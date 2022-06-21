В качестве альтернативы банки предлагают перевести валюту в рубли, а потом отправлять.

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Валютные переводы в другие российские банки со счетов ВТБ приостановлены из-за «международных санкций». Отправить деньги можно только через конвертацию в рубли, рассказали «РИА Новости» в колл-центре банка.

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ВТБ ищет альтернативные варианты для переводов. Без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам, рассказали агентству в пресс-службе банка.

По данным на сайте «Сбера», есть сложности с переводом валюты в некоторые банки, не указано какие. В службе поддержки банка также рекомендуют сначала перевести деньги в рубли, а потом переводить.

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что сейчас не получится перевести валюту в другой банк. «Из-за введённых ограничений зарубежные банки, участвующие в любых валютных переводах, могут их заблокировать. Мы не можем повлиять на их решение или снять блокировку самостоятельно, поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки». Ограничение действует для долларов и евро. Если отправить эту валюту на счёт в «Альфа-банке», он тоже не придёт.

«Тинькофф» ограничил перевод валюты в некоторые банки, например, в ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ, «Альфа-банк», «Росгосстрах банк», «Восточный» и «Вьетнамско-Российский совместный банк». В остальные банки перевести валюту по России можно, в том числе и в Сбер».