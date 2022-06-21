Финансы
Рациональный историк

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года Статьи редакции

Евро опускался ниже 58 рублей.

  • Доллар на Мосбирже обновил минимум за семь лет и на минимуме стоил 54,83 рубля. На 10:37 мск курс составляет 55,11 рублей.
  • Биржевой курс евро опустился до 57,99 рубля на 10:37 мск, минимум с начала торгов — 57,62 рубля. Впервые с мая 2022 года.
  • Рубль укрепляется последние несколько месяцев, несмотря на «военную операцию» и санкции. Среди причин The Bell в мае называл быстрый рост экспорта в денежном выражении на фоне обвала импорта и жёстких ограничений на покупку валюты. Экспортёры с конца февраля были обязаны продавать 80% валютной выручки.
  • В июне, после отмены части ограничений, поддержку рублю оказывают подготовка компаний-экспортёров к пику налоговых платежей июня и высокие цены на нефть, отмечают аналитики «Интерфакс-ЦЭА». Кроме того, рынок продолжает анализировать заявления российских властей относительно дальнейшей финансовой политики.
Финансы
Рая Хачатрян
Рубль крепче, чем в январе: аналитики говорят, почему это случилось, и делают прогнозы на лето Статьи редакции

Сейчас европейцы всё же платят за газ в рублях, а экспортёры продают валютную выручку, которую реже покупают.

График курса рубля с декабря 2021 года по 27 мая 2022 года

#новость #доллар #евро

3058 просмотров
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108 комментариев
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Dimitri

Зато цены минимум как до спецоперации когда курс был по 75-80, а то и выше. Почему-то курс рубля на 2015 вернулся, а цены нет.

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Артем П.

Да пилять потому что ничего не едет сюда. 100000 раз уже писали. Для таких людей как вы, всегда будет херово.

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18 комментариев
Мурад Муртазалиев

Зато ватаны искренне уверены, что это барыги задрали цены на тысячи процентов. В городских пабликах "подслушано в" постоянно требуют ФАС, администрацию города, и Обаму проверить цены на масло, молоко, творог и так далее и немедленно наказать виновных

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1 комментарий
Oleg Zhuravlev

Инфляция ;)

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Артем Акулов

Сейчас тут в коментах расскажут почему это плохо.

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Роберт Кшижинский

и этим комментарием ты подразумеваешь, насколько ты выше всех и только ты знаешь почему это хорошо?

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1 комментарий
Никита Давыдов

И отлично, что расскажут. Представьте, что у людей может быть отличное от вас мнение. Да, это невероятно, но так бывает.

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3 комментария
Erik Olsen

Тем временем цены в магазинах: "а нам по барабану, пам-пам-пам"

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Максим Полуэктов

При том если бакс снова выйдет за цену 90 цены в магазинах снова пойдут в рост и это норма в рыночной экономике

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1 комментарий
Анна Корзун

Хотелось бы увидеть 30 рублей, как в детсве. Жаль только ни к чему хорошему это бы не привело

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Anatoly Ivanov

у всех разное детство, некоторые и по 60 копеек видели

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3 комментария
Kaly Stainless

Боюсь, что 30-ти рублевый доллар сейчас не вернёт, как в детстве, хлеб по 10, бензин по 20 и Октавию за 700к =)

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Иван Крючков

Тогда бутылка кефира будет 3 бакса стоить, дороже чем в Америках этих ваших.

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Александр Рудаков

В моем детстве он 6 стоил,а евро и не существовало еще

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Иван Засунько
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Слегка Придурковатый
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ВК
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1 комментарий
Skyray

Если я купил 100 долларов, это считается что я инвестор?

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Андрей Иванов

по курсу 130? тогда да

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2 комментария
Vladislav S

время фиксировать прибыль

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Семён Сердюков

Ну теперь когда ублюдки из АлиЭкспресс Русс закрыли оплату в киви то как то грустно стало конечно

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cepera

Так МИР работает на Али

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3 комментария
Dmitriy

надо чтоб пользователи не ленились и ставили им заслуженную 1 звезду в Плэй Маркете. пишут, что это из-за прокладки в лице маил.ру, которые решили срубить легкого бабла.

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Olesia Shikhareva

По такой цене можно купить реальную валюту? Реальную "бумагу", а не виртуальные фантики? Подскажите обменник, я попрошу знакомых закупиться ))

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Андрей Иванов

https://ligovka.ru/ - это в Питере. в Италии не знаю где

Центр обмена СКВ Лиговский - обмен валюты
В нашем Центре обмена валюты "Лиговский" вы можете купить или продать не только доллары США и…
ligovka.ru
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2 комментария
Роберт Депримов

Чёрный рынок

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SYNACK

Кто в теме, у ЦБ вообще есть ресурсы сейчас влиять на курс рубля? По факту они отрезаны от закупок валюты и выполнять бюджетное правило не смогут даже при желании?

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Betty Boop

Да какая разница, по такому курсу все равно не купить ни доллар, ни за доллары.

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18 комментариев
Рамиль

Пока импорт в прежних объемах не восстановится ничего не поделать.

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Dimitri

Ну как минимум можно отменить «продажу газа за рубли» и негативные ставки на валютные счета. Это сильно влияет на курс.

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2 комментария
Рузаль Абдуллин

Сейчас валюту будут брать и уже берут с простого народа. Новые ограничения в валютных вкладов и лимиты на swift переводы яркий тому пример.
Людям ничего не остаётся, как идти в банк и менять валюту на рубли, так как держать их не выгодно.

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Администратор Аккаунта

@Андрей Иванов
налички нет и попробуйте купить по такому курсу

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Андрей Иванов

отлично, теперь в комментах как надо!

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Андрей Иванов

Почему нет до сих пор коммента, что налички нет и попробуйте купить по такому курсу

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Роберт Депримов

Молвят,что есть,но редко попадается.
А так,чёрный рынок наше все

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Revenant

Самое время закупаться электроникой заграницей, если бы не проблемы с логистикой.

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Павел Перминов

АлиЭкспресс уже прикрыл лавочку с низким курсом через киви)

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3 комментария
Семён Сердюков

Осталось найти магазины готовые принимать оплату

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Джон Картошкин

А что, так можно было?

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Виктор Сивашев

Временное явление,очень ненадолго

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Михаил

Рубль стронг

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Petr0vich71

Закупаюсь по полной. Дайте два!

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Alexey Melikhov

А уровень технологичного импорта до уровня 89го.

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Александр Смирнов

Комментарий недоступен

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Timur Abbasov

Импорт: am I a joke to you?

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Сергей Елисеев

вроде новость хорошая, вроде и радоваться нужно, но что-то оказывается это вообще не хорошо

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Михаил Иванович

А для чего сейчас следить за курсом доллара?

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Вадим Д.

На Мосбирже упал курс $, а вместе с ним окончательно упало и понимание связи курса валют с ценами.

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Ваша совесть

А где шутка про "продаете-показываю-красивое"?

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Джонни Лавджой

Хутин ф педро

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