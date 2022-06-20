«Яндекс» подписал соглашение о выкупе 93,2% своих облигаций Статьи редакции
Держатели получат деньги и акции компании.
- Речь идёт о конвертируемых облигациях «Яндекса», выпущенных в 2020 году со сроком погашения в марте 2025 года.
- Сделку по выкупу 93,2% бумаг компания планирует закрыть 22 июня 2022 года, поскольку основные условия для этого уже выполнены.
- По условиям соглашения, за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций держатели получат $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V.
- «Яндекс» предварительно договорился с держателями облигаций об условиях их выкупа в июне. 16 июня компания сообщила, что подписала соглашение о выкупе 84,9% конвертируемых облигаций.
- В конце февраля Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. После этого «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта, если из-за приостановки торгов держатели облигаций потребуют их досрочного выкупа. Но компания отмечала, что пока об этом речи не идёт.
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Что ж всё на 22 июня выпадает? Вкусноточки в Питере открываются, Яндекс сделку по выкупу закроет.
И немцы вторгаются…
Яндекс мог бы стать мировой компанией, но нацисты помешали....
нацисты не субьект а инструмент.
Это был сарказм
к врачу уже обращался?
Что поделаешь :)
- Больной перед смертью потел?
- Да!
- Это хорошо.