Новости и тексты на фоне 120 дня «спецоперации»: производителям напитков не хватает углекислого газа, аграриям — деталей Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 53,28 рублей, евро — 55,83 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,99 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,78 рублей, евро — по 63,05 рублей.
Стало хуже
Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года.
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 года снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021-го — с 8,78 млн до 6,5 млн человек.
Производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа — из-за этого они опасаются, что могут возникнуть перебои с поставками.
Крупнейший продавец предметов роскоши — Mercury — закрывает один из своих аутлетов в «Метрополисе», узнал «Коммерсантъ». Товары класса люкс оказались самыми недоступными для ввоза в Россию.
У аграриев возникли сложности с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за нехватки запчастей, следует из опроса, проведенного «Ъ» среди участников рынка. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30–40%.
Фонд Baring Vostok намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро».
Стало лучше
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за следование санкциям против России.
«Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.
А что стало
На предстоящем саммите стран «большой семерки» (G7), который состоится 26-28 июня в Германии, США представят предложения по усилению давления на Россию. В их число войдут шаги по сокращению возросших нефтяных доходов России.
Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.
Слово предоставляется управляющему компании "Funky Monkey" Вячеславу Гавриленкову:
«То, что Coca-Cola ушла, мы считаем хорошей новостью. Давно пора было прекратить травить россиян западным напитком. В настоящее время мы планируем охватить нашим новым продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России.
Как приемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом и утвержден рабочий вариант названия — славянский квас «Колокола». На этикетке будет изображен церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой».
Всё равно ничего лучше вы сегодня уже не прочитаете.
История получила продолжение. Оказывается, в России не один Funky Monkey — как минимум два таких бренда. Один производит газировку, а второй — делает сайты. И хайпом вокруг ухода Coca-Cola решили воспользоваться тоже оба.
Так получилась ситуация, когда радиостанция «Говорит Москва» звонит управляющему Funky Monkey Вячеслава Гавриленкова. И вроде всё правильно, но управляет он студией сайтов. А чувак оказался таким троллем, что решил скормить для СМИ байку про квас со вкусом колы. То есть цитата реальная, человек реальный, но человек никакого отношения к бренду напитков не имеет.
Итог — по СМИ и каналам разгоняется безумная новость про квас на основе колы. Я ждал 4-5 часов, пока какое-нибудь издание даст опровержение — но никто этого не сделал до сих пор. Это чистый промах пресс-службы настоящей Funky Monkey, которая производит напитки.
Слишком сложное название, легко перепутать гласные. Есть вариант получше.
Да, но какое же г этот церковнословянский брендинг с нотками 1984
Могли бы сделать ход конеч и уесть запад - выпускать квас-колу с кокой. И народу хорошо и товарооборот с Талибаном вырос бы.
Это шедевр <здесь д.б. Смайлик Фейспалм, который ржёт и все время промахивается>
это пранк или кринж?
День только начался.
Опять же – промежуточный премьерзидент давно не отмечался (-:
"Славянский квас «Колокола»."
Ору просто в голос. До чего же русский язык гибкий и метафоричный.
«Недобросовестная конкуренция». Московский цирк обвинил Рогозина и Медведева в работе без лицензии
Следующая новость : в России закончился Воздух (Кислород) его оказывается тоже завозили из Китая 🙈
Смех-смехом, 3.14 с мехом, а леса делают только 30-40 процентов кислорода фотосинтезом.
Остальную бОльшую его часть делает фито планктон, ламинария и прочие водоросли, и Китай тут опять вперёд нас(
Вчера открывал бутылочку минералки и думал: Ну уж вода и углекислый газ то у нас не должны быть в дефиците
Топ))😂
Теперь главное чтоб ты про воздух такое не сказал))
📰 Коротко о главном.
– $/€ снова ниже: 53,28/55,83 ₽
– Чехия не выдаёт ВНЖ россиянам
– на 26% упали перевозки авиапассажиров в мае
– производителям газировки не хватает углекислоты
– Metcury закрывает аутлет в Метрополисе
– у аграриев сложности с ремонтом техники: нехватка запчастей
– Baring Vostok продаст долю в коллекторской компании
– отложено рассмотрение зак. пр-та о наказании за следование санкциям
– Связной уже параллельно ввозит электронику
– на G7 штаты внесут предложения по усилению давления на РФ.
🎉 Также сегодня:
День балалайки — международный праздник музыкантов-народников;
Международный день вдов;
День государственной службы ООН;
Международный Олимпийский день!
(доп. инф. – в шапке блога)
Всем великолепного дня!
"Компании Google грозит оборотный штраф в размере от 5% до 10% ее годовой выручки в России по статье о повторном неудалении запрещенной в России информации. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор из-за видеороликов на YouTube, которые регулятор посчитал нарушающими российский закон."
Это еще один штраф, плюс к существующим..
К сожалению, про праздники в комментариях писать больше не смогу, ибо флуд и нарушение. Где есть они и не только – в шапке блога.
Я то думал, что у нас всё хорошо... Но вот зашёл на vc и ... Тут мне стало ясно, что всё плохо. Ведь тут столько настоящих экспертов!
А ведь чуть что, эти же эксперты будут на камеру: "я целиком и полностью поддерживаю спецоперацию" 🤦♂️🤣
А ведь точно, на VC уже сказали день-два назад, что газа стало меньше, как разбавленный сироп пьёшь.
Вот будем лады выпускать с Евро 0, тогда и углекислого газа будет хватать)
И угарного
Если лады санкционные выпускать, людей не станет хватать
Евро-2. Не будет Евро-0. Смиритесь уже.
Сука, мы чё, даже углекислый газ не производим? 😆😆😆 Давайте все дружно подышим в пакеты и отправим их на заводы! Поднимем Россию с колен!
Это будет душная азотно углекислая смесь)
Ровно 4 месяца спецоперации
Ну, про посевную, тракторы, комбайны шутить не будем. Грех. И так хлеб дорожает, у нас все свое, у нас свое😩
россельмаш и кировский - свои. а всякие кат, или как там их блядей, - не свои.
будут больше покупать кировцев и всё.
может, и волгоградский тракторный запустят.
В Китае кстати плуги и лопаты подешевели
То есть несмотря на санкции и отказ от российской нефти у России возросли нефтяные доходы? Какой-то сюрреализм.
В краткосрочной перспективе – да.
Это как обоссаться на морозе: сначала-то, конечно, будет тепло, но...
Все ломанулись скупать нефть и газ, пока запреты не вступят в силу.
Цена на нефть выросла в мире
Эксперты по СВО есть? На какой там стадии? Когда мир?
Борьба команд упорная, но примерно равная, с минимальным перевесом трехцветной команды
"Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 года снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021-го"
наверно в 2021 не была закрыта куча крупных городов вблизи границы с украиной для авиаперелётов?
А с каких это пор "не сделать хуже" = "стало лучше"?
Больше 20ти лет так, с подключением
И "состоится, представят, войдут" в будущем, но под заголовком в контексте [уже] "стало"
А че это, такое название крутое у коллекторов
Даже углекислый газ решил валить, а ты - нет
та нихуя, всё также, всем похуй.
А хороших новостей в РФ не бывает ?
Поезда ещё ходят - это хорошая новость для всех, кому надо вглубь страны. Берегите себя)
Хорошие нововости на канале Россия 24. Там всегда солнечно))
Ну, кислород пока вроде есть.
"США представят предложения по усилению давления на Россию."-в предвкушении,итак назад в будущее возвращаемся
Кока кола еще с какого года у нас стала такая, что и бесплатно не нужна.