Новости и тексты на фоне 117 дня «операции»: маркетплейсы начали параллельный импорт, банки продолжают сокращать офисы Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные и 20 июня: доллар — 56,71 рубль, евро — 59,32 рубля.
Курсы на закрытии Мосбиржи 17 июня: доллар — 56,37 рублей, евро — 58,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,5 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся от 63,22 рублей, евро — от 66,24 рублей.
Что происходит
Forbes рассказывает, как в условиях санкций сервисные «дочки» российских авиакомпаний ремонтируют лайнеры: где берут запчасти и безопасно ли покупать билеты на российские Boeing и Airbus.
«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенного ещё до начала «операции». По словам источника «Ъ», маркетплейс займётся ввозом продукции по параллельному импорту. Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon.
Минпромторг просит правительство увеличить сроки выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность в онлайне, узнал «Ъ».
Газета также пишет, что власти вместе с экспертами готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. О разработке законопроекта о регулировании игровой индустрии пишут «Ведомости».
До 26 июня в Госдуме должны рассмотреть законопроект, который позволит НСПК выполнять определенные функции для поддержания работы карт международных платежных систем, которые ушли из России.
Российские банки продолжают сокращать офисы: это может обернуться для клиентов проблемами, а для сотрудников — сокращениями. По оценкам экспертов, только последний фактор позволит банкам сэкономить до 100 млрд рублей в год.
Сегмент складской недвижимости может очень пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тысяч м², ожидают консультанты. Это минимум за 13 лет.
Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.
В скрепных головах - без перемен! Все дело в том, что у них ПЗУ в голове, вместо ОЗУ. Прошивается только подключением через телевизионный интерфейс.
Там CD-R
Поцарапанный?
поКАЦАПарапанный
Во один такой уже прибежал начал какулями кидаться!
Третий!
Хорош, их тут оформленная группа.
Странных людей, которые считают, что они вправе думать вслух, что все есть и будет хорошо, а другие не вправе, что плохо.
Что никто тут не пришёл соответствовать их мироизмышлениям, у них не хватает, им пахать надо, оперативки маловато.
Судя по однообразности комментариев и скорости кидания это один и тот-же! Но вы правы больше не буду!
Вот больше и не надо.
Ну посмотри, сидят взрослые люди и минусят из темы в тему, всё, максимум, что они могут сделать😂
А мы не минусим. Вот и вопрос, кто находится в своём возрасте в большем уровне психологической зрелости. Зато на словах у них все хорошо, а будет ещё лучше😂
О второй!
До слез, вот честно, аж слеза потекла 😂
📰 Коротко о главном.
– $/€ те же: 56,71/59,32 ₽
– Forbes рассказал о сервисных «дочках» авиакомпаний РФ
– ЯМаркет будет ввозить товары по параллельному импорту, Озон – следующий
– Минпромторг: увеличить сроки выдачи фарм. лицензий онлайн
– власти готовят поддержку индустрии игр
– госдума рассмотрит ЗП, позволяющий НСПК поддерживать работу карт зарубежных систем
– банки РФ сокращают офисы: возможны проблемы для клиентов и сокращения, но экономия до 100 млрд ₽/год
– спрос на склады упадёт в 2022-: в 4 раза в МСК и области.
🎉 Сегодня:
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России;
Всемирный день беженцев;
Всемирный день мотоциклиста;
Всемирный день защиты слонов в зоопарках!
Желаю всем великолепного дня!
#сокр
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
день беженцев как никогда актуален
К сожалению, он актуален постоянно )-:
С днем защиты слонов!
Спасибо!
Пожалуйста! Хорошего дня!
И вам! И нам всем!!!
И с мотоциклистами! Кто мы без них, и без трансплантологии😂
Угрюмые пешеходы? (-:
Автовладельцы с целыми зеркалами.
«Надеемся на понимание». Продуктовые магазины начали забирать всю еду при покупке меньше чем на 2000 рублей
Это где такое? Какие именно?
Это шутка об уровне инфляции и стоимости одного похода в маг за продуктами на семью.
Это про Тинькофф, если кто не понял)
Заморозка комиссии! Ахаха, мне кажется, или абсолютно все меры поддержки сводятся к тому, что замораживают комиссии. При этом не важно, что нет ни самого магазина, ни игр, ни разработчиков, которые туда теоретически хотят что-то делать хорошее! Главное объявить, что они может быть пока не будут брать этого проценты (но налоги продолжат).
Пока нудные...
Но статья дополняется!
Нужно читать короткие (-:
Тоже нудно, но короче/быстрее!
Дед сказал что все идёт по плану, херовый у полудохлого план судя по новостям 😂
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Я не говорил что он делает хорошие дела и ему надо ставить памятник, я лишь спросил морально ли желать человеку смерти.
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Допустим, тот же Яндекс.Маркет или Озон через так называемый параллельный импорт начнут продавать телефоны/телевизоры Самсунг. Я, предположим, купил такую технику, она мне пришла, и тут хуяк - никак этот аппарат активировать не могу. Ну потому что это же одобренный нашими чуткими властями параллельный импорт, блять, со всеми вытекающими.
Почему-то мне кажется, что я устану возвращать бабки с маркетплейса за такой подарочек. Роспотребнадзор, адвокаты, суды.
А гарантии какие будут на эти товары? Про ремонт у официалов вообще забыть можно будет.
Что-то я разошёлся, извините. Слава правящей партии, слава великому кормчему! Слава всем нам!
"Сегмент складской недвижимости может очень пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года спрос на такие объекты в Москве и Подмосковье снизится почти в четыре раза, до 700 тысяч м², ожидают консультанты. Это минимум за 13 лет."
Вот вам и спрогнозируемое время,когда все наладится,не скоро ...
Рыночек адаптируется, это хорошо.Газета также пишет, что власти вместе с экспертами готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. О разработке законопроекта о регулировании игровой индустрии пишут «Ведомости».
Жаль что с авторынком всё грустно, и даже с учетом параллельного импорта, начинается много подводных камней с гарантией.
Опять же, хорошая новость. Надеюсь наши разработчики обратят наконец то внимание на этот рынок. С учетом того что опыт у людей есть. Очень жаль, что только сейчас начали этим заниматься :(
Ага щас! Начали они заниматься! Не заниматься они начали а как и всегда только обсуждать проблему!
А много чем начали заниматься только сейчас. Да вот прям всем, чем начали (-:
Лишь бы это не было как с 2014-го по февраль 2022-го, только для названия.
Ничего интересного в этот раз,ждем карандашик)
Ну друзья! С Днём защиты слонов и мотоциклистов!
Я вот дизайню, и добрая часть сервисов теперь работает через костыли.
А что касается разработчиков игр, там ресурсов нужно в разы больше: от кода до визуала с анимацией.
Есть условия для разработки?)
А когда они были: много игр делалось и поддерживалось?
Фарисеи.
Все вот эти политики поддержек созданы чтобы предотвратить отток умов.
Боюсь там, где банки экономят закрывая сами себя отток неизбежен 👣
Закрывая офисы банки будут увольнять самый низовой персонал (операционистов). Обычно это низкооплачиваемый труд людей не всегда даже с высшим образованием, вряд ли эти люди поедут за границу, они там просто не нужны со своими знаниями. При этом банки уже много лет развивают удаленные сервисы (клиенту не надо идти в офис, что бы получить услугу). Отсюда и вытекает сокращение офисов.
Все пишут про параллельный импорт, что вот прям завтра и все это легко и просто..
Мне кажется, что это далеко не так. Все будет очень сложно, и очень дорого.
А ФАСовец Шося в интервью сказал, что товары будут дешевле.
Лучше бы НСПК приватизировали, чтобы карты visa и mastercard вернуться могли, ибо ЦБ и так под санкциями