Глава «Тинькофф» рассказал про проблемы с валютой в банках: её сложно хранить, а на ограничениях никто не зарабатывает Статьи редакции
Главное из колонки предправления банка Станислава Близнюка для «Ведомостей».
- Россияне много лет воспринимали доллар как один из самых надёжных инструментов сбережений, но из «тихой гавани» он стремительно превращается в источник риска. В этих условиях банкам важно предупреждать о рисках и клиентов и помочь им найти лучшие решения: даже «вызывая на себя огонь».
- Российские банки проводят долларовые платежи через корсчета в американских банках — но за последний месяц у многих они оказались заблокированы, как и активы на них.
- Также банки лишены возможности надёжно инвестировать или хранить доллары своих клиентов. Всего у них три способа: хранить на корсчетах — это невозможно из-за риска блокировки, хранить на счету в Национальном клиринговом центре (НКЦ) или использовать для кредитования. Хранить в НКЦ рискованно — например, Национальный расчётный депозитарий уже попал под санкции и из-за этого оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей.
- В России осталось только несколько банков, которые могут проводить долларовые переводы. В будущем будет «сужаться окно возможностей» для SWIFT–переводов: их проводят с помощью западной инфраструктуры, при этом банки-партнёры ужесточают проверки и снижают лимиты на количество переводов. Банкам приходится подстраиваться под новые правила и самим менять условия для SWIFT-переводов — чтобы не убирать их совсем.
- Единственное, что могут сделать банки — заставить клиентов задуматься об альтернативах сбережениям в долларах. Ограничения, которые они вводят — не способ заработка, а призыв «поменять паттерны поведения».
- Сейчас доллару есть несколько альтернатив: например, снять наличные в банкоматах, сделать SWIFT-перевод на свой счет или счет родственника в иностранном банке (с учётом лимитов), перевести сбережения из евро и долларов в другие валюты, вложиться в золотые слитки или биржевое золото и серебро.
- Также можно рассмотреть возможности инвестиций в акции и облигации или покупку фьючерсов на доллар. Можно запретить входящие валютные переводы, чтобы не платить комиссию, конвертировать валюту в рубли и перевести в другой банк, либо не делать ничего — и продолжать хранить деньги на валютных счетах.
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Глава «Тинькофф» рассказал про проблемы с валютой в банках: её сложно хранить, легко отжать и невозможно купить.
В связи со сложившейся обстановкой резервной валютой России признан кабачок.
9 сентября все получат кабачками..
Что делать с $ и € совершенно непонятно: обналичить вряд ли получится, переводить нельзя, хранить – за деньги. Бедные банки, ох, как им тяжело.
Отчасти сарказм.
Можно отдать банкам и получить взамен рубли, почему-то они охотно идут на это не смотря на все сложности доллара и то, насколько это "рисковая" валюта
Когда мне задавали вопрос, нужно ли хранить доллары в банках и открывать вклады, я сказал .что лучше купить на все бабки баксы и сидеть с ними, ну рублей тож оставить, ни в коем случае не нести брокерам или в банки на различные счета - прошло почти 4 месяца спецоперации по плану и я не прогадал. Советую посматривать Потапенко)
Хранить в долларовом стейблкоине типа USDT, тоже вариант. Биржи, правда, прикрываются, так что рисковый, но рабочий вариант - покупать с рук на p2p типа OKX и хранить на своем кошельке
Как показала практика, стейбл не очень стейбл.
Только беда в том, что выгодно купить стейблы сейчас не так просто. На п2п цены, мягко говоря, не очень.
дык за Р2Р тинькофф в первых рядах бан легко раздает...
тебя сейчас мамонты заминусят за такое заявление
Чем это лучше рубля и золота?
USDT централизован и в контракте прописана возможность блокировки кошелька. Более того они регулярно это делают. + там есть проблемы с подтверждением обеспечения. USDC (тоже централизованный) будет поприятнее. Либо DAI
Пиздаболы, сложно хранить - верните людям. Не возвращаете, потому что не сложно, а хочется спиздить
Так нет в стране наличных долларов. И похоже не будет. А безналичные пожалуйста. Покупайте и храните циферки на экране.
Так они по закону могут выдать только доллары, которые были до 9 марта.
Все банки сговорились по вашему?
Дада верим, заботятся о клиентах рассказывая о том, что хранить в «ДОЛЛАРАХ НЕ БЕЗОПАСНООО!11» и тут же предлагают купить клиентам иностранные акции, часть которых у некоторых клиентов уже заблокировано в течении 4 месяцев, а еще лучше биржевое золото на которое по слухам хотят ввести санкции и единственный покупатель для золота из россии будет русский вася, после чего для васи установят «справедливую» цену на выкуп этого драгоценного метала, естественно не в его пользу. Если эти способы надежней хранения в долларах, пусть банк сам инвестирует «токсичные» доллары в эти инструменты и «надежно» хранит их там пока клиенты не придут за своими долларами после чего продаст купленное золото/акции и выдаст клиенту «токсичные» бумажки. А на деле, за хранения долларов на счете, банк несет хоть какую-то ответственность в отличии от активов на брокерских счетах, где если у вас, что-то заблокируют - банк будет разводит руками и говорить «это не мы!1» и «рыночные риски», за-то если у банков заблокируют активы в НРД тут же побегут в ЦБ за возмещением своих потерь. Вот такая забота о клиентах по русски.
«Россияне много лет воспринимали доллар как один из самых надёжных инструментов сбережений, но из «тихой гавани» он стремительно превращается в источник риска»
Но почему-то большинство товаров мы покупаем через доллар. И почему не можем платить рублями, как с госдолгом? Давайте замутим такую тему, мы только за. Чо мешает?
То, что рубль продавцам этих товаров не нужен?
Вообще работа вы этом направлении ведётся, есть тенденция к переходу на национальные валюты в двухсторонней торговле
"но из «тихой гавани» он стремительно превращается в источник риска"
Это его превращают, угадайте зачем. Доллар за эти месяцы хуже не стал сам по себе.
Сложный вопрос - американская экономика тоже не очень хорошо себя чувствовать, а баксов за пандемию «напечатали» кучу.
Да ладно, серьезно?
Сладко стелят, а деньги отправленные по свифту в $морозят. Обьявляют уже 8 дней на оьработку транзакции в Тиньке. Охренели совсе!
Здравствуйте.
Мы действительно увеличили срок проверки валютных переводов до 8 календарных дней. При этом будем стараться проводить их быстрее.
Это связано с тем, что увеличилось число проверок со стороны западных партнеров, а также с высокой нагрузкой на подразделения валютного контроля.
Банк так не хочет хранить у себя доллары, что запретил их снимать в кассе.
Отнёсся с пониманием.
В какой ещё кассе?
как пройти в кассу Тинькофф банка?
Поставь плюсик за рубль🙏
Поставил минусик за доллар.
Задонать для начала
с тиньком даже возможности обналичить нет, ни в одном банкомате нет валюты
я снимал недавно наличные доллары в банкомате Тинькофф.
никаких проблем.
в пределах суммы, которая была на долларовом счете на 09.03.2022
хз, я сняла вчера на водном спокойно
Там где есть снять не дают. Причем свои же деньги (они изначально были долларами и евро)
Физически валюта в банкоматах есть, не дают снять зачисленное после 9 марта (я без проблем снимал в конце мая наличные со старого счета в ближайшем ко мне банкомате).
Если доллар источник риска, тогда почему банки их всеми способами пытаются скупить? 🤔
Тут банки, понимаешь, пришли о вас позаботиться, а вы неудобные вопросы задаёте, ну.
Например? Каким способами?
Почему тинькофф выдаёт наличную валюту в банкоматах (ту что в рамках лимита $10k до сентября) в виде банкнот старого образца 2003 года? (Без синей полоски)
Это какие-то старые заначки из резервов?
или просто перешли уже на северокорейские доллары.
У этих купюр же защиты ноль.
а что, с этими купюрами потом какие-то проблемы? их не принимают или что?
А какая разница?
Подскажите, пожалуйста, адрес банкомата, который выдал купюры старого образца.
Может быть такое, что вам выдана купюра, которую внес другой клиент. Данные купюры также являются платежеспособными.
А кто-нибудь может подсказать, исходя из актуальной ситуации и своего опыта: в каком банке ещё можно открыть счёт за рубежом без посещения офиса и переводить туда сбережения? Конечно, в сети есть обзоры на некоторые из них, но интересует именно текущая ситуация и реальный клиентский опыт.
Для резидентов РФ сейчас и в офисе проблемно открыть счет, требуют ВНЖ или трудовой договор в стране, где пытаешься открыть счет. Есть исключения, конечно, но чаще всё равно нужно ехать в другую страну, ждать больше недели и условия будут не самыми приятными (например, ограничения на переводы из\в РФ или конские суммы за открытие счета). Из личного опыта: в Белграде при личном присутствии Райфхайзен открыл счет и сделал карту, но это было месяц назад и сейчас могли прикрыть это. В некоторых отделениях уже требовали боравак (местный ВНЖ), поэтому пришлось побегать по разным отделениям.
Удаленно на текущий момент почти никто и не открывает гражданам РФ из-за опасений вторичных санкций. Раньше можно было в Казахстане открыть, но сейчас нужно ножками туда топать.
Есть еще люди, которые за определенную сумму могут за тебя съездить в Киргизию или в Казахстан, но это огромный риск.
Присоединяюсь
Нету таких для российских граждан, отчасти можно, если есть симки тех стран где банк, но попробуйте мтб банк
По-моему всё просто: хотите избавиться от долларов, снизьте ограничения на снятие наличной валюты. А раз ваш босс ЦБ ввёл эти ограничения, тогда долбите ЦБ по своим каналам, можно даже консолидированно от рынка, наверняка все инструменты для этого есть.
А то физиков как всегда зажало между молотом и наковальней, а они должны почему-то с пониманием к этому отнестись.
И много физиков имеет больше 10000$ на счёте?
Тинькофф банк, позор года!
Храните доллары в надёжных железных банках ;)
В тайном месте. Дорогу к нему желательно тоже забыть.
“Источником риска» доллар является только для банков.
Для обычного человека это по-прежнему наилучший вариант.
Что хорошо в постоянно дешевеющей валюте, которую дядя за океаном может бесконтрольно печатать?
Не обязательно. Нынешний курс крайне печален с экономической точки зрения, но какие гарантии, что он не продержится долго?
Страна, победившая доллар
В удивительное время живем однако
Лучший способ сохранить деньги, перевести их в донат
Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск - инкассации валютных банкоматов нет уже неделями. Если какой-то отчаянный человек решается внести ее себе на счет, тут же десятки, а то и сотни человек садятся по коням и выстраиваются в очередь. Спасибо, родной банк, за 30+ тщетных турне по банкоматам с марта, за кидалово с переводами, за комиссии и за дженерик-ответы в поддержке. Все это полная фантасмагория.
Близнюк и его интервьюеры после этой фразы:
Ну да, ну да - валюту можно снять в банкомате, или спокойно добить до 20000уе, сэкономив на завтраках, и перевести на счёт за границей. Предлагаю близнюку поменять паттерн поведения и перестать п*здеть.
Никаких проблем с хранением валюты в банках не испытваю. Правда, не российских :)
Askers?
Это тоже проблема
Пользуюсь случаем передаю привет всем тем, кто со мной спорил, доказывая, что электронный бакс лучше налички)
Гомосексуалисты чо
Почему?
Куплять надо пшеницу. А потом в Африку)
Давайте начистоту. В условиях "мировой пандемии недоверия" и откровенного "военного времени" есть единственный вариант сбережений с наименьшим риском - наличка.
У всего остального процент риска пропорционально вырос. Поэтому нужно просто обновить свой риск-профиль и действовать исходя из того, на что вы готовы.
Причём я бы учёл, что этот риск будет расти, а инвестиционное "очко" (простите), сжиматься.
ага, и увеличили срок авторизации платежа до 8 дней
ну я поняла, доллары — г*вно (ушла покупать кольцо с уральским изумрудом)
Проклятый доллар, решил превратиться в рисковый актив, как не стыдно!