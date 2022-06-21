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Сергей Киселев / Информационное агентство «Москва»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 21 июня: доллар — 56,17 рубль, евро — 58,8 рубля.

Курсы на зарытии Мосбиржи 20 июня: доллар — 55,63 рублей, евро — 58,85 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 22:26 мск — 54,89 рубля, евро — 57,65 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,24 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,42 рублей, евро — по 65,68 рублей.

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«СПб биржа» объявила о старте торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже, но доступ к ним массовый инвестор пока не получит.

Стало хуже

Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса, узнал РБК. За банками оставят обязанность выплачивать проценты по валютным депозитам компаний, но разрешат компенсировать потери за счёт ввода комиссий, следует из законопроекта Минэкономразвития. Эта мера позволит банкам снизить издержки.

Рост производства, сокращение экспорта и снижение внутреннего спроса из-за падения доходов населения могут ухудшить положение российских производителей свинины. Участники рынка опасаются, что оптовая стоимость мяса может снизиться на 5–10% по итогам года — это грозит уходом с рынка части игроков.

По данным «Сбериндекса» на 19 июня, номинальные расходы на товары и услуги выросли на 7,5% год к году. С учётом инфляции (16,69% год к году на 10 июня) цифры отражают разную степень падения реального спроса.

Импорт легковых автомобилей в Россию из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до $32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте, следует из таможенной статистики КНР.

Стало лучше

На ПМЭФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Крупнейшие банки уже начали улучшать условия: Forbes рассказывает, как поменялись ставки у топ-10 российских банков.

Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ. Среди них освобождение от подоходного налога всех выплат при увольнении и снятие возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги, выяснил РБК.

Совладельцы «Трансмашхолдинга» создают сервис шеринга станков. Это должно загрузить простаивающее оборудование и заполнить брешь из-за ухода иностранцев.

Роспатент зарегистрировал заявки «Вкусно и точка» на новые товарные знаки: самого «Вкусно и точка», а также названий блюд — «Биг бифсти», «Мега джуси» и других.

В российском магазине приложений NashStore начали появляться иностранные сервисы.

А что стало

Директор по развитию Carprice Кирилл Иванов размышляет в интервью «Ъ» о будущем рынка машин с пробегом: как граждане завышают цены на свои машины при продаже, тренде по замене автомобилей на китайские из-за отсутствия запчастей, а также о невозможности наполнить рынок только за счет параллельного импорта.

Новости предыдущего дня, 20 июня — здесь.