Финансы
Бесполезный цветок

«Тинькофф Инвестиции» с 4 июля введут комиссию за хранение крупных сумм в долларах, евро и фунтах на брокерских счетах Статьи редакции

Плату за обслуживание не будут брать, если сумма меньше 10 тысяч у.е.

  • Брокер введет комиссию за хранение на брокерском счету и ИИС сумм, превышающих 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов. Она составит 0,033% в день или 1% в месяц, объявил «Тинькофф».
  • Комиссия не будет распространяться на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах или деньги в других валютах. Новые условия распространяются на все тарифы «Тинькофф Инвестиций»: «Инвестор», «Трейдер», «Премиум» и Private.
  • Валюта, лежащая на разных счетах, будет суммироваться: например, если есть 5 тысяч у.е. на брокерском счету и 6 тысяч у.е. на ИСС, придётся платить комиссию. При этом по каждой из валют плата будет считаться отдельно: если есть $9 тысяч и €9 тысяч, комиссии не будет.
  • Также с 4 по 8 июля клиенты «Тинькофф Инвестиций» смогут без комиссии продать доллары, евро и британские фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра.
  • В начале июня «Тинькофф» объявил, что введёт плату за обслуживание счетов в валюте с 23 июня. С той же даты открыть накопительный счёт можно только в рублях. Накопительные счета в долларах и евро закроют, деньги переведут на обычные счета клиентов.
  • 16 июня «Тинькофф» повысил минимальную сумму SWIFT-переводов до $20 тысяч и ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

#новость #тинькоффинвестиции

5251 просмотров
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83 комментария
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Иван Петров

Тинькофф держит планку
Как всегда говно

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Комментарий удален модератором

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1 комментарий
Михаил Цветков

Как всегда? Лучший банк был и не докажите вы обратное

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2 комментария
Никита Кашонков

Это же теперь Потанинофф, чего тут ждать

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Гибкий Филипп

Лучше всех про них написала "Панорама":
Источник «Коммерсанта»: новые владельцы «Тинькофф банка» отказались от его переименования!
На вопрос о причинах собеседник издания лаконично ответил: «Это Олегу Юрьевичу в наказание»

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Old Car Raffle

У Потанина открылась удивительная способность - превращать в говно все, к чему прикасается

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Император Нолимоций

При Тинькове сделали бы то же самое, но еще бы на^уй послали всех и обо$$али. Потанину и менеджменту под ним неинтересно в пиар, а Тиньков бы точно всех жалобщиков публично от^уесосил.

Я к тому, что банк Тинькофф в любой ситуации найдет способ повести себя с клиентом максимально по-свински.

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kennyotsu

Как Мидас только лучше

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Равиль Габидуллин

Тинькоф уже никогда не будет, как прежде.... Когда был неплохой банк

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Vasily Pankratov

Всегда такой и был. Давайте не будем в пользу очередной повесточки забывать как Олежка всё скрытыми комиссиями обмазывал и неугодных блогеров прессовал.

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3 комментария
Император Нолимоций

Никогда он не был хорошим банком. Мутная МФО с агрессивным маркетингом и отношением к клиенту как к скоту.

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1 комментарий
Om a

Думал дно, а Тинькофф снизу постучались.

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Равиль Габидуллин

смешно))))

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Максим Андреев

2023:
Тинькофф вводит комиссию на комиссию

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Дмитрий

Он такой один

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Брегман Илья
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Джонни Лавджой

Один шкет страну забил на дно, другой - банк

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Андрей Киселев

Выходит новость о тинькофф

Клиенты тинькофф:

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Джахор Дырдырдаев
надеемся на понимание
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Дмитрий Скрябин

Ждём комиссию за хранение уе дома у клиентов Потаниофф банка

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Nicolas Flammel

Комиссия за то что клиент банка и за то что НЕ клиент банка

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Николай Коллайдер

Ждем комиссию за отказ от услуг банка а также комиссию за непользование картой

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неформат

они бы лучше починились, лежат наглухо

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Тинькофф Инвестиции

Уже исправляем как можно скорее. Простите, пожалуйста, за неудобства.

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4 комментария
Neko Natum

Потом за починку приложения ещё денег с тебя спишут

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RomanAno

Они сейчас починят и комиссия будет 3% в месяц.

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Китайский поработитель

Помойка просто

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Om a

не просто, а it-помойка

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Дежурный теркин30см
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Denis

Интересно, а что полезного или сколько рабочих мест было создано теми, кто в комментариях бесконечно сетует на все то говно, что их окружает..🧐

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Артём Фесуненко

А только люди, которые создают рабочие места - имеют право голоса?
Те, кто на этих рабочих местах работают, например - твари дрожащие?
Нужно сначала основать свой банк, чтобы быть недовольным тем, что условия в другом банке, которым ты пользуешься - ухудшаются с каждым днём?
Спервадобейся?

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3 комментария
Брегман Илья

Ну, по крайней мере мы не оформляли подписки и кредиты за клик на историю

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1 комментарий
Максим

Ну вот если не нравится людям то, что их окружает - молчать прикажете?

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1 комментарий
Игорь Колокольцев

Как будто на этих рабочих местах рабочих в жопки целуют и бесплатно, т.е даром дворцы а-ля Путинский Версаль раздают. В Древнем Риме тоже у человека спрашивали сколько он создал рабочих мест и чем больше у него было рабов, тем выше было его общественное положение. Только сейчас не Древний Рим, а к новому дворянству скоро придут новые большевики. Они этого больше всего боятся, можете на Ютубе посмотреть сериал с неким Шевкуновым, который бы не был так примечателен, сними эту простую поделку с говорящей головой и фоточками любой другой поп. Но этот поп духовник некоего Путина, поэтому 18 серийный фильм показали по России 24, вы же представляете, сколько там стоит эфирное время? Секунда стоит как квартира за МКАДом. Вот он так очень хорошо, хотел того или нет, сформулировал страхи московского режима

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Роман Закиев

Пора крипту изучать

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Сергей Листожуев

В марте вывел все накопления с Тинька, оставил там одну зарплату и юзаю чисто как банк для повседневки. Какой же камень с плеч валится, когда я читаю все эти новости. С каждым днём всё новое дно.

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Александр Н

Зато я здесь, на vc , получил сообщение, типа чего ты ведешся на всякие там компании, в банке же гарантии. Есть куда идти )))
Вот не хожу, и деньги при мне, и плачУ что хочу и где хочу

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K.Li

С 30 рублями в кармане возможно, но когда деньги превышают адекватные размеры - хранить их физически и пользоваться не представляется возможным.

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3 комментария
Salena_ya

Ну наконец-то

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Ivelevit

А за то что когда-то хранил деньги в уе, для бывших клиентов например, какие-нибудь пост комиссии ввести не хотите? Слишком много/мало снимал/получал денег и тд. Еще можно бахнуть комиссию за расторжение договора обслуживания с банком

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Evgeny Voronkov

мне вот интересно, что теперь думают адепты Тинькофф?

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Andre Macareno

Что после Энергокапитала и Универа и так не стоило бы хранить деньги на брокерском счету

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mirge

Что пора говорить банку и прочим его сервисам "пока"

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1 комментарий
Igor Elfimov

Не пойму. А по телеку говорят, что все в порядке, стало только лучше, мол выкуси Запад!

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imaxyuta

Как раз думал продать часть долларов и переложить их куда нибудь в другое место. Значит продам без комиссии

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Tayler

Уф! Как бы выйти в кэш по всем картам и счетам!

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Элина

тинькофф - давай досвидаааания

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Michael Varnavskiy

Хочу комиссию на кешбек

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Michael Varnavskiy

Забавно что сейчас их приложение и инвестиции лежат) комиссию за вход вводят?

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mirge

"Положили" сами, чтобы отменить первую волну тех, кто ломанётся снимать средства.

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Георгий Станков

такс, ну вроде бы уже терпимо, раскидал по разным валютам по 9999 и сиди. Вопрос только какова вероятность что все бабки заморозят (отнимут).

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Murat

думается мне, что и этот безкомиссионный лимит до поры, до времени. сейчас крупные счета постригут, потом и за оставшимися придут

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iVoider

Ребят, порекомендуйте РФ банк, который пока еще поддерживает прием Swift переводов без конских комиссий?

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Сергей Листожуев

Наверное, Райф

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Васисуалий Лоханкин

Потанин купил банк чтобы угробить? Или уверен, что клиентам некуда деться?

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Сергей Листожуев

Думаю, второе. Типичный русский гопнявый менеджмент на уровне рэкета

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Dmitry Soroka

Боже, какой неприкрытый грабеж, совершенно бессовесстные.

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Олег Фирсов

опять это

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Дмитрий Самохин

Следующий этап - ввести комиссию за открытие мобильного приложения! Так клиенты будут реже заходить и соответственно реже oxyeBaть

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Аккаунт

@Тинькофф получается можно хранить по 10к usd + eur + gbp на карточном счете и по 10к на инвестициях и комиссии не будет?

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Дмитрий Сапожников

Зря закупался сегодня там

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Медленный дебаркадер
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Никита Ярунин

Скоро ждать логотип тинька на дне?

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Степан Фадеев

0.033% в день, это не всегда 1% в месяц.

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