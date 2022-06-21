Минэкономразвития определило механизм отрицательных ставок для бизнеса по валютным вкладам — РБК Статьи редакции
Поправки нужны, чтобы «снизить концентрацию средств в валюте» в банках.
- С копией законопроекта Минэкономразвития ознакомился РБК, её подлинность подтвердил источник, участвующий в обсуждении.
- Законопроект позволяет банкам взимать с корпоративных клиентов комиссию по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключённые договоры.
- Такая схема нужна, чтобы банки могли фактически применять отрицательные ставки по депозитам, которые не допускаются Гражданским кодексом. Вклад или депозит определяется законом как сумма средств, переданная вкладчиком банку в целях получения дохода: если вкладчик не получает дохода, то формально такой продукт не может признаваться вкладом или депозитом, поясняет издание.
- Поправки поддержали в Минфине и ЦБ, следует из документа. В Банке России отметили, что они разрабатывались «при активном участии» регулятора и в случае принятия законопроекта должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования. В Минэкономразвития и Минфине не ответили на запросы РБК.
- Бизнес-объединения «Опора России» и «Деловая Россия» считают, что механизм не затронет широкий круг российских компаний, а сами изменения для бизнеса «не столь критичны». Сейчас валюту на депозитах держат крупные компании с валютной выручкой и импортёры с излишками валюты, отметили в «Деловой России». В «Опоре» указали, что многие вкладывались в валютные депозиты из инвестиционных соображений.
- В мае 2022 года введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.
1845 просмотров
Денафикация, демилитаризация, теперь девалютизация. Ублюдки решили что им виднее какая Россия нужна народу
Будущее здесь выглядит всё более мрачным.
Нужна деублюдизация
Так большинство народа не против
Охренеть. Задним числом вводят, по уже заключенным договорам. Интересный прецедент, следующим шагом можно и ставки по кредитам/депозитам менять. Равно как и налоги за прошлые годы насчитывать.
Мы для государства не более чем налогоплательщики..
Скорее данники.
Новая реинкарнация Золотой орды. Не случайно некоторые историки говорят, что Золотая орда переродилась в Московское государство
8 июня 2022:
Госдума России приняла в третьем чтении закон, предоставляющий президенту право замораживать счета россиян в банках. Как следует из поправок к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», Владимир Путин может вводить ряд ограничений на счета и вклады, тем самым «замораживать имущество» россиян.
Президент РФ получил право ограничить и запретить операции с иностранной валютой для россиян и граждан других стран, а также установить особый порядок сделок с лицами из недружественных для России стран. Также Владимир Путин может вводить требования для покупки и продажи валюты на бирже, определяя приоритеты для отдельных участников
Как говорится, без комментариев
А не засланный казачок наш, так называемый, президент?
Как вы могли подумать подобное, он настоящий патриот, как и Горбачев и Ельцин до него (сарказмище).
Ссылку на закон дайте пожалуйста, с этой вот фразой "предоставляющий президенту право замораживать счета россиян в банках? Или очередной кликбейт на Российском ресурсе из страны чуть западнее?
Это был вопрос времени, государство это главный мошенник.
Ну так назовут их не налогами, а какими-нибудь сборами и всё станет законным)
Ничего-ничего, и до физических лиц доберутся
Zлядь, мне чтобы обналичить доллары, придется его продать по курсу 55 на счете и купить в ссаном банке по 67. Скажите, что за пиzdez ?
Или использовать USDT.
Да и куда выводить то?) Скамный BankOff *обнулся с нашими деньгами.
Если находишься внутри этой страны - то только в наличку.
Ну в России без вариантов
Ну, я про то, что схема «псевдодоллары -> USDT -> наличка» дает немножко менее грустный курс, даже несмотря на все возможные комиссии.
Видимо только за границей
Так победим
По 67? Это где такой курс?)
Минэкономразвития (размышляет):
- Ну раз вклад или депозит не может по закону таковым называться, в случае, если вкладчик не получает дохода, тогда... тогда назовём его... отрицательным вкладом!
Минфин и ЦБ (хором):
- Умеешь, могёшь!
Что-то не очень понятно: «чтобы банки могли фактически применять отрицательные ставки по депозитам, которые не допускаются Гражданским кодексом». Ставки не допускаются или депозиты? И не нарушение ли это ГК в таком случае?
Что за бред-то вообще?
Сейчас корпоративные клиенты и с валютой. А через недельку можно и на физиков с ₽ распространить?
отрицательные ставки не допускаются, теперь их можно применять, а кто то реально верил что Тинькофф вводил свои комиссии потому что захотелось а не по указке сверху)))
Тинькофф просто вторая ласточка (-: С 36-м местом!
Так и не будет отрицательных ставок, просто комиссию вкатят которая по итогу выше выплаченных процентов. Все законно, а че)
Надеемся на понимание
"Законопроект позволяет банкам взимать с корпоративных клиентов комиссию по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключённые договоры."
Так выглядит практическое подтверждение тезиса, что стране нужны инвестиции
Или новый царь.
Нужны много человечков дееспособных, которых можно обдирать ежемесячно, а всех будущих налогоплательщиков угнали в забой, поэтому повышаем тарифы тем кто ещё самостоятельно ходит.
грязные зелёные бумажки
Very very dirty.
Ржомба :-Д
Гражданский кодекс
В основе ГК РФ лежит кодекс Наполеона,немедленно отменить!
Пиздец, опять холдить рубли(
Даешь старые добрые 30 р. за доллар!