Финансы
Маша Цепелева

Великобритания запретила ввозить в Россию фунты и евро Статьи редакции

Также запрещено оказывать финансовые услуги.

  • Великобритания расширила санкции в отношении России. Местные компании не могут оказывать россиянам финансовые и брокерские услуги. Также запрещён ввоз в Россию евро и фунтов стерлингов.
  • Также страна запретила экспорт устройств для морского флота, нефтепереработки и топлива для реактивных двигателей. Запрещён импорт из России товаров с целью извлечения прибыли.
  • В марте ввозить в Россию доллары и евро запретили США и ЕС.

#новость #санкции

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94 комментария
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Андрей Иванов

Запретили потому что фунты и евро им нужны самим - скоро Букингемский дворец топить нечем будет

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Невкусно и грустно

О России заботятся. Ведь всем известно, что доллар, что евро, что фунт - это необеспеченные бумажки. Вот и оберегают РФ от этим бумажек.

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4 комментария
Пришелец

Да-да, "нагнули" всю Европу и весь мир. Они там бедненькие уже с голоду помирают, не то, что в "расцветающей" России.
C 17 по 18 мая дефляция была в 0,1% - зафиксирована великая экономическая победа.

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37 комментариев
Юрий Анатольев

Точно замерзнут? Это же почти Сочи, только без летней жары

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6 комментариев
Василий Степанофф

Деньги очень плохо горят.. так же плохо, как труп человека.

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nambavan

Хорошо набросил, правда доля российского газа на рынке страны составляет менее 4%.

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Oleg Borisov

Не запретили ввоз, а запретили вывоз. Запретить ввоз может только Россия, поскольку это ее сторона и компетенция.

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Василий Степанофф

Вот там ВВПутин создает новую резервную квазивалюту БРИКС с блекджеком и шлюхами.

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Igor Egorov

Каждый раз, когда вводят новые санкции, у меня эффект дежавю, что это уже было

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Илья Ефимов

Лягушку нужно варить медленно.....

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Эффект Доплера

в данном случае лондонская лягушка сама себя варит

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Василий Степанофф

В целом можно жахнуть от души в нейтральные воды течения Гольфстрима, и от Северной Европы через год останется только наст и одинокая вьюга.

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1 комментарий
Максим Жевлаков

Гурман

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4 комментария
Джахор Дырдырдаев

Фу, лягушатник.

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Вячеслав Осадчий

Многие не в курсе, наверное, но с долларами и евро то же самое. Это я к тому, что проблемы валюты в стране началась не только от наглости банков, хоть и некоторые явно заигрались.

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Blackrock

Запрет на отправку наличных долларов в РФ с марта месяца действует.

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1 комментарий
Sergey Vasiliev

А что за ситуация?

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Надеемся на понимание.

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Уоррен Баффет

Как всегда интересны конкретные формулировки. Например в законе ЕС написано, что физлица, для личных нужд, могут ввозить из ЕС в Россию банкноты. Но в случае с Великобританией такое исключение явно не указано. Т.е. теоретически у любых физлиц перемещающихся из UK в РФ будут отбирать все имеющиеся наличные евро и фунты.

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Dimitri

Прямых рейсов в РФ все равно нет. Нужно по любому пересаживаться.

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1 комментарий
Данила Романов

а сейчас можно попасть из uk в ru?

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

А нечего шастать туда-сюда.

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miyuki

Вообще-то указано:

60F.—(1) Subject to paragraph (2), the prohibitions in Chapter 4E of Part 5 do not apply to the making available, supply, export or delivery of banknotes where the making available, supply, export or delivery is necessary for the personal use of natural persons travelling to Russia or members of their immediate families travelling with them
(2) The exception in paragraph (1) applies only to banknotes up to the value of £10,000 or its equivalent in any official currency of the European Union.
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Ержан Ерболович

Предсмертные потуги Бориса Дж.

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Михаил

И будет у нас в обменниках валюта третих стран с такой же волатильностью как наш деревянный. И нахера она нам спрашивается?

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Игорь Протасов

Выше ответили. Обменяете рубль на венесуэльский что у них там и есть, чем дом отапливать

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1 комментарий
Blackrock

А что с фунтами на счетах, или пока не касается?

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Oleg Zhuravlev

О вот это интересненько

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SYNACK

Переходим на крипту

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melkiyPadonok

Литва тоже запретила ещё в марте , все равно провозят на тихую

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Andre Macareno

Так россиянам или резидентам?

Плюс россиянам, въезжающим по рабочей визе, счет в банке тоже нужен же

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Максим

россиянам-резидентам.

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Indy Pop

Там есть пункт об исключениях, правда без деталей, но скорее всего, для личных нужд можно возить эквивалент $3к, который не нужно декларировать.

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Иван Петров

Дефунтизация

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Иван Саблин

Дефицит торгового баланса Великобритании возрос до рекордно высокого уровня в январе, поскольку экспорт в ЕC резко сократился. Беспрецедентные проблемы вызваны увеличением бюрократических проволочек после выхода страны из блока (Brexit), пишет Bloomberg.

Импорт товаров, за исключением драгоценных металлов, в январе вырос на 11 процентов, однако экспорт упал на 8,7 процента. Дефицит торгового баланса остался на уровне 21,9 миллиардов фунтов стерлингов (29 миллиардов долларов). Такими образом, страна столкнулась с рекордным по крайней мере с 1996 года дефицитом.

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igor igorevich

Чипсы уже не поставляют ((

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Kesha Pazzy

А как фунты выглядят то?)))

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Никого Нету
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