Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года Статьи редакции
Евро опускался ниже 58 рублей.
- Доллар на Мосбирже обновил минимум за семь лет и на минимуме стоил 54,83 рубля. На 10:37 мск курс составляет 55,11 рублей.
- Биржевой курс евро опустился до 57,99 рубля на 10:37 мск, минимум с начала торгов — 57,62 рубля. Впервые с мая 2022 года.
- Рубль укрепляется последние несколько месяцев, несмотря на «военную операцию» и санкции. Среди причин The Bell в мае называл быстрый рост экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта и жёстких ограничений на покупку валюты. Экспортёры с конца февраля были обязаны продавать 80% валютной выручки.
- В июне, после отмены части ограничений, поддержку рублю оказывают подготовка компаний-экспортёров к пику налоговых платежей июня и высокие цены на нефть, отмечают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики.
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Зато цены минимум как до спецоперации когда курс был по 75-80, а то и выше. Почему-то курс рубля на 2015 вернулся, а цены нет.
Да пилять потому что ничего не едет сюда. 100000 раз уже писали. Для таких людей как вы, всегда будет херово.
Зато ватаны искренне уверены, что это барыги задрали цены на тысячи процентов. В городских пабликах "подслушано в" постоянно требуют ФАС, администрацию города, и Обаму проверить цены на масло, молоко, творог и так далее и немедленно наказать виновных
Инфляция ;)
Сейчас тут в коментах расскажут почему это плохо.
и этим комментарием ты подразумеваешь, насколько ты выше всех и только ты знаешь почему это хорошо?
И отлично, что расскажут. Представьте, что у людей может быть отличное от вас мнение. Да, это невероятно, но так бывает.
Тем временем цены в магазинах: "а нам по барабану, пам-пам-пам"
При том если бакс снова выйдет за цену 90 цены в магазинах снова пойдут в рост и это норма в рыночной экономике
Хотелось бы увидеть 30 рублей, как в детсве. Жаль только ни к чему хорошему это бы не привело
у всех разное детство, некоторые и по 60 копеек видели
Боюсь, что 30-ти рублевый доллар сейчас не вернёт, как в детстве, хлеб по 10, бензин по 20 и Октавию за 700к =)
Тогда бутылка кефира будет 3 бакса стоить, дороже чем в Америках этих ваших.
В моем детстве он 6 стоил,а евро и не существовало еще
Если я купил 100 долларов, это считается что я инвестор?
по курсу 130? тогда да
время фиксировать прибыль
Ну теперь когда ублюдки из АлиЭкспресс Русс закрыли оплату в киви то как то грустно стало конечно
Так МИР работает на Али
надо чтоб пользователи не ленились и ставили им заслуженную 1 звезду в Плэй Маркете. пишут, что это из-за прокладки в лице маил.ру, которые решили срубить легкого бабла.
По такой цене можно купить реальную валюту? Реальную "бумагу", а не виртуальные фантики? Подскажите обменник, я попрошу знакомых закупиться ))
https://ligovka.ru/ - это в Питере. в Италии не знаю где
Чёрный рынок
Кто в теме, у ЦБ вообще есть ресурсы сейчас влиять на курс рубля? По факту они отрезаны от закупок валюты и выполнять бюджетное правило не смогут даже при желании?
Да какая разница, по такому курсу все равно не купить ни доллар, ни за доллары.
Пока импорт в прежних объемах не восстановится ничего не поделать.
Ну как минимум можно отменить «продажу газа за рубли» и негативные ставки на валютные счета. Это сильно влияет на курс.
Сейчас валюту будут брать и уже берут с простого народа. Новые ограничения в валютных вкладов и лимиты на swift переводы яркий тому пример.
Людям ничего не остаётся, как идти в банк и менять валюту на рубли, так как держать их не выгодно.
@Андрей Иванов
налички нет и попробуйте купить по такому курсу
отлично, теперь в комментах как надо!
Почему нет до сих пор коммента, что налички нет и попробуйте купить по такому курсу
Молвят,что есть,но редко попадается.
А так,чёрный рынок наше все
Самое время закупаться электроникой заграницей, если бы не проблемы с логистикой.
АлиЭкспресс уже прикрыл лавочку с низким курсом через киви)
Осталось найти магазины готовые принимать оплату
А что, так можно было?
Временное явление,очень ненадолго
Рубль стронг
Закупаюсь по полной. Дайте два!
А уровень технологичного импорта до уровня 89го.
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Импорт: am I a joke to you?
вроде новость хорошая, вроде и радоваться нужно, но что-то оказывается это вообще не хорошо
А для чего сейчас следить за курсом доллара?
На Мосбирже упал курс $, а вместе с ним окончательно упало и понимание связи курса валют с ценами.
А где шутка про "продаете-показываю-красивое"?
Хутин ф педро