Финансы
Рациональный историк

Минэкономразвития определило механизм отрицательных ставок для бизнеса по валютным вкладам — РБК Статьи редакции

Поправки нужны, чтобы «снизить концентрацию средств в валюте» в банках.

  • С копией законопроекта Минэкономразвития ознакомился РБК, её подлинность подтвердил источник, участвующий в обсуждении.
  • Законопроект позволяет банкам взимать с корпоративных клиентов комиссию по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключённые договоры.
  • Такая схема нужна, чтобы банки могли фактически применять отрицательные ставки по депозитам, которые не допускаются Гражданским кодексом. Вклад или депозит определяется законом как сумма средств, переданная вкладчиком банку в целях получения дохода: если вкладчик не получает дохода, то формально такой продукт не может признаваться вкладом или депозитом, поясняет издание.
  • Поправки поддержали в Минфине и ЦБ, следует из документа. В Банке России отметили, что они разрабатывались «при активном участии» регулятора и в случае принятия законопроекта должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования. В Минэкономразвития и Минфине не ответили на запросы РБК.
  • Бизнес-объединения «Опора России» и «Деловая Россия» считают, что механизм не затронет широкий круг российских компаний, а сами изменения для бизнеса «не столь критичны». Сейчас валюту на депозитах держат крупные компании с валютной выручкой и импортёры с излишками валюты, отметили в «Деловой России». В «Опоре» указали, что многие вкладывались в валютные депозиты из инвестиционных соображений.
  • В мае 2022 года введение отрицательных ставок по валютным вкладам в рамках дедолларизации допустил ЦБ — но только для юрлиц. Госдума уже рассматривает этот вопрос, говорил регулятор. Введение отрицательных ставок для физлиц не обсуждалось.

#новость #валюта #вклады #цб

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41 комментарий
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Александр Еремин

Денафикация, демилитаризация, теперь девалютизация. Ублюдки решили что им виднее какая Россия нужна народу

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Вадим Трушин

Будущее здесь выглядит всё более мрачным.

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Знатный Тролль

Нужна деублюдизация

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Rnatery

Так большинство народа не против

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Andrew Volosnikov

Охренеть. Задним числом вводят, по уже заключенным договорам. Интересный прецедент, следующим шагом можно и ставки по кредитам/депозитам менять. Равно как и налоги за прошлые годы насчитывать.

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Парфен Рогожин

Мы для государства не более чем налогоплательщики..

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arty

Скорее данники.

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Котик Котиков

Новая реинкарнация Золотой орды. Не случайно некоторые историки говорят, что Золотая орда переродилась в Московское государство

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Станислав Леонидович

8 июня 2022:
Госдума России приняла в третьем чтении закон, предоставляющий президенту право замораживать счета россиян в банках. Как следует из поправок к закону «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств», Владимир Путин может вводить ряд ограничений на счета и вклады, тем самым «замораживать имущество» россиян.

Президент РФ получил право ограничить и запретить операции с иностранной валютой для россиян и граждан других стран, а также установить особый порядок сделок с лицами из недружественных для России стран. Также Владимир Путин может вводить требования для покупки и продажи валюты на бирже, определяя приоритеты для отдельных участников

Как говорится, без комментариев

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Andrew Volosnikov

А не засланный казачок наш, так называемый, президент?

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Дмитрий Филиппов

Как вы могли подумать подобное, он настоящий патриот, как и Горбачев и Ельцин до него (сарказмище).

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Сергей Д.

Ссылку на закон дайте пожалуйста, с этой вот фразой "предоставляющий президенту право замораживать счета россиян в банках? Или очередной кликбейт на Российском ресурсе из страны чуть западнее?

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Константин Хиксводел

Это был вопрос времени, государство это главный мошенник.

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Soulis

Ну так назовут их не налогами, а какими-нибудь сборами и всё станет законным)

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Парфен Рогожин

Ничего-ничего, и до физических лиц доберутся

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Дмитрий Филиппов

Zлядь, мне чтобы обналичить доллары, придется его продать по курсу 55 на счете и купить в ссаном банке по 67. Скажите, что за пиzdez ?

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Shoo

Или использовать USDT.

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Дмитрий Филиппов

Да и куда выводить то?) Скамный BankOff *обнулся с нашими деньгами.

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Shoo

Если находишься внутри этой страны - то только в наличку.

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Дмитрий Филиппов

Ну в России без вариантов

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Shoo

Ну, я про то, что схема «псевдодоллары -> USDT -> наличка» дает немножко менее грустный курс, даже несмотря на все возможные комиссии.

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Котик Котиков

Видимо только за границей

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Станислав Леонидович

Так победим

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Константин Хиксводел

По 67? Это где такой курс?)

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Дед Велосипед
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Слегка Придурковатый

Минэкономразвития (размышляет):
- Ну раз вклад или депозит не может по закону таковым называться, в случае, если вкладчик не получает дохода, тогда... тогда назовём его... отрицательным вкладом!
Минфин и ЦБ (хором):
- Умеешь, могёшь!

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Вадим Д.

Что-то не очень понятно: «чтобы банки могли фактически применять отрицательные ставки по депозитам, которые не допускаются Гражданским кодексом». Ставки не допускаются или депозиты? И не нарушение ли это ГК в таком случае?
Что за бред-то вообще?
Сейчас корпоративные клиенты и с валютой. А через недельку можно и на физиков с ₽ распространить?

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Michael Varnavskiy

отрицательные ставки не допускаются, теперь их можно применять, а кто то реально верил что Тинькофф вводил свои комиссии потому что захотелось а не по указке сверху)))

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Вадим Д.

Тинькофф просто вторая ласточка (-: С 36-м местом!

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Константин Хиксводел

Так и не будет отрицательных ставок, просто комиссию вкатят которая по итогу выше выплаченных процентов. Все законно, а че)

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Кирилл Ермаков

Надеемся на понимание

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under construction

"Законопроект позволяет банкам взимать с корпоративных клиентов комиссию по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Её размер может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключённые договоры."

Так выглядит практическое подтверждение тезиса, что стране нужны инвестиции

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Антон Толстой

Или новый царь.

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Константин Хиксводел

Нужны много человечков дееспособных, которых можно обдирать ежемесячно, а всех будущих налогоплательщиков угнали в забой, поэтому повышаем тарифы тем кто ещё самостоятельно ходит.

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Dmitry Pasyutin

грязные зелёные бумажки

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Джахор Дырдырдаев

Very very dirty.

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Джахор Дырдырдаев

Ржомба :-Д

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Альберт Булавин

Гражданский кодекс

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роман долгополов

В основе ГК РФ лежит кодекс Наполеона,немедленно отменить!

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Джахор Дырдырдаев

Пиздец, опять холдить рубли(

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Вектореан Элон

Даешь старые добрые 30 р. за доллар!

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