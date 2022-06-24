«Сбербанк» с 1 июля введёт комиссию за переводы на карты других банков через их сервисы Статьи редакции
Размер комиссии — от 30 до 150 рублей.
- С 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.
- Комиссия будет действовать, например, если пользователь через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»
- Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.
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Материал дополнен редакцией
СБЕР готовится к повторению 1990-1992 годов...
"Россияне убеждены, что все так же циничны, как и они, только лучше это скрывают. И при этом они уверены, что они самые добрые, честные и светлые".
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Вот эту картинку надо сделать гербом России вместо курицы-мутанта....
Величие поперло, взглянул на герб, осадился...
Москва есть третий Рим! А другому не бывать!
Прямо очень хорошо
этот бред кажется адекватным только тем кто вообще не знает историю и никогда учебник не открывал.
у нас цикл был другой
1. бомжуем
2. видим что за бугром норм, перенимаем
3. начинаем догонять, те у кого перенимали(донор) борзеют
4. решаем повоевать
5. побеждаем
6. решаем что раз победили значит лучше донора
7. начинаем внедрять свою дичь
8. goto 1
У сбера есть на главном экране сторисы, где хулиард всякого говна.
В крысу явно об этом не напишут, как и о том, что можно делать бесплатно через сбп)
СБЕР нормальный банк, особенно если есть по программе премьер пользоваться...
До 24.02 ещё и приорити пасс была
График на графике и графиком погоняет.
Просто Сбер ввёл саечку за испуг. Только комиссия неправильная, ошиблись на 2 цифры, должно быть 125%.
Очканул? Решил перевести в другой банк? У нас лучше чем у них. Лови обнуление счёта. В следующий раз не будешь ссать. И кстати, ты нам теперь должен.
"Мигает в сторону Тинькова"
Ждем
Платный выпуск и перевыпуск карт
Платная смена отделения для получения карты
Абонентская плата за использование приложения
Отдельная подписка за то, чтобы работал номер 900
Плата за работу онлайн-банка
Можно продолжать до бесконечности, это еще хорошие условия, скажу я вам.
Ну как по мне все логично.
В условиях такой экономической нестабильности ожидаемая маржинальность бизнеса должна быть крайне высокой, чтобы любой бизнес успевал окупиться до начала очередной СВО, санкций, налоговой реформы или когда к тебе придут siloviki с предложением от которого нельзя отказаться. В наших реалиях это примерно 3-5 лет.
Какой слабоумный сейчас будет работать в РФ за минимальную прибыль, если у нас официальная инфляция почти 20% и не ясно что будет со страной через 5 лет?))
Забыли написать: Платная смена пинкода карты)
Я в Минске карту выпустил , сменил пин-код в банкомате у них же, сняли 100₽.
СБЕР, я оценил ваши сервисы и ИМЕННО ПОТОМУ и перевожу деньги с ваших карт на карты другого банка.
Пи
Да я бы с радостью пользоваться всей полнотой сервисов "Сбера", если бы кешбек был деньгами, а не баллами, которые можно потратить только - внимание - в "Бургер Кинге" и парочке маргинальных магазинов, куда заходишь пару раз за жизнь.
Можно тратить на Сбермегамаркете, на котором есть те же Mvideo и кучи других магазинов. В принципе норм.
Там есть норм опция для кешбэка - вывод в рубли по счетам за коммуналку. Т.е. ты оплатил в рублях счета, а потом сделал возврат уплаченных денег за счет бонусов. Такая фишка точно была для высшей категории бонусной программы, вывод 1 к 1. Для категории пониже был вывод бонусов в рубли 2:1 без всяких условий.
Бонусы меняются на рубли по курсу 0.5 рубля за бонус или 0.75 рубля за бонус, если оплачиваете кредиты, ипотеки или услуги ЖКХ со Сбера. Держу в курсе. В Сбере с подпиской и их категориями большой кешбек по сравнению с другими банками, но они порезали проценты по некоторым категориям после начала СВО. Раньше я обменивал на рубли, и в месяц выходило так:
7.5% АЗС
7.5% детские товары
3,75% кафе
3,75% одежда и обувь
3,75% аптеки
3,75% такси
3,75% сбермаркет
1,125% товары для дома
1,125% супермаркеты
0,375% всё остальное
их даже на авиабилеты теперь можно тратить
Не понимаю вечную трагедию с кэшбеком
Какая разница в каком месте компенсацию делать?
Тинькофф опять за свое! А, стоп..
Когда снятие собственных средств называют "сдергиванием", обсуждать становится нечего
100к по СПБ в месяц - это пшик, особенно для тех, у кого ЗП на сбер приходит
В смысле, так сберовские карты только для того и нужны, чтобы с них зп сдергивать
Сбер СБП куда то засунул в приложении, только через поиск найти можно
А ещё без установки приложения вы не сможете подключить СБП даже на получение переводов (порадуйте пожилых родителей, если решите отправить им деньги).
Кнопка СБП в правом верхнем углу в разделе "Платежи"
Ну и пидоры.
Походу скоро все уйдут со Сбера😂
Вы очень преувеличиваете) пенсионеры и те кто получает меньше 100 тыс - их никак не затронет) кстати вот и я, кроме как для оплаты банк не использую, за месяц на карте никогда не бывает суммы превышающей лимит по СБП, никакой валюты и акций нету (хотя с учётом нынешних реалий это уже не очень актуально), соответственно для чисто оплаты в магазинах сойдёт, а таких кому кроме оплаты ничего не надо, не мало) а лимита по сбп для перевода более чем хватает ещё и остаётся не мало лимита неиспользованного)
Куда? Сейчас все банки подтянутся.
Все сейчас тестируют, где можно на населении заработать.
То там подняли-изменили условия, то там ввели дополнительный платеж..
В Тиньк конечно же, да ? )
Зачем? Чтобы потом бежать обратно когда все остальные "стинькоффятся" или сдохнут нафиг?
Беднейший банк страны скоро донаты будет просить на "поддержание штанов", на хлеб да воду. А сам обеими волосатыми ручищами уже шарится в наших карманах.
#Sberkoff
Зачем донаты?
Можно расширить начинание потанинкофф. Ввести плату за поступление денег на счет.
Пришла пенсия или перевод, рублей 500 забирает банк
Можно просто всех кинуть в итоге, как в 90-е, и сказать, что то были не мы, то был другой Сбер 🤣
Главное, чтобы эти руки к орешкам не потянулись
"Анус себе сдёрните" - прокомментировали в сбере
Тинькофф вышел из чата
В принципе Сбер не плохой банк, если не пользоваться их услугами
Ну буду снова налом уносить в соседний банкомат. Мне 5 минут времени потратить, а сбербанк будет оплачивать загрузку нала в банкомат :-)
Введут комиссию за снятие, банкоматы-то нынче дорогие, особенно на процехсоррах "Эльбрус"
скоро введут новые карточки и все успокоятся)
Они не так выглядят:
С логотипом Visa вы погорячились.
Надеемся на ваше понимание.
Смех-смехом, но стал лучше относится к сберу. После "преимуществ" Потаниофф банка
Неудобно, но если найти точку сопряжения нужных банкоматов не критично. Если кому потребуется: ТЦ "Цветной", все основные банки в одном закутке.
В Стерлитамаке?
По идее если до 50к перекидывать с карты на карту за месяц с подключённым сбп, то ничего не меняется, нет?
100k
Вроде не со всех карт, а только с дешёвых, и пока только на месяц
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»
Так если клиенты переводят деньги со сбера в другие банки, значит они уже оценили все эти "преимущества"😂
Сдергивания я каждый вечер провожу перед сном
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков, ёпта», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»
Шляпа а не банк, в очередной раз доказывают это !
У работников одно из условий бесплатной подписки СберПрайм+ — получение ЗП на карту Сбера. Так что ожидаем отток подписчиков.
В зелёном банкомате снял, в жёлтый переложил то что не влезло в сбп. Да не совсем удобно.. да и жёлтый банкомат с последними новостями уже не торт.
.
Речь о "стягивании" средств, когда в приложении Тинькофф указываешь реквизиты своей Сберовской карты и бесплатно переводишь оттуда. А комиссия была за перевод из приложения Сбера.
Введите комиссию сразу на все. Зашел в приложение и сразу коммисию списали, вышел с приложения и ещё раз списали 😂😂😂
Скоро сбер будет комиссию брать за перевод между своими картами/счетами. Совсем педали путают? Обнищали, банкиры?
Очередной успех
значусь в сбере с бесплатным моментумом на котором вечно 0 только для тех у кого сбер гм, приложение не ставлю принципиально, очень долго сбер будет зарабатывать на мне 😂
В документах написано, что только на 3 типа карт распространяется. VC, проверьте
Отстой
По ходу уже пропустил анонс возвращения сбер книжек
удобно было на тинек до 300к в месяц переводить. Хотя о чем это я, какой в дупу тинек?
Кто что плохого о Бкс знает? 😁
Поэтому продолжаем закапывать СБП поглубже.
Сдергивания 🥲
ахахахаха
я клиент сбера, если что
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
В конце 2021 года от Сбера отказался. За каждый чих деньги берут. Оставил только Тинькова. Теперь видимо и от Тинькова придется отказываться.
За какой чих у вас деньги берут?
"....и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов" - что? Они только сейчас поняли, что их большинство юзает в качестве прокладки, а не в качестве основного банковского продукта. "Затягивание поясов" они выдали под соусом оценки преимущества их сервисов🤣 Весь банковский сектор только и работает "на благо" клиентов. Это ж главная миссия - отжать у клиента для его же "блага".
ахахаха, лол, мало того что у них лимит на переводы в своем же банке меньше в два раза чем лимит переводов через СБП(которую, чтобы подключить, надо договор с дьяволом подписать), так еще и теперь комиссия за пополнение. Правильно я понимаю, если пополнять тиньк или альфу с карты сбера через приложуху на 30 рублей, они их сожрут?
Самый «гуманный» банк в мире! Лучше юнион пэй сделали!!!
Не вижу смысла хранить наличные на счетах Сбера. Предлагаю оценить мои наличные другим банкам.
Закрыл сбер 3 года назад
сбер идет в жопу
Серьезно? Сказать, например, одно простое преимущество? Ваш долбанный сбер-онлайн со своим "подождите" и кучей подтверждений одного и того же, даже при оплате мобильного.
Чтобы положить деньги на 7 номеров мне надо 7 минут, в Тинькове - меньше одной.
Вот из-за того, что визу в сбере не перевыпустили, начал использовать TBlack.
Ждём платный вход в приложение.
И штраф за оплату покупок картой. Так сказать, кэшбек наоборот.
В банкоматах заблокировать функцию выдачи денег, работать будут только на приём. Нет причин для сдёргивания денег с карты.
ЧЗХ? Сбербанк решил что черный пиар как у тинька эффективен?
Хорошо, что ушёл с этой помойки.
До фразы про СБП, видимо, никто не дочитал. Комиссия и до этого была, если перевод шел не через СБП, а бесплатные переводы через СБП (в рамка лимита, конечно же). остаются.
Но в новостных лентах, особенно в ТГ-каналах, как обычно ограничились громкими заголовками)