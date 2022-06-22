Новости и тексты на фоне 119 дня «операции»: мошенники звонят чаще, Coca-Cola не хотят включать в параллельный импорт Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 54,70 рублей, евро — 57,45 рублей.
Курсы валют на закрытии Мосбиржи: доллар — 53,78 рублей, евро — 56,26 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,80 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,44 рублей, евро — по 63,45 рублей.
Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте.
Стало хуже
IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» источники.
Минсельхоз не рассматривает возможность внесения напитков Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. По его данным, мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме.
С середины марта доля мобильных пользователей в России, которым поступали звонки мошенников с неизвестных номеров, начала расти и достигла к концу мая 12,5% от общего числа, сообщили в «Лаборатории Касперского».
На разработку импортозамещающих компонентов самолётов Sukhoi Superjet 100 потребуется потратить без учёта стоимости российских двигателей 50 млрд рублей.
Международные автоперевозчики оценили в 333 млрд рублей размер переплаты российских импортёров и экспортёров за доставку грузов между Россией и ЕС.
Стало лучше
Минпромторг и Минцифры совместно с АНО «Вычислительная техника» (среди учредителей — «Аквариус», Yadro, «Элемент» и другие) обсуждают критерии допуска к госзакупкам вычислительной техники и электроники, произведенных в странах ЕАЭС (кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), узнал «Ъ».
Госдума рассмотрит 22 июня законопроект, позволяющий подсанкционным банкам создавать специальные юрлица, в которые будут переданы их замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.
А что стало
Forbes рассказывает, можно ли переориентировать российскую экономику на внутренний спрос. В условиях санкций экспорт уже не может быть главным фактором её роста.
Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.
⚡Захарова: кола может уходить, но коку мы никуда не выпустим.
Кока и сама их не отпускает.
Та же проблема стоит у всех уходящих..
Некому продать. Если продашь, как вывести деньги.
Постоянно проверяющие от госорганов. И т.д и т.п
И фактически сейчас стоит вопрос просто все бросить и уйти, или немного порыпаться и уйти.
«Банки попросили помощи, но сделали это без уважения», — сообщил представитель ЦБ.
Пыня сделал россию центром экономического притяжения наоборот. Теперь русские компании вынуждены бежать из собственной страны и открывать фирмы даже в Кыргызстане.
Ай-да дед, ай да вернул величие.
да лан, нормальная получилась программа по развитию экономики, ИТ и др отраслей в странах СНГ
Ваще. Никогда ещё метрополия своим колониям так не помогала 😏
Ваще. Никогда ещё метрополия своим колониям так не помогала 😏
Ты так говоришь, как будто вынуждены бежать из за "кровавой гэбни" внутри страны.
Но ты прав, Путин сделал так, что наглядно показал жителям и владельцам бизнеса, что такое швободка "цивилизованного" мира, на который все так хотели ровняться любители демократии. Она такая густая и нажористая, что приходится для ведения бизнеса, создавать кучу прокладок или бежать из своей же страны, что бы тебе цивилизованный мир не начал на лоб татуху набивать или звезду "правильного русского" выдавать.
Боюсь, что скоро мошенникам тоже придётся туго: ведь чтобы что-то отмутить, нужно, чтобы что-то было.
Я вообще не представляю как сейчас "служба безопасности Сбербанка" выводит деньги за рубеж с карт российских банков.
Крипта
📰 Коротко о главном.
– $/€ вниз: 54,7/57,45 ₽
– IKEA досрочно расторгает договоры аренды
– Минсельхоз не жаждет Coca-Cola в параллельном импорте
– звонки от мошенников составили 12,5% от общего числа в мае
– разработка своих компонентов SSJ-100 нужно 50 млрд ₽ (без двигателей)
– переплата за автоперевозки грузов РФ-ЕС составила 333 млрд ₽
– Минпромторг и Минцифры (всерьёз) обсуждают госзакупки выч. техники производства ЕАЭС
– Госдума рассмотрит создание спец. юрлиц банков для перевода замороженных активов и обязательств
– экономика РФ и внутренний спрос – возможно ли, размышляет Forbes.
🎉 Сегодня:
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны;
День Скипера Змея (Змеиный день) (славяне).
Желаю всем восхитительного дня!
(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)
Коротко, и только о самом главном: пока нет.
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Еще не вечер
Вопрос: насчёт электроники более-менее, а вот как много, какого уровня/качества и области применения (только промышленная?) вычислительной техники производит ЕАЭС? И если вычесть оттуда РФ, то что-то в этом направлении вообще производится? Просто действительно интересно.
Хотя, признаюсь, изрядная доля иронии, сарказма и скепсиса присутствует (-:
Говорят пиздатые счеты из дерева вырезают.
Так, +1 киргизам. А остальные? (-:
– у тебя моник всемирно известного Acer Integral из ЕАЭС?!
– да ну ты что! Реплика из Гондураса )-:
Просто через них будет проще завозить товар из европы и Китая
Это понятно, но ведь «произведенных в странах ЕАЭС» (-:
Выше указан принцип создания
О да, давно хотел прикупить пару баррелей нефти, цистерну газа, ну и тонну никеля на сдачу.
Сначала они планомерно уничтожают и не развивают внутренний спрос, а потом пытаются на него переориентировать) . Чтобы был внутренний спрос, надо было выращиват средний класс. Ну это который 17 тыс рублей и выше),
Появились позитивные новости в подборке!
Это про то, что мошенники звонят чаще? Теперь одиноким людям не так одиноко)
Не, я про главу: "Стало лучше" ))
Хутин-пуй
В Сбербанк оффлайн доллар по 74. Цифродоллар - это наеб для населения.
По SWIFT спокойно переводится в зарубежный банк и там снимается. В чем наёб?
в том, что из сбербанка невозможно перевести доллары?
Ещё один свидетель "цифровой доллар лучше наличного"
Мощности позволяют, но выпустить хотя бы одну газировку без сахара они до сих пор не додумались.
А зачем газировка без сахара нужна? Она же мерзкая и невкусная.
Каждому свое :)
М - минералка
На днях увидел вот такое импортозамещение в "Магните". Про вкус ничего не могу сказать, потому что эти напитки были дороже, чем стоявшая рядом пепси
Ого, на входе в магнит открылся портал в 90-е?
Мне кажется вот этот оранжевый цвет в бутылке должен получить официальное название - Agent orange 90
Очаковская кулкола уже поменяла дизайн? Кстати по вкусу более-менее, но по ощущением во все газировки стали меньше добавлять газа.
Хотя казалось бы, газа у нас теперь будет - хоть жопой ешь.
"Минсельхоз не рассматривает возможность внесения напитков Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. По его данным, мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме."-в самое сердце,на поражение
Почему еще ни один арендодатель не предложил русскому бизнесу снять у него помещение на 4 года, а потом просто вернуть в аквагриме?
Минсельхоз похоже не понимает зачем людям кока кола когда есть квас и тархун