В США и некоторых странах Европы инфляция доходит до 9%, тогда как в Восточной и Юго-Восточной Азии она не превышает 4%. Что знает Восток, чего не знает Запад — в пересказе The Economist.

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Президент США Джо Байден. Источник: ABC News

Долгое время годовая инфляция в США оставалась относительно низкой, не поднимаясь выше 2,3% с 2012 по 2020 год. Однако в мае 2022 года она составила сразу 8,6% — из-за роста цен на еду, аренду и энергоносители, который вызвала российская «спецоперация».

В Великобритании тот же показатель составил к маю 9,1%, не превышая 6% с начала 1990-х. В Испании — 8,5%, хотя отметку в 6% он не пересекал как минимум с 1997 года. В Германии, где инфляция не поднималась выше 4% с девяностых, показатель равнялся 8,7%.

Граждане этих стран — по понятным причинам — публично возмущаются, ведь цены растут, а зарплаты нет. Но многие политики в ответ привыкли оправдываться. Например, тем, что инфляция — проблема повсеместная. Так в начале июня заявил президент США Джо Байден, уточнив, что в большинстве стран дела обстоят «ещё хуже».

Выступление Байдена. В комментариях его раскритиковали: «Что же это получается? Если страдают все, значит, это нормально? Ясненько»

Стоимость топлива, удобрений, зерна и другого сырья действительно выросла по всему миру. Но от инфляции страдают далеко не все, пишет издание. Из 42 крупных экономик, отобранных The Economist, числится восемь регионов, где этот показатель по-прежнему не превышает 4%. Почти все они располагаются в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Во Вьетнаме, например, годовая инфляция составила всего 2,9%. В Малайзии — 2,8%. В китайском административном районе Гонконг — 1,2%, а в Макао — 1,1%.

Рост потребительских цен с февраля (голубой) по май 2022 года (бордовый). Государства: США, Индонезия, Тайвань, Швейцария, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Китай, Гонконг (как город-государство)

Что такого знает Восток, чего не знает Запад

Пандемии, как правило, считают разрушительными для экономики событиями. Но некоторым азиатским странам они, похоже, сыграли на руку, пишет The Economist.

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Вспышка африканской чумы в Китае в 2018-2021 годах погубила около 200 млн свиней. Из-за этого цена на свинину — один из основных продуктов питания в Азии — сперва резко выросла. А потом также стремительно упала: в материковом Китае, например, более чем на 21% за год. Это, считает издание, помогло компенсировать инфляционное давление в других секторах.

Другой феномен — коронавирус, к которому в Азии практически нулевая терпимость. Индонезия перестала сажать приезжающих иностранцев на карантин только в конце марта 2022 года. В Малайзии ограничения на туризм сняли лишь в мае.

А Китай, например, до сих пор объявляет «локдауны», если видит хоть малейший всплеск заболеваемости. Из-за этого компании не могут нормально поставлять товары, а потребители — покупать их. Такое одновременное нарушение спроса и предложения в теории может раздувать цены. А может и сдерживать их, пишет издание.

Есть и менее очевидные причины. Да, цены на пшеницу выросли на 17%, но в Восточной Азии больше едят рис, а он с февраля подскочил лишь на 8%. А 1%-ная инфляция в Макао не такая уж и низкая, если учесть, что ВВП региона в первом квартале 2022 года составил вдвое меньше, чем за тот же период в 2019 году. Значит, люди меньше производили, меньше покупали и меньше налогов выплачивали государству. «Удивительно, что цены в принципе хоть на сколько-то росли», — пишет издание.

Как реагируют власти

В ответ на рост инфляции Федеральная резервная система США вынужденно повысила процентные ставки на 0,75 процентных пункта, хотя изначально не планировала действовать так рано.

Растущие процентные ставки привлекают больше капитала, «выманивают иностранных инвесторов» из азиатского региона и оказывают давление на азиатские валюты. Поскольку гонконгский доллар привязан к американскому, а патака — деньги Макао — к гонконгскому, власти обеих административных единиц были вынуждены повысить процентные ставки вслед за ФРС США. Позже то же сделали в Малайзии и Тайване.

Правда, у азиатских государств были и другие, более нестандартные способы противостоять возможному росту инфляции. Индонезия, например, на короткий срок запрещала экспорт пальмового масла, а Малайзия до сих пор не разрешает поставлять за рубеж кур. Так власти надеются в том числе сохранить больше продовольственных запасов для собственного населения.

Правда, и у таких меры есть недостатки. Если цены будут слишком низкими, фермеры могут сократить объёмы производства, не видя особой для себя выгоды. А ещё без импорта непросто приходится тем регионам, которые на него обычно полагаются. Например, Сингапур, который привык закупать птицу у малазийского «соседа».

Япония, в отличие от других азиатских стран и регионов, ограничивать свою экономическую деятельность не собирается. В середине июня ЦБ страны купил десятилетних государственных облигаций на 10,9 трлн иен — это свыше $80 млрд, — чтобы удержать ставку доходности по бондам на уровне 0,25%. Согласно Investing.com, обычно она растёт, если растёт инфляция.

В США доходность таких гособлигаций превышает 3%. В том числе из-за этого большого разрыва, пишет издание, курс японской иены к доллару обвалился до рекордно низких показателей 1998 года — 135,19 иен за доллар. Чем слабее иена, тем выше цены на импорт и сильнее рост инфляции. А чем ощутимее угроза инфляции, тем чаще японцы станут просить повышения зарплаты, раздувая показатель ещё сильнее.