{"id":13494,"url":"\/distributions\/13494\/click?bit=1&hash=db2760335365cdfe04194731a0bffa77ab3ce8ff8351235d1861dbdc6a954f57","title":"\u0422\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u0441\u043c\u0435\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a \u043e \u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e\u0434\u044b","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438","imageUuid":"0c8184f5-e991-5fb1-805a-302a5e5fb506","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Преступный украинец

Новости и тексты на фоне 119 дня «операции»: мошенники звонят чаще, Coca-Cola не хотят включать в параллельный импорт Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

3137 просмотров
Coca-Cola в России

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 22 июня: доллар — 54,70 рублей, евро — 57,45 рублей.

Курсы валют на закрытии Мосбиржи: доллар — 53,78 рублей, евро — 56,26 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:58 мск — 52,62 рубля, евро — 55,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,80 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,44 рублей, евро — по 63,45 рублей.

Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте.

Стало хуже

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» источники.

Минсельхоз не рассматривает возможность внесения напитков Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. По его данным, мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме.

Купить рекламу Отключить

С середины марта доля мобильных пользователей в России, которым поступали звонки мошенников с неизвестных номеров, начала расти и достигла к концу мая 12,5% от общего числа, сообщили в «Лаборатории Касперского».

На разработку импортозамещающих компонентов самолётов Sukhoi Superjet 100 потребуется потратить без учёта стоимости российских двигателей 50 млрд рублей.

Международные автоперевозчики оценили в 333 млрд рублей размер переплаты российских импортёров и экспортёров за доставку грузов между Россией и ЕС.

Стало лучше

Минпромторг и Минцифры совместно с АНО «Вычислительная техника» (среди учредителей — «Аквариус», Yadro, «Элемент» и другие) обсуждают критерии допуска к госзакупкам вычислительной техники и электроники, произведенных в странах ЕАЭС (кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия), узнал «Ъ».

Госдума рассмотрит 22 июня законопроект, позволяющий подсанкционным банкам создавать специальные юрлица, в которые будут переданы их замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами.

А что стало

Forbes рассказывает, можно ли переориентировать российскую экономику на внутренний спрос. В условиях санкций экспорт уже не может быть главным фактором её роста.

Новости предыдущего дня, 21 июня — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Написать комментарий...
Постнатальный анализ

⚡Захарова: кола может уходить, но коку мы никуда не выпустим.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Кока и сама их не отпускает.

Ответить
Развернуть ветку
Населенный Петя

Та же проблема стоит у всех уходящих..
Некому продать. Если продашь, как вывести деньги.
Постоянно проверяющие от госорганов. И т.д и т.п

И фактически сейчас стоит вопрос просто все бросить и уйти, или немного порыпаться и уйти.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

«Банки попросили помощи, но сделали это без уважения», — сообщил представитель ЦБ.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Пыня сделал россию центром экономического притяжения наоборот. Теперь русские компании вынуждены бежать из собственной страны и открывать фирмы даже в Кыргызстане.

Ай-да дед, ай да вернул величие.

Ответить
Развернуть ветку
Ащьф Лштшфум

да лан, нормальная получилась программа по развитию экономики, ИТ и др отраслей в странах СНГ

Ответить
Развернуть ветку
Maxim

Ваще. Никогда ещё метрополия своим колониям так не помогала 😏

Ответить
Развернуть ветку
Maxim

Ваще. Никогда ещё метрополия своим колониям так не помогала 😏

Ответить
Развернуть ветку
LB

Ты так говоришь, как будто вынуждены бежать из за "кровавой гэбни" внутри страны.
Но ты прав, Путин сделал так, что наглядно показал жителям и владельцам бизнеса, что такое швободка "цивилизованного" мира, на который все так хотели ровняться любители демократии. Она такая густая и нажористая, что приходится для ведения бизнеса, создавать кучу прокладок или бежать из своей же страны, что бы тебе цивилизованный мир не начал на лоб татуху набивать или звезду "правильного русского" выдавать.

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Боюсь, что скоро мошенникам тоже придётся туго: ведь чтобы что-то отмутить, нужно, чтобы что-то было.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

Я вообще не представляю как сейчас "служба безопасности Сбербанка" выводит деньги за рубеж с карт российских банков.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Крипта

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

📰 Коротко о главном.

– $/€ вниз: 54,7/57,45 ₽
– IKEA досрочно расторгает договоры аренды
– Минсельхоз не жаждет Coca-Cola в параллельном импорте
– звонки от мошенников составили 12,5% от общего числа в мае
– разработка своих компонентов SSJ-100 нужно 50 млрд ₽ (без двигателей)
– переплата за автоперевозки грузов РФ-ЕС составила 333 млрд ₽
– Минпромторг и Минцифры (всерьёз) обсуждают госзакупки выч. техники производства ЕАЭС
– Госдума рассмотрит создание спец. юрлиц банков для перевода замороженных активов и обязательств
– экономика РФ и внутренний спрос – возможно ли, размышляет Forbes.

🎉 Сегодня:
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны;
День Скипера Змея (Змеиный день) (славяне).

Желаю всем восхитительного дня!

(Больше новостей в канале СОКР. в описании блога. В блоге и «Офтоп» – кратко о событиях дня)

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Коротко, и только о самом главном: пока нет.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Сергей Р.

Еще не вечер

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вопрос: насчёт электроники более-менее, а вот как много, какого уровня/качества и области применения (только промышленная?) вычислительной техники производит ЕАЭС? И если вычесть оттуда РФ, то что-то в этом направлении вообще производится? Просто действительно интересно.
Хотя, признаюсь, изрядная доля иронии, сарказма и скепсиса присутствует (-:

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Говорят пиздатые счеты из дерева вырезают.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так, +1 киргизам. А остальные? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

– у тебя моник всемирно известного Acer Integral из ЕАЭС?!
– да ну ты что! Реплика из Гондураса )-:

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Skripkin

Просто через них будет проще завозить товар из европы и Китая

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это понятно, но ведь «произведенных в странах ЕАЭС» (-:

Ответить
Развернуть ветку
Иван Васильев

Выше указан принцип создания

Ответить
Развернуть ветку
Skyray
Forbes рассказывает, можно ли переориентировать российскую экономику на внутренний спрос. В условиях санкций экспорт уже не может быть главным фактором её роста.

О да, давно хотел прикупить пару баррелей нефти, цистерну газа, ну и тонну никеля на сдачу.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Сначала они планомерно уничтожают и не развивают внутренний спрос, а потом пытаются на него переориентировать) . Чтобы был внутренний спрос, надо было выращиват средний класс. Ну это который 17 тыс рублей и выше),

Ответить
Развернуть ветку
Населенный Петя

Появились позитивные новости в подборке!

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Это про то, что мошенники звонят чаще? Теперь одиноким людям не так одиноко)

Ответить
Развернуть ветку
Населенный Петя

Не, я про главу: "Стало лучше" ))

Ответить
Развернуть ветку
Джонни Лавджой

Хутин-пуй

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,44 рублей, евро — по 63,45 рублей.

В Сбербанк оффлайн доллар по 74. Цифродоллар - это наеб для населения.

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

По SWIFT спокойно переводится в зарубежный банк и там снимается. В чем наёб?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

в том, что из сбербанка невозможно перевести доллары?

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Ещё один свидетель "цифровой доллар лучше наличного"

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

Мощности позволяют, но выпустить хотя бы одну газировку без сахара они до сих пор не додумались.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А зачем газировка без сахара нужна? Она же мерзкая и невкусная.

Ответить
Развернуть ветку
MedievalRain

Каждому свое :)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
vf

М - минералка

Ответить
Развернуть ветку
Вяйняймейнен Уленшпигель

На днях увидел вот такое импортозамещение в "Магните". Про вкус ничего не могу сказать, потому что эти напитки были дороже, чем стоявшая рядом пепси

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Ого, на входе в магнит открылся портал в 90-е?

Мне кажется вот этот оранжевый цвет в бутылке должен получить официальное название - Agent orange 90

Ответить
Развернуть ветку
Илья Михалков

Очаковская кулкола уже поменяла дизайн? Кстати по вкусу более-менее, но по ощущением во все газировки стали меньше добавлять газа.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Хотя казалось бы, газа у нас теперь будет - хоть жопой ешь.

Ответить
Развернуть ветку
Тарас К.

"Минсельхоз не рассматривает возможность внесения напитков Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. По его данным, мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объёме."-в самое сердце,на поражение

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S
IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды,

Почему еще ни один арендодатель не предложил русскому бизнесу снять у него помещение на 4 года, а потом просто вернуть в аквагриме?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Lyubeznov

Минсельхоз похоже не понимает зачем людям кока кола когда есть квас и тархун

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
null