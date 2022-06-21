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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер», ВТБ и «Альфа-банк» ограничили перевод долларов и евро в другие российские банки Статьи редакции

В качестве альтернативы банки предлагают перевести валюту в рубли, а потом отправлять.

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Валютные переводы в другие российские банки со счетов ВТБ приостановлены из-за «международных санкций». Отправить деньги можно только через конвертацию в рубли, рассказали «РИА Новости» в колл-центре банка.

ВТБ ищет альтернативные варианты для переводов. Без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам, рассказали агентству в пресс-службе банка.

По данным на сайте «Сбера», есть сложности с переводом валюты в некоторые банки, не указано какие. В службе поддержки банка также рекомендуют сначала перевести деньги в рубли, а потом переводить.

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что сейчас не получится перевести валюту в другой банк. «Из-за введённых ограничений зарубежные банки, участвующие в любых валютных переводах, могут их заблокировать. Мы не можем повлиять на их решение или снять блокировку самостоятельно, поэтому отключили переводы как в зарубежные, так и в отечественные банки». Ограничение действует для долларов и евро. Если отправить эту валюту на счёт в «Альфа-банке», он тоже не придёт.

«Тинькофф» ограничил перевод валюты в некоторые банки, например, в ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ, «Альфа-банк», «Росгосстрах банк», «Восточный» и «Вьетнамско-Российский совместный банк». В остальные банки перевести валюту по России можно, в том числе и в Сбер».

Редакция vc.ru отправила вопросы об ограничениях в «Сбер», ВТБ, банк «Открытие», «Новикомбанк», ПСБ и «Совкомбанк».

#новость #валюта

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70 комментариев
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Деда Миша

Могли бы ничего не ограничивать, нужно просто сделать комиссию 100%

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Игорь

Развелось идиотов...

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2 комментария
Невкусно и грустно

Вы приняты в правительство

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Вадим Д.

Офигенный перевод $ и € (-:
Отправь $ – получи ₽! Любопытная акция. Газ за ₽ и валюта за ₽.
Чуть погодя покупка валюты будет выглядеть так
– продайте мне $100
– с Вас 5600 ₽
– возьмите
– вот вам 5300 ₽, 300 ₽ – комиссия за операцию
– спасибо большое!

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Artem Tuichiev

Налог на валютные операции был самым очевидным решением на старте всей этой истории. Не знаю почему он не был введён, а были задействованы другие механизмы.
Но. Совершенно очевидно, что если на рынок пустят назад нерезидентов, то такой налог просто неизбежен.

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8 комментариев
ondefeat

Ну, это еще такие рассчеты если комиссия меньше суммы перевода. А иначе - "такие условия"

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Fred Han

Россия — уверенность в завтрашнем дне👍

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Лимита

"Родина тебя бросит сынок. Всегда"

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Игрок

Я надеюсь это троллинг

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1 комментарий
Dmitry Pasyutin

ну в принципе кое в чём можно быть уверенным

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Евгений Смирнов

Стабильность

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Слегка Придурковатый

Дедоллоризация завершена на 88,14%. Ожидайте.

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Ащьф Лштшфум

тонко! 😂

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1 комментарий
Aleksandr Starikov-Razborov

штош. пенять на банки тоже не стоит. они действуют, как здоровая финансовая система — избавляются от токсичных активов. а почему активы стали токсичными — вот верное направление мышления.

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A.V.

Только они зачем-то активно набирали эти токсичные активы месяц-два назад с повышенными ставками на валютные вклады. Так что можно и на банки попенять.

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3 комментария
Лимита

Неа.... Это токсичная финансовая система избавляется от здоровых активов...

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Лимита

Всё идёт к принудительной конвертации....

«Все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос» - Костин 2018 г.

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Dmitry Pasyutin

билеты банка приколов будут признаны официальной валютой

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Мурад Муртазалиев

А ещё месяц назад ватники доказывали, что электронные баксы лучше наличных

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Лимита

Они уже переключились и доказывают что рубль гляди как укрепился Америке капец...

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4 комментария
Никита Ярунин

Перевести в рубли по грабительскому курсу – отличное предложение. Надеемся на ваше понимание.

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Oleg Oleg

Не знаю о чем новость. например альфа-банк с самого начала заморозки валютных вкладов так и не переводил никуда валюту

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Юрий Коршев

Расскажите как перевести валюту из Тинькова в Сбер?

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красивое

10 дней назад 5к перевел с с тинька на сбер, за день управились, вложил во вклад :D
И ТОЛЬКО ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ ТРОНУТЬ ВКЛАД НА ГОД Я ВЗБУНУТЮСЬ И БУДУ ПИСАТЬ ПЛОХИЕ КОММ
ЕНТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ

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A.V.

Через рубли. Надеемся на понимание.

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Andrew

Через swift

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2 комментария
Илья Ив

Докатились до того, что даже внутри банков перевести нельзя
Какая же фантастика

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Антон Толстой

Вам де сказали на форуме. Не отсебе думать надота о стране. И дети вам скажут спасибо. Забыли только уточнить чьи дети спасибо скажут

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Шпуля Шунтиковна

Перевод в долларах в Альфа банке не возможно сделать уже как с месяц или даже больше!! Они только сейчас об этом объявили.

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Антон Толстой

Да будет срач.

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Медленный кот
В качестве альтернативы банки предлагают перевести валюту в рубли, а потом отправлять

— Слушай, Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесёшь меня…
— Это ты здорово придумал, Чебурашка!

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Стерлядка Вяленая

Вот зачем-то резко понадобилось, чтобы народ баксы переконвертировал. Интересно зачем? Курс бакса планируют на 200% увеличить через пару недель?!

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Сергей Старовойтов

Они раньше доллары вкладывали, теперь вкладывать их некуда. Вот и висят циферками на экране, прибыли не приносят. А банкам такое не нравится.

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Грузовой Илья

"Валютные переводы в другие российские банки со счетов ВТБ приостановлены из-за «международных санкций»."

Предлагаю заморозить все золотовалютные резервы недружественных стран, которые хранятся в России.!!

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Слегка Придурковатый

А между тем: сегодня в Бельгии состоялась церемония в честь человека, имя которого хорошо знакомо жителям юго-запада Москвы. Власти королевства вернули золотой зуб Патриса Лумумбы его родным из Демократической республики Конго, за независимость которой он боролся всю жизнь.

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Александр Пересветов

Какие плюсы минусы сейчас уходить в Райффайзен?

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Sergik MIRNIY

Лучше сразу депозит отдать в банк. А нам палочки, как трудодни при комунягах

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Олег Комаров

Вот они думают так усиленно, как же поступить, как перевести?! Конвертация в тенге, отправка голубями в Пекин или может на собачей упряжке?..
Все просто – не даёте перевести, выдавайте наличкой 😏

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Лимита

Они же только рублями выдадут!!

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Roman Kotov

Это тоже пройдет

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Max

Есть способ перевести доллары в другой банк без потерь:

1. ждете когда курс доллара падает и на бирже доллар начинает стоить меньше чем курс цб.

2. приходите в банк и просите выдать рубли с валютного счета по курсу цб, вас скорее всего пошлют к банкомату или скажут самому конвертировать через приложение, отказываетесь потому что в таких вариантах будет курс банка, настаиваете на выдачу через кассу по курсу цб. То ли из за некомпетентности сотрудников, толи из за команды сверху, про этот способ особо не рассказывают. По курсу цб можно получить только через кассу, но без заказа обычно много не дадут, а с заказом денег на день выдачи уже курс не подгадать.

3. можно рубли сразу же положить на счет и сделать банковский перевод в другой банк со своим брокером, обычно через пару часов рубли в новом банке, заводите их на биржу и покупаете доллары по биржевому курсу.

4. итого: у вас доллары в другом не подсанкционном банке и даже остались лишние рубли из за разницы курса цб и на бирже, только теперь неподсанкционные банки начинают требовать процент за хранение...

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Ekaterina Sidorova

Гений. А если у тебя УЖЕ доллары евро и другая валюта? И конвертить в рубли тебе не надо от слова СОВСЕМ.

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iMHO Tech

Так то и раньше нельзя было переводить валюту, с карты на карту покрайней мере

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Маргарин Зашибович
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Светлана Завацкая

Ну вот и всё, можно расходится. Рублики теперь в матрас зашивать будем.

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Ключевой химик

Спустя почти четыре месяца, подобные новости уже воспринимаются как заурядные. Мдаа

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Ekaterina Sidorova

В Альфе лавочка прикрыта уже давно. Так что это не новость. Но новость, что "Ограничение действует для долларов и евро" Мне банк сказал, что ЛЮБУЮ валюту сейчас выввести невозможно! Т.е. совсем. Так что здесь кто-то либо нагло врет либо недаговаривает.

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Никола

Было ожидаемо с учетом всей ситуации. Но наличку снять можно зато, в Альфе вчера несколько сотен долларов снял без проблем

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Ekaterina Sidorova

Ту, что была на счету до 9 марта?)

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