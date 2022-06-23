Финансы
Акционерный огонь

ЦБ не будет продлевать требование снизить эквайринговую комиссию до 1% Статьи редакции

Из-за ограничений банки снизили кэшбек, и в результате клиенты только пострадали.

  • ЦБ установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. После этого банки стали сокращать размер кэшбека.
  • ЦБ не увидел пользы в таких ограничениях — так как в результате из-за сокращения кэшбека и сворачивания программ лояльности пострадали потребители, рассказала ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Продлять их после 31 августа не будут.
  • Также она рассказала о тестировании цифрового рубля: в нём участвуют 12 банков, интерес к тестам проявили несколько нефинансовых структур. Внедрять его и тестировать с реальными операциями и клиентами ЦБ планирует в апреле 2023 года.
  • Интеграция цифрового рубля может решить вопрос с отключением от системы SWIFT.
  • Кроме того, доля безналичных платежей в России достигла 75,5%, «не за горами» и 80%.

#новость #цб

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30 комментариев
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Слегка Придурковатый

Дайте-ка угадаю: после этого банки кэшбэк не увеличат.

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Иван Петров

Ну сами понимаете, ситуация тяжёлая

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Дмитрий Филиппов

Тинькоф введет отрицательный кэшбек, надеемся на понимание.

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Valeryi

Надеемся на понимание

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Gaunt

Уже бжу изначально делался чтобы привлекать клиентов, завлекать плюшками.

Конечно никто не кинется делать повышения сразу, но постепенно повышать начнут. Первыми те, кто захотят выделяться в глазах клиентов преимуществами

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Некто съел 2 яблока

Увеличат, ещё как увеличат, комиссии разные например, только не кэшбек

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Знатный Тролль

Молодцы. А потом ценник ещё больше повысится — банки же увеличили плату за эквайринг!

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Андрей Кустов

ЦБ регулирует комиссию- плохо, ЦБ перестаёт регулировать- тоже плохо.
как правильно то?
я совсем не из ЦБ, но мнение интересно- как правильно то?

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Иван Петров

Примерно как с бензином короче

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sles

"как правильно то?" расстрелять ЦБ :-D

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Антон Большаков

- ты, ты и ты
- а можно и я ?
- можно, растрелять

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Андрей Кустов

всех расстрелять(репрессировать) уже пробовали. херня вышла

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sles

Вроде хорошо вышло, потом 30 лет устойчивого развития, даже с поправкой на войну.

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Андрей Кустов

крайне спорное утверждение. ломать челюсть на допросе потенциальным нобелевским лауреатам- не могу подобрать подходящих слов насколько это плохо для развития страны

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Mike Kosulin

Регулирование цен — всегда плохо.

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Знатный Тролль

Тебе сам ЦБ сказал, что это было зря.

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Аккаунт заморожен

Если каждое действие ведёт к увеличению цен, то какие выводы делать?
Одно из действий и сам ЦБ назвал ошибкой.

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Антон Штадлер

Правильно не метаться из стороны в сторону, как со ставкой

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YCbluKOBPbl

Естественно. А кто должен за эквайринг платить ?

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Джахор Дырдырдаев

Ооо, щяс кэшбеки вернутся. 😍

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Иван Петров

Ага, ща насыпят нам кэшбеков, будете между цветами, кино, кухней на районе (который в городе нет) и книгами выбирать категории

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Джахор Дырдырдаев

Мне пожалуйста 2% на всё.

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Вадим Д.

Нет, слишком мала вероятность этого.

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Sergey Vasiliev

Эльвира опять всех спасла!!!

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Александр Рюмин

Когда государство регулирует/ начинает регулировать что-то, приходит его величество ПИЗ.. Ц.

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Stanislav

А между тем, Сбербанк с 1 июля повышает ежемесячную комиссию за эквайринг сразу на 40% о чем разослал письма. Хорошая такая поддержка СМП( Хочу в тот же ЦБ написать, интересно что ответят.

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Вадим Д.

Что-то подсказывает, что теперь ЦБ может делать что угодно с комиссией – кешбэк может только уменьшаться. А по опыту прошедших недель, за получение кешбэка тоже могут комиссию начислять (-: Или вывод только при подписке Про Плюс Мега.

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Олег Фирсов

ого

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Император Нолимоций

Можно будет тратить кэшбек только от 20 000 кэшбечных рублей и при зачислении будет взыматься комиссия 5%, но не менее 200 кэшбечных рублей. Если не хватает кэшбека, спишут твои.

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Пришелец

Самое время. Экономика же на подъеме вся.

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