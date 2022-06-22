Финансы
Оборонный шмель

Американский брокер Interactive Brokers запретит пополнять счета рублями — РБК Статьи редакции

Но пока всё ещё не прекращает работу в России.

  • Interactive Brokers перестанет принимать рубли для пополнения клиентских счетов с 31 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на клиентов брокера, получивших сообщение от него, а также подтверждение от финансового советника Натальи Смирновой и администратора счетов брокера Алины Ананьевой, которая получила комментарии от представителя Interactive Brokers в Европе.
  • Одному из клиентов техподдержка сообщила, что переводы в рублях запретят с 31 июля, другому — что конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.
  • До этого Interactive Brokers принимал рублевые переводы на счета — но только от тех российских банков, которые не попали под санкции. РБК направил запрос брокеру.
  • Ананьева предполагает, что ограничения могут быть связаны с увеличением транзакций — переводы в рублях в Interactive Brokers были бесплатными, за валюту брали комиссию. Также, по её мнению, брокер может принудительно конвертировать рубли в другую валюту.
  • В феврале РБК писало, что Interactive Brokers разослал клиентам из России письма с предупреждением о рисках возможной блокировки доступа к счетам.
  • В июне брокер предупредил своих клиентов из России и Белоруссии, что они больше не смогут открывать новые позиции с акциями компаний из ЕС — из-за санкций Евросоюза.

#новость #interactivebrokers

2786 просмотров
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40 комментариев
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Al Go

Какая-то новость с "душком".

Только что, для проверки, купил доллары за рубли в IB.
Все просто, как всегда, быстро и без вопросов.
Официальных уведомлений, новостей от IB не было.

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Камикото Флекс

Уже 31 июля наступило?

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Al Go

Я читаю статью, о том, что:
"другому — что конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас."

Это не соответствует действительности "уже сейчас".

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Имя и Фамилия

31 июня наступило несколько месяцев назад.

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Roman Goncharenko

Вы таки считаете, что это козни инопланетных чародеев?

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Игорь Протасов

Тоже пока никаких писем не пришло

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UNKNOWN UNKNOWN

Дерублизация.

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Илья Разбашин

Наоборот дедолларизация

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Иван Иванов

Че как думаете заблокируют полностью счета для русских или нет?? 🙃

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iMHO Tech

Это маразм держать там деньги, в любой момент могут деньги отобрать, как это уже случилось с другими сервисами

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Dmitry

Маразм в рф держать хоть что-то кроме рублей. В ib за это время ничего не изменилось. В рф же что-то заблокировали, что-то обособили, что-то запретили снимать и переводить, ввели конские комиссии. Но по мнению ватанов маразм это хранить у зарубежных брокеров/банков

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iMHO Tech

Кто у тебя что ограничил в РФ? Промытый...
Маразм держать там где могут отобрать, а в данный момент в этой шараге очень велики риски того что отберут

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Dmitry

У меня ничего не заблокировали и не обособили потому что не работал с российской инфраструктурой уже несколько лет. А вот у всех кто пользовался рф брокерами и держал валюту в рф банках большие проблемы с заморозками, обособлениями и комиссиями.
У ватанов обычно ничего нет, поэтому их такие проблемы не волнуют, у них подъем победобесия

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Denis Nichik

Но при этом 50% портфеля заблокировано именно в России, а не в IB 😂

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iMHO Tech

Ну голословно чесать языком как баба метлой на рынке, можно сколько угодно...
А чтоб добраться до сути, это надо мозги иметь... Все иностранные акции которые вкладывали через сбер и ВТБ хранились в зарубежных депозитариях, так и думай кто не даёт твои акции

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Denis Nichik

В том и вопрос, что одни и те же бумаги у меня, как у резидента РФ, заблокированы в России, но в то же время полностью доступны в Штатах.

И так вопрос, где лучше держать средства? Ответ очевиден, там где они не заблокированы

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Андрей Васильев

У меня брокеры ограничили все операции, потому что я гражданин Казахстана, а не РФ. Нет ограничений? Всё для врагов, да?)

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Иван Иванов

Ну пока только в России что-то замораживают и вводят какие то комиссии непонятные , у IB за 4 месяца ничего не поменялось практически

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iMHO Tech

Cex.io заморозили счета россиян, бинанс ограничения ввели, и это не просто какие-то полулегальные шаражки брокеры с нарисованными графиками и придуманной ликвидностью - это крипта! Которая испокон веков, слабее подвержена рискам блокировок и заморозок

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Denis Nichik

Какое это отношение имеет к IB?

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iMHO Tech

Такое что это американская юрисдикция, которой важна прибыль, а не клиент, и очень скоро политические риски дадут знать

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Dmitry

Cex.io uk-based

Bitcoin &amp; Cryptocurrency Exchange &amp…
The leading cryptocurrency exchange platform offers different trading options, provides 24/7…
Cex.io
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iMHO Tech

Да димасик я вкурсе Юка басед

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Dmitry

Америка на другом континенте

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Gutal1n

Испокон веков 😂

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Al Go

У меня кошельки на Poloniex. Юрисдикция тоже US. Никаких уведомлений об ограничениях или блокировках.

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Свежерег Июньский

вопрос времени

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Александр Яковлев

Инфоцыгане вовсю продают курсы про IB 😁
Как открыть, как пополнить и тд
Хомяки не вымрут, имхо

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Вадим Д.

С одной стороны предлагают переводы в валюте до перевода конвертировать в ₽ и совершать перевод, делая вид, что это такая иностранная валюта.
С другой стороны – у IB нельзя пополнять счета ₽.
Потихоньку-полегоньку все и всюду (в РФ) перестанут принимать и ₽, и любую валюту, что тогда – камни и ракушки? Но чтоб красивые!
Сарказм, конечно. Усталый сарказм.

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Борис Вишневский

Вместо камней-ракушек Путин предлагает создать резервную валюту внутри БРИКС))
Кому это надо кроме него - не ясно
https://t.me/frank_media/6035

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Вадим Д.

Ну так там, может, под валюту-ракушки уже отдельная комната подготовлена (-:

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Andrey Zykov

Почему именно ракушки? БРИКС - это кирпичи по английски. Так что кирпичами будем расплачиваться, а не ракушками.

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Кирилл Добряков

ну логично, что запретят пополнять счета рублями, этого как бы и следовало ожидать

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Клариса Миролайтис

А газом можно пополнять? 😁

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Денис К

а где газ воровать-то будете?

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Andrey Zykov

Каждый человек может газ сам производить, надо только на растительную пищу перейти, чтобы газообразование стимулировать.

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Михаил Иванович

Хм, никто из друзей пока такого письма от этого брокера не получал

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Семён Сердюков

Это грустно. Ну что же, будем пока реинвестировать дивиденды.

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Рома Милитин

Смотрю не у всех заблокировали такую возможность? Зависит от того с кем в основном работал...

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Andrey Zykov

Иногда такие новости вбрасывают те, кому хочется напугать пользователей и стимулировать их отказываться от работы с сервисом или компанией, указанной в статье.

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