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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные и 20 июня: доллар — 56,71 рубль, евро — 59,32 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 17 июня: доллар — 56,37 рублей, евро — 58,87 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 06:00 мск — 54,78 рубля, евро — 57,63 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,5 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся от 63,22 рублей, евро — от 66,24 рублей.

Что происходит

Forbes рассказывает, как в условиях санкций сервисные «дочки» российских авиакомпаний ремонтируют лайнеры: где берут запчасти и безопасно ли покупать билеты на российские Boeing и Airbus.

«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала «операции». По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.

Минпромторг просит правительство увеличить сроки выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность в онлайне, узнал «Ъ».

Газета также пишет, что власти вместе с экспертами готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. О разработке законопроекта о регулировании игровой индустрии пишут «Ведомости».

До 26 июня в Госдуме должны рассмотреть законопроект, который позволит НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем, которые ушли из России.

Российские банки продолжают сокращать офисы: это может обернуться для клиентов проблемами, а для сотрудников — сокращениями. По оценкам экспертов, только последний фактор позволит банкам сэкономить до 100 млрд рублей в год.

Сегмент складской недвижимости может очень пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тысяч м², ожидают консультанты. Это минимум за 13 лет.

Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.