Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 54,70 рублей, евро — 57,45 рублей.

Курсы валют на закрытии Мосбиржи: доллар — 53,78 рублей, евро — 56,26 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:58 мск — 52,62 рубля, евро — 55,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,80 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,44 рублей, евро — по 63,45 рублей.

Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте.

Стало хуже

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» источники.

Минсельхоз не рассматривает возможность внесения напитков Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. По его данным, мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме.

С середины марта доля мобильных пользователей в России, которым поступали звонки мошенников с неизвестных номеров, начала расти и достигла к концу мая 12,5% от общего числа, сообщили в «Лаборатории Касперского».

На разработку импортозамещающих компонентов самолётов Sukhoi Superjet 100 потребуется потратить без учёта стоимости российских двигателей 50 млрд рублей.

Международные автоперевозчики оценили в 333 млрд рублей размер переплаты российских импортёров и экспортёров за доставку грузов между Россией и ЕС.

Стало лучше

Минпромторг и Минцифры совместно с АНО «Вычислительная техника» (среди учредителей — «Аквариус», Yadro, «Элемент» и другие) обсуждают критерии допуска к госзакупкам вычислительной техники и электроники, произведенных в странах ЕАЭС (кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), узнал «Ъ».

Госдума рассмотрит 22 июня законопроект, позволяющий подсанкционным банкам создавать специальные юрлица, в которые будут переданы их замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

А что стало

Forbes рассказывает, можно ли переориентировать российскую экономику на внутренний спрос. В условиях санкций экспорт уже не может быть главным фактором её роста.

Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.