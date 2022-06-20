Финансы
Роковой магнит

«СПБ Биржа» и брокеры хотят создать биржу в Казахстане, где россияне смогут торговать иностранными акциями — Frank Media Статьи редакции

А российские компании — привлекать иностранный капитал.

  • «СПБ биржа», Freedom Holding и другие участники рынка обсуждают идею создания новой биржи на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждения этой концепции.
  • Такая площадка позволила бы российским компаниям привлекать иностранный капитал, а «СПБ Бирже» и инвесторам — торговать иностранными бумагами в том случае, если зарубежные инфраструктуры полностью запретят проводить сделки и платежи.
  • На площадке смогут торговаться иностранные акции «во всех часовых поясах», а российские брокеры, у которых уже есть или появятся отделения в Казахстане, на Кипре или в других офшорных зонах — предоставлять инвесторам доступ к иностранным акциям в обход российской инфраструктуре.
  • Пока идея только на этапе обсуждения, детали ещё не проработали, говорят источники издания. «СПБ Биржа» может участвовать в проекте, потому что у неё есть технологии торговли, а Freedom Holding — из-за связей в Казахстане и клиентской базы. Также в создании площадки предложили поучаствовать и другим инвесторам, предполагается, что среди них могут быть игроки как из Казахстана, так и из Китая и США.
  • Идею такого «инвестиционного хаба» поддержал ЦБ — из-за возможности опосредовано привлекать иностранный капитал в Россию, говорит один из источников. «Это будет попытка сделать клон расширенного российского рынка с нерезидентами, который существовал до начала “спецоперации”», — поясняет другой.
  • Frank Media направил запрос в ЦБ, «СПБ Биржу», Мосбиржу и Freedom Holding.

#новость #цб #казахстан

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43 комментария
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Dzan Yang

Учитывая позицию Токаева, сильно сомневаюсь в успехе данного мероприятия

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Последовательный Денис

И еще вопрос, как долго эта биржа просуществует, пока ее не включат под вторичные санкции

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Лимита

Ну с Кисимжимиливечем Токаевым Путин уж как нибудь договорится)

https://youtu.be/InKoNYfnCWE

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nanochat.ru

Позиция Токаева вроде не определяет там всё. Пока действия Токаева не вызывают буругт у людей Назарбаева с последующими попытками майданов, то вроде бы в принципе никому не важно что у него за позиция.

Ну и вроде СПб биржа и так позволяет попивая сок у себя в квартале в Москве торговать этими вашими иностранными акциями.

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Лимита

ЛИКБЕЗ

https://youtu.be/ykcWuCY8Y4U

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nanochat.ru

Там политолог чё-то с пробелами: например на вопрос "сам ли создал Токаев январские события" пошёл в какую-то муть, мол какие-то "социальнее взрывы", не указав прямо на банальную причину - "Назарбаев уепал Токаеву". Даже в Москве Навальнистов надо на улицы за руку выводить организацией митингов через соцвети, а в такой восточной стране как Казахстан-то тем более.

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Лимита

Он там четко говорит "назарбаевский клан атаковал Токаева"... Только что смотрел...

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Gutal1n

Ликбез и Наки в одном предложении. Это новый анекдот что ли? Это ж спидинфо оппозиционное. Все слухи и чепуху озвучивает. Его смотреть можно только с очень хорошим критическим мышлением, да и то не его, а некоторых его гостей

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Лимита

Наки сам там ничего не озвучивает, озвучивает политолог из Казахстана Досым Сатпаев...

Вы сами каких взглядов?

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ilia

Да не суть: попасть под вторичные санкции ни Токаеву, ни людям Назарбаева не хочется, особенно после недавних волнений.

И непонятно что Россия может дать взамен такого риска - нефти в КЗ и так хватает.

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Dmitry

Кто же будет связываться со всей этой инфраструктурой после того что было? Инфраструктура рф и все что с ней связано дискредитировала себя на много лет вперёд

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nanochat.ru

Инфраструктура РФ вроде норм работает, пока её не блокируют извне.

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Лимита

Я больше не ходок на биржы СНГ))

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Kesha Pazzy

Я больше не ходок на биржи....
{Классно, хорошая мысля}.
...на биржи СНГ
{Эх, а так хорошо начиналось}

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Лимита

Только в собственное здоровье теперь буду вкладывать, хочу дожить до окончания оплат репараций Украине...

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Kesha Pazzy

...

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Лимита

А чего ты стёрла) ты же там лимитчиков оскорбляла, да лимитчики бедные рабочие и вся их вина в том что у них не было права свободно перемещаться внутри СССР.

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Kesha Pazzy

Комментарий стерт, так как не по теме. Это как в теме о Кз писать про Украину.
А по теме: люди плохо знают Кз. Никакой биржи не будет.

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Kesha Pazzy

..

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Лимита

Типичное пренебрежительное отношение к лимитчикам... Вы понимаете что это вас характеризует не с лучшей стороны?

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Степан Степан

Казахстан чет беса гонит в последнее время. Я бы с ними не связывался сейчас, а то подлянка неизбежна, да и токаев в сторону ЮСЭЙ поглядывает, так что не факт что долго поторгуем.

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Dmitry

Беса твой бункерный гонит

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Степан Степан

Однако ж к "нашему бункерному" ваш раскосый в начале года прибежал утирая сопли и прося ввести войска.

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Dimitri

И что дальше? Он должен теперь всю жизнь перед ним на колени падать? У него свои интересы и он на вряд ли заинтересован идти на дно с бункерным. Казахи тоже не очень в этом заинтересованы.

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Степан Степан

Ну как минимум выдерживать нейтралитет, Сербам это удается. А если ты бежишь с криком "Вовочка спаси", а затем в своей стране сквозь пальцы смотришь на русофобские настроения и поддерживаешь санкции, то как это называется ? Союзников себе одних надо выбирать, а не метаться как проститутка. Так то все шансы были в петле болтаться в январе от благодарных сограждан.

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Maxim Petrukhin

Ага. И потом... ничего. 😁 Крым не признал, на ЛДНР положил, санкции фактически поддержал. Почти как Лукашенко. "Чо ты мне сделаешь я в другом городе" ©.

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Лимита

"Ваш раскосый" Вы что рассист?

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Лимита

"Казахстан гонит беса"

И правда с удовольствием посмотрел ПМЭФ где Токаев гонял бесов))

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under construction

САРАЙ-БИРЖА

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Rha

А разве запрет не направлен против Русских? Т.е. даже если они откроют представительство, то это не тоже самое что бутылку газировки перевезти контрафактную. Просто запретят Русским покупать акции.

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Лимита

О каких русских русских идёт речь? Санкции только на русских наложили?

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Maxim Petrukhin

Почему вы пишите Русских, а не РУССКИХ? Вы что, русофоб?

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Лимита

Но главное слово Русских он пишет с заглавной буквы...

Соловьев главный русофоб.

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Kesha Pazzy

...

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Александр RazzOne

С акциями значит вопросик решается, хорошо...А криптовалюту, извините, где прикупить пока биточек ползёт вниз?

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Вадим Д.

Все инвесторы должны стать нерусскими? И не прикроется ли эта инициатива при малейшем «пуке» международных финансовых организаций?

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Андрей Рядькин

замороженные в НРД освободят?

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Kesha Pazzy

Ага. И приплатят сверху.

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Андрей Рядькин

скорей бы уже

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ether-zombie

Сообщение удалено

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Salena_ya

Или приморозят ещё и то, что не заморожено пока

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Daily Science

...а казахи смогут получить вторичные санкции

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Forgotten Games

Если я правильно понял, то вторичка, если в данном случае она возможна будет (в санкциях запутался просто), будет грозить тем, кто будет с нашими бумагами работать. У казахов просто биржа намечается. Анекдот про член и изнасилование помните? Как то так.

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