увеличение объёмов пошива форменного обмундирования, специальной и рабочей одежды, а также ограничение импорта в целом.

В секторе утилизации отходов Россия зависит от поставок импортного оборудования, поэтому придётся либо перепроектировать объекты, либо закупать технику из дружественных стран, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По её словам, импортозамещение в данном случае нерациональная мера, поскольку сроки ограничены: 100% отходов должно сортироваться, а захоронение сократиться на 50% к 2030 году.