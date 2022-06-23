ЦБ не будет продлевать требование снизить эквайринговую комиссию до 1% Статьи редакции
Из-за ограничений банки снизили кэшбек, и в результате клиенты только пострадали.
- ЦБ установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. После этого банки стали сокращать размер кэшбека.
- ЦБ не увидел пользы в таких ограничениях — так как в результате из-за сокращения кэшбека и сворачивания программ лояльности пострадали потребители, рассказала ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Продлять их после 31 августа не будут.
- Также она рассказала о тестировании цифрового рубля: в нём участвуют 12 банков, интерес к тестам проявили несколько нефинансовых структур. Внедрять его и тестировать с реальными операциями и клиентами ЦБ планирует в апреле 2023 года.
- Интеграция цифрового рубля может решить вопрос с отключением от системы SWIFT.
- Кроме того, доля безналичных платежей в России достигла 75,5%, «не за горами» и 80%.
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Дайте-ка угадаю: после этого банки кэшбэк не увеличат.
Ну сами понимаете, ситуация тяжёлая
Тинькоф введет отрицательный кэшбек, надеемся на понимание.
Надеемся на понимание
Уже бжу изначально делался чтобы привлекать клиентов, завлекать плюшками.
Конечно никто не кинется делать повышения сразу, но постепенно повышать начнут. Первыми те, кто захотят выделяться в глазах клиентов преимуществами
Увеличат, ещё как увеличат, комиссии разные например, только не кэшбек
Молодцы. А потом ценник ещё больше повысится — банки же увеличили плату за эквайринг!
ЦБ регулирует комиссию- плохо, ЦБ перестаёт регулировать- тоже плохо.
как правильно то?
я совсем не из ЦБ, но мнение интересно- как правильно то?
Примерно как с бензином короче
"как правильно то?" расстрелять ЦБ :-D
- ты, ты и ты
- а можно и я ?
- можно, растрелять
всех расстрелять(репрессировать) уже пробовали. херня вышла
Вроде хорошо вышло, потом 30 лет устойчивого развития, даже с поправкой на войну.
крайне спорное утверждение. ломать челюсть на допросе потенциальным нобелевским лауреатам- не могу подобрать подходящих слов насколько это плохо для развития страны
Регулирование цен — всегда плохо.
Тебе сам ЦБ сказал, что это было зря.
Если каждое действие ведёт к увеличению цен, то какие выводы делать?
Одно из действий и сам ЦБ назвал ошибкой.
Правильно не метаться из стороны в сторону, как со ставкой
Естественно. А кто должен за эквайринг платить ?
Ооо, щяс кэшбеки вернутся. 😍
Ага, ща насыпят нам кэшбеков, будете между цветами, кино, кухней на районе (который в городе нет) и книгами выбирать категории
Мне пожалуйста 2% на всё.
Нет, слишком мала вероятность этого.
Эльвира опять всех спасла!!!
Когда государство регулирует/ начинает регулировать что-то, приходит его величество ПИЗ.. Ц.
А между тем, Сбербанк с 1 июля повышает ежемесячную комиссию за эквайринг сразу на 40% о чем разослал письма. Хорошая такая поддержка СМП( Хочу в тот же ЦБ написать, интересно что ответят.
Что-то подсказывает, что теперь ЦБ может делать что угодно с комиссией – кешбэк может только уменьшаться. А по опыту прошедших недель, за получение кешбэка тоже могут комиссию начислять (-: Или вывод только при подписке Про Плюс Мега.
ого
Можно будет тратить кэшбек только от 20 000 кэшбечных рублей и при зачислении будет взыматься комиссия 5%, но не менее 200 кэшбечных рублей. Если не хватает кэшбека, спишут твои.
Самое время. Экономика же на подъеме вся.