Минфин предложил отменить НДФЛ с компенсаций при увольнениях и ещё две налоговые льготы — РБК Статьи редакции
Так ведомство хочет повысить «объективность и социальную справедливость».
- Минфин предложил несколько льгот при уплате НДФЛ для «повышения объективности, социальной справедливости и решения неурегулированных вопросов». Об этом пишет РБК со ссылкой на проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Документ подтвердил близкий к министерству источник.
- Ведомство предлагает освободить от налога на прибыль все компенсации при увольнении работника. Сейчас это работает только при сокращении или ликвидации компании, или если сумма пособия не превышает трёхкратный размер среднего заработка за месяц (на Крайнем Севере — шестикратный размер).
- Минфин также предлагает дать право возвращать расходы на лечение детей, признанных судом недееспособными, вне зависимости от их возраста. Сейчас вычет оформляют только до 18 лет.
- Ещё одна льгота — снижение срока владения унаследованной, приватизированной или подаренной недвижимостью для отмены уплаты НДФЛ при её продаже. На сколько лет снизить срок, решат региональные власти. Сейчас налог от продажи не надо платить, если прошёл минимальный срок владения: три года для подаренного близкими родственниками жилья, пять лет — в остальных случаях.
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Минфину нужно налоги вообще убрать при зп до 50к. И так денег нет, ещё и налог этот в 5к.
Ага, и повысить тем у кого больше 50к. Отличный план.
Ну правильно, налог на роскошь же. Для большинства населения страны зп в 50К - это уже сейчас роскошь, а в ближайшем будущем будет несбыточной мечтой.
Можно для начало закончить СВО и каждый день сотни миллионов долларов экономить. Тогда и не нужно налоги поднимать ни для кого.
Снижение срока унаследованного имущества, точно пойдет на пользу. После принятия наследства (допустим квартиры от бабушки) при продаже в срок до 3 лет необходимо выплатить 13% налога от продажи, что только не делается что бы не платить налог и занижается стоимость и заключают неимоверные договоры. Ну вступил в наследство если были долги оплатил их, какие ещё 13%.
В заголовке "отменить НДФЛ при увольнении", в тексте "освободить от налога на прибыль при увольнении". В итоге что? Подозреваю, что ошибка в текста
НДФЛ и есть налог на прибыль (для физ. лиц)
НДФЛ - налог на доход физических лиц. Вы отличаете доход от прибыли?
Какая в жопу разница, суть одна
Разницы по сути нет, читатель поймет, но с точки зрения редактуры это ошибка, причем грубоватая, так как налог на прибыль присущ только ЮЛ, и читая "освободить от налога на прибыль компенсации работнику", читается, что освободится работодатель от налога, которым компенсации и так не облагаются, потому что это расход с его точки зрения, а не доход. Это просто неграмотно написанный кусок
Прибыль... Ну т.е. убыток
может пойдет на пользу
Хоть что-то дельное, да.
"Минфин также предлагает дать право возвращать расходы на лечение детей, признанных судом недееспособными, вне зависимости от их возраста. Сейчас вычет оформляют только до 18 лет."- вот за это моё уважение
Ну хз. За что уважение. За то что они перестали различать инвалидов по возрасту. Интересно сейчас до сих нужно подтверждать инвалидность людей у которых нет конечностей.
ничего себе, хоть какие-то новости которые тебя не расстраивают
Что-то в последнее время, как мне показалось, участились предложения с льготами
Что раньше мешало сделать это?
Выходит, что отсутствие СВО мешало. Хехе.