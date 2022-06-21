Новости и тексты на фоне 118 дня «операции»: в России создают шеринг станков, банки снижают ставки по льготной ипотеке Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 56,17 рубль, евро — 58,8 рубля.
Курсы на зарытии Мосбиржи 20 июня: доллар — 55,63 рублей, евро — 58,85 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,24 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,42 рублей, евро — по 65,68 рублей.
«СПб биржа» объявила о старте торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже, но доступ к ним массовый инвестор пока не получит.
Стало хуже
Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса, узнал РБК. За банками оставят обязанность выплачивать проценты по валютным депозитам компаний, но разрешат компенсировать потери за счёт ввода комиссий, следует из законопроекта Минэкономразвития. Эта мера позволит банкам снизить издержки.
Рост производства, сокращение экспорта и снижение внутреннего спроса из-за падения доходов населения могут ухудшить положение российских производителей свинины. Участники рынка опасаются, что оптовая стоимость мяса может снизиться на 5–10% по итогам года — это грозит уходом с рынка части игроков.
По данным «Сбериндекса» на 19 июня, номинальные расходы на товары и услуги выросли на 7,5% год к году. С учётом инфляции (16,69% год к году на 10 июня) цифры отражают разную степень падения реального спроса.
Импорт легковых автомобилей в Россию из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте, следует из таможенной статистики КНР.
Стало лучше
На ПМЭФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Крупнейшие банки уже начали улучшать условия: Forbes рассказывает, как поменялись ставки у топ-10 российских банков.
Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ. Среди них освобождение от подоходного налога всех выплат при увольнении и снятие возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги, выяснил РБК.
Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станков. Это должно загрузить простаивающее оборудование и заполнить брешь из-за ухода иностранцев.
Роспатент зарегистрировал заявки «Вкусно и точка» на новые товарные знаки: самого «Вкусно и точка», а также названий блюд — «Биг бифсти», «Мега джуси» и других.
В российском магазине приложений NashStore начали появляться иностранные сервисы.
А что стало
Директор по развитию Carprice Кирилл Иванов размышляет в интервью «Ъ» о будущем рынка машин с пробегом: как граждане завышают цены на свои машины при продаже, тренде по замене автомобилей на китайские из-за отсутствия запчастей, а также о невозможности наполнить рынок только за счет параллельного импорта.
Новости предыдущего дня, 20 июня — здесь.
Мега Джуси?
Кто-нибудь угомоните их наконец!
Как говорил один знакомый ресторатор: "Пеките голубцы!"
«Биг бифсти», как они это придумали? Предлагаю варианты: Биг рабсти, курабург, сыропут
Стало лучше!
Стало хуже!
Стало стало!
Ну с обновлением вас!
Почему ботов не банят ?
Помогают выполнять KPI по комментариям под постами.
Вас давно вместе с 15 рублёвым Dear Moscow пора уже забанить.
С обнулением
Ну вот видите, ЦБ вроде бы и погрозил пальчиком на счёт комиссий, а в итоге сам же их и одобрил. Фу таким быть.
Я больше не могу читать новости, но и не читать я их тоже не могу.
И ещё, почему-то инстинктивно перестал верить хорошим новостям ...
Новость и не должна быть хорошей. Она должна быть цепляющей и интригующей, чтобы на неё хотелось кликнуть. И вообще, можно больше не читать новости, если пользоваться обычным...
Удар! Ой не ни удар...даже китайцы уходят...
Шеринг станков, это сильно, это когда сам работаешь и ещё сам за эту работу платишь?
Плата за вход на работу!
Шеринг станков - побрился сам, передай другому. Прекрасная Расия будущего.
Вообще-то нет. Вас видимо тогда наебали
Ситидрайв, Яндекс драйв, Белка кар - уже задумались!
Ведь зачем каршеринг если можно самому собрать себе ласточку? - «конструктор» для взрослых 😅🤔
📰 Коротко о главном.
– $/€ чуть вниз: 56,17/58,8 ₽
– банки обязаны платить % по валютным депозитам компаний, но они могут вводить комиссии
– положение РФ производителей свинины ухудшится, часть игроков может покинуть рынок
– расходы на товары и услуги на 7,5% (с инфляцией на 16,69%)
– импорт авто из Китая в РФ падает
– банки начинают снижать ипотеку до 7%
– 3 новые льготы по НДФЛ от Минфина
– новый сервис – шеринг станков
– «Вкусно и точка» регистрирует новые тов. знаки
– появились иностранные сервисы в нашсторе
– директор по развитию Caprice Иванов размышляет о будущем машин с пробегом.
🎉 Сегодня:
День кинологических подразделений МВД России;
Рождение Вышня-Перуна (славяне);
Всемирный день гидрографии;
Всемирный день гуманизма;
Международный день скейтбординга;
День селфи;
Международный день празднования солнцестояния;
Международный день йоги!
Желаю всем замечательного дня!
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
Ещё короче: Пока не сдох.
Крабсбургер не патентуют пока? А рояль с сыром?