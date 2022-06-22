Американский брокер Interactive Brokers запретит пополнять счета рублями — РБК Статьи редакции
Но пока всё ещё не прекращает работу в России.
- Interactive Brokers перестанет принимать рубли для пополнения клиентских счетов с 31 июля. Об этом пишет РБК со ссылкой на клиентов брокера, получивших сообщение от него, а также подтверждение от финансового советника Натальи Смирновой и администратора счетов брокера Алины Ананьевой, которая получила комментарии от представителя Interactive Brokers в Европе.
- Одному из клиентов техподдержка сообщила, что переводы в рублях запретят с 31 июля, другому — что конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас.
- До этого Interactive Brokers принимал рублевые переводы на счета — но только от тех российских банков, которые не попали под санкции. РБК направил запрос брокеру.
- Ананьева предполагает, что ограничения могут быть связаны с увеличением транзакций — переводы в рублях в Interactive Brokers были бесплатными, за валюту брали комиссию. Также, по её мнению, брокер может принудительно конвертировать рубли в другую валюту.
- В феврале РБК писало, что Interactive Brokers разослал клиентам из России письма с предупреждением о рисках возможной блокировки доступа к счетам.
- В июне брокер предупредил своих клиентов из России и Белоруссии, что они больше не смогут открывать новые позиции с акциями компаний из ЕС — из-за санкций Евросоюза.
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Какая-то новость с "душком".
Только что, для проверки, купил доллары за рубли в IB.
Все просто, как всегда, быстро и без вопросов.
Официальных уведомлений, новостей от IB не было.
Уже 31 июля наступило?
Я читаю статью, о том, что:
"другому — что конвертировать рубли в доллары, открывать или увеличивать рублевые позиции нельзя уже сейчас."
Это не соответствует действительности "уже сейчас".
31 июня наступило несколько месяцев назад.
Вы таки считаете, что это козни инопланетных чародеев?
Тоже пока никаких писем не пришло
Дерублизация.
Наоборот дедолларизация
Че как думаете заблокируют полностью счета для русских или нет?? 🙃
Это маразм держать там деньги, в любой момент могут деньги отобрать, как это уже случилось с другими сервисами
Маразм в рф держать хоть что-то кроме рублей. В ib за это время ничего не изменилось. В рф же что-то заблокировали, что-то обособили, что-то запретили снимать и переводить, ввели конские комиссии. Но по мнению ватанов маразм это хранить у зарубежных брокеров/банков
Кто у тебя что ограничил в РФ? Промытый...
Маразм держать там где могут отобрать, а в данный момент в этой шараге очень велики риски того что отберут
У меня ничего не заблокировали и не обособили потому что не работал с российской инфраструктурой уже несколько лет. А вот у всех кто пользовался рф брокерами и держал валюту в рф банках большие проблемы с заморозками, обособлениями и комиссиями.
У ватанов обычно ничего нет, поэтому их такие проблемы не волнуют, у них подъем победобесия
Но при этом 50% портфеля заблокировано именно в России, а не в IB 😂
Ну голословно чесать языком как баба метлой на рынке, можно сколько угодно...
А чтоб добраться до сути, это надо мозги иметь... Все иностранные акции которые вкладывали через сбер и ВТБ хранились в зарубежных депозитариях, так и думай кто не даёт твои акции
В том и вопрос, что одни и те же бумаги у меня, как у резидента РФ, заблокированы в России, но в то же время полностью доступны в Штатах.
И так вопрос, где лучше держать средства? Ответ очевиден, там где они не заблокированы
У меня брокеры ограничили все операции, потому что я гражданин Казахстана, а не РФ. Нет ограничений? Всё для врагов, да?)
Ну пока только в России что-то замораживают и вводят какие то комиссии непонятные , у IB за 4 месяца ничего не поменялось практически
Cex.io заморозили счета россиян, бинанс ограничения ввели, и это не просто какие-то полулегальные шаражки брокеры с нарисованными графиками и придуманной ликвидностью - это крипта! Которая испокон веков, слабее подвержена рискам блокировок и заморозок
Какое это отношение имеет к IB?
Такое что это американская юрисдикция, которой важна прибыль, а не клиент, и очень скоро политические риски дадут знать
Cex.io uk-based
Да димасик я вкурсе Юка басед
Америка на другом континенте
Испокон веков 😂
У меня кошельки на Poloniex. Юрисдикция тоже US. Никаких уведомлений об ограничениях или блокировках.
вопрос времени
Инфоцыгане вовсю продают курсы про IB 😁
Как открыть, как пополнить и тд
Хомяки не вымрут, имхо
С одной стороны предлагают переводы в валюте до перевода конвертировать в ₽ и совершать перевод, делая вид, что это такая иностранная валюта.
С другой стороны – у IB нельзя пополнять счета ₽.
Потихоньку-полегоньку все и всюду (в РФ) перестанут принимать и ₽, и любую валюту, что тогда – камни и ракушки? Но чтоб красивые!
Сарказм, конечно. Усталый сарказм.
Вместо камней-ракушек Путин предлагает создать резервную валюту внутри БРИКС))
Кому это надо кроме него - не ясно
https://t.me/frank_media/6035
Ну так там, может, под валюту-ракушки уже отдельная комната подготовлена (-:
Почему именно ракушки? БРИКС - это кирпичи по английски. Так что кирпичами будем расплачиваться, а не ракушками.
ну логично, что запретят пополнять счета рублями, этого как бы и следовало ожидать
А газом можно пополнять? 😁
а где газ воровать-то будете?
Каждый человек может газ сам производить, надо только на растительную пищу перейти, чтобы газообразование стимулировать.
Хм, никто из друзей пока такого письма от этого брокера не получал
Это грустно. Ну что же, будем пока реинвестировать дивиденды.
Смотрю не у всех заблокировали такую возможность? Зависит от того с кем в основном работал...
Иногда такие новости вбрасывают те, кому хочется напугать пользователей и стимулировать их отказываться от работы с сервисом или компанией, указанной в статье.