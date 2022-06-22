Брокер «Финам» временно ограничил операции с долларами и евро Статьи редакции
Если деньги нужно вывести, их можно конвертировать в рубли или другую валюту.
- Клиенты «Финама» не могут выводить доллары и евро по техническим причинам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу компании Дмитрия Пантеровского.
- Ограничения не затрагивают сделки на бирже и операции с российской валютой. «При необходимости клиенты могут продать доллары и евро и вывести средства в рублях либо конвертировать их в другую валюту. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время восстановить возможность совершения операций», — добавил он.
- «Финам» планирует решить проблему за 7-10 дней.
- С 22 июня «Уралсиб» перестал проводить валютные платежи банков-контрагентов и других клиентов, одним из которых был «Финам», пишет Frank Media. В банке объяснили это решением иностранных банков, которые «последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс-процедуры».
2030 просмотров
Так Эльвира же спасла экономику, что происходит?
Специальная экономическая операция по дедолларизации и деевроризации жителей Российской Федерации.
Это, простите, уже какая-то педерация.
Я не про РФ, про операции всяческой де...ации.
Ага, попался украинский агент)
Да ну что Вы, бог с Вами О_о
Поздно, еще и дискредитация интересов России. Товарищ майор уже выехал)
А вот и тизер опустошения валютных вкладов!
Сценарий 1991 года 2.0
Ну правильно, чего отставать-то от всех и общего направления? Вместе со всеми, по течению, в едином порыве! Добьются прорыва, а после отрыва...
И в итоге - разрыва
Была шутка давно про «полгода ни одного разрыва». Возможно, ждёт нас тоскливое «полгода одних разрывов» )-:
Написали бы сразу, что такое в Финам происходит уже второй раз. Первый раз был из-за того, что корсчет у них был в Альфе, а с Альфой вы и сами знаете что.
парам пам пам!
всё!
Ребят, вот по честному, какие у кого мысли по спасению своих долларов и евро на Тинькофф и в других банках, если всех коснется в итоге вынужденная конверсия?
*Кроме p2p.
Как обычно потерпеть?
Никаких, онли р2р, только крипта, стейблкойн.
Только стейблкоин уже не совсем стейбл
Особенно если учесть, что валютные p2p незаконны.
Была мысль открыть счёт в другой стране из "дружественных", но из тех банков, где сейчас валюта, уже ничего не перевести даже внутри РФ. Остаётся 2 выхода.
1. Продать по текущему курсу, фиксируя огромный минус.
2. Ждать сентября с призрачным шансом возобновления налички. Или ждать, когда запустят нерезов / восстановится импорт / прочие невероятные события.
Не прочитал.
Ждать сентября
А пока Вы можете продать доллары и евро по заниженному курсу....
А почему бы не купить :-)
Скажите не местному. Я правильно понял что в банках кэш никупить на рубли никак щас?