Финансы
mcc-codes.ru

«Сбербанк» с 1 июля введёт комиссию за переводы на карты других банков через их сервисы Статьи редакции

Размер комиссии — от 30 до 150 рублей.

  • С 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.
  • Комиссия будет действовать, например, если пользователь через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».

  • «Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»

  • Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.

#новость #сбер

8848 просмотров
Материал дополнен редакцией
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149 комментариев
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Лимита

СБЕР готовится к повторению 1990-1992 годов...

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Гибкий Филипп

"Россияне убеждены, что все так же циничны, как и они, только лучше это скрывают. И при этом они уверены, что они самые добрые, честные и светлые".
© твиттер

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4 комментария
Лимита

Вот эту картинку надо сделать гербом России вместо курицы-мутанта....

Величие поперло, взглянул на герб, осадился...

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4 комментария
sles

Москва есть третий Рим! А другому не бывать!

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Mikhail Starov

Прямо очень хорошо

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false3

этот бред кажется адекватным только тем кто вообще не знает историю и никогда учебник не открывал.

у нас цикл был другой
1. бомжуем
2. видим что за бугром норм, перенимаем
3. начинаем догонять, те у кого перенимали(донор) борзеют
4. решаем повоевать
5. побеждаем
6. решаем что раз победили значит лучше донора
7. начинаем внедрять свою дичь
8. goto 1

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Деда Миша

У сбера есть на главном экране сторисы, где хулиард всякого говна.
В крысу явно об этом не напишут, как и о том, что можно делать бесплатно через сбп)

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Лимита

СБЕР нормальный банк, особенно если есть по программе премьер пользоваться...

До 24.02 ещё и приорити пасс была

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18 комментариев
CUYS.ru

График на графике и графиком погоняет.

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Олег Комаров

Просто Сбер ввёл саечку за испуг. Только комиссия неправильная, ошиблись на 2 цифры, должно быть 125%.
Очканул? Решил перевести в другой банк? У нас лучше чем у них. Лови обнуление счёта. В следующий раз не будешь ссать. И кстати, ты нам теперь должен.
"Мигает в сторону Тинькова"

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Деда Миша

Ждем
Платный выпуск и перевыпуск карт
Платная смена отделения для получения карты
Абонентская плата за использование приложения
Отдельная подписка за то, чтобы работал номер 900
Плата за работу онлайн-банка

Можно продолжать до бесконечности, это еще хорошие условия, скажу я вам.

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Ddd

Ну как по мне все логично.
В условиях такой экономической нестабильности ожидаемая маржинальность бизнеса должна быть крайне высокой, чтобы любой бизнес успевал окупиться до начала очередной СВО, санкций, налоговой реформы или когда к тебе придут siloviki с предложением от которого нельзя отказаться. В наших реалиях это примерно 3-5 лет.
Какой слабоумный сейчас будет работать в РФ за минимальную прибыль, если у нас официальная инфляция почти 20% и не ясно что будет со страной через 5 лет?))

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2 комментария
Артем П.

Забыли написать: Платная смена пинкода карты)

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FACT YOU

Я в Минске карту выпустил , сменил пин-код в банкомате у них же, сняли 100₽.

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2 комментария
ilia

СБЕР, я оценил ваши сервисы и ИМЕННО ПОТОМУ и перевожу деньги с ваших карт на карты другого банка.

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БоДжек Хорсмен

Пи

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2 комментария
Социалистический кубок

Да я бы с радостью пользоваться всей полнотой сервисов "Сбера", если бы кешбек был деньгами, а не баллами, которые можно потратить только - внимание - в "Бургер Кинге" и парочке маргинальных магазинов, куда заходишь пару раз за жизнь.

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Влад Борщ

Можно тратить на Сбермегамаркете, на котором есть те же Mvideo и кучи других магазинов. В принципе норм.

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1 комментарий
Кристина К

Там есть норм опция для кешбэка - вывод в рубли по счетам за коммуналку. Т.е. ты оплатил в рублях счета, а потом сделал возврат уплаченных денег за счет бонусов. Такая фишка точно была для высшей категории бонусной программы, вывод 1 к 1. Для категории пониже был вывод бонусов в рубли 2:1 без всяких условий.

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4 комментария
jonewayne

Бонусы меняются на рубли по курсу 0.5 рубля за бонус или 0.75 рубля за бонус, если оплачиваете кредиты, ипотеки или услуги ЖКХ со Сбера. Держу в курсе. В Сбере с подпиской и их категориями большой кешбек по сравнению с другими банками, но они порезали проценты по некоторым категориям после начала СВО. Раньше я обменивал на рубли, и в месяц выходило так:
7.5% АЗС
7.5% детские товары
3,75% кафе
3,75% одежда и обувь
3,75% аптеки
3,75% такси
3,75% сбермаркет
1,125% товары для дома
1,125% супермаркеты
0,375% всё остальное

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4 комментария
Екатерина

их даже на авиабилеты теперь можно тратить

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5 комментариев
Семен Смирнов

Не понимаю вечную трагедию с кэшбеком

Какая разница в каком месте компенсацию делать?

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1 комментарий
Кусок Идиотизма

Тинькофф опять за свое! А, стоп..

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P S

Когда снятие собственных средств называют "сдергиванием", обсуждать становится нечего

100к по СПБ в месяц - это пшик, особенно для тех, у кого ЗП на сбер приходит

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Максим Ефимов

В смысле, так сберовские карты только для того и нужны, чтобы с них зп сдергивать

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Mik Petrov

Сбер СБП куда то засунул в приложении, только через поиск найти можно

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Dear Moscow,
Сбер СБП куда то засунул в приложении

А ещё без установки приложения вы не сможете подключить СБП даже на получение переводов (порадуйте пожилых родителей, если решите отправить им деньги).

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Сбер

Кнопка СБП в правом верхнем углу в разделе "Платежи"

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4 комментария
Слегка Придурковатый

Ну и пидоры.

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ReL1kT

Походу скоро все уйдут со Сбера😂

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Активный Абдужаббор
Походу скоро все уйдут со Сбера😂

Вы очень преувеличиваете) пенсионеры и те кто получает меньше 100 тыс - их никак не затронет) кстати вот и я, кроме как для оплаты банк не использую, за месяц на карте никогда не бывает суммы превышающей лимит по СБП, никакой валюты и акций нету (хотя с учётом нынешних реалий это уже не очень актуально), соответственно для чисто оплаты в магазинах сойдёт, а таких кому кроме оплаты ничего не надо, не мало) а лимита по сбп для перевода более чем хватает ещё и остаётся не мало лимита неиспользованного)

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3 комментария
Гибкий Филипп

Куда? Сейчас все банки подтянутся.
Все сейчас тестируют, где можно на населении заработать.
То там подняли-изменили условия, то там ввели дополнительный платеж..

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Андрей Кустов

В Тиньк конечно же, да ? )

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Rudolf Cunningham

Зачем? Чтобы потом бежать обратно когда все остальные "стинькоффятся" или сдохнут нафиг?

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Sega MatrOskiN

Беднейший банк страны скоро донаты будет просить на "поддержание штанов", на хлеб да воду. А сам обеими волосатыми ручищами уже шарится в наших карманах.
#Sberkoff

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Игорь Протасов

Зачем донаты?
Можно расширить начинание потанинкофф. Ввести плату за поступление денег на счет.
Пришла пенсия или перевод, рублей 500 забирает банк

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1 комментарий
Огненный Валера

Можно просто всех кинуть в итоге, как в 90-е, и сказать, что то были не мы, то был другой Сбер 🤣

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1 комментарий
Алексей Терно

Главное, чтобы эти руки к орешкам не потянулись

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Дальний рубин

"Анус себе сдёрните" - прокомментировали в сбере

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Sanya

Тинькофф вышел из чата

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Artem St

В принципе Сбер не плохой банк, если не пользоваться их услугами

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sles

Ну буду снова налом уносить в соседний банкомат. Мне 5 минут времени потратить, а сбербанк будет оплачивать загрузку нала в банкомат :-)

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Egor Chusov

Введут комиссию за снятие, банкоматы-то нынче дорогие, особенно на процехсоррах "Эльбрус"

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1 комментарий
Жалкий Илья
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», —
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Мощный американец

скоро введут новые карточки и все успокоятся)

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Dear Moscow,

Они не так выглядят:

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1 комментарий
Антон Толстой

С логотипом Visa вы погорячились.

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Никита Ярунин

Надеемся на ваше понимание.

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Дмитрий Скрябин

Смех-смехом, но стал лучше относится к сберу. После "преимуществ" Потаниофф банка

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Forgotten Games

Неудобно, но если найти точку сопряжения нужных банкоматов не критично. Если кому потребуется: ТЦ "Цветной", все основные банки в одном закутке.

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Последний Шанс

В Стерлитамаке?

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2 комментария
Степан Кольцов

По идее если до 50к перекидывать с карты на карту за месяц с подключённым сбп, то ничего не меняется, нет?

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El Duro

100k

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Вячеслав Пономарёв

Вроде не со всех карт, а только с дешёвых, и пока только на месяц

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Дмитрий Скрябин

«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»

Так если клиенты переводят деньги со сбера в другие банки, значит они уже оценили все эти "преимущества"😂

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Игрок

Сдергивания я каждый вечер провожу перед сном

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Ivan Ognev

«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков, ёпта», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере»

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Владислав Белобородов

Шляпа а не банк, в очередной раз доказывают это !

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Daria Morgendorffer

У работников одно из условий бесплатной подписки СберПрайм+ — получение ЗП на карту Сбера. Так что ожидаем отток подписчиков.

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Valentin G

В зелёном банкомате снял, в жёлтый переложил то что не влезло в сбп. Да не совсем удобно.. да и жёлтый банкомат с последними новостями уже не торт.

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2 комментария
Дмитрий Павлов

.

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Sendero

Речь о "стягивании" средств, когда в приложении Тинькофф указываешь реквизиты своей Сберовской карты и бесплатно переводишь оттуда. А комиссия была за перевод из приложения Сбера.

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Lukas Dexter

Введите комиссию сразу на все. Зашел в приложение и сразу коммисию списали, вышел с приложения и ещё раз списали 😂😂😂

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Вадим Д.

Скоро сбер будет комиссию брать за перевод между своими картами/счетами. Совсем педали путают? Обнищали, банкиры?

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Владислав Волков

Очередной успех

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неформат

значусь в сбере с бесплатным моментумом на котором вечно 0 только для тех у кого сбер гм, приложение не ставлю принципиально, очень долго сбер будет зарабатывать на мне 😂

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Кто то из паралельной вселенной

В документах написано, что только на 3 типа карт распространяется. VC, проверьте

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Mikhail Starov

Отстой

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Долгий рак

По ходу уже пропустил анонс возвращения сбер книжек

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Александр Яковлев

удобно было на тинек до 300к в месяц переводить. Хотя о чем это я, какой в дупу тинек?
Кто что плохого о Бкс знает? 😁

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Император Нолимоций
«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов»

Поэтому продолжаем закапывать СБП поглубже.

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Abnatop Sky
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Алексей Давиденко

Сдергивания 🥲

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Сашка Тютин
до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП

ахахахаха
я клиент сбера, если что
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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Lev Baranov

В конце 2021 года от Сбера отказался. За каждый чих деньги берут. Оставил только Тинькова. Теперь видимо и от Тинькова придется отказываться.

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El Duro

За какой чих у вас деньги берут?

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Выгодный украинец

"....и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов" - что? Они только сейчас поняли, что их большинство юзает в качестве прокладки, а не в качестве основного банковского продукта. "Затягивание поясов" они выдали под соусом оценки преимущества их сервисов🤣 Весь банковский сектор только и работает "на благо" клиентов. Это ж главная миссия - отжать у клиента для его же "блага".

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Michael Varnavskiy

ахахаха, лол, мало того что у них лимит на переводы в своем же банке меньше в два раза чем лимит переводов через СБП(которую, чтобы подключить, надо договор с дьяволом подписать), так еще и теперь комиссия за пополнение. Правильно я понимаю, если пополнять тиньк или альфу с карты сбера через приложуху на 30 рублей, они их сожрут?

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Павел Валерьевич

Самый «гуманный» банк в мире! Лучше юнион пэй сделали!!!

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Илья Приймак

Не вижу смысла хранить наличные на счетах Сбера. Предлагаю оценить мои наличные другим банкам.

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Дмитрий Сапожников

Закрыл сбер 3 года назад

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Mari Kuri

сбер идет в жопу

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Ярослав Яшин
> Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов

Серьезно? Сказать, например, одно простое преимущество? Ваш долбанный сбер-онлайн со своим "подождите" и кучей подтверждений одного и того же, даже при оплате мобильного.
Чтобы положить деньги на 7 номеров мне надо 7 минут, в Тинькове - меньше одной.
Вот из-за того, что визу в сбере не перевыпустили, начал использовать TBlack.

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Озверевший Фукуяма

Ждём платный вход в приложение.
И штраф за оплату покупок картой. Так сказать, кэшбек наоборот.
В банкоматах заблокировать функцию выдачи денег, работать будут только на приём. Нет причин для сдёргивания денег с карты.

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Иван Петров

ЧЗХ? Сбербанк решил что черный пиар как у тинька эффективен?

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СвяТой_ТапоК

Хорошо, что ушёл с этой помойки.

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VBZASH

До фразы про СБП, видимо, никто не дочитал. Комиссия и до этого была, если перевод шел не через СБП, а бесплатные переводы через СБП (в рамка лимита, конечно же). остаются.
Но в новостных лентах, особенно в ТГ-каналах, как обычно ограничились громкими заголовками)

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