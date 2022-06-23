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Новости и тексты на фоне 120 дня «спецоперации»: производителям напитков не хватает углекислого газа, аграриям — деталей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 23 июня: доллар — 53,28 рублей, евро — 55,83 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 6:52 мск — 53,18 рубля, евро — 56,37 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,78 рублей, евро — по 63,05 рублей.

Стало хуже

Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года.

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 года снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021-го — с 8,78 млн до 6,5 млн человек.

Производители газированных напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа — из-за этого они опасаются, что могут возникнуть перебои с поставками.

Крупнейший продавец предметов роскоши — Mercury — закрывает один из своих аутлетов в «Метрополисе», узнал «Коммерсантъ». Товары класса люкс оказались самыми недоступными для ввоза в Россию.

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У аграриев возникли сложности с обслуживанием и ремонтом сельхозтехники из-за нехватки запчастей, следует из опроса, проведенного «Ъ» среди участников рынка. Речь идет о технике иностранных производителей, объем которой в парке составляет в среднем 30–40%.

Фонд Baring Vostok намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро».

Стало лучше

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за следование санкциям против России.

«Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.

А что стало

На предстоящем саммите стран «большой семерки» (G7), который состоится 26-28 июня в Германии, США представят предложения по усилению давления на Россию. В их число войдут шаги по сокращению возросших нефтяных доходов России.

Новости предыдущего дня, 22 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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88 комментариев
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Слегка Придурковатый

Слово предоставляется управляющему компании "Funky Monkey" Вячеславу Гавриленкову:

«То, что Coca-Cola ушла, мы считаем хорошей новостью. Давно пора было прекратить травить россиян западным напитком. В настоящее время мы планируем охватить нашим новым продуктом не только внутренний рынок, но и близлежащие новые территории России.

Как приемники Coca-Cola, мы в дань уважения планируем выпускать квас со вкусом колы. Сейчас мы работаем над брендингом и утвержден рабочий вариант названия — славянский квас «Колокола». На этикетке будет изображен церковный колокол, блестящий в лучах заката западной империи. И кстати, каждая партия будет освящена батюшкой».

Всё равно ничего лучше вы сегодня уже не прочитаете.

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Lengor

История получила продолжение. Оказывается, в России не один Funky Monkey — как минимум два таких бренда. Один производит газировку, а второй — делает сайты. И хайпом вокруг ухода Coca-Cola решили воспользоваться тоже оба.

Так получилась ситуация, когда радиостанция «Говорит Москва» звонит управляющему Funky Monkey Вячеслава Гавриленкова. И вроде всё правильно, но управляет он студией сайтов. А чувак оказался таким троллем, что решил скормить для СМИ байку про квас со вкусом колы. То есть цитата реальная, человек реальный, но человек никакого отношения к бренду напитков не имеет.

Итог — по СМИ и каналам разгоняется безумная новость про квас на основе колы. Я ждал 4-5 часов, пока какое-нибудь издание даст опровержение — но никто этого не сделал до сих пор. Это чистый промах пресс-службы настоящей Funky Monkey, которая производит напитки.

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4 комментария
Руссиано Цикорини
«Колокола»

Слишком сложное название, легко перепутать гласные. Есть вариант получше.

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3 комментария
Юлия Баранова

Да, но какое же г этот церковнословянский брендинг с нотками 1984

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1 комментарий
Тёма Томилин
Я в весеннем лесу пил березовый Спрайт
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Дмитрий Филиппов

Могли бы сделать ход конеч и уесть запад - выпускать квас-колу с кокой. И народу хорошо и товарооборот с Талибаном вырос бы.

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1 комментарий
Старший холод

Это шедевр <здесь д.б. Смайлик Фейспалм, который ржёт и все время промахивается>

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Алексей С.

это пранк или кринж?

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1 комментарий
Вадим Д.

День только начался.
Опять же – промежуточный премьерзидент давно не отмечался (-:

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Иван Грозный

"Славянский квас «Колокола»."
Ору просто в голос. До чего же русский язык гибкий и метафоричный.

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Постнатальный анализ

«Недобросовестная конкуренция». Московский цирк обвинил Рогозина и Медведева в работе без лицензии

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Евгений М

Следующая новость : в России закончился Воздух (Кислород) его оказывается тоже завозили из Китая 🙈

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Старший холод

Смех-смехом, 3.14 с мехом, а леса делают только 30-40 процентов кислорода фотосинтезом.
Остальную бОльшую его часть делает фито планктон, ламинария и прочие водоросли, и Китай тут опять вперёд нас(

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4 комментария
Andrey Kulakov

Вчера открывал бутылочку минералки и думал: Ну уж вода и углекислый газ то у нас не должны быть в дефиците

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Александр RazzOne

Топ))😂

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Edievsky

Теперь главное чтоб ты про воздух такое не сказал))

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Вадим Д.

📰 Коротко о главном.

– $/€ снова ниже: 53,28/55,83 ₽
– Чехия не выдаёт ВНЖ россиянам
– на 26% упали перевозки авиапассажиров в мае
– производителям газировки не хватает углекислоты
– Metcury закрывает аутлет в Метрополисе
– у аграриев сложности с ремонтом техники: нехватка запчастей
– Baring Vostok продаст долю в коллекторской компании
– отложено рассмотрение зак. пр-та о наказании за следование санкциям
– Связной уже параллельно ввозит электронику
– на G7 штаты внесут предложения по усилению давления на РФ.

🎉 Также сегодня:
День балалайки — международный праздник музыкантов-народников;
Международный день вдов;
День государственной службы ООН;
Международный Олимпийский день!

(доп. инф. – в шапке блога)
Всем великолепного дня!

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Лекарственный Паша

"Компании Google грозит оборотный штраф в размере от 5% до 10% ее годовой выручки в России по статье о повторном неудалении запрещенной в России информации. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор из-за видеороликов на YouTube, которые регулятор посчитал нарушающими российский закон."

Это еще один штраф, плюс к существующим..

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1 комментарий
Вадим Д.

К сожалению, про праздники в комментариях писать больше не смогу, ибо флуд и нарушение. Где есть они и не только – в шапке блога.

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Александр Романов

Я то думал, что у нас всё хорошо... Но вот зашёл на vc и ... Тут мне стало ясно, что всё плохо. Ведь тут столько настоящих экспертов!
А ведь чуть что, эти же эксперты будут на камеру: "я целиком и полностью поддерживаю спецоперацию" 🤦‍♂️🤣

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Старший холод

А ведь точно, на VC уже сказали день-два назад, что газа стало меньше, как разбавленный сироп пьёшь.

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Властный химик

Вот будем лады выпускать с Евро 0, тогда и углекислого газа будет хватать)

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Пришелец

И угарного

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Некто съел 2 яблока

Если лады санкционные выпускать, людей не станет хватать

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Anatoliy Lyashenko

Евро-2. Не будет Евро-0. Смиритесь уже.

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3 комментария
Вяйняймейнен Уленшпигель

Сука, мы чё, даже углекислый газ не производим? 😆😆😆 Давайте все дружно подышим в пакеты и отправим их на заводы! Поднимем Россию с колен!

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Artem Aznagulov

Это будет душная азотно углекислая смесь)

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Юлия Баранова

Ровно 4 месяца спецоперации

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Старший холод

Ну, про посевную, тракторы, комбайны шутить не будем. Грех. И так хлеб дорожает, у нас все свое, у нас свое😩

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Ross Ulbricht

россельмаш и кировский - свои. а всякие кат, или как там их блядей, - не свои.

будут больше покупать кировцев и всё.

может, и волгоградский тракторный запустят.

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6 комментариев
Artur Kuramshin

В Китае кстати плуги и лопаты подешевели

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1 комментарий
Revenant

То есть несмотря на санкции и отказ от российской нефти у России возросли нефтяные доходы? Какой-то сюрреализм.

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Римальд the Tiger

В краткосрочной перспективе – да.
Это как обоссаться на морозе: сначала-то, конечно, будет тепло, но...

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1 комментарий
Сергей С.

Все ломанулись скупать нефть и газ, пока запреты не вступят в силу.

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1 комментарий
Dmitry

Цена на нефть выросла в мире

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2 комментария
Александр Кудин

Эксперты по СВО есть? На какой там стадии? Когда мир?

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Дмитрий

Борьба команд упорная, но примерно равная, с минимальным перевесом трехцветной команды

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9 комментариев
Vladimir

"Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в мае 2022 года снизились примерно на 26% по сравнению с маем 2021-го"
наверно в 2021 не была закрыта куча крупных городов вблизи границы с украиной для авиаперелётов?

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Римальд the Tiger

А с каких это пор "не сделать хуже" = "стало лучше"?

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Cake Show

Больше 20ти лет так, с подключением

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Римальд the Tiger

И "состоится, представят, войдут" в будущем, но под заголовком в контексте [уже] "стало"

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Дмитрий Филиппов
Фонд Baring Vostok намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро».

А че это, такое название крутое у коллекторов

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Невкусно и грустно

Даже углекислый газ решил валить, а ты - нет

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Ross Ulbricht

та нихуя, всё также, всем похуй.

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Ирина Журавлева

А хороших новостей в РФ не бывает ?

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Старший холод

Поезда ещё ходят - это хорошая новость для всех, кому надо вглубь страны. Берегите себя)

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Алексей Марантц

Хорошие нововости на канале Россия 24. Там всегда солнечно))

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Император Нолимоций

Ну, кислород пока вроде есть.

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Денис Буйлов

"США представят предложения по усилению давления на Россию."-в предвкушении,итак назад в будущее возвращаемся

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Имя и Фамилия

Кока кола еще с какого года у нас стала такая, что и бесплатно не нужна.

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