Группа инвесторов купит разработчика ПО для служб поддержки Zendesk за $10,2 млрд Статьи редакции
В феврале его собирались купить за $17 млрд, но компания отказалась, посчитав сумму слишком маленькой.
- Покупателями стала группа инвесторов, которую возглавили инвесткомпании Hellman & Friedman LLC и Permira, пишет CNBC. Сделку единогласно одобрил совет директоров компании. После её закрытия компания станет частной.
- В рамках сделки акционеры Zendesk получат $77,5 за акцию — это примерно на 34% больше цены на момент закрытия биржи 23 июня. На фоне новости акции Zendesk выросли на 27% — до $74,04.
- Zendesk — разработчик ПО для управления техподдержкой, общением с клиентами, продажами, маркетингом.
- В октябре 2021 года Zendesk объявила о планах купить за $4,1 млрд Momentive Global, владельца разработчика ПО SurveyMonkey. Против сделки выступил миноритарный акционер Zendesk, фонд Jana Partners, а также акционер Momentive — фонд Legions Partners Asset Management. Сделка в итоге не состоялась.
- В феврале 2022-го Zendesk получила предложение от группы инвесторов о покупке компании: они предлагали за неё $17 млрд. Zendesk отказалась, посчитав, что стоит дороже, а в апреле под давлением инвесторов задумалась о продаже.
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Чует сердце, горько пожалеет группа инвесторов об этом.
"В феврале 2022-го Zendesk получила предложение от группы инвесторов о покупке компании: они предлагали за неё $17 млрд"
А продали за 10...
Раз Zendesk покупают, значит это кому-то нужно (-:
А могли и в феврале продать, но уже дороже.