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Финансы
Подходящий глобус

Новости и тексты на фоне 117 дня «операции»: маркетплейсы начали параллельный импорт, банки продолжают сокращать офисы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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dev.by

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные и 20 июня: доллар — 56,71 рубль, евро — 59,32 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 17 июня: доллар — 56,37 рублей, евро — 58,87 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 06:00 мск — 54,78 рубля, евро — 57,63 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,5 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся от 63,22 рублей, евро — от 66,24 рублей.

Что происходит

Forbes рассказывает, как в условиях санкций сервисные «дочки» российских авиакомпаний ремонтируют лайнеры: где берут запчасти и безопасно ли покупать билеты на российские Boeing и Airbus.

«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала «операции». По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.

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Минпромторг просит правительство увеличить сроки выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность в онлайне, узнал «Ъ».

Газета также пишет, что власти вместе с экспертами готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. О разработке законопроекта о регулировании игровой индустрии пишут «Ведомости».

До 26 июня в Госдуме должны рассмотреть законопроект, который позволит НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем, которые ушли из России.

Российские банки продолжают сокращать офисы: это может обернуться для клиентов проблемами, а для сотрудников — сокращениями. По оценкам экспертов, только последний фактор позволит банкам сэкономить до 100 млрд рублей в год.

Сегмент складской недвижимости может очень пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тысяч м², ожидают консультанты. Это минимум за 13 лет.

Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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43 комментария
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Betty Boop

В скрепных головах - без перемен! Все дело в том, что у них ПЗУ в голове, вместо ОЗУ. Прошивается только подключением через телевизионный интерфейс.

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Лимита

Там CD-R

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Замкнутый Слава

Поцарапанный?

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Лимита

поКАЦАПарапанный

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Замкнутый Слава

Во один такой уже прибежал начал какулями кидаться!

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Замкнутый Слава

Третий!

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Остальной файл

Хорош, их тут оформленная группа.
Странных людей, которые считают, что они вправе думать вслух, что все есть и будет хорошо, а другие не вправе, что плохо.
Что никто тут не пришёл соответствовать их мироизмышлениям, у них не хватает, им пахать надо, оперативки маловато.

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Замкнутый Слава

Судя по однообразности комментариев и скорости кидания это один и тот-же! Но вы правы больше не буду!

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Остальной файл

Вот больше и не надо.
Ну посмотри, сидят взрослые люди и минусят из темы в тему, всё, максимум, что они могут сделать😂
А мы не минусим. Вот и вопрос, кто находится в своём возрасте в большем уровне психологической зрелости. Зато на словах у них все хорошо, а будет ещё лучше😂

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Замкнутый Слава

О второй!

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Dzan Yang

До слез, вот честно, аж слеза потекла 😂

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Чуждый микроскоп

📰 Коротко о главном.

– $/€ те же: 56,71/59,32 ₽
– Forbes рассказал о сервисных «дочках» авиакомпаний РФ
– ЯМаркет будет ввозить товары по параллельному импорту, Озон – следующий
– Минпромторг: увеличить сроки выдачи фарм. лицензий онлайн
– власти готовят поддержку индустрии игр
– госдума рассмотрит ЗП, позволяющий НСПК поддерживать работу карт зарубежных систем
– банки РФ сокращают офисы: возможны проблемы для клиентов и сокращения, но экономия до 100 млрд ₽/год
– спрос на склады упадёт в 2022-: в 4 раза в МСК и области.

🎉 Сегодня:
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России;
Всемирный день беженцев;
Всемирный день мотоциклиста;
Всемирный день защиты слонов в зоопарках!

Желаю всем великолепного дня!

#сокр

(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)

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Виктория Никанорова

день беженцев как никогда актуален

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Чуждый микроскоп

К сожалению, он актуален постоянно )-:

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Многие бокалы

С днем защиты слонов!

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Замкнутый Слава

Спасибо!

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Чуждый микроскоп

Пожалуйста! Хорошего дня!

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Замкнутый Слава

И вам! И нам всем!!!

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Остальной файл

И с мотоциклистами! Кто мы без них, и без трансплантологии😂

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Чуждый микроскоп

Угрюмые пешеходы? (-:

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Остальной файл

Автовладельцы с целыми зеркалами.

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Постнатальный анализ

«Надеемся на понимание». Продуктовые магазины начали забирать всю еду при покупке меньше чем на 2000 рублей

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Замкнутый Слава

Это где такое? Какие именно?

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Это шутка об уровне инфляции и стоимости одного похода в маг за продуктами на семью.

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Постнатальный анализ

Это про Тинькофф, если кто не понял)

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Betty Boop

Заморозка комиссии! Ахаха, мне кажется, или абсолютно все меры поддержки сводятся к тому, что замораживают комиссии. При этом не важно, что нет ни самого магазина, ни игр, ни разработчиков, которые туда теоретически хотят что-то делать хорошее! Главное объявить, что они может быть пока не будут брать этого проценты (но налоги продолжат).

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Замкнутый Слава

Пока нудные...
Но статья дополняется!

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Чуждый микроскоп

Нужно читать короткие (-:
Тоже нудно, но короче/быстрее!

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Dzan Yang

Дед сказал что все идёт по плану, херовый у полудохлого план судя по новостям 😂

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Лимита

Я не говорил что он делает хорошие дела и ему надо ставить памятник, я лишь спросил морально ли желать человеку смерти.

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Слегка Придурковатый

Допустим, тот же Яндекс.Маркет или Озон через так называемый параллельный импорт начнут продавать телефоны/телевизоры Самсунг. Я, предположим, купил такую технику, она мне пришла, и тут хуяк - никак этот аппарат активировать не могу. Ну потому что это же одобренный нашими чуткими властями параллельный импорт, блять, со всеми вытекающими.

Почему-то мне кажется, что я устану возвращать бабки с маркетплейса за такой подарочек. Роспотребнадзор, адвокаты, суды.

А гарантии какие будут на эти товары? Про ремонт у официалов вообще забыть можно будет.

Что-то я разошёлся, извините. Слава правящей партии, слава великому кормчему! Слава всем нам!

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Юрий Долгоруков

"Сегмент складской недвижимости может очень пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тысяч м², ожидают консультанты. Это минимум за 13 лет."
Вот вам и спрогнозируемое время,когда все наладится,не скоро ...

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LB
«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала «операции». По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.

Рыночек адаптируется, это хорошо.
Жаль что с авторынком всё грустно, и даже с учетом параллельного импорта, начинается много подводных камней с гарантией.

Газета также пишет, что власти вместе с экспертами готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. О разработке законопроекта о регулировании игровой индустрии пишут «Ведомости».

Опять же, хорошая новость. Надеюсь наши разработчики обратят наконец то внимание на этот рынок. С учетом того что опыт у людей есть. Очень жаль, что только сейчас начали этим заниматься :(

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Замкнутый Слава

Ага щас! Начали они заниматься! Не заниматься они начали а как и всегда только обсуждать проблему!

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Чуждый микроскоп

А много чем начали заниматься только сейчас. Да вот прям всем, чем начали (-:
Лишь бы это не было как с 2014-го по февраль 2022-го, только для названия.

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MariMinskaya54

Ничего интересного в этот раз,ждем карандашик)

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Замкнутый Слава

Ну друзья! С Днём защиты слонов и мотоциклистов!

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Skyray

Я вот дизайню, и добрая часть сервисов теперь работает через костыли.

А что касается разработчиков игр, там ресурсов нужно в разы больше: от кода до визуала с анимацией.
Есть условия для разработки?)

А когда они были: много игр делалось и поддерживалось?

Фарисеи.

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Skyray

Все вот эти политики поддержек созданы чтобы предотвратить отток умов.
Боюсь там, где банки экономят закрывая сами себя отток неизбежен 👣

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Александр Иванов

Закрывая офисы банки будут увольнять самый низовой персонал (операционистов). Обычно это низкооплачиваемый труд людей не всегда даже с высшим образованием, вряд ли эти люди поедут за границу, они там просто не нужны со своими знаниями. При этом банки уже много лет развивают удаленные сервисы (клиенту не надо идти в офис, что бы получить услугу). Отсюда и вытекает сокращение офисов.

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Последовательный Денис

Все пишут про параллельный импорт, что вот прям завтра и все это легко и просто..
Мне кажется, что это далеко не так. Все будет очень сложно, и очень дорого.

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Знатный Тролль

А ФАСовец Шося в интервью сказал, что товары будут дешевле.

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Allestor Klei
До 26 июня в Госдуме должны рассмотреть законопроект, который позволит НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем, которые ушли из России.

Лучше бы НСПК приватизировали, чтобы карты visa и mastercard вернуться могли, ибо ЦБ и так под санкциями

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