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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 53,28 рублей, евро — 55,83 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 6:52 мск — 53,18 рубля, евро — 56,37 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,78 рублей, евро — по 63,05 рублей.

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Стало хуже

Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года.

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 года снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021-го — с 8,78 млн до 6,5 млн человек.

Производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа — из-за этого они опасаются, что могут возникнуть перебои с поставками.

Крупнейший продавец предметов роскоши — Mercury — закрывает один из своих аутлетов в «Метрополисе», узнал «Коммерсантъ». Товары класса люкс оказались самыми недоступными для ввоза в Россию.

У аграриев возникли сложности с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за нехватки запчастей, следует из опроса, проведенного «Ъ» среди участников рынка. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30–40%.

Фонд Baring Vostok намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро».

Стало лучше

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за следование санкциям против России.

«Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

А что стало

На предстоящем саммите стран «большой семерки» (G7), который состоится 26-28 июня в Германии, США представят предложения по усилению давления на Россию. В их число войдут шаги по сокращению возросших нефтяных доходов России.

Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.