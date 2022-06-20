Финансы
Подходящий глобус

«Яндекс» подписал соглашение о выкупе 93,2% своих облигаций Статьи редакции

Держатели получат деньги и акции компании.

  • Речь идёт о конвертируемых облигациях «Яндекса», выпущенных в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года.
  • Сделку по выкупу 93,2% бумаг компания планирует закрыть 22 июня 2022 года, поскольку основные условия для этого уже выполнены.
  • По условиям соглашения, за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V.
  • «Яндекс» предварительно договорился с держателями облигаций об условиях их выкупа в июне. 16 июня компания сообщила, что подписала соглашение о выкупе 84,9% конвертируемых облигаций.
  • В конце февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. После этого «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта, если из-за приостановки торгов держатели облигаций потребуют их досрочного выкупа. Но компания отмечала, что пока об этом речи не идёт.

#новость #яндекс

3004 просмотров
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9 комментариев
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Чуждый микроскоп

Что ж всё на 22 июня выпадает? Вкусноточки в Питере открываются, Яндекс сделку по выкупу закроет.

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Andre Macareno

И немцы вторгаются…

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Лимита

Яндекс мог бы стать мировой компанией, но нацисты помешали....

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Jay Green

нацисты не субьект а инструмент.

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Лимита

Это был сарказм

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Jay Green

к врачу уже обращался?

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Григорий Савин
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Платон Щукин

Что поделаешь :)

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Кадастр

- Больной перед смертью потел?
- Да!
- Это хорошо.

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